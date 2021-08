ซิงเกิลคอมมานด์ vs รัฐมนตรีเกียร์ว่าง สงครามนักการเมือง “โยนขี้” “3 นิ้ว” ได้ทีปั่น “นายกฯ ทิพย์”

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ภายใต้การบัญชาการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ตัดสินใจยกระดับคุมเข้มสู้กับไวรัสมรณะ ด้วยการประกาศล็อคดาวน์ และเคอร์ฟิว 13 จังหวัดสีแดงเข้มแต่ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 ที่เป็นวันแรกที่มีการยกระดับตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต กลับวิ่ง “สวนทาง” กับมาตรการเข้มข้น แต่ละวันผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตแข่งกันสร้างสถิติ “นิวไฮ”โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่หายใจรดต้นคอ จ่อจะขึ้น 2 หมื่นรายต่อวันอยู่ร่อมร่อ จนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยทะยานเข้าสู่ “ของโลกเป็นที่เรียบร้อย ในทีนี้ยังไม่รับ “ผู้ป่วยแฝง” ที่ไม่แสดงอาการ หรือไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่า อาจแตไปแล้วด้วยซ้ำและหากให้นับจำนวนคนที่ตรวจหาเชื้อแบบ Antigen test Kit (ATK) เข้าไปด้วยเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่าที่รายงานอยู่กลายเท่าตัว โดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกข้อสั่งการให้แจ้งผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่หากผลเป็นบวก ให้รายงานเข้าระบบ เป็นผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) ก่อนตรวจยืนยันด้วยการตรวจ RT-PCR ที่เป็นเป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก เพื่อยืนยันผลตรวจและรายงานเป็นผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case)ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันรายใหม่มีจำนวนมากขึ้นอย่างแน่นอนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยในแต่ละวันหลังจากนี้ อาจได้ขึ้นโพเดี้ยม “ท็อปทรี” ของโลกไม่ช้าก็เร็วทว่า ภาพรวมการแก้ไขปัญหาของ ศบค.ภายใต้ “ซิงเกิลคอมมานด์” ของ “นายกฯตู่” ยังเหมือน “วัวพันหลัก” อยู่ในลักษณะสะเปะสะปะเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ “ท่านผู้นำ” ประกาศก้องว่า ต่อไปจะต้องไม่มีกรณี “ตายคาบ้าน-ป่วยข้างถนน” มห้เห็นอีก แต่ปรากฎว่า ยังคงมีผู้เสียชีวิตระหว่างรอเตียงอยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง บางครอบครัวสูญเสียมากกว่าหนึ่งคน พอๆ กับภาพประชาชนนอนป่วย-ตายเกลื่อนกลาดอยู่ริมถนนรายวันถึงตรงนี้ยังไม่รู้ว่า “บิ๊กตู่” จะเอาอย่างไร เพราะยกระดับแล้วยกระดับอีกจนจะ “ชนเพดาน” แต่วายร้ายโควิด-19 หาได้เกรงกลัวประกาศิต “ผู้นำเบอร์หนึ่งของไทย” ไม่หนักไปกว่านั้นก็คือ ไม่เพียงแต่ยืนงงในดงโควิด-19 เท่านั้น หากแต่ยังออกปฏิบัติการสงครามข่าวสารเพื่อเบี่ยงเป้าที่มามะรุมมะตุ้มตัวเองอีกต่างหาก โดยปล่อยชุดข้อมูลออกมาว่า ไอ้ที่มีปัญหาไม่ใช่เกิดจาก “ตัวลุงตู่” เพราะที่ผ่านมาได้สั่งการไปหมดแล้วทุกเรื่อง แต่บรรดา “รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเข้าเกียร์ว่าง” ทำนองว่าพูดหูซ้ายทะลุหูขวา ไม่สนใจที่จะนำข้อสั่งการไป Action Plan ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ คำสั่งเลยกลายเป็น “คำสั่งทิพย์”แต่ว่าก็ว่าเถอะ ข้อแก้ตัวทำนองนี้ดูจะไม่เป็นเหตุเป็นผลสักเท่าไหร่ เพราะแม้ “รัฐมนตรีเกียร์ว่าง” จะมีอยู่จริง เพราะแม้ประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยระบบ “รัฐราชการ” ที่ต้องมีเอกสารหลักฐานและกฎระเบียบอะไรมากมาย ทำให้ไม่เกิดความเชื่องช้าในการทำงาน ทว่า “ลุงตู่” เองที่เป็น “ทหารเก่า” เป็น “ข้าราชการเก่า” ก็น่าจะรู้ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี อีกทั้งตัวเองก็รวบอำนาจเข้ามาบริหารในมือแต่เพียงผู้เดียวในลักษณะ”ซิงเกิลคอมมานด์” อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจะแถไถไปในทำนองนี้ก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นอกจากนั้น ข้างกาย “ลุงตู่” ก็ยังมีทั้ง “เนติบริการ” มีทั้ง “เวชบริกร” มีทั้ง “เทคโนแครต” ระดับมันสมอง ที่ปัจจุบันเป็น “หัวหน้าส่วนข้าราชการ” ของบ้านนี้เมืองนี้ และเคยที่ผ่านงานการเป็น “ข้าราชการ” มาแล้ว เพราะฉะนั้นติดขัดตรงไหนก็น่าจะต้องทะลุทะลวงให้ผ่านไปได้ฉลุย ไม่อย่างนั้นจะรวบอำนาจเป็น “ซิงเกลคอมมานด์” เอาไว้ทำไมเหนือสิ่งอื่นใดคือ “ลุงตู่” มี “ทหาร” ที่ตัวเองนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ มี “มหาดไทย” ที่พี่ชายสุดที่รักอย่าง “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าขินดา” นั่งแท่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกต่างหาก ซึ่งก็น่าจะช่วยให้กลไกลการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะ “มหาดไทย” มีถือเป็นกำลังสำคัญในแต่ละจังหวัดด้วยมีอำนาจบังคับบัญชาสูงสุดภายในจังหวัดตามโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยอันที่จริง เรื่อง “ไม่ช่วยโล้พายเรือแป๊ะ มองว่า “ออยู่ใน “ไม่เอาตัวมาเสี่ยงติดเชื้อไวรัสไปกับเพื่อนๆใน ครม.ด้วย ก็มีให้เห็นอยู่ ใช่ว่า ไม่มีเสียทีเดียวเห็นชัดซีกของ “ค่ายสะตอ” พรรคประชาธิปัตย์ ที่คีย์แมนอย่าง “เสี่ยอู๊ด” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กับ “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ก้มหน้าก้มตายิงข่าวพีอาร์ตัวเองแบบอุตลุด ไม่สนอีร้าคร่าอีลม ว่ารัฐบาลกำลังพลาดพลั้งในสมรภูมิโควิด-19 ขนาดไหนด้วยความโชคดีที่กระทรวงหลักเกรดเอ ที่ถืออยู่ทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูจะ “ไม่ตรงสาย” กับการต่อกรกับไวรัสโควิด-19 ก็เลยปล่อย “เกียร์ว่าง” เหมือนอยู่กันคนละโลกจะว่าธุระไม่ใช่ก็ไม่เชิง ราคาชุดตรวจ ATK หรือยาสมุรไพรฟ้าทะลายโจร ที่มีเสียงเรียกร้องให้ “พาณิชย์” เป็นผู้ควบคุมราคา ถึงวันนี้ยังไร้วี่แวว ปล่อยเป็นนาทีทอง “พ่อค้าคนกลาง” ที่ค้ากำไรบนความเดือดร้อนของประชาชน หรือ “เกษตรฯ” เองแม้ไม่ต้องบู๊กับโควิด-19 แต่ก็มีปัญหาโรคระบาด “ลัมปีสกิน” ให้แก้ไข แต่ก็มิได้หยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เป็นที่น่าพอใจ จนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวต้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกลายเป็นว่างานหลักของ “ค่ายสีฟ้า” เน้น “ถ่ายรูป-ออกสื่อ” ลงข่าวพีอาร์เท่านั้น...ใช่หรือไม่ ช่วยตอบทีจะว่าไปรัฐมนตรีที่ปล่อย “เกียร์ว่าง” อาจเพราะยึด “ซิงเกิลคอมมานด์ตู่” เป็น “ไอดอล” ก็เป็นได้ เพราะตัว “บิ๊กตู่” ที่ถูกค่อนขอดมาตลอดว่ายึดขนบ “ข้าราชการ” แม้เกษียณมากินตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ก็ยังมั่งคงในจุดยืน ทำงานเฉพาะเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์คือเวลาพักผ่อนแม้แต่ในยามวิกฤตโควิด-19 ที่ทุกเรื่องประทับตรา “ฉุกเฉิน” ก็ต้องรอวันรุ่งขึ้น หรือติดวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็ต้องรอเปิดงานวันจันทร์กระทั่งมีเสียงกระเซ้าจาก “นายห้างดูไบ” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เหน็บแนมว่า “ถ้าเป็นผมเงินเดือน 3 เดือนไม่ใช้ ไปซื้อ PPE ลงไปสนามเลย ใส่ PPE ลงไปดูคนป่วยเลย รับรองตื่นกันหมด งานการก็จะไปได้ วันนี้ท่าน work from home อะไรวะเป็นนายก work from home … อย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้น มีหน้าที่ทำงานทำไป ตายคาตำแหน่งนายกเพราะทำงานโลกสรรเสริญ แต่ตายเพราะเขาไล่ไม่ไปนี่แย่หน่อย”เจอ “พี่ษิณ” สอนดอกนี้เข้าไป “น้องตู่” ก็ยังพลิ้วได้ว่า ที่ไม่ไปลงพื้นที่ดูปัญหาหน้างาน เพราะต้อง Work from Home เป็นตัวอย่างประชาชนเมื่อคนเป็นผู้นำไม่แอคทีฟ ผู้ตามใน ครม.ก็สบายตัวประเทศไทยเดินมาถึงจุดที่ไม่รู้หน้าไม่รู้หลัง ไม่รู้ว่าจุดวิกฤตสูงสุดมันจะอยู่ตรงไหน เพราะที่คิดว่า “พีคแล้ว” มันกลับพีคขึ้นมาเรื่อยๆ มองไม่เห็นปลายทางว่า จุดจบจะเป็นอย่างไรอาจจะต้อง “เจ็บแต่จบ” ถึงจุดที่ “อู่ฮั่นโมเดล” เคยเป็น ตามที่ “อาจารย์หมอ” แนะนำ นั่นคือ ล็อกดาวน์ 100% ห้ามประชากรออกมาเพ่นพ่านตามท้องถนน ให้อยู่แต่ในที่พักอาศัยชัตดาวน์ 2 เดือน ให้เจ็บหนัก แต่จบจริง กันไปเลยแต่ในมุมรัฐบาล “อู่ฮั่นโมเดล” เป็นไปค่อนข้างยาก เพราะการชัตดาวน์แบบนั้น เศรษฐกิจจะพังพินาศย่อยยับ แล้วยังเป็นสูตรที่ “สายเกินไป” สำหรับประเทศไทย เพราะหากจะทำแบบนั้น ต้องคิดเร็ว ทำเร็ว ไม่ใช่ปล่อยให้มันลุกลามเกินกว่าจะกอบกู้แบบนี้ตั้ง 4 เดือนนับตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.