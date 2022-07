ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช (77): อาจารย์กับผม ที่วิสคอนซิน และลอนดอน

ตอนผมไปเรียนที่วิสคอนซิน ผมยังไม่ทราบว่า ผลการเรียนของอาจารย์ชัยอนันต์ที่นั่นเป็นอย่างไร แต่สำหรับตัวผมนั้น ตลอดหลักสูตรรัฐศาสตร์ ผมได้ A- ตัวหนึ่งและ C+ มาตัวหนึ่ง ที่เหลือ B หมด ตามเกณฑ์ปริญญาโท ผลรวมจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3 หรือ B ดังนั้น การที่ผมได้ A- จึงมาช่วยถัวกับ C+ ไม่งั้น ผมก็ต้องลงวิชาอะไรอื่นๆ เกินหน่วยกิตที่เขากำหนดไว้ เพื่อจะได้เกรดเฉลี่ย 3ปัญหาในการเรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์ที่วิสคอนซินของผมคือฟังบรรยายรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง หนักๆ เข้าก็ไม่ไปเรียนมันเสียดื้อๆ นอนอ่านหนังสืออยู่บ้าน คอยทำกับข้าวให้แฟนกิน (ระยะแรกๆ แต่พอเธอทนกินฝีมือผมต่อไปไม่ได้ ผมก็ไม่ได้ทำอีกต่อไป) วิชาที่ผมได้ A- ก็คือ ทฤษฎีการเมือง ส่วนวิชาที่ผมได้ C+ คือ วิชาที่ว่าด้วยระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) ซึ่งเรียนเกี่ยวกับรัสเซียเป็นหลัก ผมบอกตามตรงว่า ผมฟังสำเนียงของอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลย ส่วนเนื้อหานั้นก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ อ่านตำราก็งงเป็นไก่ตาแตก นอกจากศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่คุ้นแล้ว ศัพท์แสงของระบอบโซเวียตรัสเซียก็แสนจะแปลกแยกกับสมองของผมมากและด้วยเหตุนี้นี่เอง ผมถึงมุ่งไปทางสายทฤษฎีปรัชญาการเมืองให้รู้แล้วรู้รอดไป และเพิ่งมาหัดศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จมาไม่นานมานี้ โดยผ่านการศึกษาเรื่องการปกครองของทรราช (tyranny) ที่มีวิวาทะกับซึ่งการทำความเข้าใจระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จผ่านนักปรัชญาการเมืองทั้งสามนี้ดูจะเป็นช่องทางสะดวกสำหรับผมมากกว่าจะดุ่มๆ เข้าไปเผชิญกับระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จด้วยตัวเองโดยตรง และความรู้ต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์ก็เช่นกัน ถ้าผ่านเข้าช่องทางปรัชญาการเมืองก่อนจะทำให้ผมเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น จะด้วยเป็นเพราะผมชอบปรัชญาการเมืองหรือเพราะปรัชญาการเมืองมันเป็นรากฐานขององค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ก็ไม่ทราบเหมือนกันช่วงไม่กี่ปีมานี้ ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของอาจารย์ชัยอนันต์ พลิกไปพลิกมา ไปเจอหน้าที่อาจารย์เล่าเรื่องการเรียนที่วิสคอนซิน อ่านแล้วก็สะท้อนใจว่าตัวผมไฉนมันห่างไกลจากอาจารย์เหลือเกิน ผลการเรียนของอาจารย์คือได้เกรด A เกือบทุกวิชา มีอยู่วิชาเดียวที่ได้ B+ และสาเหตุที่อาจารย์ได้ B+ ก็แสนจะแปลกประหลาด !