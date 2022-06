ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช (71): Enlightened Monarch: ราชาหรือราชินีผู้ทรงภูมิปัญญา

ถึงแม้ว่าในข้อเขียนชื่อว่าเอ ดี ฮาร์วี (A.D. Harvey) จะกล่าวว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้ากุสตาฟที่สามแห่งสวีเดน (ค.ศ. 1746-1792) น้อยมาก เมื่อเทียบกับเทียบกับกษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรมพระองค์อื่นๆ ในยุโรป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้ากุสตาฟน้อยอย่างที่ฮาร์วีย์ว่าไว้ แต่ในงานไม่กี่ชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับพระองค์ ก็ล้วนแต่กล่าวถึงพระองค์ในด้านชื่นชมเสมออย่างเช่นในงานของนักวิชาการแห่ง All Souls College, มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง 16 ครั้งในรอบ 27 ปี (ระหว่าง ค.ศ. 1909-1936) แม้ว่าจะกล่าวถึงพระเจ้ากุสตาฟไม่มากนัก แต่สิ่งที่จอห์นสันกล่าวเกี่ยวกับพระองค์ก็คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สวีเดนมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองยุโรปด้วยฝีมือของพระเจ้ากุสตาฟ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเมืองภายใน แม้ว่าพระเจ้ากุสตาฟทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” (the Enlightened King) แต่พระองค์ก็ทรงแตกต่างจาก “กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม” พระองค์อื่นๆในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทรงใช้กำลังทหารยึดอำนาจจากฝ่ายรัฐสภา และในการยึดอำนาจของพระองค์นั้น ดูจะยากที่จะสามารถลากเส้นที่ชัดเจนแบ่งระหว่างการทำรัฐประหารกับการปฏิวัติได้ เพราะแม้ว่าการยึดอำนาจของพระองค์จะได้รับการสนับสนุนจากมวลชนชาวสวีเดนเป็นจำนวนมาก และพระองค์ได้ทรงออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ค.ศ. 1772) ที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจมากทั้งในทางบริหารและนิติบัญญัติ แต่กระนั้น พระองค์ก็มิได้ทรงยกเลิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนเลยเสียทีเดียว เพราะยังคงให้รัฐสภามีอำนาจที่จะจำกัดหรือโต้แย้งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญ อันได้แก่ การออกกฎหมายขึ้นภาษี รัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงร่างเองนั้นได้บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์จะต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายดังกล่าว พระมหากษัตริย์จะใช้อำนาจบริหารในการออกกฎหมายภาษีตามอำเภอใจไม่ได้ รวมทั้งการทำสงครามในลักษณะที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันประเทศ แต่เป็นสงครามในเชิงรุก พระมหากษัตริย์ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารจะประกาศสงครามเองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายรัฐสภามิได้ แต่นอกจากนี้แล้ว การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพระมหากษัตริย์จะทรงเห็นชอบให้มีการประชุมหรือไม่ และปรากฎว่า ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นดังนั้น สำหรับผู้ที่เน้นให้รัฐสภามีอำนาจมาก ก็อาจจะเห็นว่าการยึดอำนาจของพระองค์นั้นถือเป็นการปฏิวัติถอยหลังเข้าคลองจากระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในขณะที่ผู้ที่ไม่เน้นให้รัฐสภามีอำนาจมาก ก็อาจจะเห็นว่าการยึดอำนาจของพระองค์เป็นการทำรัฐประหาร เพราะยังเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ ด้วยการจำกัดอำนาจรัฐสภาอย่างมาก และเพิ่มพระราชอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาก !ในการศึกษาการเมืองการปกครองสวีเดนในศตวรรษที่สิบแปด ฮาร์วีย์ได้ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับการเมืองการปกครองของอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์สวีเดนก่อนรัชสมัยพระเจ้ากุสตาฟที่สามนั้นแตกต่างจากพระราชอำนาจของพระมหา กษัตริย์อังกฤษอย่างยิ่งยวด เพราะดูเหมือนว่า พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นกษัตริย์แต่ในนามเท่านั้น ดังนั้น ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดนในช่วงนั้นกล่าวไม่ได้ว่าเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อเทียบกับของอังกฤษ แต่น่าจะเป็นระบอบที่อำนาถูกรวบและรวมศูนย์ไว้ที่เพียงรัฐสภาเท่านั้น แต่กระนั้น สวีเดนก็มีความก้าวหน้ากว่าอังกฤษในบางแง่ เช่น ในขณะที่ผู้หญิงในอังกฤษยังไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลย แต่ของสวีเดนนั้นให้สิทธิแก่ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาเป็นของพวกอภิชนชนชั้นสูง ชาวไร่ชาวนาไม่มีตัวแทนแม้แต่คนเดียวในคณะกรรมาธิการที่เรียกว่าซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการที่พิจารณางบประมาณการคลังและกิจการการต่างประเทศ ส่วนสภาสูงก็มีแต่อภิชนโดยส่วนใหญ่ แต่สวีเดนก็เป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ชาวนามีอิสระเสรี และมีสิทธิ์มีเสียงมีตัวแทนในสภาเมื่อพูดถึงรัฐสภา แม้ว่าภาพภายนอกที่ปรากฎในสายตาของคนนอก จะเห็นว่า ทั้งรัฐสภาของสวีเดนและของอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่สิบแปดจะถูกครอบงำด้วยอภิชนที่สืบทอดตำแหน่งกันทางสายโลหิต แต่อภิชนของอังกฤษมีอำนาจจากอิทธิพลของการครอบครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจำนวนมาก พูดง่ายก็คือ มีอิทธิพลจากฐานะความร่ำรวยของตน และอภิชนอังกฤษส่วนใหญ่มักจะต่อต้านการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ส่วนอภิชนของสวีเดนนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ร่ำรวยและกลับต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดินเป็นรายได้ของพวกเขา และกว่าครึ่งของอภิชนสวีเดนรับราชการทหารหรือไม่ก็มีตำแหน่งสูงในระบบราชการพลเรือนกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า การเลือกตั้งของอังกฤษในช่วง 195 ปีแรกหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง อังกฤษมีปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอย่างหนักและมีการใช้ความรุนแรงด้วย ดังข้อความที่ปรากฏในหนังสือเป็นตำราที่ใช้เรียนในระดับมัธยมของอังกฤษ) ผู้แต่งคือตีพิมพ์ปี ค.ศ. ๑๙๙๙: ว่าแต่สำหรับการเลือกตั้งในสวีเดน ฮาร์วีย์กล่าวว่า มีการทุจริตฉ้อฉลน้อยกว่าของอังกฤษมาก และเขาได้กล่าวถึงความแตกต่างในการทุจริตเลือกตั้งระหว่างอังกฤษกับสวีเดนไว้ว่า การโกงเลือกตั้งในอังกฤษ เงินที่ใช้ซื้อเสียงนั้นมาจากกระเป๋าของคนรวย-อภิชน (ในกรณีที่ไม่ได้สืบเก้าอี้ทางสายโลหิต) ที่อยากชนะเลือกตั้ง ส่วนเงินที่ใช้ซื้อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในสวีเดนนั้นมาจากรัฐบาลต่างชาติที่ต้องการซื้ออภิชนนักการเมืองสวีเดนการซื้อขายเสียงกันอย่างมหาศาลระหว่างอภิชนนักการเมืองสวีเดนกับรัฐบาลต่างชาติในสวีเดนก็เกิดขึ้นในช่วงที่สวีเดนอยู่ในยุคที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อำนาจทางการเมืองตกอยู่ในมือของรัฐสภาโดยสิ้นเชิงเป็นเวลาถึงห้าสิบปี และเป็นห้าสิบปีที่รัฐสภามีอำนาจเต็มที่ สถาบันพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ตรายางประทับรับรองเท่านั้น และจากความล้มเหลวในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของฝ่ายรัฐสภาและการขายเสียงให้กับต่างชาติ ส่งผลประชาชนไม่พอใจกับผลงานและความฉ้อฉลของอภิชนนักการเมืองฝ่ายรัฐสภา และหันกลับไปสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การนำของพระเจ้ากุสตาฟที่สามในด้านนโยบายต่างประเทศ อภิชนรัฐสภาแตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนฝรั่งเศส และอีกฝ่ายสนับสนุนรัสเซีย และเอ ดี ฮาร์วี (A. D. Harvey) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง Gustav III of Sweden: The Forgotten Despot of the Age of Enlightenment (พระเจ้ากุสตาฟที่สามแห่งสวีเดน: กษัตริย์แห่งยุคภูมิธรรมที่ถูกลืม” ว่า ในการสนับสนุนต่างชาติของทั้งสองฝ่ายนี้ ก็หาได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติสวีเดนอะไรเลย ฮาร์วีได้อ้างถึงรายงานของตัวแทนของอังกฤษในกรุงสต๊อกโฮล์มในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๗๗๑ ว่า สวีเดนมิได้มีความสำคัญมากพอที่อังกฤษจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่สาเหตุสำคัญอยู่ที่พฤติกรรมของอภิชนในรัฐสภาสวีเดนกับการรับเงินจากชาติต่างๆหลังจากที่พระเจ้าอดอล์ฟ เฟรดริค (Adolf Fredrik) พระราชบิดาของพระเจ้ากุสตาฟที่สามสิ้นพระชนม์ลงในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๗๗๒ พระเจ้ากุสตาฟทรงได้พบกับพระเจ้าเฟรดริคที่สองแห่งปรัสเซีย (Frederick the Great) ผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงทางสายพระมารดาของพระองค์ และพระเจ้าเฟรดริคได้ทรงเหน็บต่อการขายเสียงให้ต่างชาติของพวกอภิชนรัฐสภาว่า “หากยังมีคนสวีเดนเหลืออยู่ในสวีเดน คนเหล่านั้นย่อมจะเห็นพ้องต้องกันที่จะสลายความเห็นที่ต่างกัน (ในการแบ่งฝักฝ่ายสนับสนุนฝรั่งเศสหรือรัสเซีย) โดยไว แต่การซื้อเสียงจากต่างชาติก็ทำลายจิตวิญญาณของความเป็นชาติสวีเดนเสียจนยากที่จะเกิดความปรองดองได้”กล่าวได้ว่า สวีเดนในช่วงกลับนำสวีเดนไปสู่ความตกต่ำเสื่อมถอยอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่สวีเดนในขณะนั้นถือว่าเป็นรัฐในยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากรัสเซีย เพราะดินแดนของสวีเดนตอนนั้นยังรวมฟินแลนด์และบางส่วนของเยอรมนีในปัจจุบัน ชนชั้นพ่อค้าและเจ้าของที่ดินในฟินแลนด์ก็เป็นคนเชื้อสายสวีดิชและพูดภาษาสวีดิช แต่ในส่วนพื้นที่ของเยอรมนี ผู้คนพูดภาษาเยอรมันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่จะมองว่าพวกเขาเป็นเยอรมันมากกว่าสวีดิช ซึ่งแน่นอนว่า ในความรู้สึกของพระเจ้ากุสตาฟที่สามย่อมทรงเล็งเห็นและเสียดายศักยภาพและปัญหาเรื่องบูรณาการของสวีเดนในยุโรปในช่วงก่อนที่สิ้นสุดรัชสมัยของพระราชบิดาของพระองค์ พระเจ้ากุสตาฟพยายามที่จะทำทุกวิถีทางที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างพวกอภิชนในรัฐสภาแต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผล และอย่างที่ได้เคยกล่าวไปแล้วว่า พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สวีเดนพระองค์แรกในรอบกว่าหนึ่งศตวรรษที่ทรงมีกระแสพระราชดำรัสต่อรัฐสภาในภาษาสวีดิชในในพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๗๗๑ และพระองค์ทรงยืมถ้อยคำของพระเจ้าจอร์จที่สามของอังกฤษที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าในพระราชดำรัสในพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าจอร์จที่สามในเดือนกันยายน ค.ศ. ๑๗๖๑และในที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกอบกู้สวีเดนจากความตกต่ำ พระองค์ก็ตัดสินใจยึดอำนาจมาจากอภิชนรัฐสภา ซึ่ง เอ ดี ฮาร์วีได้กล่าวว่า การทำรัฐประหารครั้งนั้นถือว่าเป็นตัวแบบที่คลาสสิคของยุโรปเลยทีเดียว นับตั้งแต่การยึดอำนาจจากรัฐสภาอังกฤษโดยโอลิเวอร์ ครอมเวลในปี ค.ศ. ๑๖๕๓