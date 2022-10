ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาท ของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๕)

หนังสือชื่อเขียนโดยถูกใช้อ้างอิงในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร และอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า มีหลักฐานที่ขัดแย้งกันอยู่ว่า ทางหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษอาจจะคำอธิบายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จากหนังสือเล่มนี้ หรืออีกทางหนึ่ง การปรับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษที่เกิดขึ้นเองนั้นบังเอิญไปสอดคล้องกับสาระสำคัญในหนังสือดังกล่าวพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษตามที่แบจอจ์ทได้กล่าวไว้จะมีเพียงสามประการเท่านั้น นั่นคือ – พระราชสิทธิ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (the right to be consulted อันหมายถึง พระราชสิทธิ์ที่จะพระราชทานคำปรึกษาแนะนำ เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลขอ) - พระราชสิทธิ์ในการให้การสนับสนุนและให้ความมั่นใจ (the right to encourage) และ- พระราชสิทธิ์ในการเตือน (the right to warn)” ถือว่าพระราชอำนาจลดลงกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างมาก สาเหตุที่ลดลงก็เพราะภายใต้การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชอำนาจย่อมจำกัดอยู่แล้ว และการใช้พระราชอำนาจที่ลดลงนี้ก็ผันแปรไปตามวิวัฒนาการของระบบการเมืองแบบรัฐสภาของอังกฤษที่เริ่มมาตั้งแต่ ค.ศ. 1688 และหลังจากมีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ผ่านการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่เรียกว่าในปี ค.ศ. 1832 ก่อนหน้าที่หนังสือจะตีพิมพ์ ๓๕ ปีโดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การปรับเขตเลือกตั้งและขยายสิทธิการเลือกตั้ง และผลของการปฏิรูปทางการเมืองนี้คืออำนาจเป็นของประชาชนมากขึ้น และทำให้พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากถือเป็นเสียงที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พระราชวินิจฉัยในการเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารเหมือนในครั้งที่ยังไม่มีเสียงของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองได้เสียงข้างมากอย่างชัดเจน ทำให้พระมหากษัตริย์ไม่ทรงต้องใช้พระราชวินิจฉัยของพระองค์ในฐานะใช้อำนาจตัดสินแทนประชาชนในการกำหนดตัวหัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้สนใจในรายละเอียดสามารถดูย้อนหลังในตอนที่แล้วได้ขณะเดียวกัน แบจอจ์ทก็ได้กล่าวด้วยว่า แม้พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอำนาจลดน้อยลง แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณและมีพระราชวินิจฉัยที่ดีจะทรงเห็นว่า การที่มีพระองค์ไม่มีพระราชสิทธิ์อื่นใดกว่านี้ จะทำให้การใช้พระราชสิทธิ์ทั้งสามนี้ของพระองค์มีผลสำคัญอย่างยิ่ง ทำไมเมื่อมีพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจอันจำกัด แต่กลับจะมีผลที่สำคัญยิ่ง ?เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจลดน้อยลง พระองค์ก็ไม่ทรงต้องรับผิดชอบด้วยพระองค์มากขึ้น แต่จะปล่อยให้เสียงข้างมากของสภาล่างตัดสินเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารที่เดิมทีจะต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงตัดสินเลือกผู้ใดผู้หนึ่งในสภามาเป็นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีก็จะต้องหันไปรับผิดชอบต่อสภาเป็นสำคัญ เพราะเขามาจากความไว้วางใจของสภา และสภาก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะสมาชิกสภาล่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชน หากทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น พระมหากษัตริย์ก็จะทรงไม่จำเป็นต้องมีพระราชวินิจฉัยและใช้พระราชอำนาจที่เกิดจากพระราชวินิจฉัยของพระองค์เองเมื่อโดยปกติ พระมหากษัตริย์จะทรงไม่มีพระราชวินิจฉัยของพระองค์และไม่ได้ใช้พระราชอำนาจตามพระราชวินิจฉัยของพระองค์ แต่ยามที่พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อใด ซึ่งไม่ใช่เรื่องบ่อยนัก จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ และผู้คนทั่วไปและโดยเฉพาะนักการเมืองที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติจะต้องให้ความใส่ใจที่แบจอร์ทกล่าวว่า พระมหากษัตริย์จะทรงเตือน แต่จะไม่คัดค้าน ก็เพราะตามหลักการที่แบจอร์ทกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชสิทธิ์ที่จะคัดค้าน เพราะเมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารคือผู้สะท้อนเจตจำนงของคนส่วนใหญ่ในชาติผ่านเสียงข้างในสภาที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนผู้ลงคะแนนเสียง พระองค์จะทรงคัดค้านบุคคล (นายกรัฐมนตรี) หรือคณะบุคคล (สมาชิกสภา) ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของคนในชาติได้อย่างไร การคัดค้านย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ และอาจจะสุ่มเสียงให้ส่งผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ แต่ถ้าเสียงของประชาชนอยู่ในลักษณะก้ำกึ่ง ซึ่งส่งผลให้เสียงของสมาชิกสภาก้ำกึ่งไม่ได้ข้างมากอย่างชัดเจนเด็ดขาด อันส่งผลให้นายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้สะท้อนเสียงข้างมากของประชาชนได้อย่างชัดเจน ยามใดที่เกิดปัญหาในทางการเมือง ช่องว่างที่ไม่เด็ดขาดนี้เองที่พระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์จะช่วยเติมเต็มและผลักดันให้การเมืองก้าวเดินต่อไป ไม่อยู่ในสุญญากาศหรือทางตันทางการเมืองแบจอร์ทได้ขยายความการใช้พระราชสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ต่อไปว่า “สมมุติว่า พระมหากษัตริย์ (the king จะสังเกตได้ว่า บางครั้งแบจอร์ทจะใช้ the king และบางครั้งจะใช้ a king บางครั้งใช้ the kings ดูตอนที่ ๑) ทรงถูก (Supposing the king to be right/ นั่นคือ การใช้พระราชวินิจฉัยในการเตือนของพระองค์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง) เพราะพระองค์มีในสิ่งที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ (the kings) มักจะมี นั่นคือ ความสามารถพิเศษในการแสดงออก (ความสามารถพิเศษในการแสดงออกในทีนี้ คือ ความสามารถพิเศษในการใช้คำพูด น้ำเสียงและสีหน้าและจังหวะท่วงที/ผู้เขียน) ที่มีผล (the gift of effectual expression)” ซึ่งแบจอร์ทเห็นว่า การใช้พระราชอำนาจในการเตือนที่ไม่บ่อยและในยามที่จำเป็นจะทำให้ “สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ คำเตือนพระองค์จะมีอิทธิพลต่อรัฐมนตรีของพระองค์”นอกเหนือไปจากความสามารถพิเศษในการแสดงออกของพระมหากษัตริย์แล้ว ทำไมคำเตือนของพระมหากษัตริย์ถึงส่งผลให้รัฐมนตรีของพระองค์—ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วย—ถึงทำให้รัฐมนตรีต้องครุ่นคิดกังวลด้วย ?แบจอร์ทมีคำอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไว้ด้วย(โปรดติดตามในตอนต่อไป)