ขณะเดียวกัน หากตัดสินใจเช่นนั้นจะเจอแรงต้านแบบ “สหบาทา” ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็ก-รายน้อย-รายใหญ่ ไปจนถึงลูกจ้าง-แรงงาน ที่สายป่านขาดสะบั้น ขาดรายได้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. แล้วจากมาตรการของรัฐ ที่ผ่านมายอมเสียสละ “กลืนเลือด” หวังว่า อะไรๆจะดีขึ้น แต่รัฐกลับ “ปิดจ็อบ” ไม่ลง ก็ไม่แฟร์ที่จะต้องมารับชะตากรรมอันมาจากการตัดสินใจผิดพลาดของรัฐกระแส “น่าจะกลับมากระหึ่ม“บิ๊กตู่” ที่ถ่างขาทั้ง “ซิงเกิลคอมมานด์ ศบค.” อีกขาก็พาด “หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ” ก็ไปไม่เป็น ไม่มีประตูไหน “วิน-วิน” หรือกระทั่ง “ได้อย่างเสียอย่าง” มีแต่มุม “ดับเบิ้ลเจ๊ง”แก้ปัญหาเหมือน “ซ้ำยังดื้อรั้นอย่างเหลือเชื่อว่า สิ่งที่เดินมาถูกต้อง ยังทำอะไรเดิมๆ เพื่อหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง ทั้งที่ตลอด 4 เดือน ที่ประเทศไทยเผชิญการอาละวาดของไวรัสมรณะนานาสายพันธุ์ แสดงให้เห็นว่า สอบตก 100% ถ้าเป็นนักศึกษาก็ถูกรีไทร์ไปนานแล้วตลกร้ายกว่า ยัง “หมกมุ่น” เรื่องไม่เป็นเรื่อง ที่ดึงมาเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาทั้งที่ควรมองผ่านได้ อย่างกรณี “เฟกนิวส์” ที่สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเด็ดขาด ตอกลิ่มปัญหาที่ว่า รัฐปิดกั้นสิทธิเสรีภาพประชาชนเข้าไปอีก ทั้งที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะรู้ว่าการออกวิพากษ์วิจารณ์นั้นมันมีมูลเหตุมาจากความเดือดร้อนทั้งสิ้นหาก “บิ๊กตู่” มั่นใจว่า “ทองแท้ไม่กลัวไฟ” สิ่งที่ทำดีแล้ว ย่อมไม่ต้องกลัวกับเฟกนิวส์พวกนี้ ไม่จำเป็นต้องงัดกฎหมายมาข่มขู่ ปิดปากกันเลย แต่การทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการยอมรับว่า ตัวเองผิดพลาด และหวั่นไหวเมื่อถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถือเป็นการ “ราดน้ำมันเข้ากองไฟ” โดยแท้ทั้งที่สิ่งที่ “บิ๊กตู่” เจอ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ “เฮียมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือ “คุณหนูปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดนสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี ยังถือว่าน้อยกว่ามากการงัดไม้แข็งมาอุดปากประชาชน จึงเป็นการทำให้ตัวเองดูแย่กว่าเก่า และเพิ่มอีกปัญหาเข้ามา เพราะลำพังปัญหาในรัฐบาลเอง ก็กองเป็นพะเนินสูงจะเท่าภูเขาเอเวอร์เรสต์อยู่แล้วโดยเฉพาะที่ราวกับมหกรรม “เปรอะเปื้อนกันถ้วนหน้าตามคิวล่าสุดที่ศึกระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกุมบังเหียนของ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ยี่ห้อ “ภูมิใจไทย” พรรคเลอร์ 2 