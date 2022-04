ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช (66): Enlightened Monarch: ราชาหรือราชินีผู้ทรงภูมิปัญญา

หลังจากขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงทำรัฐประหารยึดอำนาจจากเหล่าอภิชนนักการเมืองที่ฉ้อฉล และประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงร่างขึ้น แน่นอนว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจกษัตริย์มากขึ้น แต่กระนั้น พระองค์ก็ทรงกำหนดให้มีการจำกัดอำนาจของพระองค์ในหลายๆเรื่อง เช่น การเก็บภาษี เรื่องการประกาศสงครามและการทำสนธิสัญญาสันติภาพ ฯ เรื่องสำคัญเหล่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแรงบันดาลใจที่ว่านี้มาจากการที่พระองค์ทรงติดตามอ่านวารสารชื่อที่ออกโดยเบคกาเรีย ทำให้พระองค์ทรงรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่เกิดขึ้นในยุโรปขณะนั้นได้อย่างทันเหตุการณ์ไม่ต่างจากที่ทรงติดตามอ่านวารสารเหตุการณ์การเมืองโลกของอังกฤษที่ชื่ออย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ตัวอย่างได้แก่ การที่พระองค์ทรงแปลบทความเรื่องฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) ออกมาเป็นภาษาไทยในชื่อ” และตีพิมพ์ภายในปีเดียวกันนั้น นั่นคือ พ.ศ. 2455 โดยพระองค์ทรงใช้นามแฝงว่าโดยตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งนับว่าทรงอ่านและแปลได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรู้และเข้าใจเหตุการณ์ความเป็นไปของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ ทรงศึกษาด้วยตัวพระองค์เองจริงๆ แล้ว ในการออกวารสาร Il Cafe เบคกาเรียได้อิทธิพลจากวารสารของอังกฤษอีกทีหนึ่ง วารสารอังกฤษที่ว่านี้คือที่เป็นวารสารที่ลงบทความเกี่ยวกับกระแสปรัชญาภูมิธรรม (Enlightenment philosophies) ก่อตั้งโดยแอดดิสันและสตีลอ ( Joseph Addison: ๑๖๗๒-๑๗๑๙; Sir Richard Steele: ๑๖๗๒-๑๗๒๙)นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการด้านวรรณกรรมในปัจจุบันยันยันว่า ตัวเลขประเมินนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริง เพราะพวกเขาได้สำรวจพบว่า สาเหตุที่มียอดคนอ่านมากขนาดนั้นก็เป็นเพราะมีเจ้าของร้านชากาแฟจำนวนไม่น้อยได้สมัครเป็นสมาชิกวารสาร และเมื่อคนอังกฤษที่เป็นลูกค้าเข้ามาดื่มน้ำชา พวกเขาก็ได้อ่าน The Spectator ไม่ต่างจากในเมืองไทยปัจจุบัน ที่ลูกค้าร้านทำผม ร้านอาหารบางร้าน ร้านหมอฟัน ฯลฯ ที่ได้อ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ แล้วตามแต่รสนิยมของเจ้าของร้านคนส่วนใหญ่คงทราบดีว่า คนอังกฤษชอบดื่มชา และดื่มกันวันละบ่อยๆ ลูกค้าจึงหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงน่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ The Spectator มียอดคนอ่านมากถึงหกหมื่นคนได้ แต่ประเด็นที่ควรน่าสงสัยมากกว่าก็คือ แอดดิสันและสตีลใช้วิธีการอะไรหรือสื่อสารอย่างไรถึงทำให้เจ้าของร้านชาในลอนดอนบอกรับเป็นสมาชิกได้ ?!แม้ว่า The Spectator จะมีเป้าที่ชนชั้นกลางอันเป็นชนชั้นที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมอังกฤษขณะนั้น แต่จากยอดผู้อ่านที่มีถึงหกหมื่นคน ชี้ว่า คนอ่าน The Spectator นั้นมาจากหลากหลายสถานภาพในสังคมลอนดอนสตีลได้เป็น ส.ส. ในรัฐสภาอังกฤษในปี ค.ศ. ๑๗๑๓ และอยู่ในฝ่าย” และจากการที่เขาสนับสนุนให้การสืบราชสันตติวงศ์ราชบัลลังค์อังกฤษควรอยู่ในสายของราชวงศ์แฮนโนเวอร์ ส่งผลให้เขาถูกขับออกจากรัฐสภา แต่ต่อมาเมื่อพระเจ้าจอร์จที่หนึ่ง (George I: ๑๖๖๐-๑๗๒๗) เสด็จขึ้นครองราชย์ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๗๑๔ ในฐานะผู้สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกแห่งราชวงศ์แฮนโนเวอร์ สตีลก็ได้ถูกเรียกตัวกลับ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินเป็นท่านเซอร์ทันที !