ระวัง! ไปตัวเปล่าอาจไม่ได้ “ฟ้าทะลายโจร” ที่โรงพยาบาล? / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

มีหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเมื่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงแรมที่ดัดแปลงเป็นสถานกักตัวผู้ป่วยภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล (Hospitel) หรือโรงพยาบาลจำนวนมาก กลับไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร ในทางตรงกันข้ามกลับได้รับคำขู่เสียด้วยซ้ำว่าห้ามกินฟ้าทะลายโจรบ้าง หรือแม้แต่มีการตรวจห้ามผู้นำฟ้าทะลายโจรเข้าไปในสถานพยาบาลเหล่านี้ และจะจ่ายแต่ยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเดียว และล่าสุดได้ลามไปถึงการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)ด้วย

การรักษา”

พิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มที่ไม่มีอาการ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

ในกลุ่มนี้ไม่มีการให้ยาฟ้าทะลายโจร แต่พิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เริ่มยาให้เร็วที่สุด”

“แนวทางเวชปฏิบัติก็ไม่ได้ให้มีการกำหนดใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้เลย”

การศึกษาหลายรายงานพบว่าฟาวิพิราเวียร์ช่วยลดปริมาณไวรัสได้ดีดังนั้นควรให้ยาเร็วก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการหนักและพิจารณาให้ผู้ป่วยที่มีอาการมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคร่วมควรเร่ิมให้ยาเร็วที่สุด

พิจารณาใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

ที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาควรได้รับยาFavipiravir (ฟาวิพิราเวียร์)ทันทีตามแนวทางดังกล่าว

รวมระยะเวลา 5วันทั้งสิ้น 50เม็ดต่อคน

ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

การให้ยาโดยไม่มีความจำเป็นจะเป็นแรงกดดันให้เชื้อดื้อต่อยาได้ง่ายขึ้นในอนาคตและอาจจะเป็นปัญหาในการรักษาตามมาในขณะนี้ควรจะสงวนยานี้ไว้สำหรับผู้ป่วยที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

โดยไม่จำเป็นต้องให้ยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแต่อย่างใด

ที่ไม่มีอาการ

การลดอัตราการเสียชีวิต การลดอัตราความต้องการใช้ออกซิเจน การลดอัตราการใช้ห้องวิกฤติ และยังไม่แน่ว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสได้จริงเพียงใด

“ล่าสุด”

ประการแรก

อัตราการเสียชีวิต

คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.95เทียบกับผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด

คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.18 เทียบกับผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำทั้งหมด

ประการที่สอง

อัตราการใช้เครื่องช่วยหายใจ

ประการที่สาม

ต้องการอ๊อกซิเจน

ประการที่สี่

ที่ต้องการเตียง ICU

ประการที่ห้า

แต่ไม่แตกต่างในวันที่ 14

ร้อยละ 17

ร้อยละ 60

ความรุนแรงน้อย

ลดการเกิดโรคที่รุนแรง

อาการรุนแรงน้อย

ร้อยละ 94.3

ร้อยละ 94.3

ร้อยละ 94.3

โดยการให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้94.3%

ประการที่หก

“ลดจำนวนไวรัส”

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากคู่มือ “แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข” ของกรมการแพทย์[1] แล้ว มีเรื่องที่เกี่ยวกับยาฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์เฉพาะในกลุ่มไม่มีอาการหรืออาการน้อย โดยกำหนดยาในดังต่อไปนี้1.”ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการอื่นๆหรือสบายดี (Asymptomatic COVID-19)และไม่ให้ยาฟ้าทะลายโจรและยาต้านไวรัสร่วมกัน อาจมีผลข้างเคียงจากยา”[1]2.”ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ (Symptomatic COVID-19 without pneumonia and no risk factors for severe disease)[1]ข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากรมการแพทย์มีการเลือกฟ้าทะลายโจรจำกัดเฉพาะผู้ป่วยไม่มีอาการ (สบายดี) แถมยังไม่ต้องให้ใช้เร็วที่สุดด้วย แต่กลับใช้คำว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แต่ถ้ามีอาการแม้เพียงเล็กน้อยกลับไม่ให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรเลย และให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเดียวและต้องใช้ให้เร็วที่สุดด้วย และเมื่อใช้ฟ้าทะลายโจรแล้วก็ไม่ให้ใช่คู่กับยาฟาวิพิราเวียร์ด้วย ในทำนองเดียวกันเมื่อใช้ยาฟาวิพิราเวียร์แล้วก็ไม่มีการกำหนดให้ใช้ฟ้าทะลายโจรด้วยเช่นกันฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์จึงเหมือนเสือ 2 ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ฉันใด ฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ก็อยู่ในพื้นที่ร่วมกันสำหรับผู้ป่วยสีเขียวไม่ได้ฉันนั้นส่วนที่มีอาการรุนแรงกว่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าแม้มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือผู้ป่วยมีอาการปอดบวมแต่ยังไม่รุนแรง รวมไปถึงเกิดภาวะปอดบวม ก็ไม่มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเลย และให้มีการใช้ฟาวิพิราเวียร์ในการร่วมรักษาทั้งสิ้นแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าหากเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีด้วยแล้วคู่มือแม้กระทั่งผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีอาการก็ตาม (Asymptomatic COVID-19) นี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงไม่จ่ายยาฟ้าทะลายโจร และมีแต่การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์เท่านั้นส่วนสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็สามารถพิจารณาในส่วนของ“คำแนะนำในการดูแลรักษา” โดยระบุข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวียร์ในข้อ 1. ว่า“ปัจจัยสำคัญที่ลดความเสี่ยงของภาวะรุนแรงได้แก่การใช้การใส่ท่อช่วยหายใจการเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตหรือเสียชีวิตคือการได้รักษาด้วยฟาวิพิราเวียร์เร็วภายใน 4วันตั้งแต่เริ่มอาการนอกจากนี้”[1]คำถามสำคัญที่มีต่อ “คำแนะนำในการดูแลรักษา”ที่ระบุว่าฟาวิพิราเวียร์ช่วยลดปริมาณไวรัสได้ดีนั้น ดีจริงหรือไม่ และดีเมื่อเปรียบเทียบกับอะไร?โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยของสถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติของญี่ปุ่น ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ในวารสารทางด้านยาต้านจุลชีพและคีโมบำบัด Antimicrobial Chemotherapy ซึ่งอยู่ภายใต้ประชาสังคมอเมริกันเพื่อจุลชีววิทยา หรือ American Society for Microbiology นั้นได้ทดสอบในหลอดทดลองพบว่า“ยาฟาวิพิราเวียร์”ซึ่งแม้จะต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ แต่มีความสามารถจะทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19ได้น้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยาไดเมธิล ซัลฟอกไซด์และยาเรมเดสซิเวียร์ [2]อย่างไรก็ตามแม้ยาฟาวิพิราเวียร์อาจจะเหมาะกับโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ แต่ตัวมันเองไม่ได้ไปได้กับการลดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นการวิจัยโดยคณะวิจัยชาวฝรั่งเศสในวารสารฉบับตีพิมพ์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 พบว่าหากจะมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในหนูแฮมส์เตอร์ให้ได้ผลจะต้องใช้ในปริมาณขนาดยาสูงสูงที่สุด ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าส่งผลทำให้เกิดความเป็นพิษในหนูทดลองด้วย [3]ตรงกันข้ามกับงานวิจัยในเรื่องฟ้าทะลายโจรของคณะวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Natural Products ซึ่งได้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งพบว่ายาฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ในการทดสอบกับเนื้อเยื่อปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองอย่างมีนัยสำคัญ [4]ความสามารถของฟ้าทะลายโจรดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยที่ใช้การสืบสวนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในวารสาร Journal of Biomolecular Structure and Dynamics โดยคณะวิจัยชาวสวีเดนร่วมกับคณะวิจัยชาวอินเดีย เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งพบว่ามีสารสำคัญอีกหลายชนิดที่มากกว่าแอนโดรกราโฟไลด์ที่ทำงานร่วมกันในหลายกลไกในการต้านเชื้อไวรัส [5]สอดคล้องกับรายงานของศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จัดทำครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งระบุว่าฟ้าทะลายโจรออกฤทธิ์เกี่ยวข้องโควิดมากกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ โดยมีการออกฤทธิ์ถึง 5 กลไก ดังนี้ฟ้าทะลายโจรจับกับตัวรับไวรัสที่เซลล์ปอดยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า(ซึ่งยาฟาวิพิราเวียร์ออกฤทธิ์ในตำแหน่งนี้เช่นกัน)ยับยั้งเอนไซม์หลักที่เรียกว่าซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ไวรัสเพิ่มจำนวนและแบ่งตัวยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ตัดโปรตีนขนาดยาวที่ไวรัสสร้างขึ้นให้เป็นโปรตีนขนาดเล็กๆ ทำให้ยับยั้งไวรัสไม่สามารถสร้างสำเนาตัวใหม่ได้จับกับโปรตีนส่วนหนามโครงสร้างส่วนอกของไวรัสที่ใช้จับกับตัวรับที่เซลล์ต่างๆรวมถึงเซลล์ปอด”[6]นั่นหมายความว่าฟ้าทะลายโจรมีกลไกออกฤทธิ์ได้มากกว่าฟาวิพิราเวียร์ แม้ในกลไกเดียวกัน ฟาวิพิราเวียร์ก็ยังสู้ยาชนิดอื่นไม่ได้อยู่ดีอย่างไรก็ตามของคู่มือ “แนวเวชปฏิบัติ” ของกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564ได้ระบุข้อความเอาไว้เกี่ยวกับการพิจารณาใช้ยาฟ้าทะลายโจรเอาไว้ในข้อ 5 ความยอมรับว่า“ยาฟ้าทะลายโจรอาจมีฤทธิ์(ต้านเชื้อโควิด),(ต้านการอักเสบ)และลดอาการไข้หวัดเจ็บคอไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดที่รุนแรงและไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจรข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าอาจช่วยลดโอกาสการดำเนินโรคไปเป็นปอดอักเสบได้ขณะนี้มีกำลังมีการศึกษาเพิ่มเติมยังไม่มีข้อมูลการศึกษาผลการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่นและไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ”[1]ข้อที่น่าสังเกตุเกี่ยวกับแนวเวชปฏิบัติฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นี้มีข้อขัดแย้งกันเองที่สำคัญคือในส่วนของคำแนะนำกำหนดเห็นชัดว่าฟ้าทะลายโจรใช้กับผู้ป่วยทั้งและแต่พอมาถึงขั้นตอนหากผู้ป่วยไม่มีอาการกลับให้เป็นดุลพินิจของแพทย์ในการใช้ฟ้าทะลายโจรแต่พอมาเป็นผู้ป่วยที่กลับตัดฟ้าทะลายโจรออก และให้ยาฟาวิพิราเวียร์เข้าไปทำหน้าที่แทนอย่างเร่งด่วนและทันทีแต่สถานการณ์กลับมีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์มากขึ้น เมื่อปรากฏหนังสือบุคลากรและโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สธ 0305/1896 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เพื่อแจ้งเพิ่มเติมกำชับว่าให้มีการขยายขอบเขตการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์มากกว่านั้น คือให้จ่ายไปสำหรับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย และผู้ติดเชื้อยืนยันระหว่างรอเข้ารับการรักษาให้ได้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยทันที โดยไม่มีการกล่าวถึงยาฟ้าทะลายโจรแต่ประการใด ความว่า“กรมการแพทย์ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายและผู้ติดเชื้อยืนยันเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019ทั้งนี้สถานะการรอเข้ารับการรักษาของผู้ติดเชื้อไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา(ฟาวิพิราเวียร์)”[7]นิยามของกรมการแพทย์ระบุว่า ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Propable Case) นั้นหมายถึง“ผู้ที่มีผลตรวจติดเชื้อไวรัสให้ผลบวกทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ”[1]จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงปรากฏต่อมาเป็น “ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 299 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยปลัดกระทรวงสาธาณสุข ผู้บัญชาเหตุการณ์ความในข้อสั่งการเพื่อสั่งซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ 424 ล้านเม็ด ดังปรากฏในข้อ 2 ความว่า“2.มอบกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงดำเนินการจัดหายา(ฟาวิพิราเวียร์)และ Remdesivir (เรมดีซีเวียร์)ตามที่เสนอโดย1)เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564ยา(ฟาวิพิราเวียร์)เพิ่มอีก 124ล้านเม็ดและ(เรมดีซีเวียร์)เพิ่มรวมเป็น2)เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564ยา(ฟาวิพิราเวียร์)เดือนละ 100ล้านเม็ดรวม 300ล้านเม็ดโดยมอบองค์การเภสัชกรรมจัดหายา(ฟาวิพิราเวียร์)และ(เรมดีซีเวียร์)ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ”[8]ทั้งนี้ เมื่อรวมในการสั่งซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งสิ้นทีเตรียมดำเนินการสั่งซื้อทั้งสิ้น 424 ล้านเม็ด ซึ่งยังไม่มีใครทราบว่าจะให้องค์การเภสัชกรรมผลิตเองเท่าไหร่ และจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศอีกจำนวนเท่าไหร่นั้นยังไม่ชัดเจนเพราะหากองค์การเภสัชกรรมผลิตเองทั้งหมดโดยขายในราคา 33 บาทต่อเม็ด ก็ต้องใช้งบประมาณมากถึง 13,992 ล้านบาท แต่หากมีการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดก็ต้องใช้งบประมาณเม็ดละ 120 บาท ก็ต้องใช้งบประมาณมากถึง 50,880 ล้านบาททั้งนี้คู่มือแนวเวชปฏิบัติ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดยาสำหรับขนาดยาฟาวิพิราเวียร์ในผู้ใหญ่ว่า“ให้ใช้ขนาด 20มิลลิกรัมต่อ 1เม็ดโดยในวันแรกให้กิน 9เม็ดวันละ 2ครั้งรวมเป็น 18เม็ดในขณะที่วันต่อมาอีกครั้งละ 4เม็ดอีกวันละ 2ครั้งรวมวันละ 8เม็ดอีก 4วันเป็นอย่างน้อยรวมอย่างน้อยเป็น 32เม็ดในเวลาอีก 4วัน[1]ดังนั้นยาฟาวิพิราเวียร์ที่เตรียมจะซื้อถึง 424 ล้านเม็ด ย่อมหมายถึงการประเมินว่าจะมีผู้ป่วยมากถึง 8,480,000 คน คำถามคือนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - ปลายเดือนสิงหาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือนมีผู้ป่วยประมาณ 1 ล้านคน นั่นหมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังจะประเมินว่า 4 เดือนนับจากนี้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 8 เท่าตัว หรือประมาณวันละประมาณ 70,666 คน ใช่หรือไม่เฉพาะตัวเลขที่อ้างว่าเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ในปริมาณสั่งซื้อยาฟาวิพิราเวียร์มากถึง 124 ล้านเม็ด ซึ่งในขณะสั่งการก็วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นั้น กว่าจะจัดซื้อได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิ้นเดือนสิงหาคม แปลว่ายาจำนวนนี้จะวางแผนใช้ใน 1 เดือน 124 ล้านเม็ดในเดือนเดือนเดียวคือเดือนกันยายน 2564 จำนวนผู้ป่วยมากถึง 2,480,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 82,666 คน ทุกๆวันใน 1 เดือน เป็นการประมาณการเกินสมควรหรือไม่?คำถามคือตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อมากขนาดนี้ ย่อมเป็นการประเมินว่ารัฐกำลังล้มเหลวในการฉีดวัคซีน และการป้องกันยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่?ในทางตรงกันข้ามหากมีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยจำนวน 8 ล้านคนและรับประทานผงหยาบฟ้าทะลายโจร คนละประมาณ 80 แคปซูลต่อคนในระยะเวลา 5 วัน แคปซูลละ 1.20 บาทก็จะใช้งบประมาณเพียง 814 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ต้องใช้เงินให้มากถึงหลายหมื่นล้านบาทด้วยยาฟาวิพิราเวียร์เลย และความจำเป็นในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ก็อาจจะลดลง ผู้ป่วยอาการรุนแรงลดลง ความต้องการใช้ห้องผู้ป่วยวิกฤติลดลง และอัตราการเสียชีวิตลดลงด้วยนี่คือการใช้งบประมาณอันมหาศาลนับหมื่นล้านบาทจากการตัดสินใจให้ยาฟาวิพิราเวียร์เข้ามาจ่ายยาในพื้นที่ซึ่งควรจะเป็นของฟ้าทะลายโจรตั้งแต่แรกหรือไม่?อย่างไรก็ตามการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่ “อาการน้อย” มีความ “จำเป็น” หรือไม่เพียงใด ก็ได้ปรากฏหลักฐานก่อนหน้านั้นของโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้มีคำชี้แจงปรากฏในเว็บไซต์ของกรมการแพทย์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ความว่า“4.ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเข้าใจและรู้สึกขอบคุณในความปรารถนาดีของหลายฝ่ายที่ต้องการให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดและมีความเห็นว่าและไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น (ผู้ป่วยสีเขียว)หากมีกระบวนการที่จะวินิจฉัยและจัดกลุ่มผู้ป่วยที่ฉับไวรวมทั้งการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้ยาให้ได้ยาตามเวลาที่เหมาะสมก็จะเกิดความปลอดภัยและเป็นการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ[9]แต่ปราฏว่าแทนที่กรมการแพทย์จะได้ดำเนินการตามคำชี้แจงของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยที่เห็นว่าไม่เห็นความจำเป็นที่จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ในผู้ป่วยที่ “ไม่มีอาการ” หรือ “อาการน้อย” กลับปรากฏว่ากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการใช้ยาฟาร์วิพิราเวียร์รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (วันเดียวกัน) ว่าไม่ให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่กลับละเลยข้อความสำคัญให้ครอบคลุมถึงคำว่าผู้ป่วย “อาการน้อย”ด้วย ความว่า“ยังไม่แนะนําให้ใช้ยาฟาร์วิพิราเวียร์สําหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19(ยกเว้นผู้ที่มีโรคร่วมและ/หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ)เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ไม่มีอาการมักจะหายจากโรคได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส” [10]ทั้งนี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือมีชื่อย่อว่า HITAP (ไฮแทป) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัย กึ่งอิสระภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็วเพื่อประเมิน ประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาโควิด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสรุปความได้ว่าทั้งนี้ HITAP (ไฮแทป) ได้รายงานโดยนำผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็ว และเลือกเฉพาะงานวิจัยที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 4 ชิ้น โดยใช้ฐานข้อมูล Medline จากงานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิผลของฟาวิพิราเวียร์ที่ตีพิมพ์ในปี 2564 เท่านั้น และเป็นข้อมูลถึง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งถือว่าเป็นการประมวลผลจากข้อมูลที่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแล้วโดยเฉพาะเมื่อ HITAP ได้มีการทบทวนวรรณกรรมงานการศึกษา “ล่าสุด” โดยการศึกษาของคณะวิจัยจากประเทศตุรกีนำโดย ÖZLÜŞEN และคณะ ได้ตีพิมพ์ในวารสารในด้านการจุลชีวิทยาทางคลินิกและโรคติดเชื้อของยุโรปชื่อ European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ตีพิมพ์วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยได้ทำการวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta Analysis) ด้านประสิทธิผลการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 12 รายงาน