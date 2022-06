โลกยุคใหม่กับ“สงคราม”และ“สันติภาพ”!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...เพื่อเปลี่ยนสีสันบรรยากาศ ไปจากการบึ้มไป-บึ้มมา ยื้อไป-ยื้อมา ในที่ลากยาวมาเกือบ 5 เดือน 6 เดือนเข้าไปแล้ว คงต้องขออนุญาตชวนให้ลองแวะมาแถวๆ อาณาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของรัสเซียที่เชื่อมติดอยู่กับชายแดนจีน หรือลองแวะมาสำรวจตรวจสอบ การเปิดข้ามแม่น้ำระหว่างพรมแดนจีนกับรัสเซีย ที่ได้ฤกษ์ ได้เวลาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมานี่เอง...คืออันที่จริงที่ว่า...ก็ไม่ถึงกับเป็นอะไรที่มหัศจอรอหันการันยอมากมายสักเท่าไหร่นัก เป็นสะพานที่มีความยาวเพียงแค่ 1,080 เมตรเท่านั้นเอง ทอดข้ามแม่น้ำที่ชาวหมีขาวรัสเซียเขาเรียกว่าส่วนบรรดากุมารจีนท่านรู้จักกันในนามโดยที่ผู้คนทั้งสองฝั่งฟากต่างออกเรี่ยว ออกแรง สร้างกันคนละด้าน หรือสร้างกันฟากละ 540 เมตร ตั้งแต่เมื่อ 6 ปีที่แล้วโน่นเลย หรือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 จนมาสำเร็จเสร็จสิ้น หรือมาบรรจบพบกันในปี ค.ศ. 2019 โดยแม้ว่าหลังจากคุณน้ารัสเซียท่านได้ตัดสินใจไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา จนถูกบรรดาโลกตะวันตกโดยคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรป แห่กันมารุมเหยียบ รุมกระทืบ หมีขาวตัวนี้คนละตีน-สองตีน แต่กระนั้น...ทั้งฝ่ายหมีขาวและพญามังกร ท่านก็ยังคงเห็นดี เห็นงาม เห็นพ้องต้องกัน ที่จะทำพิธีดังกล่าว อย่างเป็นทางการ ไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมานั่นแล...ด้วยเหตุนี้...สะพานที่ว่า จึงอาจถือเป็นที่สะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่ง บางอย่าง ที่สำคัญมิใช่น้อย นั่นก็คือความร่วมมือ-ร่วมใจระหว่างกับสองอภิมหาคู่แข่งของอย่างคุณพ่ออเมริกา ว่าออกจะเป็นอะไรที่แน่นเหนียว หนึบหนับ ชนิดยากเหลือเกินที่จะไปสะบั้นตัดขาด หรือจะไปยุแยงตะแคงรั่วใดๆ ก็ตาม ให้เกิดรอยปริ รอยแยกระหว่างระดับโลกรายนี้ได้ง่ายๆ ขบวนรถบรรทุกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องประดับจากจีน ข้ามไปยังเมืองของฝั่งรัสเซีย และขบวนรถบรรทุกสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองของรัสเซียที่แล่นสวนมายังเมืองทางฝั่งจีน จึงไม่เพียงแต่เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ-ร่วมใจ ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ตั้งเป้าว่าจะขนสินค้านับเป็นล้านๆ ตัน ไปจนการเดินทางไป-มาระหว่างผู้คนสองฟากฝั่งไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนในแต่ละปี ด้วยช่องทางหรือด้วยสะพานดังกล่าว แต่ยังหมายรวมไปถึงเป้าหมายทางการค้าด้านอื่นๆ ที่น่าจะพุ่งขึ้นไปถึงไม่น้อยกว่า 200,000 ดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 2024 หรือทำให้การเปลี่ยนเป้าหมายหันมาของรัสเซียนั้น ย่อมเป็นอะไรที่สอดคล้องรองรับกับช่วงจังหวะที่กำลังถูกต่อต้าน ถูกแซงชั่นแบบมหาโหด จากบรรดาโลกตะวันตก แบบชนิดที่อาจแทบไม่ได้ก่อให้เกิดความระคายเคืองแสบๆ คันๆ อะไรเอาเลยแม้แต่น้อย ต่างไปจากผู้เพียรพยายามรุมเหยียบ รุมกระทืบผู้อื่น อย่างอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ที่ต้องเจอกับแบบบูมเมอแรง ย้อนศรไปสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวกันไปเป็นประเทศๆ จนอาจฉิบหายวายวอด ไปก่อนหน้ารัสเซียและจีน ยิ่งเข้าไปทุกที...ยิ่งหลังจากช่วงพิธีเปิดสะพานคราวนี้...เห็นว่าผู้นำรัสเซีย อย่างประธานาธิบดีท่านได้ต่อสายไปพูดคุยเจ๊าะๆ แจ๊ะๆ กับผู้นำจีน อย่างประธานาธิบดีอย่างเป็นงาน เป็นการ รวมทั้งเพื่ออายุครบรอบ 69 ปี ในวันที่ 15 มิถุนาฯ ที่ผ่านมาอีกซะล่วย โดยเนื้อหาของการพูดคุย เจ๊าะแจ๊ะเจรจาที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวคราว ก็คงไม่ถึงกับน่าแปลกใจอะไรมากมายสักเท่าไหร่ คือล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริง-เอาจัง ความยืนหยัด-มั่นคง ในความร่วมมือ-ร่วมใจระหว่าง 2 ผู้นำและ 2 ประเทศ ที่ต่างแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่ชัดไปด้วยกันทั้งคู่ ในอันที่จะ(New opportunity in a new world) ตามแนวทางการประชุมที่ทั้งสองประเทศร่วมกำหนดไว้ในเวทีประชุม(SPIEF) ครั้งที่ 25 เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมานั่นเอง...โดยที่ว่ากันว่า...ทั้งสองประเทศพยายามนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรค์สร้างดังกล่าวนั้น ก็คงหนีไม่พ้นไปจากความร่วมมือ-ร่วมใจ ที่ทั้งพญามังกรจีนและหมีขาวรัสเซียได้เพียรพยายามสร้างสมมานานแล้วกับบรรดาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลไกที่เรียกว่าหรือที่ได้ถูกริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 และค่อยๆ ขยายขอบเขตไปสู่บรรดาประเทศที่มีจำนวนประชากรถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของพลโลก มีส่วนแบ่งจีดีพีรวมกันถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลก อย่างเช่น จีน คาชัคสถาน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ฯลฯ เป็นต้น รวมไปถึงกลไกอย่างหรือ(The Eurasian Economic Union) ที่บรรดาอดีตประเทศสหภาพโซเวียตจำนวนไม่น้อย ได้ร่วมกับรัสเซียสรรค์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ไม่ว่าจะเป็นเบลารุส คาชัคสถาน รัสเซีย อาร์เมเนีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน ฯลฯ อันเป็นกลุ่มประเทศมีรองรับสินค้าต่างๆ ถึง 184 ล้านคนเป็นอย่างน้อย มีส่วนแบ่งจีดีพีกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี ไปจนกลไกที่ถือเป็นของตามที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้ให้คำนิยามเอาไว้ นั่นคือกลุ่มประเทศอันประกอบไปด้วยยักษ์ใหญ่แห่งละตินอเมริกาอย่างบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ที่กำลังเตรียม “เปิดรับสมาชิกใหม่” หรือจนทำให้ของเริ่มปรากฏรางๆ ขึ้นมามั่งแล้ว!!!อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่แหละ...ที่อาจทำให้ผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดีท่านเลยออกจะมั่นอก-มั่นใจถึงขั้นเอาไว้ในสุนทรพจน์ครั้งสำคัญในเวทีประชุมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงขั้นว่า 1. ขั้วอำนาจแห่งโลกใหม่ได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว 2. ระเบียบโลกแบบเก่าภายใต้โลกแบบขั้วอำนาจเดียวได้หมดสภาพลงไปแล้วแบบไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีก (The old world order is gone with the wind) และ 3. แนวคิดและนโยบายแบบทั้งหลายกำลังประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ฯลฯ นี่...จริง-ไม่จริง เชื่อ-ไม่เชื่อ ลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านเอาเองก็แล้วกัน แต่โดยเหตุ โดยผล และโดยที่ผู้นำหมีขาวรายนี้ท่านหยิบยกเอามาอ้างไว้ในสุนทรพจน์ดังกล่าว ก็คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ ว่าหลายสิ่งหลายอย่าง มันค่อนข้างเป็นไปตามนั้น!!! ไม่ว่าความฉิบหายวายวอด หรือความของบรรดาประเทศในยุโรป ที่ได้ในการตัดสินใจต่อนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ จนแทบไม่ต่างอะไรไปจากที่ทำให้ผู้คนภายในประเทศตัวเองต้องเจ็บปวดรวดร้าว ต้องเป็นผู้จ่ายราคาแพง ให้กับต่างๆ อันเนื่องมาจากการแซงชั่นทั้งหลาย ไม่ว่าผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจตัวเองในระยะสั้นๆ-ระยะยาว ต้นทุนราคาอาหาร ไฟฟ้า พลังงานที่มีแต่สูงขึ้นๆ ชนิดอาจไม่น้อยกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเอาเลยก็ว่าได้ ฯลฯในขณะที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับความพยายามที่จะปกป้องสิทธิการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของตัวเอง การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ ที่จะกลายเป็นการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกในระดับเอาเลยถึงขั้นนั้น ฯลฯ จริง-ไม่จริง...ก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไป โดยเฉพาะในช่วงการประชุมกลุ่มประเทศครั้งที่ 14 ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงวัน-สองวันนี้ หรือตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนเป็นต้นไป ที่บรรดาผู้นำประเทศอย่างบราซิล-รัสเซีย-อินเดีย-จีน และแอฟริกาใต้ จะร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์ถึงการหันมาซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนกันด้วยสกุลเงินตราแห่งชาติ การเปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางการค้า เศรษฐกิจดิจิทัล การขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก กำลังจะจัดประชุมระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เพื่อที่จะหารือเรื่องหรือการหาทางเล่นงานประเทศใด ประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ ถึงขั้นออกแรงเชื้อเชิญประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการสะท้อนให้เห็นโดยชัดเจน ถึงความพยายามของมายังภูมิภาคเอเชียเพื่อต่อต้านเล่นงานประเทศจีน อย่างเป็นเรื่อง เป็นราว...หรือพูดง่ายๆ ว่า...ใครก็ตามที่ปรารถนาและต้องการหรืออยากรุมกระทืบหมีขาวรัสเซียไปจนประเทศในเอเชียอย่างพญามังกรจีน คงต้องหันไปสุมหัว รวมตัวกับคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรปในเวทีนั่นแหละเป็นหลัก ส่วนใครที่ไม่อยากจะเป็นเรื่อง ไม่อยากมีเรื่อง-มีราวกับใคร อยากแค่ค้าๆ-ขายๆ หรืออยากให้โลกมีเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน คงต้องหันมาร่วมกันสร้างให้กับกันอย่างเป็นงาน-เป็นการ เป็นระบบและเป็นกระบวนการ...นับจากนี้เป็นต้นไป!!!