เมื่อ “นายกฯลุง” เดินหน้าเกาะขบวน “CPTPP” ไทยจะไม่เสียเปรียบเวทีการค้าโลกจริงหรือ?

ในการประชุมครม.เมื่อวันอังคาร (12 ต.ค.) ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงประเด็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership - CPTPP) ว่าแปลไทยเป็นไทยได้ว่า งานนี้นายกรัฐมนตรี เอาแน่ ส่วนที่ว่าจะลงนามหรือไม่ต้องผ่านสภาฯ นั้น รัฐธรรมนูญฯ 2560 ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดไว้เหมือนรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2550 แต่อย่างใด อีกทั้งฟากภาคเอกชนก็ออกโรงเชียร์แหลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่ายังไงเสียก็ต้องเข้าร่วมกรอบความตกลงทางการค้านี้ เช่นเดียวกับความตกลงทางการค้าอื่นๆ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมมาก่อนหน้า เพราะการตกขบวนจะทำให้ไทยเสียเปรียบในการแข่งขันการค้าในเวทีโลกทว่าแรงต้านที่รัฐบาลไม่เคยฝ่าฟันได้ทะลุทะลวงคือ การคัดค้านของภาคประชาชนที่แข็งแกร่ง โดยกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่ติดตามนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบที่เกิดขึ้นมาตลอดสองทศวรรษดังนั้น ทันทีที่ผู้นำรัฐบาลเผยไต๋ กลุ่มเอฟทีเอ ว็อทช์ ซึ่งประเมินสถานการณ์ว่ารัฐบาลจะมีการพิจารณาเรื่องการเข้าร่วม CPTPP ในสัปดาห์นี้ จึงแถลงคัดค้านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าเข้าร่วม CPTPP ทันควัน โดยเห็นว่าประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วม CPTPP ด้วยเหตุผล 4 ประการ ดังนี้การเข้าร่วม CPTPP อาจส่งผลดีทางเศรษฐกิจบ้างต่อบางกลุ่มธุรกิจ แต่ขัดแย้งและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างน้อย 6 เป้าหมายหลัก ได้แก่ SDG1 การขจัดความยากจน SDG2 ยุติความหิวโหย SDG3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับคนในทุกวัย SDG10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ SDG12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ SDG15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นนายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการพิจารณาผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเข้าร่วมความตกลง CPTPP สภาผู้แทนราษฎร มิได้ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมาธิการฯเกี่ยวกับจุดยืน ท่าที และการเตรียมความพร้อมในการเจรจาแต่ประการใด โดยเฉพาะในเรื่องการผูกขาดพันธุ์พืช การเข้าถึงยา การคุ้มครองผู้บริโภค ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อบทการคุ้มครองนักลงทุนยกตัวอย่างเช่น ไม่มีการยืนยันในหลักการที่ประเทศไทยจะต้องไม่รับข้อเจรจาที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV1991 โดยกำหนดท่าทีเจรจาเพียงจัดให้มีกฎหมายที่ใกล้เคียง โดยมีข้อบทที่เหมาะสมกับบริบทวิถีชีวิตและสังคมเกษตรกรรมไทย ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯเสนอขณะเดียวกัน ยังพยายามกดดันหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ละทิ้งข้อสงวนที่คณะกรรมาธิการเสนอแนะไว้เกี่ยวกับสิทธิในการกำกับดูแลของรัฐ (Right to regulate) สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขออกจากการฟ้องรัฐด้วยกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (ISDS) โดยเฉพาะ กรณีการใช้สิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยาเพื่อสาธารณประโยชน์ (CL for public use)นอกจากนั้น ยังกดดันให้หน่วยงานต่างๆ ปรับลดประเด็น “สีแดง” กรณีผลกระทบที่คณะกรรมาธิการศึกษาว่าจะมีผลกระทบรุนแรงให้เปลี่ยนเป็น “สีเหลือง” (กรณีที่ถ้ามีเวลาปรับตัว มีงบประมาณจะไม่เป็นปัญหา) เพื่อลดประเด็นอ่อนไหวให้น้อยลง โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความตกลงอย่างแท้จริง ซึ่งมีกรณีที่เข้าข่ายนี้อีก 16 ประเด็น (นอกเหนือจากผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง UPOV1991, กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ) เช่น ประเด็น ฉลากและควบคุมแอลกอฮอล์, Digital tax, ยกเลิก Special Agricultural Safeguard, ผลกระทบที่จะเกิดแก่องค์การเภสัชกรรม, โครงสร้างภาษีอากรวัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูปเอฟทีเอ ว็อทช์ ระบุว่า ข้ออ้างของนายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี ที่ชี้แจงว่า สามารถจัดการทุกอย่างได้-ตอบคำถามได้นั้น เป็นเพียงการใช้วิธีทางการทูตเพื่อให้ได้ข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมเพื่อเข้าร่วม แต่ไม่ได้ทำให้เกิดความพร้อมในการเจรจาได้อย่างแท้จริงข้อเสนอแนะสำคัญของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯที่ว่า ไทยยังไม่สมควรที่จะเข้าร่วมในความตกลง CPTPP เนื่องจากไทยยังไม่มีความพร้อมในหลากหลายด้าน หากจะมีการเจรจาควรมีกรอบการเจรจาที่เกิดจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหว หากเจรจาไม่ได้ตามที่ระบุไว้ ก็ไม่ควรเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง แต่พบว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแม้แต่ร่างกรอบเจรจาฯที่ว่า ดังนั้นจะเรียกว่าพร้อมได้อย่างไร เพราะถึงแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะกล่าวว่า เข้าร่วมแบบมีข้อสงวน แต่เป็นการพูดปากเปล่า ไม่มีแม้แต่สัญญาประชาคมว่า อะไรคือข้อสงวนที่ผู้เจรจาฝ่ายไทยต้องถือเป็นบรรทัดฐานในการเจรจาทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้ตัดกลไกการมีส่วนร่วมการตรวจสอบก่อนหน้าการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติกรอบเจรจาจากรัฐสภาก่อนไปเจรจา ต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่มีกลไกและขั้นตอนเหล่านี้ชัดเจน ดังนั้น การที่รัฐบาลอ้างว่าจะทำให้การเจรจาได้ประโยน์นั้น ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ เพราะรัฐบาลไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อรัฐสภาด้วยกรอบเจรจาถึงประเด็นที่ต้องเจรจาให้ได้และประเด็นที่ต้องปกป้อง จึงไม่มีอะไรเป็นหลักประกัน หรือการแสดง accountability ดังที่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค ที่จัดตั้งตามกฎหมายตามมาตรา 46 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ได้ทำข้อเสนอแนะให้รัฐบาลชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP ไว้ก่อน เนื่องจากยังมีความเห็นต่างในเรื่องผลได้ทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศ อีกทั้งอาจทำลายความพยายามของรัฐบาลในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDGs หากมีการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ด้วยความไม่รอบคอบและไม่ได้มองถึงประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่กลับนำผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศมาพิจารณาเพื่อเข้าร่วมแทนทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือถึงสภาองค์การของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ความว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชารับทราบข้อห่วงกังวลดังกล่าว และบัญชาให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศพิจารณาและประสานกับสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อไป ซึ่งจนถึงขณะนี้ “บัญชาของนายกรัฐมนตรี” ดังกล่าวยังไม่มีหน่วยราชการใดนำไปปฏิบัติขณะเดียวกัน แม้มีข้ออ้างว่า ประเทศจีนแสดงความสนใจในการเข้าร่วม CPTPP แต่ยังห่างไกลกว่าที่จะเป็นจริงได้เนื่องจากเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการขอเข้าร่วมของไต้หวัน และท่าทีของญี่ปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าและความมั่นคงที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ที่แสดงออกว่าไม่ต้องการให้จีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้ ดังนั้น การเข้าร่วมความตกลง CPTPP นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ดังที่ได้กล่าวแล้วยังอาจเป็นการนำประเทศไทยเข้าไปสู่ความยุ่งยากทางภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพล.อ.ประยุทธ์ เคยประกาศในเวทีสหประชาชาติว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่การตัดสินใจโดยรับฟังจากข้อเสนอแนะของ กกร. และไม่สนใจข้อท้วงติงของภาคส่วนอื่น ๆ ชี้ชัดว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และทุนผูกขาดเท่านั้น โดยไม่ได้แสดงความเคารพต่อความคิดเห็นของประชาชนและข้อเสนอแนะของสภาฯเอฟทีเอ ว็อทช์ ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาดของโควิด-19 ประเทศที่จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคือประเทศที่ต้องให้ความสำคัญกับฐานทรัพยากรชีวภาพ ความมั่นคงด้านอาหาร ยา และระบบสุขภาพ และการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้แสดงออกให้เห็นสิ่งนี้ รวมทั้งความพยายามในการนำประเทศเข้าร่วม CPTPP โดยปราศจากการเตรียมความพร้อม ซึ่งจะขยายความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้ถ่างกว้างมากยิ่งขึ้นต่อไปก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรี จะมีท่าทีนำไทยเข้าร่วม CPTPP แน่นอนนั้น เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ประชุมหารือประจำเดือน ต.