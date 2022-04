ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช (63): Enlightened Monarch: ราชาหรือราชินีผู้ทรงภูมิปัญญา

ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๗๒หนึ่งในกษัตริย์ยุโรปที่ได้ชื่อว่าเป็นได้ทรงทำรัฐประหารยึดอำนาจจากอภิชนนักการเมืองฝ่ายรัฐสภาได้สำเร็จด้วยพระชนมายุเพียง ๒๖ พรรษา และหลังเสด็จขึ้นครองราชย์เพียง ๑ ปีเท่านั้นพระองค์สามารถยึดอำนาจสำเร็จโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลย อีกทั้งปวงประชามหาชนต่างโห่ร้องยินดีแสดงความจงรักภักดีตอบรับการที่พระองค์ยึดอำนาจจากพวกอภิชนฝ่ายรัฐสภา สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมีอำนาจ เป็นเพราะในช่วงเวลาที่ฝ่ายอภิชนครองอำนาจนำทางการเมือง พวกเขาได้นำสวีเดนเข้าสู่สงครามถึงสองครั้ง (สงครามกับรัสเซียในปี ค.ศ. ๑๗๔๓ และสงครามเจ็ดปีในปี ค.ศ. ๑๗๖๓) และพ่ายแพ้อย่างหมดรูปทั้งสองครั้ง กระแสสังคมและการเมืองจึงหันมาทางสถาบันพระมหากษัตริย์ และในช่วงก่อนหน้านี้ สถาบันพระมหากษัตริย์สวีเดนอยู่ในสภาวะถดถอยตกต่ำอย่างยิ่งเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ (ค.ศ. ๑๗๑๘-๑๗๗๑) การเมืองสวีเดนตกอยู่ในมือของพวกอภิชนสองฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กัน นั่นคือ ฝ่ายและภายใต้สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและเงื่อนไขรัฐธรรมนูญสวีเดนขณะนั้น ทำให้สวีเดนตกอยู่ในภยันตรายที่จะถูกยึดครองโดยรัสเซียอีกด้วยในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พระเจ้ากุสตาฟที่สามทรงเสด็จออกที่ประชุม ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่ประณามอภิชนนักการเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งกระแสพระราชดำรัสนี้เป็นกระแสพระราชดำรัสที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกล่าวขานกันในเวลาต่อมาว่าเป็นกระแสพระราชดำรัสที่เป็นสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการกล่าวสุนทรพจน์ของสวีเดนเลยก็ว่าได้ ในกระแสพระราชดำรัสนี้ พระองค์ได้ทรงกล่าวประณามพวกอภิชนนักการเมืองอย่างรุนแรงถึงความไม่รักชาติรักแผ่นดินมุ่งกินสินบาทสินบนและทำอะไรตามอำเภอใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีใจความบางตอนที่ผู้เขียนขอนำมาถ่ายทอดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การกระทำของอภิชนนักการเมืองที่ผ่านมาหลังจากสิ้นสุดพระราชดำรัสแล้ว ได้มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อหน้าบรรดาอภิชนนักการเมือง และพวกเขาต่างก็พร้อมยอมรับกันเป็นเอกฉันท์ ด้วยมีกองกำลังทหารปืนใหญ่พร้อมเล็งไปที่ประชุมดังกล่าว หลังจากนั้นการประชุมก็ได้สิ้นสุดลงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสวีเดน ค.ศ. ๑๗๗๒ มีเนื้อหาที่นำไปสู่การประนีประนอม มุ่งไปสู่การยุติความขัดแย้งที่เกิดจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ของพวกอภิชนนัก แต่กระนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาที่ไปลิดรอนก้าวล่วงในอภิสิทธิ์ต่างๆของพวกอภิชนเหล่านี้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สถาปนาการปกครองแบบ( ผู้สนใจโปรดดูได้จาก Dankwart Alexander Rustow, The Politics of Compromise: A Study of Parties and Cabinet Government in Sweden) ในการปกครองสวีเดน อันเป็นการตอบโต้ความเสียหายที่ประเทศได้รับจากการปกครองภายใต้ระบอบที่อำนาจอยู่ในมือของรัฐสภาอย่างสุดโต่ง (parliamentarism) มาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษ และความเสียหายทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็คือ การที่อภิชนสมาชิกรัฐสภารับสินบนจากทูตต่างชาติ อันได้แก่ ฝรั่งเศส รัสเซีย ฯการออกแบบรัฐธรรมนูญสวีเดน ค.