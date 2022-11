องค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (3)

คณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยแห่งศูนย์กลางพรรค (จงก้งจงยางจี้ลี่ว์เจี่ยนฉาเหว่ยหยวนฮุ่ย, 中共中央纪律检查委员会, the Central Commission for Discipline Inspection) เป็นองค์กรตรวจสอบวินัยสูงสุดของพรรค ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1949 แต่ในเดือนมีนาคม 1955 ได้ถูกแทนที่ด้วยคณะกรรมาธิการควบคุมพรรคครั้นพอเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นในปี 1966 องค์กรนี้ก็ถูกโจมตีอย่างหนักจากกลุ่มผู้ก่อการปฏิวัติวัฒนธรรม จนต้องถูกยุบไปใน “สมัชชา 9” ตราบจนการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลง จึงได้รื้อฟื้นองค์กรนี้ขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคเต็มคณะ ครั้งที่ 3 ของ “สมัชชา 11” ที่มีขึ้นในเดือนธันวาคม 1978 โดยให้ใช้ชื่อเดิมมาจนถึงปัจจุบันคณะกรรมาธิการชุดนี้อยู่ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรค มีวาระห้าปีเหมือนกับสมัชชาใหญ่ ภารกิจหลักคือ พิทักษ์รักษาธรรมนูญพรรคและกฎระเบียบอื่น ๆ ของพรรคคอยเป็นกลไกช่วยเหลือคณะกรรมการกลางพรรคในการสร้างระบบการทำงานของพรรค ตรวจสอบการนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ให้การอบรมสมาชิกพรรคเกี่ยวกับการรักษาวินัยหรือกฎระเบียบของพรรคคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยฯ มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาได้จากที่มาและภารกิจดังกล่าว ทำให้เข้าใจได้ว่า เหตุใดคณะกรรมาธิการชุดนี้จึงถูกยุบไปในสมัยที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรม คำตอบก็คือว่า ในสมัยนั้นมีปฏิบัติการหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือวินัยพรรค จนทำให้ผู้นำระดับต่าง ๆ จำนวนมากถูกกล่าวหาและลงโทษโดยปราศจากการตรวจสอบใด ๆดังนั้น การมีหรือไม่มีองค์กรนี้จึงไม่มีความหมาย แต่เมื่อถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่า ขอบเขตภารกิจขององค์กรนี้กว้างขวางอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นภารกิจที่ทั้งหนักหน่วงและละเอียดอ่อนด้วยภารกิจที่สำคัญดังกล่าว ทำให้บุคลากรที่จะมาเป็นกรรมาธิการในองค์กรนี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางพรรค โดยมีสมัชชาใหญ่เป็นผู้รับรอง และถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกรรมาธิการจำนวนมากเช่น ใน “สมัชชา 16” (2002) พบว่า มีกรรมาธิการอยู่ในองค์กรนี้จำนวน 121 คน และใน “สมัชชา 17” (2007) มีอยู่ 127 คน เป็นต้นส่วนผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการขององค์กรนี้ก็คือ กรรมการประจำกรมการเมืองที่อยู่ในอันดับแปดจากที่มีอยู่เก้าคน โดยผู้เป็นเลขาธิการยังคงมีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลด้วย ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการตรวจสอบสมาชิกพรรคระดับสูงที่มีตำแหน่งในคณะรัฐบาลส่วนในกรณีที่เป็นการตรวจสอบสมาชิกพรรคทั่วไปนั้น พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงของสมาชิกพรรคยกตัวอย่างเช่น นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2002 (ปีที่มีการประชุม “สมัชชา 16”) เรื่อยมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2007 นั้นพบว่า มีสมาชิกพรรคที่ประพฤติมิชอบในลักษณะต่างๆ เช่น การบิดเบือนการใช้อำนาจ (abuse of power) ยักยอกทรัพย์และติดสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวงและก่อเรื่องอื้อฉาวอัปยศ ละทิ้งหน้าที่และกระทำผิดวินัย เป็นต้นการประพฤติมิชอบเหล่านี้มีทั้งที่ก่อขึ้นโดยตัวของสมาชิกพรรคเอง และที่ร่วมมือกับนักธุรกิจหรืออื่น ๆ การประพฤติมิชอบที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ นี้ รวมแล้วมีทั้งสิ้น 677,924 คดีที่เข้าสู่การพิจารณาขององค์กรนี้ และสามารถปิดคดีได้ 679,846 คดีการที่จำนวนคดีที่ถูกปิดมีมากกว่าคดีที่เข้าสู่การพิจารณา เป็นเพราะได้รวมคดีที่เกิดก่อนการประชุม “สมัชชา 16” เข้ามาด้วย คดีที่ผ่านการพิจารณาตัดสินทั้งหมดนี้มีผู้ถูกลงโทษรวมทั้งสิ้น 518,484 คนการลงโทษผู้กระทำผิดเหล่านี้ เป็นไปตามกฎระเบียบพรรคที่ต่างไปจากกฎหมายทั่วไปที่ใช้กับประชาชน (ที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานและ/หรือสมาชิกพรรค) คดีที่โดดเด่นที่สุดคดีหนึ่งก็คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของผู้มีตำแหน่งสูงถึงขั้นเลขาธิการพรรคประจำซ่างไห่ กรรมการกรมการเมือง และกรรมการกลางพรรคจากกรณีดังกล่าวและในกรณีอื่นที่ผู้กระทำผิดมีตำแหน่งสูงนั้น ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ผู้เป็นสมาชิกพรรคพึงต้องมีคุณสมบัติที่ดีเลิศเหนือคนทั่วไปก็ตาม แต่เกณฑ์เช่นนี้ส่วนหนึ่งยังคงมองได้ว่าถูกตั้งขึ้นมาในเชิงอุดมคติ และคงมีความคาดหวังสูงต่อสมาชิกพรรคอยู่ไม่น้อยทั้งที่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว สมาชิกพรรคก็คือมนุษย์ที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างอยู่ในตัว ตำแหน่งหรือยศศักดิ์จึงมิใช่เครื่องยืนยันคุณสมบัติที่ดีเลิศของบุคคลเสมอไปสำนักงานศูนย์กลางพรรค (จงก้งจงยางป้านกงทิง, 中共中央办公厅) เป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่ให้บริการแก่พรรคและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงต่อพรรค ตลอดจนสาขาพรรคในท้องถิ่นสำนักงานนี้จัดตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งพรรคในระยะแรกเริ่ม แต่เวลานั้นเรียกกันว่าสำนักงานนี้มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องเอกสารและการประชุมของพรรค ตรวจสอบการนำนโยบายหรือภารกิจที่สำคัญไปปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่รักษารหัสลับที่ใช้ในการติดต่อระหว่างบุคลากรของพรรคทั่วประเทศ รวมถึงการรักษาเอกสารลับของพรรค การจัดส่งเอกสารของพรรคร่างและตรวจแก้เอกสาร ช่วยในการร่างระเบียบและกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ รับผิดชอบเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารของพรรคและรัฐ ตลอดจนทำหน้าที่นำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ในการวิจัย รับผิดชอบการติดต่อและประสานงานระหว่างองค์กรหรือหน่วยจัดตั้งต่าง ๆ ของพรรค และอาจรวมถึงการให้บริการสังคมหรือปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่พรรคมอบหมายจากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า สำนักงานนี้มีบทบาทหน้าที่เป็นเสมือนแม่บ้านของพรรคก็ว่าได้ เพราะงานที่ว่ามานี้มักเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก