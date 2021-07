“ฟ้าทะลายโจร” สู้ “โควิด” The only way out....นะจ๊ะ

เปิดยุทธการฟ้าทะลายโจร โค่นโควิด

- การตรวจพบโควิด-19 “หรือ “ในประเทศไทย และกระจายตัวไปในหลายจังหวัด ถือเป็น” ของการระบาด “เนื่องด้วยมีประจักษ์พยานยันยันแล้วว่า สายพันธุ์นี้มีความน่ากลัวเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ ที่เคยเผชิญมาก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลก(WHO) รายงานว่า เวลานี้พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลตาแล้วในอย่างน้อย 96 ประเทศและดินแดนทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่าโควิดสายพันธุ์เดลตาสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ที่พบในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วถึง 55% และด้วยเหตุนี้จึงมีการคาดการณ์ว่าเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้อาจจะกลายเป็น” ของโลกภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ “อินโดนีเซีย” ที่มีคำเตือนออกมาแล้วว่าสถานการณ์ใกล้เข้าขั้น “โดยพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละกว่า 20,000 คน อันเป็นผลจากการแพร่กระจายเข้ามาของสายพันธุ์เดลตานี่ไม่นับรวมถึง “เโควิดที่กลายพันธุ์มาจาก “” และน่ากลัวกว่าหลายเท่าแน่นอน ปัญหาของไทยและทุกประเทศทั่วโลกก็คือ “ที่ใช้อยู่ไม่สามารถรับมือกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยแล้ว วัคซีนหลัก 2 ชนิดที่มีอยู่คือ “” ซึ่งนอกจากจะมีอยู่แบบ “เพราะบริษัทผู้ผลิตส่งมอบ “แล้ว ยังมีปัญหาในการต่อสู้กับเชื้อมรณะหนักกว่ายี่ห้ออื่นๆ ดังคำเรียกร้องให้” หา “มาใช้จากย” และแค่สายพันธุ์แอลฟาก็ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลจนต้องออกมาตรการควบคุมทั้งแคมป์คนงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารและกิจกรรมเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงทำคลอดแนวทาง “การกักตัวที่บ้าน(Home isolation)” ของผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ในระดับที่ “ยังไม่มีอาการ” หรือมี “อาการเล็กน้อย” ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็จำเป็นต้องเรียก “แพทย์เฉพาะทางจบใหม่” เข้ามาเสริมทัพเพราะแพทย์ที่มีอยู่ ณ เวลานี้ รับงานตึงมือกันจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้น จึงคาดการณ์ได้ไม่ยากว่า เมื่อใดก็ตามที่ “” เข้ามาแทนที่” สถานการณ์ในอนาคตเบื้องหน้าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคำถามก็คือ แล้วประเทศไทยและประชาชนคนไทยจะทำอย่างไรกับการต่อสู้กับปัญหาที่มืดมนอนธการขนาดนี้ในเมื่อยังไม่มีๆ” มาต่อสู้กับโรคร้ายคำตอบที่พอจะดูมีความหวังที่สุดในเวลานี้ จึงพุ่งเป้าไปที่สมุนไพรไทยอย่าง “” ด้วยเป็นหนทางที่พอจะเป็นไปได้ที่สุดของประเทศไทยในเวลานี้ก่อนที่จะไปแสวงหาแลว่าทำไมต้อง “คงเห็นกันแล้วว่า การระบาดในมีความรุนแรงเป็นอย่างมากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันร่วมครึ่งหมื่น ยอดผู้เสียชีวิตเฉียดครึ่งร้อย ที่ดำเนินต่อเนื่องมานานนับเดือน ทำให้เมาหมัดหลังพิงเชือก กระทั่งตัดสินใจ” ตอนตีหนึ่งประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯและปริมณฑลเฉพาะจุด โดยปิดแคมป์ก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงาน ร้านอาหารงานนั่งทานในร้านให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น พ่วงด้วย 4 จังหวัดชายแดนใต้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อการสั่งปิดแคมป์คนงาน แคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯ ที่มีอยู่กว่า 500 กว่าแห่ง ซึ่งมีคนงานประมาณ 6 หมื่นกว่าคน ทำให้เกิดสภาพ “ผึ้งแตกรัง” พาโควิดกระจายเป็นไฟลามทุ่งตามมาอย่างช่วยไม่ได้ คนงานแห่หนีกลับภูมิลำเนา นำเชื้อกลับไปแพร่กระจายยังพื้นที่ ดังจะเห็นว่ายอดตัวเลขผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดพุ่งขึ้นทันตา จังหวัดที่การติดเชื้อเป็นศูนย์ก็ไข่แตก นับเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลุงที่หลายฝ่ายมองว่าพลาดอย่างมหันต์“....กรณีการปิดแคมป์ก่อสร้าง ข้อกำหนดที่ออกมามุ่งเน้นไปที่การควบคุมการก่อสร้างกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งในพื้นที่ กทม.มี 575 แห่ง รวมคนงานหลายหมื่นคน....”โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวในวันแถลงประกาศล็อกดาวน์เฉพาะจุดถอดรหัสความนัยของการปิดแคมป์ ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ ของรัฐบาลก็คงหวังผลเพื่อให้คนงานแห่คืนถิ่น และถ้าใครติดเชื้อก็ให้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูมิลำเนาดังที่หลายๆ จังหวัดประกาศพร้อมอ้าแขนรับกลับมารักษาตัวที่บ้านเรา เพราะระบบสาธารณสุขที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในกรุงเทพฯ เริ่มรับไม่ไหว จนต้องงัดมาตรการ “กักตัวที่บ้าน” สำหรับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวคือมีอาการน้อย จากก่อนหน้าที่ต้องมารักษาที่สถานพยาบาลเท่านั้นหากโฟกัสไปยังแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายล็อกดาวน์ห้ามเคลื่อนย้าย ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 พบว่า พื้นที่กรุงเทพมหนคร มีแคมป์คนงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 409 แคมป์ พื้นที่ที่แคมป์ตั้งอยู่มากที่สุด คือเขตบางเขน 23 แห่ง ตามมาด้วยเขตห้วยขวางและลาดพร้าว พื้นที่ละ 22 แคมป์ โดยจำนวนคนงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพฯ มีประมาณ 62,000 คนในจำนวนนี้ รายงานของ ศบค. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระบุว่า ในจำนวน 107 คลัสเตอร์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแคมป์คนงาน ไซต์ก่อสร้าง 39 แห่ง ยังคงระบาดต่อเนื่องมากกว่า 14 วัน ถึง 11 แห่ง โดยแยกเป็นมากกว่า 28 วัน ยังพบการระบาด 8 แห่ง ช่วง 14-27 วัน อีก 3 แห่งทั้งนี้ หากติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดหลังการปิดแคมป์ก่อสร้าง ล็อกดาวน์กรุงเทพฯและปริมณฑล จะพบยอดผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดพุ่งสูงขึ้นตามคาดการณ์ว่าคนงานจะแห่กลับบ้าน นำเชื้อไปแพร่กระจาย โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในหลายจังหวัดที่ “” แถลงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พบว่า จังหวัดที่มีผู้ป่วยใหม่สูงสุด 5 จังหวัด คือ กทม. 1,692 คน สมุทรปราการ 647 คน สมุทรสาคร 293 คน นนทบุรี 185 คน และสงขลา 182 คนโดยมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหลายจังหวัด ประกอบด้วย โรงงานห้องเย็น อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วย 9 คน โรงงานทำสบู่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบผู้ป่วย 46 คน โรงงานยางรถยนต์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พบผู้ป่วย 14 คน บริษัทผลิตสายไฟ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พบผู้ป่วย 12 คน บริษัทผลิตแผงวงจรไฟฟ้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วย 11 คน บริษัทแห่งหนึ่งใน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พบผู้ป่วย 25 คนขณะที่ กทม.มีคลัสเตอร์ต้องเฝ้าระวังอยู่ทั้งสิ้น 106 แห่ง น้อยลงจากวันที่ 28 มิ.ย. 7 แห่ง เนื่องจาก 7 แห่ง ดังกล่าวไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แล้ว 28 วัน วันเดียวกันนี้ มีจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เหลือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย มหาสารคาม ลำพูน ตราด ยโสธร แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร จากเดิมที่มีถึง 23 จังหวัด สะท้อนให้เห็นภาพการเดินทางกลับต่างจังหวัดของแรงงานกลุ่มต่างๆ และนำไปสู่การแพร่เชื้อในพื้นที่การยอมรับพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งเป็นผลมาจากการปิดแคมป์แรงงานแห่กลับบ้านตามที่ ศบค.