สรุปผลได้ดังนี้[11],[12]สำหรับประเด็นนี้ หากเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยต่อกรณีการใช้ฟ้าทะลายโจรก็จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ป่วยในเรือนจำทั้งหมดซึ่งมีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาหลักในผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรก ในขณะที่ผู้ป่วยทั่วประเทศไทยมีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรน้อยกว่า และมุ่งใช้แต่ยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเดียว ก็จะพบข้อมูลเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีดังนี้“ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั่วประเทศไทย (ยกเว้นเรือนจำ)จำนวน 1,046,463คนมีผู้เสียชีวิตสะสม (ยกเว้นเรือนจำ) 9,985คน[13]“ผู้ป่วยเฉพาะเรือนจำทั่วประเทศไทยจำนวน 55,905คน”[13]“มีผู้เสียชีวิต 100คน”[14]หรือหากเทียบให้ชัดเจนไปกว่านั้นก็คืออัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วประเทศไทยนอกเรือนจำถึง!!!ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เคยรายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาดนี้ใน วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2564 เอาไว้ถึงความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยารักษาในหน้าที่ 231 ความตอนหนึ่งว่า“เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าในการรักษาพบว่าค่ารักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจรอยู่ที่ประมาณ 180บาทต่อคนส่วนยาฟาวิพิราเวียร์อยู่ที่ประมาณ 4,800บาทต่อคน”[15]และรายงานเดียวกันนี้ยังได้หยิบยกการลดภาวะปอดอักเสบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ตามคู่มือเวชปฏิบัติเดิมว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าใดความว่า[15]ข้อความดังกล่าวข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงการคำนวณในการประหยัดยาฟาวิพิราเวียร์ที่เคยใช้มา หมายความว่าจากเดิมคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ ยาฟาวิพิราเวียร์ถูกจำกัดเอาไว้สำหรับใช้กับผู้ป่วยอาการรุนแรงปานกลางถึงมากแต่หากมีการใช้ฟ้าทะลายโจรในราคาต่อคนไม่แพง ก็จะทำให้อาการหนักน้อยลง จนพึ่งพายาฟาวิพิราเวียร์น้อยลง จึงจะสามารถประหยัดเงินไปได้อย่างมหาศาลทั้งนี้ในดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการรักษาน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่ยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งมีราคาแพงกว่ายาฟ้าทะลายโจรอย่างมากมายมหาศาล กลับไม่สามารถบรรลุภารกิจนี้การลดอัตราการเสียชีวิตได้ เหตุใดเรายังจะต้องใช้ยาราคาแพงมากมายขนาดนี้จนมองข้ามปรากฏการณ์ในการใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่เรือนจำไปได้อย่างไรข้อสำคัญราคาที่ต้องจ่ายไปคุ้มค่าเพียงใด หากไม่สามารถทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ และจะเป็นเรื่องเลวร้ายเพียงใดหากเป็นการตัดโอกาสในการรอดชีวิตมากขึ้นจากการจ่ายยาฟ้าทะลายโจรอีกด้วย[11],[12]HITAP ยังได้รายงานจากคณะนักวิจัยชาวอิหร่าน นำโดย Hassanipour และคณะซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารด้านการรายงานทางวิทยาศาสตร์ชื่อ Scientific Reports เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยได้รายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) จากงานวิจัย 4 ชี้นพบอีกว่า[11],[16][11],[16]มีความเหมือนและขัดแย้งกันในเรื่องจากการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) 2 ชิ้น คือคณะวิจัยชาวญี่ปุ่น และคณะวิจัยชาวอิหร่าน ซึ่งออกรายงานในเวลาใกล้เคียงกันในเรื่องการดังนี้คณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Manabe และคณะ ได้ตีพิมพ์ในวารสารด้านโรคติดเชื้อ ชื่อ BMC Infectious Diseases เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยได้รายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) จากงานวิจัย 6 ชิ้น สรุปความว่า“อัตราส่วนของการผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อาการดีขึ้นที่วันที่ 7และ 14วันมีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ”[11],[17]อย่างไรก็ตามคำว่าอาการดีขึ้นนั้นไม่สามารถแยกแยะในรายละเอียดได้ว่าเป็นอย่างไร เพราะนิยามอาการป่วยแตกต่างกันและขอบเขตกว้างมากในแต่ละการศึกษาตั้งแต่ อุณหภูมิร่างกาย อัตราการหายใจ อาการไอ ค่าอ็อกซิเจนในเลือด ไปจนถึงผล CT scan ของทรวงอก [11],[17]ในขณะที่คณะนักวิจัยจากประเทศตุรกีนำโดย ÖZLÜŞEN และคณะ ได้ตีพิมพ์ในวารสารในด้านการจุลชีวิทยาทางคลินิกและโรคติดเชื้อของยุโรปชื่อ European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ตีพิมพ์วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รายงานว่า“อัตราส่วนของการผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์มีอาการดีขึ้นวันที่ 7มีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ[11],[12]เป็นอันว่าการวิเคราะห์อภิมาน 2 ชิ้นรายงานตรงกันว่าหากมีการใช้ภายใน 7 วัน (ส่วน 14 วันยังมีความขัดแย้งกัน) และสำหรับประเด็นนี้เป็นข้ออ้างอันสำคัญในการกำหนดคู่มือเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณาสุข ให้ใช้ฟาวิพิราเวียร์โดย “เร็วที่สุดใน 7 วันแรก” ใช่หรือไม่?