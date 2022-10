ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๓)

สองตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงหนังสือชื่อที่เขียนโดยหนังสือเล่มนี้ถูกใช้อ้างอิงในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร และอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า มีหลักฐานที่ขัดแย้งกันอยู่ว่า ทางหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษอาจจะคำอธิบายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จากหนังสือเล่มนี้ หรืออีกทางหนึ่ง การปรับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษที่เกิดขึ้นเองนั้นบังเอิญไปสอดคล้องกับสาระสำคัญในหนังสือดังกล่าวสาระสำคัญในหนังสือ the English Constitution ที่ผู้มีกล่าวถึงมาก แต่ไม่ค่อยได้ขยายความ คือ “สถาบันพระมหากษัตริย์ (Bagehot ใช้คำว่า sovereign อันหมายถึงองค์อธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุด) ภายใต้การปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามแบบของเรา (ของเรา ในที่นี้คือ ของสหราชอาณาจักร) มีพระราชสิทธิ์สามประการ- พระราชสิทธิ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (the right to be consulted อันหมายถึง พระราชสิทธิ์ที่จะพระราชทานคำปรึกษาแนะนำ เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลขอ)- พระราชสิทธิ์ในการให้การสนับสนุนและให้ความมั่นใจ (the right to encourage)- พระราชสิทธิ์ในการเตือน (the right to warn)”หากมองในอีกมุมหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า วอลเตอร์ แบจอจ์ท (Walter Bagehot) กำลังเขียนคู่มือการใช้พระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษ เข้าทำนองเป็นข้อเขียนเชิงแนะนำ (instruction) หรือถ้าใช้คำโบราณหน่อยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำสอน (teaching) เข้าทำนองปุโรหิตถวายคำสอนแก่พระเจ้าแผ่นดินถึงแนวทางในการปกครองบ้านเมืองการถวายคำสอนแก่พระมหากษัตริย์มีหลากแง่มุม เช่น คำสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับบุคคลต่างๆ จะไม่เหมือนกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับเหล่าอำมาตย์เสนาบดี ซึ่งก็มีลำดับชั้นแตกต่างกัน รวมทั้งอำมาตย์เสนาบดีที่ดูแลราชการต่างๆ ก็มีความแตกต่างกัน เช่น เสนาบดีกลาโหมก็แบบหนึ่ง เสนาบดีกรมวังก็อีกแบบหนึ่งนอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยที่ย่อมแตกต่างไปจากความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับบุคคลที่ไม่ใช่พระบรมวงศานุวงศ์และที่สำคัญที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของบ้านเมืองขณะเดียวกัน ผู้ถวายคำสอนก็จะต้องสื่อสารให้พระมหากษัตริย์ทรงทราบไว้ด้วยว่า การทำอะไรให้เป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามคาดหวังของผู้คนต่างๆ ก็อาจจะขัดต่อการรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดและอยู่ดี ดังนั้น ผู้ถวายคำสอนจะต้องสื่อให้พระองค์ทรงรู้จักที่จะใช้พระราชวินิจฉัยว่าซึ่งเป็นเรื่องยากมาก หากเรื่องนั้นไม่มีประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติมาก่อนส่วนใหญ่ผู้ถวายคำสอนที่ศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างดีและมีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการวางตัวและการใช้อำนาจของผู้ปกครองในอดีตหรือในแว่นแคว้นต่างๆ ก็จะยกตัวอย่างมหาบุรุษผู้ประสบความสำเร็จ และผู้ปกครองอื่นๆ ที่ล้มเหลวอย่างที่กล่าวไปในตอนก่อนๆ การถวายคำสอนนี้ในแง่หนึ่งคือ การทำให้ผู้ปกครองได้เห็นตัวเองจากสายตาและมุมมองของผู้คนต่างๆ เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้นำไปประมวลสังเคราะห์ออกมาเป็นซึ่งทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกก็มีผู้เขียนหนังสือหรือคัมภีร์ในแนวนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในโลกตะวันตกจะเรียกการเขียนในแนวนี้ว่าเป็นหนังสือแนวหรือที่ผู้เขียนขอยืมชื่อหนังสือท่านอาจารย์ ส. ศิวรักษ์มาใช้ก็คือหนังสือแนว “คันฉ่องส่องเจ้า” ในโลกตะวันตกที่โด่งดังที่สุดคือหนังสือชื่อ(ชื่อไทยคือ “เจ้าผู้ปกครอง” แปลเป็นหนังสือโดย ศ. ดร. สมบัติจันทรวงศ์) ที่เขียนโดยชาวเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี (Niccolo Machiavelli: ค.ศ. 1469-1527) แต่เนื่องจากเขาไม่ใช่” หรือขุนนางระดับสูงที่จะใกล้ชิดเจ้าผู้ปกครอง เพราะมาคิอาเวลลีรับราชการเป็นเลขานุการ ฝ่ายการทูตแห่งฟลอเรนซ์เมื่ออายุได้ 29 ปีจนกระทั่งถึงแก่กรรมแต่ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ ประสบการณ์การเป็นเลขานุการการทูตทำให้เขาได้ไปประจำในรัฐต่างๆแ ละรับรู้เรื่องราวของผู้ปกครองเหล่านั้น ทั้งในด้านที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลว มาคิอาเวลลีจึงมีความปรารถนาที่จะให้เจ้าผู้ปกครองแห่งนครฟลอเรนซ์ได้อ่านคำแนะนำที่เกิดจากการประมวลข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของเขา แต่จะทำอย่างไรถึงจะให้เจ้าผู้ปกครองได้อ่านและไม่หาว่าเขาสุ่มสี่สุ่มห้าสะเออะจะมาสอนเจ้าผู้ปกครองในหนังสือ “เจ้าผู้ปกครอง” มาคิอาเวลลีได้เขียนคำขึ้นต้น (คำออกตัวที่ริอ่านเขียนคำแนะนำการปกครองให้แก่เจ้าผู้ปกครอง !) ไว้ว่า“นิโคโล มาคิอาเวลลี เรียนคำนับมายัง ฯพณฯ ท่าน โลเร็นโซ เมดิซี ผู้ประเสริฐโดยปกติแล้ว ในกรณีส่วนมาก ผู้ซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งความนิยมจากเจ้าผู้ปกครอง มักจะนำสิ่งซึ่งพวกเขาถือว่ามีค่าที่สุดมาถวายให้แก่เจ้าผู้ปกครอง หรือถ้าไม่เช่นนั้น ก็เป็นสิ่งซึ่งพวกเขาเห็นว่าจะทำให้เจ้าผู้ปกครองยินดีมากที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้เห็น ม้า อาวุธ ผ้าที่ทอด้วยทอง อัญมณีอันมีค่า และเครื่องประดับอย่างเดียวกันที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของเหล่าเจ้าผู้ปกครอง ถูกนำมาถวายให้แก่เหล่าเจ้าผู้ปกครอง ดังนั้น ข้าพเจ้าซึ่งปรารถนาที่จะเสนอตัวข้าพเจ้าเองต่อความประเสริฐของ ฯพณฯ ท่าน พร้อมด้วยประจักษ์พยานบางอย่างที่แสดงถึงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าที่มีต่อ [ความประเสริฐ] นั้น ไม่ได้พบว่า ในบรรดาอุปกรณ์ของข้าพเจ้าจะมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าถือว่ามีค่ามากที่สุด หรือนับถือเทียบเท่ากับความรู้ว่าด้วยการกระทำของมหาบุรุษ อันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันยาวนาน จากสิ่งในปัจจุบันและจากการอ่านอย่างต่อเนื่องถึง [เรื่องต่างๆ] ของสมัยโบราณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ครุ่นคิดและตรวจตรามานาน ด้วยความอุตสาหะอันใหญ่หลวง และบัดนี้ได้ย่อลงเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ส่งมายังความประเสริฐของ ฯพณฯ ท่านและถึงแม้ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยว่าผลงานนี้ไม่ควรคู่กับ [ความประเสริฐของ ฯพณฯ ท่าน] กระนั้นก็ดี ข้าพเจ้าก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่า หนังสือนี้ก็คงจะเป็นที่ยอมรับโดยอาศัยความเมตตากรุณาของท่าน เมื่อไตร่ตรองว่า ไม่อาจมีของกำนัลอะไรจากข้าพเจ้าอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการมอบให้บุคคล ซึ่งมีความสามารถที่จะเข้าใจภายในระยะเวลาอันสั้นมาก เกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงที่กว่าข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ต้องใช้เวลาหลายปีและด้วยความยากลำบากและภยันตรายนานาประการ ข้าพเจ้ามิได้ประดับประดางานชิ้นนี้ ไม่ว่าจะด้วยความแน่นของวลีอันยืดยาว หรือด้วยถ้อยคำอันหรูหราและเลิศลอย หรือด้วยกลวิธี หรือด้วยเครื่องประดับภายนอก ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว พวกเขาจะใช้พรรณนาและประดับประดาสิ่งของของพวกเขา เพราะข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้มันถูกยกย่องด้วยสิ่งเหล่านี้แต่อย่างใด แต่เนื้อหาอันหลากหลาย และน้ำหนักของแก่นเรื่องต่างหากที่ให้คุณค่าแก่มันฉะนั้น ฯพณฯ ท่านผู้ประเสริฐโปรดได้รับของกำนัลเล็กน้อยชิ้นนี้ด้วยน้ำใจอย่างที่ข้าพเจ้าได้ส่งมันมาเถิด ซึ่งถ้าหากว่า [ฯพณฯ ท่านผู้ประเสริฐ] เอาใจใส่ไตร่ตรองและอ่านอย่างขยันหมั่นเพียร เขาก็จะได้รู้ถึงความปรารถนาอันร้อนแรงของข้าพเจ้าให้เขาได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่นั้น ซึ่งโชคชะตาและคุณสมบัติอื่นๆ ของเขาได้บ่งบอกไว้ และในบางครั้งถ้า ฯพณฯ ท่านผู้ประเสริฐ จากจุดสุดยอดของความสูงของเขา จะชายตาของเขามายังสถานที่อันต่ำเหล่านี้ เขาก็จะรู้ว่า ข้าพเจ้าต้องอดทนต่อความร้ายกาจอันใหญ่หลวงและไม่ขาดสายของโชคชะตา อย่างไม่สมควรอย่างไรบ้าง”น่าสนใจว่า มาคิอาเวลลีแนะนำผู้ปกครองอย่างไร ?แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ไปถึงมือเจ้าผู้ปกครองแห่งนครฟลอเรนซ์ในปี ค.ศ. 1516 เท่าที่ทราบ เขาแทบจะไม่ได้อ่านของกำนัลอันมีค่าที่มาคิอาเวลลีได้มอบให้เลยคำแนะนำหรือคำสอนใดๆ ที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ต่อเมื่อผู้ปกครองรู้จักเลือกที่จะให้ความสนใจรับฟังและวินิจฉัยกลั่นกรองว่าอะไรควรหรือไม่ควรเชื่อ