แถลง เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันว่าแรงงานที่เคลื่อนย้ายจากกรุงเทพฯออกต่างจังหวัดจะไม่มีการไปแพร่เชื้อ เพราะได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้มงวดกักตัวแรงงานที่บ้าน 14 วัน ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการแพร่เชื้อ ขณะนี้ยังคุมอยู่ แรงงานที่หลบหนีกลับบ้านไม่มากเท่าไหร่ ไม่มีรายงานถึงผลเสียอะไรออกมาแม้ว่า “มท.1” กับ “บิ๊กป้อม” ยังไม่ได้รับรายงานใดๆ แต่เวลานี้หลายจังหวัดรายงานตรงกันว่า แรงงานจากแคมป์ก่อสร้างกรุงเทพฯ นำเชื้อไปแพร่กระจายยังพื้นที่แล้ว เช่น จังหวัดชัยภูมิ มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 434 คน เสียชีวิต 11 คน และยังรอลุ้นผลตรวจกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯ ตามมาอีกจำนวนมาก โดย นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อทั้งหมดล้วนแต่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ แล้วเดินทางกลับบ้านแบบไม่รู้ว่าตนเองติดโควิด-19 มารู้อีกทีเมื่อเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อ และนำเชื้อมาติดญาติและครอบครัว และยังมีกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัส ที่เข้ารับการตรวจและอยู่ระหว่ารอผลตรวจอีกในทุกอำเภอจำนวนหลายร้อยคนขณะที่ ลำปาง ที่ปลอดผู้ติดเชื้อมาถึง 31 วัน ก็กลับมาเจอผู้ป่วยรายใหม่ถึง 3 คนรวด โดยสองคนแรกเป็นชายไปศึกษาดูงานธุรกิจขายเนื้อวัวที่ร้าน Sun Beef นนทบุรี ต่อมาทราบว่าเจ้าของร้าน Sun Beef ติดเชื้อโควิด-19 จึงมาตรวจหาเชื้อ ส่วนอีกรายเป็นหญิง วัย 52 ปี ทำงานก่อสร้างใน กทม.กับสามี ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. และเดินทางกลับมาบ้านสามีที่อำเภอเกาะคา ก่อนที่โรงพยาบาลจะโทร.มาแจ้งผลว่าติดเชื้อดังกล่าวด้านจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่พุ่งขึ้นพรวด 35 คน ในจำนวนนี้พบที่อำเภอโชคชัย มากที่สุด 13 คน ขณะที่ขอนแก่น ต้องรับมือกับคนงานแห่กลับบ้าน โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 13 คน โดยมี 5 รายที่มาจากแคมป์พักแรงงานก่อสร้าง เช่นเดียวกับมุกดาหารที่ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 16 วัน ก็กลับมาพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายที่กลับมาจากไซต์งานก่อสร้างที่กรุงเทพฯส่วนอุบลราชธานี มีการกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง 233 คน ตรวจพบติดเชื้อเพิ่ม 9 คน โดยกว่าครึ่งเป็นผู้ติดเชื้อมาจากกรุงเทพฯ ที่ตั้งใจกลับมารักษาตัวที่บ้านเพราะกรุงเทพฯ ไม่มีโรงพยาบาลรับรักษา เช่นเดียวกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม 7 คน และหนองคาย ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน ขณะที่ นครพนม ในช่วงวันที่ 27-28 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 คน เป็นแรงงานที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเช่นกันการคุมเข้มแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ทำให้แรงงานแห่กลับบ้าน บวกกับเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มเต็ม ทำให้หลายจังหวัดออกประกาศแจ้งประชาชนที่มีทะเบียนอยู่ในจังหวัดและเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีเตียงรักษา หรือต้องการกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อโรงพยาบาลหรือ สสจ.ในภูมิลำเนาก่อนเดินทางเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อต่อเพื่อนร่วมทางและครอบครัว โดยจังหวัดที่มีประกาศพร้อมอ้าแขนยินดีต้อนรับกลับบ้าน เช่น นครราชสีมา, ขอนแก่น, อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, ลำปาง, พิษณุโลก, สกลนคร และศรีสะเกษ เป็นต้นขณะที่สถานการณ์โควิด-19 กระจายไปในหลายจังหวัดอยู่ในภาวะน่าห่วงอย่างยิ่ง การปูพรมฉีดวัคซีนก็น่าห่วงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่เพียงแต่ปริมาณวัคซีนไม่เพียงพอหรือจัดส่งล่าช้าเท่านั้น