ATK ดันยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่ม จับตาตัวเลข “ขยะติดเชื้อ” พุ่ง

ประเด็นแรก กรณีผลตรวจ ATK ว่าติดเชื้อโควิด-19 ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อจำนวนมากมีความพร้อมเพียงใด ยิ่งแนวทางรักษาต่างไปจากเดิมซึ่งผู้ติดเชื้อทุกคนต้องรับการรักษาในสถานพยาบาล แต่เกิดกรณีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก วิกฤตเตียงเต็มผู้ป่วยล้น จำต้องเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยแยกกักอยู่ที่บ้าน Home Isolation (HI) และการจัดที่พักคอยในชุมชน Community Isolation (CI)เกิดเสียงสะท้อนแล้วว่า ระบบไม่พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทั้งกรณีพบเชื้อจากการตรวจ ATK จะตรวจยืนยันผลซ้ำตรวจแบบ RT-PCR แต่ถูกโรงพยาบาลปฎิเสธ การเข้าถึงระบบเพื่อทำ Home Isolation หรือ Community Isolation มีความยากลำบาก และผู้ป่วยจำนวนมากคงค้างในระบบ กำลังรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าเพื่อสู่กระบวนการรักษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุแนวทางภายหลังจากที่ประชาชนได้รับการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มาตรการสำคัญที่สุด คือการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแล โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวหรือกลุ่มไม่มีอาการ-อาการไม่รุนแรงนั้น สปสช. ประสานคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล เพื่อจับคู่ดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ในส่วนของกลุ่มที่สภาพที่อยู่อาศัยไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ ก็จะเป็นการดูแลในระบบชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการเฝ้าระวังอาการและติดตามเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ยอมรับว่าด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการดูแลและประสานงานนำส่งผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงไม่ทันต่อสถานการณ์สำหรับ สายด่วน สปสช. 1330 มีจำนวนการโทรเข้าสูงถึงกว่า 5,000 ครั้งต่อวัน ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการโทรเข้ามาเพื่อเข้าระบบดูแล Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) โดยโทร 1330 กด 14 ใช้เวลารอสายนานมาก ล่าสุด สปสช. ได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://crmsup.nhso.go.th เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลสปสช. ระบุแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง อาหาร 3 มื้อ พร้อมกับได้รับปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ ในกรณีที่อาการแย่ลงจะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล โดยจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อประคองอาการในระหว่างประสานรอเตียงผู้ป่วยผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) กล่าวถึงการทำระบบ Home Isolation และ Community Isolation มีการทำงานร่วมกับชุมชนกว่า 23 ชุมชน มีทีมจิตอาสาในชุมชนซึ่งรู้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ชุมชน และเข้าใจครอบครัว รวมถึงสถานการณ์ในชุมชนเป็นอย่างดี จะประสานงานกันกับทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งทีมพยาบาลและจิตอาสาในชุมชนที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันในระบบ Home Isolation และ Community Isolation นี้ ต้องผ่านการอบรม เรียนรู้ถึงขั้นตอน วิธีการก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในระบบได้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยการทำ Home Isolation และ Community Isolation ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่การแจกปรอทวัดไข้ หรือแจกยา สิ่งของที่จำเป็นไปให้ที่บ้านอย่างเดียว แต่เป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างครบองค์รวมเหมือนได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิต ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงในผู้ป่วยติดเชื้อแน่นอนว่า ต้องมีการทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้เข้าถึงการรักษาโดยเร็วที่สุดและทำการรักษาให้พวกเขาเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวเท่านั้น ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นระดับสีเหลืองหรือสีแดงทั้งนี้ กรณีผู้ป่วย “กลุ่มสีเขียว” ไม่มีอาการให้ดูแลที่บ้านหรือแยกกักในชุมชนนั้น ข้อมูลเปิดเผยจากการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการดำเนินการ ของโรงเรียนแพทย์และกรมการแพทย์กว่าพันรายพบรายงานสังเกตผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีผลเป็นที่น่าพอใจ จึงมั่นใจว่าระบบนี้สามารถที่จะดูแลประชาชนที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และยาในการรักษาดูแลอย่างเหมาะสม รวมถึงการประเมินอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้น กรมบัญชีกลางประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล Home Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 ระบุกรณีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 และอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งแพทย์มีความเห็นให้รักษาตัวที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ผู้มีสิทธิสามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้อีกด้วยสุดท้ายพอจะสรุปได้ว่า แนวทางชัดเจนในเชิงทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติหน้างานยังติดขัดเกิดปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะด่านแรกหลังทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 การติดต่อเข้าระบบเพื่อดำเนินการรักษาตามขั้นตอน HI หรือ CIประเด็นต่อมาโดยเฉพาะชุดตรวจเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่ประชาชนสามารถซื้อตรวจได้ตัวเอง รวมทั้งที่ สปสช. อนุมัติซื้อแจกประชาชน จำนวนกว่า 8.5 ล้านชุด หากกำจัดไม่ถูกต้องตามขั้นนอกจากเกิดผลกระทบในสิ่งแวดล้อม อาจเป็นต้นตอให้สถานการณ์แพร่ระบาดบานปลายผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat เผยสถานการณ์การลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดมีมากขึ้น ความว่า จากข้อมูลของกทม. พบช่วงนี้มีขยะติดเชื้อถึง 63 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะจากในระบบของรพ.และสถานบริการสาธารณสุขเฉลี่ย 46 ตันต่อวัน และจาก รพ.สนาม, รพ.โรงแรม หรือ Hospitel, คลินิค, หน่วยตรวจเชิงรุก, บ้านพัก, คอนโด เป็นต้น ประมาณ 17 ตันต่อวัน ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ขยะติดเชื้อมาจากรพ.ของรัฐและเอกชนเกือบ 40,000 แห่งและที่อื่นๆ รวมแล้วประมาณ 110 ตันต่อวัน ดังนั้นทั้งประเทศในช่วงที่โควิดระบาดจะมีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นประมาณ170-180ตันต่อวันโดยจะมีขยะติดเชื้อร้อยละ 25 หรือ ประมาณ 45 ตันต่อวันจะปะปนไปกับขยะชุม ชน เช่น หน้ากากอนามัย, ชุด Rapid test, ถุงมือ, face shield, ทิชชู เป็นต้นทั้งนี้ ใน กทม. มีเตาเผาขยะติดเชื้ออยู่ 2 แห่งคือเตาเผาขยะติดเชื้อที่อ่อนนุชเผาได้ 50 ตันต่อวัน และที่หนองแขมเผาได้ 20 ต่อวัน รวมแล้ว70ตันต่อวัน ซึ่งยังรองรับในการเผาในเขต กทม .ได้ แต่ในจังหวัดอื่นๆ รวมกันแล้วมีเตาเผาขยะติดเชื้อที่เป็นของรัฐและเอกชนประมาณ 15 แห่ง และเตาเผาของ รพ. ที่พอเผาได้อีก 170 แห่งจากเตาเผาที่มีอยู่ใน รพ. 884 แห่ง โดยเตาเผาขยะติดเชื้อไม่ได้มีทุกจังหวัดรวมทั้งกำจัดได้ปริมาณไม่มากนักในแต่ละวัน ทำให้มีภาระค่าขนส่งและค่ากำจัดข้ามจังหวัดในราคาแพงมากขึ้นเป็นภาระของรพ.และคลินิกเอกชนที่มีจำนวนมากจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการลักลอบทิ้ง ดังปรากฏข่าวรถตู้โรงพยาบาลเอกชนลักลอบนำถุงขยะติดเชื้อมาทิ้งข้างกำแพงโรงงานบริษัทยูดรเอ็นเทค ซอยจงศิริปาร์ค หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทร ปราการ มีทั้งชุด PPE ถุงมือ หน้ากากอนามัยใช้แล้วจำนวนมาก เป็นต้นย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่านโยบายการแยกกักตัวที่บ้านและการแยกกักตัวในชุมชน อาจทำให้มีการเพิ่มมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้น ทั้งที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู และภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น โดยเฉพาะ Antigen Test Kit ถือเป็นมูลฝอยที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีการแยกจัดการจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยประชาชนที่มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขอให้กำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด–19 โดยมีแนวทางการจัดการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่1. กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน โดยใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วมัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ ประสานไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อกำหนดวิธีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป2. กรณีไม่มีระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์ จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากไฮเตอร์ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง ซึ่งมูลฝอยที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำไปกำจัดเป็นมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้ ภายหลังจัดการมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที