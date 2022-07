สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง และความถดถอยของอำนาจ 3 ป.

เวลายังคงเดินไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ง อนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้า คลื่นลูกใหม่ซัดคลื่นลูกเก่าจมหายไปในเม็ดทราย การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปนั้นมีเป็นสิ่งที่ยากจะทัดทานเสียจริงกับทุกสรรพสิ่งบนผืนโลกใบนี้ ไม่มีโลกใบหน้าให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกต่อไปต้องยอมรับว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการขึ้นสู่อำนาจของ 3 ป.นั้นสอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่าน จากรัฐบาลทหารซึ่งใช้กลไกรัฐธรรมนูญสืบทอดมาเป็นรัฐบาลทหารกึ่งพลเรือนที่ยังมีกองทัพหนุนหลังเพื่อรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเอาไว้ แม้ว่าเหตุผลการเข้ามาของ 3 ป.จะมาจากการใช้อำนาจอย่างฉ้อฉลของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่กระนั้นรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลังก็ยังถูกท้าทายด้วยกระแสของคนรุ่นใหม่ที่ถูกดันหลังด้วยคนรุ่นเก่ากลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองด้วยการสร้างบันไดแรกไปสู่เป้าหมายที่ซ่อนเร้นคือการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดการทลายเพดานของสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่ารัฐจะใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการแกนนำคนสำคัญจนมีคดีติดตัวจำนวนมาก แต่ไม่น่าจะทำลายความปรารถนาที่ลึกอยู่ในใจของพวกเขาไปได้ เราหยุดวันเวลาไม่ได้ เราหยุดอนาคตของพวกเขาไม่ได้ และอนาคตของพวกเขาก็คืออนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้านั่นเองและแม้ว่าเราจะจัดการกับแกนนำบางส่วนไปแล้วด้วยเครื่องพันธนาการทางกฎหมาย แต่เรากลับพบว่ามีคนรุ่นใหม่คนใหม่ๆผุดโผล่ขึ้นมาท้าทายเหมือนกับน้ำที่ไหลออกมาจากตาน้ำ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เราไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้หรอก เพราะเราไม่มีวันทำให้คนรุ่นนี้หายไปจากโลกได้แม้นว่าถ้าหากเราติดตามคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหว พวกเขาบางคนยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องมากนัก บางคนเหมือนท่องจำกันมา พูดซ้ำๆเลียนกันไป และจำนวนไม่น้อยที่แห่แหนกันไปตามกระแส แต่ก็ต้องถือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังประสบความสำเร็จในการผลักดันคนรุ่นใม่ให้ออกมาท้าทายสังคมไทยเชิงโครงสร้างมองเห็นอนาคตในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ที่คนรุ่นหนึ่งได้ล้มหายตายจากไปและมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ว่า สังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร จริงๆ แล้วมันก็สอดรับกับที่ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บอกกับคนหนุ่มสาวเหล่านั้นแหละว่า “เวลาอยู่ข้างพวกเรา”ชัชชาติบอกคนหนุ่มสาวว่า “ผมก็อดทนมา 8 ปี ตั้งแต่ปฏิวัติมา แต่เราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดิน เขาบอกว่า อันนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ภาษาอังกฤษว่า The revenge is best when served cold. การแก้แค้นจะดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้ว อย่าไปเอาความโกรธความแค้นมาทำ การกำหนด strategy ในการเดิน”“การแก้แค้นจะดีที่สุดตอนที่มันเย็นแล้ว”ก็คือการรอคอยเวลาให้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมสุกงอมเข้าทางของพวกเขา พูดง่ายๆว่า เวลาและอนาคตจะเป็นสิ่งกำหนดว่าฝ่ายไหนจะยั่งยืนกว่ากัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชัชชาติพูดแบบนั้นเพราะไม่รู้ว่าเป้าหมายของคนหนุ่มสาวนั้นต้องการอะไร แต่น่าจะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันด้วยซ้ำไปสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ การแก้แค้น แล้วใครเล่าที่สร้างความแค้นให้กับพวกเขาชัยชนะของชัชชาติอย่างถล่มทลายนั้นจริงๆ แล้วก็เป็นสัญญาณเตือนไปสู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่า คนจำนวนไม่น้อยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากการอยู่ใต้อำนาจแบบ 3 ป. ทั้งรูปแบบการทำงานและรูปแบบการปกครอง คนจำนวนไม่น้อยมองเห็นว่า บ้านเมืองต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่รุมเร้า เงินเฟ้อ ข้าวของแพง ที่มองไม่เห็นศักยภาพในการแก้ไขที่ไปสู่ทางรอดได้ของผู้นำ เหนืออื่นใดคือ ความเบื่อหน่ายที่เป็นปกติวิสัยที่คนมักต้องการลองของใหม่มากกว่ามองดูของเก่าที่ไม่มีความหวังเสียงของชัชชาติหนึ่งล้านสามแสนเสียงจึงมีทั้งฝั่งที่อ้างตัวว่า เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายอนุรักษ์นิยม และคนที่เดินสายกลางที่เป็นพวกสวิงโหวตที่ไม่ยึดติดกับฝักฝ่ายแต่เบื่อหน่ายรัฐบาล 3 ป. และสัญญาณแบบนี้น่าจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เริ่มเห็นผ่านการแสดงออกของโพลต่างๆว่า พรรคของฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกำลังมาแรงต้องยอมรับว่า กระแสของชัชชาตินั้นท้าทายอำนาจของ 3 ป.และฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายมองเห็นสัญญาณของการการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนี้ทั้งตัว 3 ป.เอง คนที่แวดล้อม รวมถึงอินฟูเอนเซอร์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหลายที่เป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่ แต่คงจะยังมองไม่ออกว่าจะรับมือกับกระแสที่ท้าทายนี้อย่างไรมองไปใกล้ๆ ในเดือนสิงหาคม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 8 ปี มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 จะทำกันอย่างไร นึกไม่ออกเลยว่า ถ้าถึงวันนั้นจะมีใครขึ้นมาแทนหรือจะดันลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณที่เดินต้องมีคนพยุงมาขัดตาทัพหรือว่านี่เป็นสัญญาณว่า “การแก้แค้นจะดีที่สุดตอนที่มันเย็นแล้ว”ที่ชัชชาติบอกกับคนหนุ่มสาวกำลังจะถึงเวลาที่มันเย็นแล้วต้องยอมรับว่าทิศทางเวลาสถานการณ์ต่างเป็นคุณกับฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ยังดีอยู่บ้างที่พรรค 2พรรคในฝ่ายเดียวกันคือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลต่างแข่งขันบนฐานมวลชนเดียวกัน เพียงแต่แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะมีเสียงของคนรุ่นใหม่ที่หนาแน่น แต่เสียงของมวลชนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นกับพรรคของทักษิณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสถาบันหลักมากนักเหมือนกับพรรคก้าวไกลที่มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ท้าทายและก้าวร้าวมากกว่าคล้ายๆ กับกลายเป็นว่า แทนที่เราจะฝากความหวังไว้กับ 3 ป.เรากลับต้องพึ่งพาพรรคของทักษิณเพื่อหยุดยั้งพรรคก้าวไกลไม่ให้เติบใหญ่ไปกว่านี้ แต่ก็มีคำถามนั่นแหละว่า เราจะหยุดยั้งไปได้อีกนานไหม เพราะเวลามันยังเดินหน้าอยู่ทุกวันไม่หยุดนิ่งขณะเดียวกันเราจะไม่ต้องเผชิญกับทักษิณอีกหรือ ถ้าเรามองย้อนไปถึงพฤติกรรมเก่าที่เหิมเกริมและท้าทายไม่ต่างกันในวันที่เขามีอำนาจ แต่ที่เราเห็นวันนี้เป็นการแสดงของเขาเพื่อให้มีโอกาสจะได้กลับประเทศไทยเท่านั้น