ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช (73): Enlightened Monarch: ราชาหรือราชินีผู้ทรงภูมิปัญญา

แม้ว่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นแต่ความเป็นกษัตริย์ที่ก่อวีรกรรมทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐสภาเพื่อมุ่งหวังที่จะกอบกู้สวีเดนให้รุ่งเรืองและไม่ตกอยู่ภายใต้อภิชนนักการเมืองที่ฉ้อฉลขายตัวให้ต่างชาติ ก็มิได้ทำให้พระองค์หลุดออกจากวิธีคิดของการเป็นกษัตริย์ในแบบอำนาจนิยมได้เท่าไรนัก ดังที่ฮาร์วี (A.D. Harvey) ได้เขียนไว้ในบทความของเขาเรื่อง Gustav III of Sweden: The Forgotten Despot of the Age of Enlightenment เพราะแม้ว่าจะทรงแต่ก็ทรงเป็นผู้ที่ทำอะไรตามพระทัยของพระองค์ ดังที่ฮาร์วีใช้คำว่าอย่างที่กล่าวไปในตอนที่แล้วถึงจุดอ่อนข้อเสียของพระองค์ที่ปรากฎในจดหมายที่นายทหารคู่ใจคนหนึ่งของพระองค์ได้เขียนจดหมายถึงพระองค์ในช่วงที่เขาใกล้จะเสียชีวิต โดยตำหนิว่า พระองค์ทรงใจอ่อนโดยเฉพาะกับพวกบริวารสอพลอ และเข้าข้างอย่างไม่มีเหตุผลกับคนที่พระองค์พอพระทัย ขณะเดียวกัน พระองค์ก็มีความลับเกี่ยวกับเรื่องทางเพศของพระองค์ ที่แม้นว่าในที่สุด พระองค์จะสามารถทำให้การสมรสของพระองค์มีผู้สืบเชื้อสายได้ แต่พระมารดาของพระองค์ก็ออกมาประกาศว่าแม้ว่าพระองค์จะทรงได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ในสวีเดน แต่ในสายตาของหมู่เจ้ายุโรปด้วยกัน พระองค์ไม่ได้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ได้ทรงมีโอกาสได้พบกับแต่ทั้งสองก็มิได้มีความประทับใจอะไรชัดเจนในตัวพระองค์ และแม้ว่า พระองค์จะได้รับการยกย่องและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากผู้นำคริสตจักรนิกายคาธอลิก ด้วยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์โปรเตสแตนท์พระองค์แรกที่เสด็จไปคารวะสันตะปาปา แต่ในสายตาของกษัตริย์ยุโรปพระองค์อื่นๆ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” อย่างกลับมองการไปพบสันตะปาปาของพระเจ้ากุสตาฟว่าเป็นการแสดงความไม่มีน้ำยาและเป็นนโยบายที่น่าขบขันเสียมากกว่า ส่วนผู้เป็นพระอนุชาและสืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าโจเซฟที่สอง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางการเมืองมากที่สุดในบรรดากษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรมในยุโรป มองพระเจ้ากุสตาฟว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่ง เพราะพระองค์เป็นจอมวางแผนและเจ้าเล่ห์ตลอดเวลา และพร้อมที่จะแทรกแซงรัฐบาลประเทศอื่นอย่างไรก็ตาม ฮาร์วีวิเคราะห์การที่พระองค์ถูกตั้งแง่จากบรรดากษัตริย์ยุโรปเป็นเพราะความอ่อนแอของสถานะของสวีเดนในการเมืองระหว่างประเทศ เพราะพระเจ้ากุสตาฟทรงต้องขอความช่วยเหลือจากราชสำนักประเทศอื่นโดยเฉพาะในด้านการเงิน ฮาร์วีพบข้อมูลว่า ในช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๗๗๒-๑๗๘๘ พระเจ้ากุสตาฟทรงได้รับเงินจากราชสำนักฝรั่งเศสเป็นจำนวนถึง ๑.๖ ล้านปอนด์ และในปี ค.ศ. ๑๗๙๑ พระองค์ทรงทำสนธิสัญญาในการรับเงินช่วยเหลือจากราชสำนักรัสเซีย จากภาวะการพึ่งพิงทางการเงินนี้เองที่ทำให้กษัตริย์ในประเทศเหล่านั้นมองพระองค์เหมือนกับข้าราชการบำนาญมากกว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ทรงอำนาจและอิทธิพลด้วยตัวพระองค์เองจริงๆ อย่างที่คนสวีเดนเข้าใจกษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรมอื่นๆ ในยุโรปรู้ดีว่า แม้ว่าพระเจ้ากุสตาฟจะทรงยึดอำนาจได้สำเร็จในปี ค.ศ. ๑๗๗๒ แต่ในความเป็นจริง พระองค์มิได้ทรงอำนาจในสวีเดนได้เต็มที่ตลอดไปจริงๆ จริงอยู่ว่า ในช่วงกลางรัชสมัย อันเป็นช่วงที่พระองค์ประสบความสำเร็จสูงสุด และถือว่าเป็นยุคทองของสวีเดนจากสายตาของคนสวีเดนรุ่นต่อๆ มา เพราะในช่วงดังกล่าว พระองค์ได้ทรงจัดการกับบรรดาผู้พิพากษาที่ไร้ประสิทธิภาพ และทรงบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมให้เที่ยงธรรม โดยทรงทำให้มีกฎกติกาที่ชัดเจน และทรงประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้ที่นับถือคาธอลิกและศาสนายิว อีกทั้งทรงสามารถเจรจาแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกแห่งฝรั่งเศส ทำให้สวีเดนได้เข้าไปดูแลเกาะเซนต์ บาร์เทเลมี (เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะทะเลคาริบเบียน) ในปี ค.ศ. ๑๗๘๔ อีกทั้งยังทรงก่อตั้งโรงอุปรากรขึ้นในปี ค.ศ. ๑๗๘๒ และสำนักราชบัณฑิตแห่งสวีเดนในปี ค.ศ. ๑๗๘๖ และทรงทำให้กองทัพเรือแข็งแกร่ง แต่กระนั้น ในปี ค.ศ. ๑๗๘๖ ซึ่งถือเป็นช่วงเข้าตอนปลายรัชสมัย รัฐสภาใหม่สวีเดนกลับแข็งแกร่งขึ้นมา และยอมผ่านร่างกฎหมายของพระองค์เพียงฉบับเดียวเท่านั้นท่ามกลางร่างกฎหมายหลายฉบับที่ถูกเสนอ อีกทั้งอภิชนในรัฐสภาใหม่ที่ไม่พอใจพระเจ้ากุสตาฟยังได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการรัสเซียประจำกรุงสตอกโฮล์มในการวางแผนต่อต้านพระองค์อีกด้วยพระเจ้ากุสตาฟทรงเชื่อในหลักการที่ว่าซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นคำแนะนำที่พระองค์ได้รับจากนักบวชผู้ทรงอิทธิพลในเวลานั้น และหลังจากที่รัสเซียได้ผนวกดินแดนไครเมียเข้ามาแล้ว รัสเซียก็ได้เริ่มต้นการต่อสู้กับจักรวรรดิออตโตมาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังคนและงบประมาณมหาศาล และภายใต้หลักการความเชื่อข้างต้น พระเจ้ากุสตาฟเริ่มวางแผนที่จะตลบหลังรัสเซีย เพราะพระองค์เชื่อในการคาดการณ์ของพระองค์ นั่นคือ กำลังทหารทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียจะต้องเบาบางลงไป แต่เหล่านายทหารสวีเดนที่พระองค์ระดมกำลังรวมตัวกันที่เฮลซิงกิ กลับไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามเชิงรุกโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาสวีเดนเสียก่อนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงร่างขึ้นมาเอง การทำสงครามจึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญในสายตาของนายทหารเหล่านั้น อีกทั้งเหล่าพลทหารก็ได้ก่อหวอดจากความไม่พอใจในการขาดเสบียงสนับสนุน และเมื่อกองทัพสวีเดนเคลื่อนพลข้ามพรมแดนรัสเซียมาได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๘ ทหารเหล่านั้นก็ก่อการกบฏไม่ยอมทำตามคำสั่งนายทหารจากฟินแลนด์ (ฟินแลนด์ในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของสวีเดน) บางคนที่ต้องการให้ฟินแลนด์เป็นเอกราช ก็ได้เปิดการเจรจาต่อรองกับพระนางแคเธอรีนมหาราชแห่งรัสเซีย ส่งผลให้พระเจ้ากุสตาฟตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ท่ามกลางทหารที่ไม่ยอมฟังคำสั่งของพระองค์ พระองค์อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะถอยทัพหรือเดินหน้าได้ แต่ที่สุดแล้ว การที่เดนมาร์กประกาศสงครามกับสวีเดนขึ้นมา ได้กลับกลายเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตของพระองค์ในพรมแดนรัสเซีย เพราะมันทำให้พระองค์มีเหตุผลข้ออ้างที่จะไม่เดินหน้าในการทำสงครามที่ผิดกฎหมายกับรัสเซีย โดยพระองค์ต้องรีบเดินทางกลับไปปกป้องสวีเดนจากเดนมาร์กโดยพลัน พระองค์ทรงขี่ม้ากลับเป็นระยะทางถึงสองร้อยห้าสิบไมล์ภายในสองวัน และมีบันทึกว่าในระยะทางหกสิบไมล์สุดท้าย พระองค์ต้องทรงขี่ม้าโดยลำพังพระองค์เองท่ามกลางพายุลูกเห็บเพื่อรีบกลับไประดมกำลังในการต่อสู้กับเดนมาร์ก แต่ในที่สุด สวีเดนก็รอดพ้นจากเดนมาร์กได้จากการที่เดนมาร์คถูกกดดันจากอังกฤษและปรัสเซีย ส่วนสงครามกับรัสเซียก็ลงเอยด้วยการรบต่อเนื่องที่ผลัดกันแพ้ชนะ และยังไม่สามารถมีบทสรุปอะไรได้ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๗๙๐ พระองค์ทรงบัญชาการกองทัพเรือด้วยพระองค์เอง แต่ก็ถูกซุ่มโจมตีจากกองทัพเรือรัสเซียที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่า กองทัพเรือสวีเดนและรัสเซียเผชิญหน้าพันตูกันเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็ม จนในที่สุด นายทหารระดับสูงของสวีเดนก็ปฏิเสธแผนการรบทั้งหลายของพระองค์ และเริ่มพูดถึงการยอมจำนนต่อกองทัพเรือรัสเซียโดยไม่สนใจพระเจ้ากุสตาฟ !