ยังมีประเด็นเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนหลักที่ไทยใช้อยู่ตามไม่ทันการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนมีเสียงเรียกร้องให้เร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกให้มากขึ้นและเลือกวัคซีนยี่ห้อใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงถึงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ในไทยว่าจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนเมษายน-27 มิถุนายนที่ผ่านมา พบเป็นสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) 7,859 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.31 เดลตา (อินเดีย) 1,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.30 เบตา (แอฟริกาใต้) 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.39 โดยภาพรวมเดลตาในภูมิภาคมีสัดส่วนร้อยละ 5 ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. ร้อยละ 30 หากเป็นเช่นนี้คาดว่าอีก 2-3 เดือน สายพันธุ์เดลตาใน กทม. อาจมากกว่าอัลฟา และในภาคใต้ ขณะนี้พบที่ จ.นราธิวาส แล้ว 2 ราย ข้ามมาจากรัฐเคดาห์ และยังพบสายพันธุ์เบตา 1 รายใน กทม. เป็นพ่อติดจากลูกชายที่เดินทางมาเยี่ยมจากนราธิวาสนพ.ศุภกิจ ให้ข้อมูลว่า จากการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันโรค ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา ผู้ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ห่าง 14 วัน ปรากฏว่า ภูเก็ตป้องกันได้ร้อยละ 90.7 สมุทรสาคร ร้อยละ 90.5 เชียงราย ร้อยละ 82.8 ภาพรวมของกรมควบคุมโรค ร้อยละ 70.9 หากฉีดเข็มเดียวป้องกันได้ประมาณร้อยละ 39.4 กำลังศึกษาประสิทธิผลต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมถึงประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลตา ซึ่งต้องใช้ข้อมูลช่วงเดือนมิถุนายนนี้การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายฝ่ายหวั่นว่าวัคซีนหลักที่ไทยใช้ฉีดให้ประชาชนอยู่ 2 ตัว คือ แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาที่คาดว่าจะแพร่ระบาดในกรุงเทพฯอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี แนะนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย)สำหรับประเด็นที่เป็นข้อควรพิจารณา คือ เวลานี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคาดหมายว่าไวรัสสายพันธุ์เดลตา จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดกว้างขวางที่สุดและเป็นสายพันธุ์เด่นทั่วโลกดังที่เกิดขึ้นในอินเดียและอังกฤษ ขณะที่วัคซีนทุกชนิดที่ใช้อยู่ในโลกขณะนี้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์อินเดียได้น้อยลงเมื่อเทียบกับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยข้อมูลเท่าที่มีพบว่าสําหรับวัคซีนชนิด mRNA แม้จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ เช่น วัคซีนของบริษัท AstraZeneca กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยลง ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตาย คือ Coronavac (Sinovac) นั้น ไม่มีข้อมูลที่ศึกษาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการ แต่ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์อังกฤษที่ได้จากวัคซีนชนิดนี้ต่ำกว่าที่ได้จากวัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ จึงคาดหมายได้ว่า ระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์อินเดียน่าจะลดลงต่ำไปกว่านั้นอีก จนอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนนี้ในภาพรวมเช่นเดียวกับประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงจุดยืนเรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก ปรับกฎที่ทำให้เกิดความล่าช้า สร้างความชัดเจน-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ โดยเป็นการแถลงฉบับที่ 2 เรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนให้มีใช้อย่างเพียงพอที่ปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง โดยเร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ให้ครอบคลุมผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและรับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์อีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุดในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบรับเสียงเรียกร้องในการจัดหาวัคซีนเพื่อรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ว่า