คำถามคือถ้าอาการลดเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อการรักษาจริง แต่สุดท้ายต้องมีจุดจบตรงที่ว่าภาวะต้องการใช้ออกซิเจนไม่แตกต่างกัน ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจไม่แตกต่างกัน ต้องการใช้ห้องวิกฤติไม่แตกต่างกัน และสุดท้ายคือมีอัตราการเสียชีวิตไม่แตกต่างกัน เราจะยังคงต้องการยานี้เพื่อลดอาการและไม่ได้นำไปสู่การลดประเด็นสำคัญเหล่านี้ ยาที่มีราคาแพงขนาดนี้คุ้มค่าแล้วจริงๆหรือ?คำถามคือ “การลดอาการ” ที่เห็นพ้องต้องกันในการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) 2 ชิ้นที่ว่ามี “อาการ”ดีขึ้นหากใช้ใน 7 วันแรกนั้น มีขอบเขตกว้างมากเพราะแม้แต่เรื่องเล็กๆ เช่น ไข้ลดก็มานับรวมด้วย รวมถึงอาการไอ ไปจนถึงอาการสำคัญหรือซีเรียสมากขึ้น เช่น อัตราการหายใจ ค่าออกซิเจนในเลือด และผลการสแกนทรวงอกก็นับรวมด้วยแต่ต่อให้รวมนับทั้งหมดแล้วที่ว่ามีนัยสำคัญในการลดอาการ ก็ได้ถูกคำนวณออกมาว่าการใช้ฟาวิพิราเวียร์ใน 7 วันแรกจะช่วยลดอาการทางคลินิกอยู่ระหว่างร้อยละ 17-60 โดยหากเป็นงานวิจัยของคณะวิจัยชาวอิหร่านระบุว่าผู้ป่วยที่การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์แล้วจะมีอาการดีขึ้น[11], [16] ในขณะที่คณะวิจัยชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน 7 วันแล้ว จะมีอาการดีขึ้น[11],[17]หรือแม้แต่การแถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ของอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่อ้างว่าข้อมูลที่กรมการแพทย์ร่วมกับคณะแพทย์ในหลายๆ แห่งช่วยกันทำ จากกลุ่มตัวอย่าง 424 คนที่ทำการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน 4 วันที่มีอาการ สามารถลดอาการรุนแรงได้ร้อยละ 28.8 [18]ซึ่งคำแถลงที่อธิบดีกรมการแพทย์อ้างเรื่องกลุ่มตัวอย่าง 424 คนนั้นก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลการระบาดและสายพันธุ์ในปี 2563 ซึ่งนอกจากไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ยังไม่เคยมีการนำเผยแพร่อย่างเป็นทางการในทางสาธารณะอีกด้วย และถึงแม้จะมีรายงานชิ้นดังกล่าวจริง(ซึ่งไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระหว่างประเทศในปี 2563) ก็ยังไม่อาจจะหักล้างงานวิจัยวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) ที่กำหนดเฉพาะงานวิจัยอย่างเป็นระบบล่าสุดในปี 2564 ของ HITAP ได้จริงหรือไม่?แต่ถ้าจะให้ความสำคัญในเรื่อง “การลดอาการ” เช่นนั้นก็ควรจะต้องมาเปรียบเทียบกับยาฟ้าทะลายโจร ผ่านประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในข้อความว่า“ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19ที่มีเพื่อ”[19]เงื่อนไขบัญชียาหลักแห่งชาติที่ระบุว่าให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเฉพาะผู้ป่วยที่ตามที่ระบุเอาไว้ในคู่มือแนวเวชปฏิบัติ ของกรมการแพทย์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เลยทั้งนี้ การที่ยาฟ้าทะลายโจร ได้ขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยข้อความเช่นนี้ก็เพราะมาจากหนังสือที่ สธ 0509/2723 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร เรื่องขอให้บรรจุยาฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยเนื้อหาความตอนหนึ่งได้นำเสนอว่า“กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการศึกษานำ “ฟ้าทะลายโจร”มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ที่มีโดยพบว่า การให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดการเกิดปอดอักเสบได้เมื่อเปรียบเทียบ กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร”[20]การให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดการเกิดปอดอักเสบได้เป็นการลดอาการชี้ขาดที่จะนำไปสู่การลดการใช้เครื่องออกซิเจน ช่วยลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ ช่วยลดการใช้เตียงผู้ป่วยวิกฤติ ICU และ ลดอัตราการเสียชีวิตด้วย จริงหรือไม่?และดัชนีชี้วัดจึงสอดคล้องไปกับเป้าหมายสุดท้าย คือผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำมีการใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างชัดเจน และมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าโรงพยาบาลนอกเรือนจำ ใช่หรือไม่?ข้อสำคัญยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดอาการปอดอักเสบได้นั้น มากกว่าการลดอาการของการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งสิ้น จริงหรือไม่งานวิจัยฟาวิพิราเวียร์ทั้ง 2 ชิ้นจากคณะวิจัยชาวญี่ปุ่นและคณะวิจัยชาวอิหร่านที่มีการกล่าวถึงโดย HITAP หรือการกล่าวอ้างของอธิบดีกรมการแพทย์จากข้อมูลเก่าปี 2563 คือทั้งหมดแล้วการลดอาการจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จะช่วยลดอาการทางคลินิกลงเพียงแค่ระหว่างร้อยละ 17-60 เท่านั้น[16]-[18] ซึ่งน้อยกว่าการใช้ยาฟ้าทะลายโจรตั้งแต่แรกจะช่วยลดอาการปอดอักเสบได้ถึงร้อยละ 94.3 [15]ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่[15] ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับไตรมาสแรก (มกราคม-เมษายน 2564) ซึ่งสรุปความได้ว่า[15]สำหรับตัวเลขดังกล่าวนั้นมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่นั้นรายงานฉบับดังกล่าวนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสถิติที่แสดงผลอย่างมีนัยสำคัญ ความว่าหมายถึงการให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยในโรคระบาดนี้ทุกๆ 8คนจะสามารถลดการเกิดเป็นภาวะปอดอักเสบได้คนและถือเป็น[15]มีความเหมือนและขัดแย้งกันจากการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) 