ค. 2564 ซึ่งมีประเด็นขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเข้าร่วม CPTPPโดยทาง กกร. ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของภาคเอกชน เนื่องจากปัจจุบันทางจีน สหราชอาณาจักร หรือ Uk และไต้หวัน ได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเจรจากับ CPTPP อย่างชัดเจนแล้ว หากไทยยังล่าช้าไปกว่านี้ อาจทำให้ต้องเจรจาตามเงื่อนไขของประเทศทั้ง 3 เพิ่มเติม จากเดิมที่จะต้องเจรจากับ 11 ประเทศที่เป็นสมาชิก CPTPP ในปัจจุบัน และทำให้ไทยเสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ กกร. ได้เคยทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ถึงจุดยืนของภาคเอกชนและผลการศึกษาของภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของภาครัฐไปแล้วทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564รัฐมนตรีพาณิชย์จีน ส่งจดหมายแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ต่อ นายเดเมียน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เก็บสัญญา หลังจากที่ สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ประกาศจัดตั้ง “ข้อตกลงด้านความมั่นคง AUKUS” ในวันที่ 16 กันยายน 2564 วันเดียวกัน เพื่อคานอำนาจจีนด้านความมั่นคงและกลาโหม ซึ่งครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โลกไซเบอร์ และเทคโนโลยีควอนตัมที่เป็นเทคโนโลยีอนาคต นับเป็นการเปิดสงครามการค้าและสงครามด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP เป็นข้อตกลงที่ต่อยอดมาจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP ที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้ริเริ่มในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา แต่ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ สหรัฐฯได้ถอนตัวออกไป เพื่อสนองนโยบาย America First แต่ 11 ประเทศสมาชิกที่เหลือได้สานต่อเป็นข้อตกลงใหม่ชื่อว่า CPTPP มีการลงนามกันที่ประเทศชิลีเมื่อเดือนมีนาคม 2018จีนให้เหตุผลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ว่า เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมหลายด้านมากกว่า RCEP และข้อตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ข้อตกลง RCEP (ที่ไทยเป็นสมาชิก) เน้นเอเชียเป็นหลัก แต่ CPTPP มีความครอบคลุมเชิงภูมิศาสตร์มากกว่า ซึ่งเป็นจุดยืนของจีนที่จะเปิดกว้างทางการค้ากับทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีมติให้กระทรวงพาณิชย์ เสนอเรื่องต่อครม. เข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP เพราะเห็นว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์ทางการค้า แต่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถอนเรื่องออกจาก ครม. และยืนยันว่าจะไม่เสนอเรื่องนี้กลับเข้า ครม.อีก โดยให้เหตุผลว่ายังมีข้อกังวลบางประการ และนับแต่นั้นจนบัดนี้ยังไม่มีการนำเรื่องเสนอดังกล่าวเข้า ครม.แต่อย่างใดสำหรับประเทศไทย แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก CPTPP แต่มีการค้าขายกับประเทศสมาชิก CPTPP ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มากกว่า 1.85 ล้านล้านบาท ส่งออก 962,529 ล้านบาท นำเข้า 889,220 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุผลของภาคเอกชนที่มองว่าหากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP จะมีโอกาสในการค้าขายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันกับเวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิก CPTPP ตั้งแต่ปี 2019 มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่แล้วเวียดนามมียอดส่งออกพุ่งขึ้นไปกว่า 26.76% เพราะได้เปรียบในเรื่องเขตการค้าเสรี จุดนี้ทำให้ภาคเอกชนมองว่าอีกไม่นานเวียดนามจะก้าวล้ำแซงหน้าไทย