ศ. ๑๗๗๒ นี้ ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสในขณะนั้น โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจของมงเตสกิเออ ขณะเดียวกันก็ยังยึดโยงกับจารีตประเพณีการปกครองดั้งเดิมของสวีเดนไว้ด้วย โดยเฉพาะจารีตการปกครองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากุสตาฟที่สอง (๑๕๙๔-๑๖๓๒) ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น(มีนักวิชาการชาวสวีเดนที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยดี เปรียบเทียบพระเจ้ากุสตาฟที่สองว่าเป็นกษัตริย์สวีเดนที่เหมือนมีคุณสมบัติของพระนเรศวรกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมกัน เพราะพระเจ้ากุสตาฟที่สองทรงเป็นนักปฏิรูประบบราชการและมีความโดดเด่นในการสงคราม)ถูกตั้งขึ้นครั้งแรกในราว ค.ศ. ๑๖๘๐ ภายใต้รัฐธรรมนูญสวีเดน ค.ศ. ๑๖๓๔ “Great Officers of the Realm” ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นข้าราชการห้าคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการสำคัญ ๕ สายงาน อันได้แก่ Lord High Steward ดูแลกิจการศาลสูงสุด), Lord High Constable ดูแลกองทัพบก , Lord High Admiral ดูแลกองทัพเรือ, Lord High Chancellor ดูแลให้มีการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์และพระราชินี รวมทั้งดูแลกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, และ Lord High Treasurer ดูแลการคลังและเศรษฐกิจของประเทศส่วนก็คือตำแหน่งสูงสุดของผู้ดูแลกิจการในราชสำนัก (ซึ่งยังคงทำหน้าที่อยู่จนถึงทุกวันนี้) และคือตำแหน่งของผู้ที่ดูแลข้าราชบริพารของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจแล้ว อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า พระเจ้ากุสตาฟที่สามทรงได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักคิดในกลุ่มเพราะในขณะที่พระราชบิดาของท่านเสด็จสวรรคต พระเจ้ากุสตาฟที่สามทรงประทับอยู่ที่กรุงปารีส เพราะพระองค์สนใจปรัชญาความคิดแนวภูมิธรรมของนักคิดฝรั่งเศสอย่างยิ่งจากอิทธิพลของความคิดในยุคแห่งพระองค์ทรงยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษด้วยวิธีการที่ทารุณโหดร้าย และทรงสนับสนุนให้มีเสรีภาพในการค้าทางการเกษตร อีกทั้งทรงลดความผิดที่ต้องโทษถึงประหารชีวิต โดยก่อนหน้านี้ มีการกระทำผิดมากมายที่ต้องโทษประหารชีวิต แต่พระองค์พยายามจำกัดให้เหลือน้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และที่สำคัญก็คือ การออกพระราชบัญญัติให้เสรีภาพแก่สื่อสิ่งพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๗๗๔ ซึ่งเป็นส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่พระเจ้ากุสตาฟที่สามได้ทรงปรับปรุงด้วยพระองค์เองเกือบทั้งหมด พระราชบัญญัติเสรีภาพสื่อฉบับนี้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจาก วอลแตร์ ปราชญ์ฝรั่งเศสผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ากุสตาฟที่สามอย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีข้อดีในแง่ของการเปิดให้มีเสรีภาพในด้านต่างๆมากมาย แต่ในแง่ของอำนาจทางการเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจมากแต่ผู้เดียวและต่อมาในปี ค.ศ. ๑๗๘๙ ก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่มพระราชอำนาจมากขึ้นไปอีกด้วยโดยเฉพาะการออกพระราชบัญญัติที่เรียกว่าที่มุ่งเพิ่มพระราชอำนาจและลดทอนอำนาจของพวกอภิชนนักการเมือง ซึ่งกล่าวได้ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๗๘๙ ทำให้ระบอบการปกครองของสวีเดนเป็นอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ในตอนต่อไป จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญสวีเดน พ.ศ. ๑๗๗๒ หรือฉบับพระเจ้ากุสตาฟที่สาม ซึ่งนำมาซึ่งระบอบที่นักวิชาการเรียกว่า