2 ชิ้น ซึ่งออกรายงานในเวลาใกล้เคียงกันในเรื่องการดังนี้คณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Manabeและคณะ ได้ตีพิมพ์ในวารสารด้านโรคติดเชื้อ ชื่อ BMC Infectious Diseases เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยได้รายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) จากงานวิจัย 8 ชิ้น สรุปความว่า“พบว่าอัตราส่วนของการขจัดไวรัสในผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ที่ 7วันมีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ[11],[17]แต่ผลกลับตรงกันข้ามกลับคณะนักวิจัยจากประเทศตุรกีนำโดย ÖZLÜŞEN และคณะ ได้ตีพิมพ์ในวารสารในด้านการจุลชีวิทยาทางคลินิกและโรคติดเชื้อของยุโรปชื่อ European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ตีพิมพ์วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รายงานการวิเคราะห์อภิมานจากผลการศึกษา 14 ชิ้นพบว่า“พบว่าอัตราส่วนของการขจัดไวรัสในผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ 7วัน, 10วันและ 14วันไม่มีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบ”[11],[12]แปลว่ายังไม่แน่ชัดว่าในความเป็นจริงแล้วยาฟาวิพิราเวียร์จะสามารถลดเชื้อไวรัสได้จริงหรือไม่ ดังนั้นแม้อาการจะดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ชัดเจนถึงการลดไวรัสในผู้ป่วยได้ นั่นหมายถึงว่าอาการดีขึ้นแต่จำนวนไวรัสอาจไม่แตกต่างเมื่อเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ยาฟาวิพิราเวียร์หรือไม่ได้ยาฟาวิพิราเวียร์อย่างไรก็ตามได้มีการทดลองเชิงเปรียบเทียบที่เรือนจำกรุงเทพระหว่างกลุ่มที่ได้ยา“ผงบดหยาบ”ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล กับ “ยาฟาวิพิราเวียร์”โดยกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มหนึ่งได้รับยาเป็นผงบดหยาบฟ้าทะลายโจร ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน 3 ครั้งต่อวัน รวม 12 เม็ดต่อวันติดต่อกัน 5 วัน รวม 60 แคปซูล คิดเป็นมูลค่า 70 บาทในขณะผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาเป็นยาฟาวิพิราเวียร์ วันแรกรับประทาน 9 เม็ด 2 เวลารวม 18 เม็ด วันที่ 2-5 วันกินครั้งละ 4 เม็ด 2 เวลาอีกวันละ 8 เม็ดเป็นเวลาอีก 4 วันรวมเป็นอีก 32 เม็ด รวมระยะเวลา 5 วันรับประทานไป 50 เม็ด มูลค่าเม็ดละประมาณ 120 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 บาทโดย“ผงหยาบ” ยาฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูลดังกล่าวที่มีการใช้ในเรือนจำกรุงเทพมหานครนั้น มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 11 มิลลิกรัมต่อแคปซูล (ตามการแจ้งในที่ประชุมว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 2.75%) หรือเทียบเท่ากับประมาณ 132 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้น[14] ไม่ถึงกับต้องใช้ “สารสกัด” แอนโดรกราโฟไลด์มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ประการใดอีกด้วย12 แคปซูลต่อวันในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ยังคำนวณได้ประมาณ 4.8 กรัมต่อวันเท่านั้น ซึ่งยังน้อยกว่า 6 กรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณ”ต่ำสุด”ผงฟ้าทะลายโจรของไข้หวัดธรรมดาตามการใช้ที่กำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยผลการทดสอบกับผู้ป่วยในเรือนจำกรุงเทพมหานครในการเปรียบเทียบกับยาฟาวิพิราเวียร์แล้วพบว่านอกจากการใช้“ผงหยาบ” ฟ้าทะลายโจรในปริมาณแคปซูล 400 มิลลิกรัมเพียงแค่ 12 เม็ดต่อวันแล้ว กลับปรากฏว่าเชื้อไวรัสลดจำนวนลงเร็วกว่าผู้ป่วยติดเชื้อที่ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์อีกด้วยโดยกลุ่มที่ใช้ “ผงบดหยาบ”ฟ้าทะลายโจร ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่ 8 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่ 12 [21]ลองคิดดูว่าผงหยาบฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในเรือนจำกรุงเทพใช้ปริมาณน้อยกว่าที่ใช้ในไข้หวัดธรรมดา และใช้น้อยกว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แต่นอกจากหายป่วยทั้งหมดแล้ว ยังหายป่วยด้วยการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเร็วกว่ากลุ่มที่ได้ยาฟาวิพิราเวียร์ถึง 4 วันอีกด้วยดังนั้นเมื่อเทียบความคุ้มค่ากับผลของการรักษาตั้งแต่กลไกการทำงานในการทดลองในหลอดทดลอง มาจนถึงข้อมูลในขณะนี้สมควรแก่เวลาหรือยังที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจะได้พิจารณาทบทวน ปรับคู่มือ “แนวเวชปฏิบัติ”โดยให้โอกาสในการรักษาเพื่อลดอาการปอดอักเสบของประชาชนด้วยฟ้าทะลายโจรมากกว่านี้ ได้หรือไม่?ดังนั้นในระหว่างนี้หากประชาชนที่ป่วยแล้วไม่มีอาการหรืออาการน้อยก็ให้ตระหนักว่าที่โรงพยาบาลอาจไม่มีฟ้าทะลายโจรจ่ายให้ด้วยข้อกำหนดที่ปรากฏในคู่มือแนวเวชปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นดังนั้นจึงมี 2 ทางเลือกเท่านั้นหากยังต้องการบำบัดด้วยฟ้าทะลายโจรอยู่ ทางเลือกที่หนึ่งแอบเอาฟ้าทะลายโจรเข้าไปให้พอแก่การรักษาเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล หรือ Hospitel ทางเลือกที่สองแสดงตนกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วกินฟ้าทะลายโจรบำบัดตัวเองจะดีกว่าหรือไม่?