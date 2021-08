ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช (30): Utopia---อุตตรกุรุ---Pharmakon

ผู้หญิงในอุตตรกุรุทวีปมีความเสมอกันในเรื่องความงาม อายุเป็นเพียงตัวเลข ไม่ทำให้สตรีคนใดสวยน้อยลงเมื่อวัยสูงขึ้น ความเสมอกันในเรื่องความงามถือเป็นความเสมอภาคที่สำคัญประการหนึ่งที่ในสังคมปกติไม่มี สังคมปกติที่ว่านี้หมายถึงสังคมแห่งความเป็นจริง ส่วนสังคมอุตตรกุรุเป็นเรื่องแต่งเกี่ยวกับสังคมอุดมคติที่มีความยุติธรรมอันสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำจากคำบรรยายเกี่ยวกับ “ผู้หญิง” ใน “อุตตรกุรุทวีป” ส่งผลให้ผู้อ่านหลายท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสตรี อย่างที่กล่าวไปในตอนที่แล้ว บางท่านรู้สึกดีใจไปกับผู้หญิงในอุตตรกุรุ แต่ก็ไม่ขอไปเกิดเป็นผู้หญิงในดินแดนจินตนาการนั้น เพราะถ้าจะต้องมีหน้าตาสวยเหมือนกับคนอื่นๆ แล้ว ชีวิตก็ดูหดหู่จืดชืดชอบกล หากผู้หญิงทุกคนหน้าตาเหมือนหมด แม้ว่าจะสวยเหมือนกันหมด แต่ก็คงจะน่าเบื่อ ! (ที่เลือกดาราสองคนนี้ เพราะทรงหน้าของเธอจัดอยู่ในประเภทสี่เหลี่ยม เพราะมนุษย์ทุกคนในอุตตรกุรุทวีปเกิดมาจะมีรูปหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดและหน้าตาสวยเท่ากันหมด)แต่คำถามคือ น่าเบื่อสำหรับใคร ? สำหรับผู้ชาย หรือผู้หญิง ?!เฟมินิสต์วิพากษ์ว่า วิธิคิดดังกล่าวนี้เป็นวิธีคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับสิทธิสตรี เพราะผู้หญิงไม่ได้จะเกิดมาเพื่อเป็นเมียและแม่ของลูกให้ผู้ชายเท่านั้น แต่ผู้หญิงยังมีความสามารถอีกร้อยแปดพันประการ แต่สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ทำให้เธอเป็นเพียง “เท่านั้น และปิดกั้นโอกาสให้พวกเธอได้แสดงความสามารถอื่นๆ ออกมาท่านผู้อ่านอีกท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า” ได้แสดงความเห็นต่อประเด็น “วัตถุทางเพศ” ไว้อย่างน่าสนใจ นั่นคือ เธอเห็นว่า การที่ผู้หญิงจะเป็นวัตถุทางเพศ ก็เพราะผู้หญิงคิดและทำตัวให้เป็นวัตถุทางเพศเอง เช่น พยายามจะทำให้ตัวให้สวย ให้มีเสน่ห์ มีจริตต่างๆ นานา หรือถ้าจะพูดอย่างไม่เกรงใจก็คือพื่อหวังจะให้ผู้ชายที่ตนหมายปองสนใจ แต่ผู้หญิงไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกคน ผู้หญิงที่ไม่คิดจะดึงดูดผู้ชายด้วยหน้าตาเรือนร่างหรือความน่ารัญจวนสวาทก็มีไม่น้อย และก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะสนใจผู้หญิงแต่เฉพาะเรื่องอย่างว่า ดังนั้น ในแง่นี้ ผู้หญิงที่ทำตัวเป็นวัตถุทางเพศ คือ ผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้วิธีคิดของผู้ชายนั่นเอง และว่าไปแล้ว ผู้ชายที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศก็เป็นผู้ชายที่ตกอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบผู้ชายแต่ก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่ได้ตกอยูภายใต้วิธีคิดแบบผู้ชายที่ว่านี้พูดถึงการตกแต่งให้ตนดูสวยดูงามของผู้หญิง จำได้ว่า ในภาคการศึกษาที่แล้วที่ผมเปิดสอนวิชาที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และได้เชิญมาบรรยายหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมผมถึงเชิญคุณณัฏฐา (เต๋า) มาบรรยาย ?