ผมสงสัยจริงๆ ว่า สมองอาจารย์ชัยอนันต์ทำด้วยอะไรถึงเรียนได้ A ทุกวิชาขนาดนั้น ! มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสันก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยกระจอกๆ เสียที่ไหน สมัยที่อาจารย์ไปเรียนนั้นวิสคอนซิน-เมดิสันจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 10 และตอนที่มหาวิทยาลัยรับอาจารย์เข้าเป็นนักศึกษา ก็ให้อาจารย์เป็นให้ทดลองเรียนไปก่อน หากอาจารย์เรียนได้เกรดต่ำกว่า B แม้แต่วิชาเดียว จะถูกเชิญให้ออก สาเหตุที่อาจารย์เป็น SS เพราะจบปริญญาตรีจากนิวซีแลนด์ด้วยเกรดค่อนข้างแย่ ที่วิสคอนซิน-เมดิสันเขารับอาจารย์ก็เพราะมีสัญญาความช่วยเหลือกับสถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือนิด้า และตอนนั้นอาจารย์รับราชการอยู่ที่นิด้าแต่นอกจาก SS อย่างอาจารย์ชัยอนันต์จะไม่ได้ B สักวิชาเดียว ยังกลับได้ A ทุกวิชาอีกต่างหาก ผมว่าน่าจะเป็นเพราะรากฐานการศึกษาที่นิวซีแลนด์ รวมทั้งได้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษด้วย พอมาเรียนที่วิสคอนซิน แกเลยไปโลดนอกจากนักศึกษาไทยอย่างอาจารย์ชัยอนันต์แล้ว ยังมีอาจารย์กนก (ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน) ที่ได้ A ตลอดหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอบกินส์ ส่วนผมได้ B ตลอดหลักสูตรก็ถือเป็นบุญแล้วจะว่าไป มันก็แปลกอยู่ที่ตอนที่ผมเรียนปริญญาโทอยู่ที่วิสคอนซินและต่อมาไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ LSE ที่ลอนดอน อาจารย์ชัยอนันต์เดินทางมาทั้งสองที่ในช่วงเวลาที่ผมเรียนหนังสืออยู่ ตอนแกมาที่วิสคอนซิน แกก็มานั่งเล่น (นั่งกับพื้นและเหยียดขาสองข้างอย่างสบายๆ บนพื้นพรม) ที่แฟลตผมตรงถนน Sheeboygan มีเพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษาคนไทยมานั่งเล่นด้วย จำได้ว่า แกหยิบกีตาร์ผมมาเล่น โดยที่แกก็เล่นไม่เป็น แกจับคอร์ดมั่วๆ และกรีดสายไปมา และร้องเพลง แค่นี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นล้นพ้นที่อาจารย์ที่เคยสอนผมที่รัฐศาสตร์ จุฬาฯ มาร้องเพลงและเล่นกีต้าร์ทั้งๆ ที่เล่นไม่เป็นเพลงที่แกร้องคือเพลงซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นที่นิยมสมัยผมเรียนปริญญาตรีที่รัฐศาสตร์ จุฬาฯ แปลว่า แกไม่ได้เป็นนักวิชาการที่คร่ำเคร่งไร้สุนทรียะ ตอนที่แกมาที่วิสคอนซินนั้น แกมีเวลาให้ผมเพียงแค่ที่แฟลตครั้งนั้น หลังจากนั้น แกก็ต้องแบ่งเวลาไปเยี่ยมคนโน้นคนนี้มากมาย แต่ตอนที่แกมาลอนดอน (ผมก็จำไม่ได้เสียด้วยว่า แกเขียนจดหมายมาบอกล่วงหน้า หรือผมไปพบกับแกโดยบังเอิญที่สำนักงานดูแลนักเรียนไทยที่ถนน Princes’ Gate) แต่เอาเป็นว่า แกไปนอนที่แฟลตผมแถว Clapham Common เลยหนึ่งคืน คราวนี้ ผมก็ได้เวลาจากแกเต็มอิ่มเลย ! ได้นั่งๆ นอนๆ คุยเรื่องวิชาการโน่นนี่นั่น เอาหนังสือมาโชว์แก จำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องที่แกพลิกๆ ดูแล้วบอกว่า ไม่รู้เรื่องเลยผมรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจระคนกันที่ได้ยินแกเปรยเช่นนั้น ที่ดีใจก็เพราะว่า หลงคิดไปเองว่า ผมเข้าใจหนังสือเล่มนั้น แต่นักวิชาการระดับท่านอาจารย์ชัยอนันต์ไม่เข้าใจ แต่ที่เสียใจคือ แกอาจกำลังจะบอกผมว่า จะอ่านเรื่องแบบนี้ไปทำไมกัน ??!! เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ดูเหมือนว่า ผมก็เห็นด้วยกับอันหลังว่า จะอ่าน Plato and Heidegger ไปทำไม เพราะจนบัดนี้ ผมพบว่า มันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับการสอนหนังสือของผมนัก แต่อาจจะดีสำหรับอาจารย์บางคนที่ชอบใช้ศัพท์แสงคำใหญ่คำโต (big word) ที่พูดแล้วฟังดูขลัง นักเรียนงง แต่ดูเท่ห์ และนักเรียนบางจำพวกจะชอบจริงๆ แล้ว ในช่วงที่อาจารย์ชัยอนันต์เขียนอัตชีวประวัติ แกก็สะท้อนถึงวิชารัฐศาสตร์ออกมาว่า