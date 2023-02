ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตอนที่ ๒๑) : พระราชอำนาจในการปฏิเสธคำขอยุบสภาฯ ของนายกรัฐมนตรี

ตามหลักการระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไม่ได้ หากยังคุมเสียงข้างมากเกินครึ่งสภาผู้แทนราษฎรไว้ได้ แต่ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549กลับยุบสภาฯทั้งๆ ที่มีเสียง ส.ส. กว่าสามร้อยเสียงในห้าร้อย อีกทั้ง ณ ขณะที่ยุบสภาฯ สภาฯยังอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมด้วย แต่คุณทักษิณเลือกที่จะยุบสภาฯ เพื่อหนีปัญหาที่ตนถูกตั้งข้อสงสัยจากสาธารณะและมีการชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายหุ้นของครอบครัวคุณทักษิณโดยไม่เสียภาษี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าจะเป็นปัญหาความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร คุณทักษิณมีทางเลือก 2 ทาง คือ1.เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเปิดให้มีการอภิปรายซักถามทั่วไปโดย ส.ส. ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เพื่อไขข้อข้องใจให้สาธารณะได้รับทราบ เพราะอย่างไรก็ตาม เชื่อว่า แม้ว่า ส.ส. ฝ่ายค้านจะซักฟอกได้อย่างถึงที่สุด คุณทักษิณก็ยังคุมเสียง ส.ส. 377 เสียง ซึ่งเป็นเสียงข้างมากที่มั่นคงในสภาฯ ได้อยู่ดี แต่ข้อเสียของทางเลือกนี้ ก็คือ คุณทักษิณจะถูกอภิปรายทั่วไปจาก ส.ส. ฝ่ายค้านที่เปิดโปงจนคุณทักษิณไม่สามารถตอบหรืออธิบายได้ว่าเห็นแก่ประโยชน์ของแผ่นดินมากกว่าผลประโยชน์ของครอบครัว แม้ว่า ส.ส. ฝ่ายค้านจะไม่มีสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ และคุณทักษิณจะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ด้วยเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. 377 ใน 500 คน และเชื่อว่า ประชาชนที่สนับสนุนคุณทักษิณจำนวนไม่น้อยจะยังคงสนับสนุนต่อไป แม้ว่าจะมีจำนวนลดลงบ้างก็ตาม แต่การที่คุณทักษิณไม่เลือกวิธีการนี้ น่าจะเป็นเพราะคุณทักษิณไม่ยอมที่จะทนต่อการถูกอภิปรายซักฟอกจนเปิดให้เห็นธาตุแท้ของตัวเอง2. ลาออก และให้เสียง ส.ส. 377 เสียงของพรรคไทยรักไทยลงคะแนนเลือก ส.ส. ระดับแกนนำในพรรคให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณทักษิณ ข้อเสียคือ คุณทักษิณต้องเสียอำนาจ จากการพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองไปหลังจากอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 1 ปีการเลือกวิธียุบสภา เพราะคุณทักษิณไม่ยอมให้ตัวถูกอภิปรายซักฟอกในสภา และไม่ยอมสูญเสียอำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก แม้ว่าการเลือกตั้งจะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ในการต่อสู้ของเขานั้น เขาเคยเล่าว่า วิธีการต่อสู้ทางธุรกิจของเขาไว้ว่า เขาจะและเขาก็ใช้วิธีการนี้ในทางการเมืองด้วยแต่เรื่องมันไม่ได้จบลงอย่างง่ายดายตามที่เขาคาดคิดไว้ เพราะเกิดการประท้วงการเลือกตั้งตามมา และไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ แม้ว่าพรรคไทยรักไทยจะชนะเลือกตั้งก็ตาม สถานการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลงมากขึ้นเรื่อยๆหากข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นความจริง ก็หมายความว่า จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยเลือกใช้วิธีการยุบสภาของคุณทักษิณ แต่กลับมีข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาว่า การยุบสภาไม่ได้มาจากการตัดสินใจของเขา !ข้อมูลจาก https://wikileaks.org/plusd/cables/06BANGKOK5565_a.html ภายใต้หัวข้อ “THAKSIN LOYALIST SEES LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL” (ผู้จงรักภักดีต่อทักษิณเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์) ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญของการสนทนาระหว่างเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาขณะนั้นคืออดีตประธานรัฐสภาและสมาชิกพรรคไทยรักไทย ระหว่างช่วงรับประทานอาหารกลางวันที่ที่พำนักของเอกอัครราชทูต การสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ส่วนบันทึกดังกล่าวนี้เป็นรายงานที่ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นเวลา 8 วันก่อนเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 ปรากฎดังนี้“SUMMARY-------8. (C) When the Ambassador asked about the wisdom of Thaksin's decision to dissolve the parliament in February, Bhokin replied that Thaksin had received advice to do so from Privy Council President Prem Tinsulanonda as well as then-Cabinet Secretary Borwornsak Uwanno. Bhokin then confided that Thaksin had discussed the matter directly with the King; when Thaksin had presented various alternatives to resolve growing political tension, the King had said it would be better to dissolve the parliament.”ซึ่งแปลเป็นไทยได้ดังนี้ข้อความดังกล่าวมาจากย่อหน้าสุดท้ายในรายงานบันทึกการสนทนาระหว่างเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กับรองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ทำให้เข้าใจได้ว่า นอกจากประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์และศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่เก้า) ก็ทรงแนะนำให้คุณทักษิณ ชินวัตร ยุบสภาด้วย หลังจากที่คุณทักษิณได้กราบบังคมทูลเสนอทางเลือกต่างๆ ให้พระองค์ทรงเลือก อันหมายความว่า การยุบสภาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นวิธีการที่พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเป็นวิธีการที่ดีกว่าวิธีการอื่นๆถ้าสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์กล่าวเป็นความจริง ก็แปลว่า นอกจากคุณทักษิณจะทำลายหลักการของระบบรัฐสภาแล้ว คุณทักษิณยังเป็นคนที่ไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้อีกด้วย