ในการที่จะเข้าใจเรื่องราวที่กล่าวไปข้างต้นของ “สตีล” ได้ เราก็ต้องทำความเข้าใจความเป็นมาของปมขัดแย้งทางการเมืองในรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสตีลในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกฝ่าย “Whig” (และในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง The Spectator ปมขัดแย้งที่ว่านี้ก็คือ ฝ่ายตรงข้ามกับ “Whig” นั่นคือฝ่ายเป็นกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนการสืบราชสันตติวงศ์ตามสายโลหิตอย่างเคร่งครัด แต่ฝ่าย “Whig” เน้นอำนาจของรัฐสภาในการกำหนดองค์รัชทายาทหรือผู้สืบราชสันตติวงศ์ นั่นคือ ต้องการให้รัฐสภาปฏิเสธผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะสืบราชสันตติวงศ์บางพระองค์ได้ โดยข้อพิพาทดังกล่าวนี้ระหว่าง Tories กับ Whig เริ่มเกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. ๑๖๗๘-๑๖๘๑ อันเป็นต้นกำเนิดการแบ่งฝักฝ่ายระหว่างนักการเมืองสองพวกนี้ โดยฝ่าย Whig เสนอร่างพระราชบัญญัติที่เรียกว่าที่มุ่งจำกัดหรือลดทอนพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์ ซึ่งลงเอยด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่าย Whig โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวถูกคว่ำไปในปี ค.ศ. ๑๖๘๑แต่เมื่อถึงปี ค.ศ. ๑๗๑๔ ฝ่าย Whig กลับมาได้ชัยชนะในสภาจากการที่สามารถได้เสียงข้างมากในรัฐสภาในการกำหนดให้พระเจ้าจอร์จที่หนึ่งจากราชวงศ์แฮนโนเวอร์เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษภายใต้หลักการของอำนาจสูงสุดของรัฐสภามากกว่าเหตุผลตามสิทธิ์อันเคร่งครัดในพระบรมวงศานุวงศ์ตามสายโลหิตกลับมาที่วารสาร Il Caffe ของเบคกาเรีย นอกจาก Il Caffe จะตีพิมพ์บทความกระแสภูมิปัญญาแล้ว ยังเผยแพร่แนวคิดสำคัญของเบคกาเรียด้วย เพราะเบคกาเรียได้เขียนหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๗๖๔ หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นหมุดหมายของความเฟื่องฟูของกระแสภูมิธรรมแห่งเมืองมิลาน ในอิตาลีเลยทีเดียว ประเด็นสำคัญในหนังสือเล่มนี้คือ การเปิดมุมมองสมัยใหม่ต่อโทษประหารชีวิตเพื่อหวังให้นำไปสู่การปฏิรูประบบกฎหมายอาญาและกระบวน การยุติธรรมในทางอาญา มุมมองสมัยใหม่ที่ว่านี้คือ การเน้นไปที่การใช้เหตุผลของปรัชญาสมัยใหม่อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางทฤษฎีวิชาการ จะพบว่าสาระสำคัญของหนังสือ “ว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ” ของเบคกาเรียยังไม่ได้เข้มข้นในทางทฤษฎีเท่ากับงานในประเด็นเดียวกันของนักกฎหมายชาวดัทช์อย่าง ฮิวโก โกรเทียส (Hugo Grotius: ๑๕๘๓-๑๖๔๕) และนักกฎหมายชาวเยอรมันอย่างพูเฟนดอร์ฟ (Samuel von Pufendorf: ๑๖๓๒-๑๖๙๔)หลักการที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือ การเชื่อมั่นในเหตุผลและการใช้เหตุผลของมนุษย์ และมีมุมมองว่า รัฐนั้นเกิดขึ้นจากการตกลงกันของมนุษย์ ซึ่งทรรศนะดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของนั่นเอง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ นั่นคือและมาโด่งดังที่สุดในงานของนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสที่ชื่อนอกจาก “เหตุผล” แล้ว เบคกาเรียก็ยังเน้นหลักการแห่งอรรถประโยชน์อีกด้วย นั่นคือ เน้นให้ความสำคัญกับความสุขของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ของเบคกาเรียกับสหายของเขาที่เป็นพี่น้องในตระกูลแวร์ริ (Pietro and Alessandro Verri) ได้ส่งอิทธิพลต่อนักปรัชญาชาวอังกฤษที่ได้นำหลักการที่เริ่มขึ้นโดยเบคกาเรียไปพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและตกผลึกออกมาเป็นปรัชญาการเมืองสำนักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในที่สุด