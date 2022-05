ผ่าแผนดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ คนไทยพร้อมรับมือโควิด “โรคประจำถิ่น” หรือยัง

อันที่จริง จะว่าไปจังหวะในการกู้เงินเยนก้อนนี้ ถือว่าประเหมาะพอดีกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่สดใสขึ้น กระทั่งวางไทม์ไลน์ปรับเปลี่ยนโควิด-19 จากโรคระบาดร้ายแรงให้เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งมาพร้อมกับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ผับ บาร์ ร้านอาหาร ฯลฯ ก็เริ่มผ่อนคลายมาตการคุมเข้มเข้าสู่วิถีนิวนอมอลกันตามสเตปพอมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เริ่มเจิดจ้า สัญญาณชีพเศรษฐกิจกำลังฟื้น รัฐบาลก็รีบตุนคะแนนนิยม โดยแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า แบงก์ชาติแถลงภาวะเศรษฐกิจเดือนมี.ค. 2565 แม้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินชะลอตัวลงจากก่อนหน้าเล็กน้อย ภาคเอกชนลงทุนลดลง แต่มูลค่าส่งออกสินค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น ถือเป็นแนวโน้มที่ดี คาดการณ์ว่าผลจากการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นจะทำให้การบริโภคภายในประเทศดีขึ้นนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า หลังจากมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในขั้นต้นเป็นที่น่าพอใจ ถ้าสถานการณ์โควิด9-19 ไม่ได้แย่ไปกว่านี้ ใน 2565 ประเทศไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาได้ประมาครึ่งหนึ่งหรือ 20 ล้านคน จาก 40 ล้านคนในปี 2563การคาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวไทยแบบสูงเวอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามว่าประเมินบนพื้นฐานความเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่สักเพียงใด แต่ที่เป็นประเด็นร้อนที่สังคมสนใจกระทั่งนายกฯ ถือโอกาสชี้แจงในการแถลงหลังการประชุมครม. ก็คือเรื่องเงินกู้ที่ญี่ปุ่น เสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ไทย 50,000 ล้านเยนเงินกู้ก้อนดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงในที่ประชุม ครม. ว่า เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 ไม่ใช่การกู้เงินใหม่ แต่เป็นเงินกู้ที่อยู่ในกรอบ พ.ร.ก.เงินกู้โควิด 500,000 ล้านบาท ส่วนสาเหตุที่ต้องกู้เงินจากภายนอก เพราะสภาพคล่องภายในประเทศลดลงเพื่อสยบกระแสและขยายประเด็นในโลกโซเซียล กระทรวงการคลัง ยังแถลงเรื่องเงินกู้ต่อสาธารณะอีกครั้งว่าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Morita Takahiro ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan วงเงิน 50,000 ล้านเยน ณ กระทรวงการคลังเงินกู้ก้อนดังกล่าว ญี่ปุ่น คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 อายุเงินกู้ 15 ปี มีระยะเวลาปลอดเงินต้น 4 ปี ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การกู้เงินดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. โควิด เพิ่มเติม พ.ศ. 2564)การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้จะช่วยลดการแย่งชิงทรัพยากรจากตลาดการเงินในประเทศ และเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนระยะยาวที่มีต้นทุนต่ำเพื่อช่วยประหยัดภาระดอกเบี้ยของรัฐบาล รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาขยายตัวอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำหรับเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในเวลานี้ ต่างเล็งไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวไทย ซึ่งแม้ไทยจะยังคงมีเสน่ห์และเป็นจุดหมายปลายทางติดอันดับโลก แต่ก็ต้องแข่งขันกับอีกหลายประเทศที่ต่างจูงใจให้นักท่องเที่ยวหวนกลับไปเช่นกันอีกอย่างนักท่องเที่ยวหลักของไทยคือจีน ยังติดมาตรการคุมเข้มของรัฐบาลจีนที่ล็อกดาวน์หลายเมืองตามนโยบาย Zero Covid ซึ่งอาจทำให้คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี วาดฝัน 20 ล้านคน เป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปี 2565 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-15 ล้านคน โดยขึ้นอยู่กับ 3 เงื่อนไขหลัก คืหากประเทศไทยยังไม่สามารถเปิดด่านชายแดนได้ และจีนยังไม่มีนโยบายเปิดประเทศ มีรัสเซีย อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาเที่ยวได้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ประมาณ 5 ล้านคนหากประเทศจีนมีนโยบายเปิดประเทศและนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้ในช่วงหลังกลางปี 2565 หรือช่วงวันหยุดชาติจีน (ตุ.ค. 2565) คาดว่าจะมีชาวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศประมาณ 2-3 ล้านคน จึงประเมินว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 7-8 ล้านคน โดย ททท.เตรียมพร้อมสำหรับทำการตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ในช่วงเดือนต.