[1] เว็บไซต์กรมการแพทย์, แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข[2] Yuriko Tomita, Makoto Takeda, and Shutoku Matuyama, The Anti-Influenza Virus Favipiravir Has Litter Effect on Replication of SARS-CoV-2 Cultured Cells, Antimicrobial Chemotherapy,19 April 2021[3] Driouich, JS., Cochin, M., Lingas, G.et al. Favipiravir antiviral efficacy against SARS-CoV-2 in a hamster model.Nat Commun12,1735 (2021)., Published: 19 March 2021[4] Khanit Sa-ngiamsuntorn, et al., Anti-SARS-CoV-2 Activity of Andrographis paniculata Extract and Its Major Component Andrographolide in Human Lung Epithelial Cells and Cytotoxicity Evaluation in Major Organ Cell Representatives, Journal of Natural Products, Published April 12, 2021[5] Natarajan Arul Murugan, Chita Jeyaraj Pandian, Jeyaraman Jeyakanthan, Computational investigation on Andrographis paniculata phytochemicals to evaluate their potency against SARS-CoV-2 in comparison to known antiviral compounds in drug trial, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics Volume 39,2021 Issue 12, Pages 4415-4426 | Received 20 Apr 2020, Accepted 27 May 2020, Published online: 16 Jun 2020[6] ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี, คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร, จัดทำครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564, หน้า 19-20[7] หนังสือของนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม/โรงพยาบาลเอกชน/เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สธ ๐๓๐๕/๑๘๙๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640807131808PM_0305_1896%20 การดูแลผป.COVIDที่รอรับการรักษา%20(สี).pdf[8] ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 299 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564[9] ผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม, นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, คำชี้แจงเรื่อง การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว,เว็บไซต์กรมการแพทย์, 6 พฤษภาคม 2564 https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640506180037PM_ คำชี้แจงเรื่อง%20การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว.pdf[10] แถลงการณ์กรมการแพทย์, เรื่อง การใช้ยาฟาร์วิพิราเวียร์รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ, เว็บไซต์กรมการแพทย์,วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640506163226PM_ แถลงการณ์%20Favipiravir%20V7_060852021.pdf[11] โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ,Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) การทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็วเพื่อประเมิน ประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาโควิด,วันที่ 15 สิงหาคม 2564[12] Özlüşen, B., Kozan, Ş., Akcan, R.E.et al. Effectiveness of favipiravir in COVID-19: a live systematic review.Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2021). Published: 04 August 2021, https://doi.org/10.1007/s10096-021-04307-1 [13] SAT-MOPH,สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน, 25 สิงหาคม 2564[14] ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์, สถานการณ์ COVID-19 ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-25 สิงหาคม 2564,เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์[15] อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย Covid-19, วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2564, หน้า 229-233[16] Hassanipour, S., Arab-Zozani, M., Amani, B.et al. The efficacy and safety of Favipiravir in treatment of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of clinical trials.Sci Rep11,11022 (2021). Published: 26 May 2021[17] Manabe, T., Kambayashi, D., Akatsu, H.et al. Favipiravir for the treatment of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis.BMC Infect Dis21,489 (2021). Published: 27 May 2021[18] ผู้จัดการออนไลน์, สธ.ชี้ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ต้านโควิดเร็ว ลดรุนแรง 30% สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ, เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2564 18:30 น., ปรับปรุง: 20 ส.ค. 2564 18:30 น.[19] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๐, ง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔[20] หนังสือด่วนมากที่ สธ ๐๕๐๙/๒๗๒๓ นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถึงประธานอนุกกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ผ่านคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง) เรื่องขอเสนอให้บรรจุสารสกัดฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีย่อยที่ ๑, ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564[21] นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี, ประสบการณ์การนำยาสมุนไพรไทยไปใช้ในสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในเรือนจำกรุงเทพมหานคร, ในการเสนาวิชาการหัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรในวิกฤต COVID-19, 17 มิถุนายน 2564