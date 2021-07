ไม่รู้จริงทำในสิ่งที่ทำ : ผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ

“Those in the Dark are in no Position to Light the Way for Others แปลโดยใจความได้ว่า ผู้ที่อยู่ในความมืด ไม่อยู่ในฐานะให้แสงสว่างส่องทางแก่คนอื่น” นี่คือ ส่วนหนึ่งจากคำปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในปัจจุบัน จากหนังสือ Xi Jinping the Governance of China ในหัวข้อ Study for the Brighter Futureโดยนัยแห่งคำพูดข้างต้น หมายถึงว่าคนที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความคิดในเรื่องใด ไม่มีศักยภาพในการแนะนำหรือสั่งการให้ผู้อื่นทำในเรื่องนั้น และในหัวข้อเดียวกันนี้ ผู้นำจีนได้พูดอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับผู้นำที่ไร้ศักยภาพว่า “The Blind mouse on a Blind Horse Who is in Danger of Falling into a Deep Pool at night” แปลโดยใจความได้ว่า คนตาบอดขี่ม้าตาบอด อยู่ในอันตราย เนื่องจากตกลงในสระน้ำลึกในเวลากลางคืนโดยนัยแห่งคำพูดข้างต้น หมายความว่าผู้นำที่ด้อยปัญญา ไม่มีสายตายาวไกล แถมลูกน้องในสายบังคับบัญชาก็อยู่ในภาวะเดียวกัน เมื่อถึงคราวคับขันแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านข้อความข้างต้น คงจะนึกถึงผู้นำประเทศไทยในยุคที่ประเทศได้เผชิญภาวะวิกฤต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลานี้คือ เวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ คนว่างงานเพิ่มขึ้น ส่งออกสินค้าได้น้อยลง ทำให้คนในระดับล่างหรือแม้กระทั่งระดับกลาง ถูกความจนคุกคาม หนี้สินเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น และยังถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19 มีคนติดเชื้อ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรายวัน ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มว่า จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาเท่าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ ผู้คนส่วนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาล และเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกเพื่อเปิดทางให้คนเก่ง คนดี มีความเสียสละเข้ามาแก้ปัญหาประเทศ ก่อนที่ประเทศและประชาชนจะล่มจมไปมากกว่านี้