ค. 2565 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ตลาดจีนพร้อมกลับมาในช่วงตรุษจีนปี 2566และหากประเทศไทยสามารถเปิดการท่องเที่ยวทางบกได้ในไตรมาส 1/2565 เชื่อมต่อพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา ประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉพาะ 4 ประเทศนี้ถึงประมาณ 7-8 ล้านคน ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ถึงประมาณ 15 ล้านคน ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวในประเทศ หรือ “ไทยเที่ยวไทย” คาดว่าจะมีจำนวน 160 ล้านคน-ครั้ง โดยคาดว่ารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยปีนี้มีมูลค่ารวมที่ประมาณ 1.3-1.8 ล้านล้านบาทตามแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นนั้น ททท. เปิดแคมเปญ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยภาคเหนือ ชูเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ – North Nostalgia, ภาคกลาง : Trendy C2 ภาคกลาง (Create new Experience และ Charming of Central) – Chic Central, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน – Isan in Love, ภาคใต้ : หรอยแรงแหล่งใต้ – Savory South และภาคตะวันออก : สบ๊าย สบายภาคตะวันออก – East at Ease เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้นนอกจากนั้น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ยังผลักดันโครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กำลังหารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เพื่อขอต่ออายุโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 5 โดยอาจใช้งบประมาณที่เหลือจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงโลว์ซีซั่นที่กำลังจะมาถึง โดยให้มีสิทธิห้องพักขั้นต่ำประมาณ 1 ล้านห้อง โดยจะเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ไปจนถึง 30 ก.ย. 2565ย้อนกลับมาเช็กเที่ยวบินหลังเปิดประเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. รายงานจำนวนเที่ยวบินสะสมวันที่ 1-2 พ.ค. 2565 และจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้า รวม 288 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินขาออก 304 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารขาเข้า 40,637 คน และจำนวนผู้โดยสารขาออก 30,675 คนแม้ว่าแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างสดใส แต่ต้องไม่ลืมว่ายังมีปัจจัยกดดันที่ไม่อาจมองข้าม ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ายังมีปัจจัยท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น นโยบายปลอดโควิดของจีน ซึ่งหากจีนยังไม่ปรับเปลี่ยนจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนน่าจะยังไม่สามารถเดินทางมาไทยได้อย่างปกติในปีนี้รวมทั้งสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เช่นเดียวกันกับปัญหาราคาพลังงานและเงินเฟ้อทั่วโลกที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีต้นทุนที่สูงขึ้นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้ภาคท่องเที่ยวจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการยกเลิกระบบ Test & Go และผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวก และให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่หลาย ๆประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ได้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น และล่าสุดสหรัฐฯ ได้ปรับไทยออกจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการระบาดของโควิด-19 หรือระดับ 4 (เตือนให้หลีกเลี่ยง) มาอยู่ในระดับ 3 ซึ่งแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเดินทางเท่านั้น โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวสหรัฐที่เดินทางมาไทยมีจำนวนสูงสุดเป็นอันดับ 5 รองจากรัสเซีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสอย่างไรก็ตาม ในปี 2565 วิจัยกรุงศรี ยังคงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 5.5 ล้านคน เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปียังเผชิญกับแรงกดดันจาก สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักท่องเที่ยวรัสเซีย และการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไทยของนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรป รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอลง ส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดหลัก ยังมีแนวโน้มใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดที่สำคัญคือ การแข่งขันที่เข้มข้นเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศคู่แข่งขันสำคัญของไทยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้จากปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2565 อาจอยู่ที่ราว 4 ล้านคน หรือคิดเป็นรายได้การท่องเที่ยวมูลค่าประมาณ 2.4 แสนล้านบาท ส่วนวิจัยกรุงศรี ยังคงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าเดิมที่ 5.5 ล้านคนการคาดการณ์เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวไทยของภาครัฐกับศูนย์วิจัยของแบงก์พาณิชย์ ห่างกันครึ่งต่อครึ่ง สะท้อนว่าการเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศยังคงเปราะบางไม่เพียงผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศรับต่างชาติและคนไทยกลับถิ่น มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายในประเทศก็ผ่อนคลายลง หลังคุมการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่ง นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งสัญญาณว่าน่าจะผ่านวิกฤตการณ์ได้ด้วยดี ดูจากอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง การใช้ยาต้านไวรัสในแต่ละวันก็เริ่มลดลงประเด็นที่นายอนุทิน ต้องการสื่อต่อสาธารณะก็คือ ความจำเป็นในการปรับโรคโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นเพื่อให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ โดยต้องมีความรู้จะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่กับโควิดที่จะเป็นโรคประจำถิ่นหรือเป็นอีกโรคของประเทศ โดยมองว่าเรามีวิกฤตการณ์ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก หากสามารถทำให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น ก็จะมีหนทางในกากรประกอบอาชีพ ทำมาหารายได้มากขึ้น แต่เราต้องเตรียมทุกอย่างด้วยความพร้อม 3 พอ คือ หมอพอ เตียงพอ และยาพอ