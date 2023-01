ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตอนที่ ๑๖) : พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) กระบวนการการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแบ่งออกได้เป็นสองแบบ แบบแรกคือ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วค่อยทูลเกล้าฯต่อพระมหากษัตริย์ อีกแบบหนึ่งคือ ไม่ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีของสหราชอาณาจักรเป็นแบบหลังในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้ง รัฐบาลเดิมจะยังคงอยู่ทำหน้าที่ต่อไป ยกเว้นและจนกว่านายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเดิมทำหนังสือกราบบังคมทูลลาออกต่อพระมหากษัตริย์ รัฐบาลเดิมจะยังมีสิทธิ์ที่จะรอจนกว่ารัฐสภาชุดใหม่ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลเดิมสามารถคุมความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลเดิมถูกคาดหวังให้ลาออก หากมีความชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลเดิมไม่สามารถคุมความไว้วางใจ และมีความชัดเจนแล้วว่า สามารถมีรัฐบาลชุดใหม่ได้ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้น พรรคการเมืองต่างๆ จะหารือกันเพื่อหาบุคคลที่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาฯได้ดีที่สุดและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และแม้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการหารือดังกล่าวมีความรับผิดชอบที่จะสื่อสารให้ทางสำนักพระราชวังได้รับทราบถึงการหารือที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบที่จะสื่อสารกับทางสำนักพระราชวังอาจจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆ หรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (the Cabinet Secretary) (The Sovereign would not expect to become involved in any negotiations, although there are responsibilities on those involved in the process to keep the Palace informed.) “The Sovereign would not expect to become involved in any negotiations” ที่แปลไปข้างต้นว่านั่นคือ พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงคาดหวังว่าพระองค์จะต้องทรงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหารือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ใน “การจัดตั้งรัฐบาลผสม”ข้อความที่ว่า “The Sovereign would not expect to become involved in any negotiations”----ฟังดูแล้วแปลกๆ มีคนที่อ่านแล้ว ตั้งคำถามว่า ทำไมไม่เขียนว่า “The Sovereign would not be expected..” ซึ่งจะแปลว่า “ไม่คาดหวังว่า พระมหากษัตริย์จะทรงเข้าไปยุ่งเกี่ยว..” ซึ่งความคาดหวังนี้มาจากประเพณีการปกครองที่กำหนดไว้ว่า ในการหารือระหว่างพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลผสม เป็นเรื่องของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน การจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นเรื่องของตัวแทนประชาชนเท่านั้น ที่พระมหากษัตริย์จะเข้าไปแทรกแซงมิได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษอธิบายว่า สาเหตุที่เขียนว่า The Sovereign would not expect.. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พระมหากษัตริย์ที่ในประโยคจะไม่ได้อยู่ในสถานะของ passive หรือผู้ถูกกำหนดหรือถูกกระทำในทางไวยากรณ์ แต่จะให้พระองค์เป็นทั้งประธานในประโยค (subject) และเป็นทั้งคำนามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ (agent noun) ในทางภาษาศาสตร์ คำนามที่แสดงความเป็นผู้กระทำนี้คือการแสดงถึงความสัมพันธ์ของเรื่อง (thematic relation) ของผู้กำหนด (cause) หรือผู้ริเริ่ม (initiator) ในเหตุการณ์หนึ่ง คำนามที่แสดงความเป็นผู้กระทำจะแตกต่างจาก “ประธาน” ในประโยค ตัวอย่างเช่น ในประโยคที่ว่า “เด็กหญิงเล็กๆ ถูกสุนัขกัด” (The little girl was bitten by the dog.) คำว่า little girl เป็นประธานในประโยค แต่คำว่า dog เป็นคำนามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ แต่ในประโยคที่ว่า The Sovereign would not expect to becomes involved in any negotiations. คำว่า Sovereign จึงเป็นทั้งประธานและคำนามที่แสดงความเป็นผู้กระทำ และจะสังเกตได้อีกว่า ผู้เขียนข้อความดังกล่าว ไม่ใช่แม้แต่ The Sovereign would not expect to be involved… เพราะถ้าใช้ to be involved พระมหากษัตริย์ก็จะมีส่วนของ passive หรือการเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนข้อความดังกล่าว เขียนด้วยความตั้งใจและระมัดระวังที่จะไม่ให้ the Sovereign เป็นผู้ถูกกระทำเลยแม้แต่น้อย เหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือ คำว่า the Sovereign หมายถึง ผู้มีอำนาจสูงสุด ดังนั้น พระองค์จึงเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้ริเริ่มเองที่จะไม่คาดหวังและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหารือ นั่นคือ ข้อความนี้เปิดให้เป็น “เจตนา” ของพระองค์เอง ซึ่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรจะทรงเข้าพระทัยในขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทหน้าที่ของพระองค์ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกัน ในแบบแผนของการจัดตั้งรัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้กล่าวไว้ว่า “The Sovereign would not expect to become involved in any negotiations, although there are responsibilities on those involved in the process to keep the Palace informed.” นั่นหมายความว่า ในระหว่างการเจรจาหารือต่อรองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆเพื่อให้หัวหน้าพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งได้รับความร่วมมือหรือไว้วางใจจากหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเจรจาหารือดังกล่าวมีความรับผิดชอบที่จะสื่อสารให้ทางสำนักพระราชวังรับทราบ ซึ่งอาจจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆ หรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (the Cabinet Secretary) โดยเลขานุการส่วนตัวลำดับที่หนึ่งของนายกรัฐมนตรีขณะนั้น (the Principal Private Secretary to the Prime Minister) อาจจะมีบทบาทในการสื่อสารกับสำนักพระราชวังนอกจากนี้ หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่เข้าไปทำการเจรจาต่อรองต้องการได้รับการสนับสนุนใดๆ จากส่วนราชการ สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้จัดการให้ โดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนใดๆ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จะต้องดำเนินการต่อพรรคการเมืองทุกพรรคที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ขณะนั้นด้วย และส่วนราชการจะยังคงให้คำแนะนำต่อรัฐบาลเดิมอยู่ต่อไปตามปกติหลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนต่อการเจราจาระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ สิ่งที่หน่วยงานราชการจะจัดหาเพื่อสนับสนุนการเจรจาระหว่างพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาล ได้แก่ คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทางรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งรัฐบาล, ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อเสนอนโยบายต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง, การอำนวยความสะดวกต่อการอภิปรายหาหรือและการเจรจาต่อรอง (รวมทั้งการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องประชุม)ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดได้ ส.ส. เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลชุดใหม่ที่จัดตั้งขึ้นจะเกิดจากการหารือตกลงกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ หากไม่สามารถตกลงกันจนได้เสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาฯ รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น จะมีสามแบบ ได้แก่จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้ง จะเกิดรัฐบาลแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบจากการเจรจาหารือต่อรองระหว่างพรรคการเมืองจนกว่าจะได้ข้อตกลงหรือไม่ได้ข้อตกลงร่วมกัน แต่กระบวนการดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาฯที่จะต้องมีการลงมตินับคะแนนกัน และหลังจากการเจรจาต่อรองแล้ว จะมีการสื่อสารถึงผลของการเจรจาไปยังสำนักพระราชวัง และพระมหากษัตริย์ก็จะเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองที่ผ่านการเจรจาตกลงกันแล้วให้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่และที่สำคัญคือ ตามหลักการแล้ว ในกระบวนการเจรจาต่อรองนั้น พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงคาดหวังว่าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการหารือดังกล่าวนี้ แม้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวมีความรับผิดชอบที่จะให้ทางสำนักพระราชวังได้รับทราบการหารือที่เกิดขึ้น