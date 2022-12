ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตอนที่ ๑๕) : พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

บทความนี้ ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจและความรู้จากบทความของ/และการสนทนาแลกเปลี่ยนกับดร. ศุภณัฐได้เขียนบทความลงในเฟซบุ๊กเรื่องโดยมีข้อความดังต่อไปนี้“เหตุการณ์แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในครั้งนี้ ได้ยืนยันถึงหลักวิชาการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง อำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยยังคงเป็นอำนาจของประมุข โดยในระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร หรือ Constitutional Monarchy อำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกรณีทั่วไปที่ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งผู้นำของฝ่ายที่ครองเสียงข้างมากในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร หรือ Constitutional Monarchy ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรที่เป็นประเทศต้นแบบของระบอบการปกครองแต่ในกรณีที่ผลการเลือกตั้งไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ พระราชอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่เพิ่งได้เกิดขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทรงประกาศแต่งตั้งนาย อันวาร์ อิบราฮิม ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของมาเลเซีย หลังจากทรงหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐต่างๆแม้แต่ในสหราชอาณาจักร เมื่อเกิดปัญหาในทำนองที่คล้ายกันนี้ ก็จะมีคณะสามเหลี่ยมทองคำซึ่งประกอบไปด้วย 1.ราชเลขาธิการ 2.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดแก่พระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยที่ไม่ได้ผ่านการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของทั้ง ส.ส. และ ส.ว. แต่อย่างใดตลอดจนประเทศประชาธิปไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดี เช่น ฝรั่งเศส ที่มีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี อำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็เป็นอำนาจของประมุขเช่นกัน ทว่าประเทศไทยของเรากลับปล่อยให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีโดย ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งผิดต่อหลักวิชา นับได้ว่าเป็นการบิดเบือนและบ่อนทำลายอำนาจของประมุขในระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจน” ( https://www.facebook.com/100001579425464/posts/pfbid0JsgFPnCHiUZw21F5F61WguL28diou4QKD3QGeM9qCHAGXdj6HHXbPbWHHhUhx4hrl/?mibextid=Nif5oz ความรู้ที่ผู้เขียนได้จากบทความของ ดร. ศุภณัฐ อภิญญาณ ก็คือ พระมหากษัตริย์มาเลเซียและสหราชอาณาจักรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร (the House of Commons) ไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคที่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งของสภาฯ แต่สามารถได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นจนได้เสียงเกินครึ่งของสภาฯในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวของสหราชอาณาจักร พบว่า หลักการในการจัดตั้งรัฐบาลมีสองส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงเงื่อนไขที่มีพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้ง และส่วนที่สองกล่าวถึงเงื่อนไขที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาฯหลังการเลือกตั้งยังแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลังจากการเลือกตั้ง หากรัฐบาลเดิมที่มีคะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ได้คะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่นั่งในสภาฯทั้งหมดของพรรคอื่นๆ ในสภาฯ ชุดใหม่ รัฐบาลเดิมจะยังคงทำหน้าที่และกลับมาดำเนินงานตามปกติต่อไป และไม่มีความจำเป็นที่พระมหากษัตริย์จะทรงต้องขอให้นายกรัฐมนตรีคนเดิมทำหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใดถ้าหลังเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งของสภาฯไม่ใช่พรรคการเมืองเดิมที่เป็นรัฐบาล นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนจะต้องลาออกโดยทันที และพระมหากษัตริย์จะทรงเชิญให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงข้างมากของสภาฯจัดตั้งรัฐบาลในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงข้างมากเกินครึ่งของสภาฯในการเลือกตั้ง รัฐบาลเดิมจะยังคงอยู่ทำหน้าที่ต่อไป ยกเว้นและจนกว่านายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเดิมทำหนังสือกราบบังคมทูลลาออกต่อพระมหากษัตริย์ รัฐบาลเดิมจะยังมีสิทธิ์ที่จะรอจนกว่ารัฐสภาชุดใหม่ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลเดิมสามารถคุมความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลเดิมถูกคาดหวังให้ลาออก หากมีความชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลเดิมไม่สามารถคุมความไว้วางใจ และมีความชัดเจนแล้วว่า สามารถมีรัฐบาลชุดใหม่ได้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้น พรรคการเมืองต่างๆ จะหารือกันเพื่อหาบุคคลที่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาฯได้ดีที่สุดและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และแม้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการหารือดังกล่าวมีความรับผิดชอบที่จะสื่อสารให้ทางสำนักพระราชวังได้รับทราบถึงการหารือที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบที่จะสื่อสารกับทางสำนักพระราชวังอาจจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆ หรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (the Cabinet Secretary) (The Sovereign would not expect to become involved in any negotiations, although there are responsibilities on those involved in the process to keep the Palace informed.)(โปรดติดตามตอนต่อไป)