ของรัฐบาล กับ “บิ๊กวิน” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ระอุอีกรอบ จนแทบจะนับครั้งไม่ได้ จากปมเดิมเรื่องการบริหารกระจาย “วัคซีน”ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากงาน แต่มาจากเรื่อง “เอาหน้า-แย่งซีน” เพียวๆ ต่างฝ่ายต่างอยากได้คะแนนนิยม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทย ถูกมองว่า ต้องการใช้จุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ สร้างคะแนนนิยมให้ตัวเอง จึงอัดฉีดวัคซีนเต็มพิกัด จนคนล้น ไม่เหลือระยะห่าง มีแต่สร้างระยะห่วงให้สังคมว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่“ค่ายเซราะกราว” พรรคภูมิใจไทยเองก็ถูกจ้องเขม็งเกลียวเรื่องนี้มาตลอดว่า หว่านพืชหวังผล เหมือนกับกรณีการฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้กับตำรวจที่ จ.บุรีรัมย์ ฐานเสียงตัวเอง แล้วมาแก้เกี้ยวภายหลังว่า เป็นบุคลากรด่านหน้าเหมือนกับแพทย์ พยาบาลขณะที่ “บิ๊กวิน” ก็ต้องการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชากรในเมืองกรุงให้ได้มากที่สุด เพื่อหวังจะสร้างเรตติ้ง ปูทางสู่การสนามเลือกตั้งเสาชิงช้า ที่ขมวดใกล้เข้ามาสุดท้ายกลายเป็นมี “นัยแอบแฝง” มี “การเมือง” ผสมโรงตามสูตรขณะที่ “นายกฯตู่” เองก็เสียหาย โดยเฉพาะ “ภาวะผู้นำ” เพราะเป็นถึงระดับผู้บังคับบัญชา แต่ไม่มีความเด็ดขาดที่จะหย่าศึกคนในอาณัติได้อย่างถาวร ทำได้แต่เพียงป้องปรามแบบขอไปที ทั้งที่มีอำนาจล้นเหลือ มีข้อมูลในมือมากมาย แต่ปล่อยให้ทำงานกันแบบแย่งกัน “เคลมผลงาน” เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เข้ามาบั่นทอนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19ย้ำชัดว่า “ลุงตู่” กู่ไม่กลับแล้วจริงๆเหยาะแหยะแบบนี้ เลยทำให้ “ม็อบสามนิ้ว” เอาไปมโนกันสนุกว่า “บิ๊กตู่” โดนเขี่ยแน่ ให้ลูกน้องเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารอได้เลย ตามคิวล่าสุดที่ปั่นเอง หลอนเอง เรื่อง “นายกฯทิพย์”แต่ต้องบอกว่า ข่าวลือออกมาดื้อๆ แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ก่อนจะมารู้ภายหลังว่า “คนต้นเรื่อง” ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นสถาปนิกชื่อดัง “เสี่ยด้วง” ดวงฤทธิ์ บุนนาค ซัพพอร์ตเตอร์สายสามนิ้ว ที่ออกมาโพสต์ทำนองว่า “บิ๊กตู่” จะไปแล้วปล่อยเอง ปั่นเอง ครื้นเครงกันเอง ใน “ทวิตเตอร์แลนด์” ดันแฮกแทค ไม่เอา “นายกฯ ช่องทางพิเศษ” ทะยานขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ด้วยยอดหลายแสนทวิต ปั่นต่อด้วย “ทนายซอยจุ๊” อานนท์ นำภา แกนนำแก๊งสามนิ้ว ที่ปล่อยชื่ออักษรย่อ ป. และ อ.