คุณเต๋าเธอได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อด้านสังคมวิทยาในระดับปริญญาโทและด้านเพศสภาพศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ LSE (the London School of Economics and Political Science) ที่ครั้งหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยลอนดอนส่วนหนึ่งของการบรรยาย เธอเล่าว่า ตอนที่เธอเรียนเรื่องเพศสภาพศึกษา มีนักศึกษาหญิงชาวอังกฤษแต่งหน้าทาปากมาเรียน อาจารย์ในชั้นซึ่งเป็นเฟมินิสต์ได้กล่าวว่า การแต่งหน้าทาปากของนักศึกษาคนนั้นคือ การทำตัวให้เป็นวัตถุทางเพศสำหรับผู้ชาย เป็นการตกอยู่ภายใต้วาทกรรมของผู้ชายแต่นักศึกษาคนนั้นก็เป็นเฟมินิสต์ และเธอไม่ได้มีความคิดที่จะแต่งหน้าทาปากเพื่อดึงดูดผู้ชายแต่อย่างใด เธอแต่งหน้าทาปากแต่งตัวให้สวยงาม ก็เพราะเธอมีความสุขกับความสวยงามอย่างที่เธอชอบ และเธอรู้สึกดีกับภาพลักษณ์เช่นนั้น และไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีผู้ชายคนใดสนใจหรือไม่สนใจเหตุผลและข้อโต้แย้งของเธอทำให้ผมนึกถึง ผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่ ! และโดนติฉินนินทาว่า” และคำติฉินนี้มาจากทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันเอง และถ้าจะเชื่อมโยงกับความคิดของนักศึกษาผู้นั้นและของคุณจุ๋ม เราจะได้ประเด็นดังต่อไปนี้คุณจุ๋ม: “การแต่งตัวเซ็กซี่หมายความว่าผู้หญิงคนนั้น “ร่าน แรด ร้อน หิว หื่น” และตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ”นักศึกษาผู้นั้น: การแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง “ร่าน แรด ร้อน หิว หื่น” และตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ”แต่กระนั้น ถ้าทำใจเปิดกว้าง ก็น่าจะได้ข้อสรุปว่า ผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่ มีทั้งที่ตกและไม่ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ”ทีนี้ ลองมาพิจารณาจากฝั่งผู้ชาย ก็น่าจะได้ข้อสรุปเช่นกันว่า มีทั้งผู้ชายที่เห็นและไม่เห็นว่า ผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่เป็น “วัตถุทางเพศ”ผู้ชายบางคนอาจจะมองว่า การแต่งตัวเซ็กซี่เป็นความน่าดูสวยงามของตัวผู้หญิงเอง และไม่ได้คิดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการยั่วยวนผู้ชาย และให้ความสำคัญกับคุณสมบัติอื่นๆ มากกว่าจะเน้นไปแต่ที่ความเซ็กซี่ และผู้ชายแบบนี้ก็จะเคารพต่อเสรีภาพในร่างกายของผู้หญิงคนนั้น (สิทธิของเธอ)และแน่นอนว่า มีผู้ชายบางคนจะมองว่าผู้หญิงคนนั้น “และตัวผู้ชายก็จะเกิดความรู้สึกหิวหื่นขึ้นมาทันทีด้วยอาการหิวหื่นนี่อธิบายได้สองอย่าง อย่างแรกคือ ผู้ชายบางคนมองผู้หญิงทุกคนหรือเกือบทุกคนเป็นวัตถุทางเพศอยู่แล้ว และไม่จำเป็นว่าผู้หญิงจะต้องแต่งตัวเซ็กซี่ ตัวเองถึงจะเกิดความต้องการ แม้ผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดเพียงไร ผู้ชายแบบนี้ก็ยังจะพยายามมองแต่ในทางเพศทั้งสิ้น อย่างนี้ นอกจากผู้ชายแนวนี้จะมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศแล้ว ตัวเองก็ตกอยู่ภายใต้วิธีคิดเรื่องเพศอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สอง ผู้ชายบางคน โดยปกติ ไม่ได้มีความรู้สึกปฏิพัทธ์หิวหื่นต่อผู้หญิงทุกคนอยู่ตลอดเวลาเหมือนผู้ชายคนแรก และก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักกับผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่คนนั้น (เพราะไม่ตรงสเปค !) แต่ก็ต้องปั่นอารมณ์ตัวเองให้เกิดความต้องการทางเพศกับผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่คนนั้น เพราะอะไร ? เพราะกลัวจะหาว่านั่นคือ ขนาดผู้หญิงเขาให้ท่า-ต้องการขนาดนั้นแล้ว ยังผู้ชายแบบนี้จะรู้สึกว่า ตนกำลังถูกท้าทายความเป็นชาย จึงจะต้องแสดงความเป็นชายออกมาจากที่กล่าวไป เราสามารถจัดแบ่งประเภทของผู้หญิงและผู้ชาย (ขออภัยที่ยังจะไม่กล่าวถีงเพศสภาพและเพศวิถีอื่นๆที่มีอีกหลากหลายนะครับ)ผู้หญิงที่เป็นเฟมินิสต์ ที่ชอบแต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่ แต่ไม่ตกอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบ “วัตถุทางเพศ”ผู้หญิงที่เป็นเฟมินิสต์ ที่ไม่ต้องการแต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่ เพราะไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบ “วัตถุทางเพศ”ผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเฟมินิสต์ แต่เห็นว่า การแต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่เป็นการทำตัวให้เป็น “วัตถุทางเพศ” และตัวเองไม่ชอบที่จะเป็น “วัตถุทางเพศ”ผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเฟมินิสต์ และเห็นว่า การแต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่เป็นการทำตัวให้เป็น “วัตถุทางเพศ” และชอบที่จะเป็น “วัตถุทางเพศ” นั่นคือ ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ”ผู้ชายที่เป็นเฟมินิสต์ (การเป็นเฟมินิสต์ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้หญิงครับ) ที่เห็นว่า ผู้หญิงที่แต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่เป็นผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ” และตนไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้ เพราะขัดกับอุดมการณ์เฟมินิสต์ที่ต่อต้านการลดทอนด้อยค่าผู้หญิงให้เป็นวัตถุทางเพศ และตนไม่ต้องการเป็นผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ เพราะเป็นด้อยค่าดูถูกตัวเองด้วยผู้ชายที่เป็นเฟมินิสต์ ที่ไม่ได้เห็นผู้หญิงที่แต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่เป็นผู้หญิงจะต้องตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ” เสมอไป เพราะผู้หญิงบางคนแต่งตัวเซ็กซี่เพื่อความน่าดูสวยงามของตัวเธอเอง และไม่ได้คิดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการยั่วยวนผู้ชาย และให้ความสำคัญกับคุณสมบัติอื่นๆมากกว่าจะเน้นไปแต่ที่ความเซ็กซี่ และจะเคารพต่อเสรีภาพในร่างกายของผู้หญิงคนนั้น (สิทธิของเธอ) แต่ผู้ชายประเภทนี้ ก็รู้อยู่ว่า มีผู้หญิงที่แต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่ เพราะตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ “วัตถุทางเพศ” ด้วยผู้ชายที่ไม่ได้เป็นเฟมินิสต์ และเห็นว่า ที่ผู้หญิงที่แต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่เป็นผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศ ต้องการยั่วยวนดึงดูดผู้ชาย ผู้ชายคนนั้นจะเป็นตัวเองหรือจะเป็นผู้ชายโดยทั่วไปหรือผู้ชายคนอื่นก็ยังไม่ทราบ ถ้าผู้หญิงคนนั้นตรงสเปค ก็จะเข้าหา ถ้าไม่ตรงก็ไม่ และไม่ได้กลัวเสียเชิงชายหรือความเป็นชายแต่อย่างใดผู้ชายที่ไม่ได้เป็นเฟมินิสต์ และเห็นว่า ที่ผู้หญิงที่แต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวย-เซ็กซี่เป็นผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศ ต้องการยั่วยวนดึงดูดผู้ชาย ผู้ชายคนนั้นคือตัวเองหรือจะเป็นผู้ชายโดยทั่วไปหรือผู้ชายคนอื่นก็ยังไม่ทราบ แต่สำหรับผู้ชายประเภทนี้ ผู้หญิงคนนั้นจะตรงหรือไม่ตรงสเปคหรือไม่ ไม่สำคัญ แต่จะต้องแสดงความเป็นชายออกไปทันที เพราะกลัวเสียความเป็นชายหรือถูกหยามหมิ่นความเป็นชาย ทีนี้ ลองตั้งสมการความเป็นไปได้ดูนะครับว่า อะไรจะเกิดขึ้น ?เมื่อผู้หญิงและผู้ชายทั้งสี่ประเภทจะต้องโคจรมาเจอกัน !(ผมจำได้ว่า ตอนผมกลับมาสอนหนังสือใหม่ๆ ผมเคยคิดและเขียนอะไรแบบนี้ แล้วเอาไปให้ท่านอาจารย์ชัยอนันต์ดู พอท่านอ่านแล้ว ท่านทำหน้านิ่งๆ แล้วบอกผมว่า “ไชยันต์ ! ไม่มีอะไรจะทำแล้วหรือ ?”)