โหวกเหวกไม่เอา “นายกฯ ช่องทางพิเศษ” แล้วยังไงต่อ ในเมื่อ “บิ๊กตู่” ก็ยันชัดไม่ยุบสภา-ไม่ลาออก ส่องตะกร้าแคนดิเดตที่ “เสี่ยเอก” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ผู้ผูกขาดตำแหน่ง “นายกฯเชี่ยลฯ-นายกฯทิพย์” ปิ๋วไปแล้วที่เหลือก็ “อนุทิน ชาญวีรกูล-อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์-ชัชชาติ สิทธิพันธุ์-ชัยเกษม นิติสิริ” ก็ไม่มีชื่อไหนที่ “ชาวสามนิ้ว” จะเอาด้วยจังหวะเหมาะเจาะวันคล้ายวันเกิดครบแซยิด 72 ปี ของ “เฮียโทนี่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ระยะหลังเคลื่อนผ่าน “คลับเฮาส์” ถี่ยิบ เรื่องกลับประเทศไทย เล่นเอา “สาวกสามนิ้ว” บางส่วน “มโน” ไปไกลว่าหาก “บิ๊กตู่” กระเด็นตกเก้าอี้ ก็มีแววว่า “ทักษิณ” จะรีเทิร์นปั่นไป ก็หลอนกันไป ชื่อนอกตะกร้า ใครจะมาก็ “ช่องทางพิเศษ” เท่านั้นขนาด “เฮียโทนี่” เองยังออกตัวไม่เชื่อว่า จะมีนายกฯช่องทางพิเศษ เต็มที่คือ “ปร ะยุทธ์” ลาออกแล้วเลือกนายกฯ คนใหม่ตามแคนดิเดตเดิม ผ่านกลไกรัฐสภา ที่เหลือแค่ “ชัยเกษม” จากเพื่อไทย “อภิสิทธิ์” จากประชาธิปัตย์ และ “อนุทิน” จากภูมิใจไทย ที่สำคัญในการโหวตก็ยังมี “พรรค ส.ว.” 250 เสียงร่วมโหวตด้วยถือเป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่ต้อง “มโน” ให้เมื่อยและตัว “เฮียโทนี่” ก็คงรู้สภาพตัวเองว่า หากมีโอกาสได้กลับประเทศไทยจริง แปะสถานะ “นักโทษหนีคดี” จีพีเอสย่อมต้องปักหมุดพุ่งเข้าซังเต หาใช่ตึกไทยคู่ฟ้า ที่ทำงานนายกรัฐมนตรีฟากฝั่งฝ่ายค้าน ก็ออกแนวจะแอบหวังๆ เหมือนกัน หลังเห็นกระแสสังคมกำลังรุมทึ้แบบสามัคคีชุมนุม เลยเปิดปฏิบัติการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กันกลางปี ทั้งที่โดยปกติไม่ต้องเร่งรีบ เก็บไว้ซักฟอกตอนถึงฤดูในช่วงปลายปีก็ได้หากคันปากอยากเปิดสภาพ่นน้ำลาย ก็ยังมีอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญได้อยู่แล้ว เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เดือดเข้าไปอีกทั้งในและนอกสภาแต่การมาขอเปิดศึกฟอกกลางลำแบบนี้ คงหวังจะฟลุ๊ก ส้มหล่นจากต้นแน่นอน ทั้งที่สถานการณ์มันไม่ได้สุกงอมขนาดนั้น ขี้ค้านถึงเวลาจริงจะมีพวกไซด์ไลน์รับงาน “เหมือนที่ผ่านๆมา ทำเวทีซักฟอกหมดความขลัง เปลืองไฟเปลืองแอร์ ให้ชาวบ้านด่าขรมทั้งรัฐบาล-ฝ่ายค้านและว่ากันตามรัฐบาลเอง ก็ยังพอมีถูลู่ถูกังอยู่ต่อได้ หวัง “บูทเตอร์” มีวัคซีนที่จะเข้ามามากขึ้นในช่วง 1-2 เดือนนี้ เพื่อต่อลมหายใจให้ตัวเองวัคซีนมีมากขึ้น ประชาชนได้ฉีดมากขึ้น เสียงด่าก็น้อยลงเหมือนทุกครั้ง บริหารไปกันแบบสะบักสะบอม ดันทุรังกันไปจนหมดรอบปลายปี 65 ขึ้นปี 66 นั่นแหละหากภูมิคุ้มกันหมู่เกิด ภูมิคุ้มกันรัฐบาลก็จะสูงตามไปด้วยมุมการเมืองยิ่งชิลล์ มือในสภาฯ มากกว่าฝ่ายค้านหลายช่วงตัว ยุแยงพรรคภูมิใจไทย -ประชาธิปัตย์ ให้โดดลงเรือแป๊ะอย่างไรก็ไม่ขึ้น กลับกันเกาะแข้งขาแบบไล่ไม่ไปต่างหากเพราะถ้า 2 พรรคร่วมรัฐบาลใจถึง คงทิ้งกันไปนานแล้วลากกันยาวๆไปจนครบเทอม รัฐบาลอยู่ได้ก็จริง แต่สภาพคงดูไม่จืด.