ในส่วนการจัดหาของรัฐที่ได้เจรจากับบริษัท ไฟเซอร์นั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาขั้นสุดท้ายในสัญญาซื้อขาย ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค (คร.) เร่งเจรจาไม่ให้กระทบกับช่วงเวลาในการส่งมอบวัคซีนที่ระบุว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ตามสัญญา ส่วนปี 2565 ได้หารือกับทุกบริษัทผู้ผลิต เพื่อรองรับโควิดสายพันธุ์อื่นๆ แต่ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนใดที่ผลิตขึ้นมาครอบคลุมสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) และเดลตา (อินเดีย) เพียงแต่ยังสามารถป้องกันเจ็บป่วยรุนแรง เสียชีวิตได้“วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ใกล้มือที่สุด ก็คือ 20 ล้านโดสที่มีการเจรจากับไฟเซอร์ และหวังให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA สำเร็จ ซึ่งมีการทดลองคืบหน้าไปไกลมากแล้ว .... ” นายอนุทิน กล่าวขณะที่ส่งมอบวัคซีนในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า แอสตร้าเซนเนก้าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ส่งของ “ไม่ครบ” จากเป้า 10 ล้านโดสต่อเดือนเหลือเพียงแค่ราว 4 ล้านโดสต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งส่งผลทำให้แผนการระดมฉีดวัคซีนหมู่ล่าช้าออกไปจากเดิมอีกอย่างไรก็ดี เป็นที่สังเกตว่า ณ วันนี้ไม่มีใครพูดว่า วัคซีนจะเป็นทางออกสุดท้ายในการรับมือกับโควิด-19 เพราะแม้จะมีข้อมูลยืนยันว่า “” แต่เอาเข้าจริงวัคซีนก็ยังไม่ใช่คำตอบที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้ โดยเฉพาะการอุบัติขึ้นของไวรัสที่ “กลายพันธุ์” อยู่ตลอดเวลาจนยากยิ่งที่จะมีวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ เพราะเพียงแค่โควิด-19 ปรากฏตัวเพียงแค่ราว 2 ปี ก็มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นมากมาย อาทิ อัลฟา (อังกฤษ), เบตา (แอฟริกา), แกมมา (บราซิล) เดลตา (อินเดีย) เดลต้า พลัส, เอพซิลอน, ซีต้า, อีต้า, ตีต้า, ไอโอต้า, แคปป้า เป็นต้นในทางกลับกัน สิ่งที่ต้องพึงตระหนักให้มากก็คือ เวลานี้การแพร่ระบาดกระจายลึกลงไปในชุมชนจนยากที่จะตรวจได้หมด และยิ่งตรวจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงที่บางคนอาจติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยมาก ทำให้ยากที่จะสกัดกั้นการระบาด ขณะที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็มิได้เป็นหลักรับประกันว่าจะไม่ติดเชื้อ โดยมีหลักฐานแล้วว่า แม้จะฉีดครบ 2 เข็มก็กลับมาเป็นใหม่ได้ นอกจากนี้บางคนอาจจะติดเชื้อแต่ไม่รุนแรง ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองว่าติดเชื้อ ทำให้ใช้ชีวิตปกติ คล้าย ๆ กับผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ เมื่อผนวกรวมกับอุปสรรคสารพัดสารพันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ณ เวลานี้ แม้วัคซีนจะมีคุณอนันต์ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดเช่นกันเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้น คำถามสำคัญยิ่งก็คือ มั่นใจได้อย่างไรว่า “ฟ้าทะลายโจร” จะคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในเวลานี้แน่นอน ขณะนี้ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่า “ฟ้าทะลายโจร” สามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้ โดยการทดสอบของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยจำนวน 309 คนพบว่ามีโอกาสปอดอักเสบเพียง 3 คนคิดเป็นสัดส่วนของปอดอักเสบเหลือเพียง 0.97% เท่านั้น เทียบกับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการใช้ฟ้าทะลายโจรที่มีอาการปอดอักเสบมากถึง 14%ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ลงนามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ให้สารสกัด และยาผงหยาบฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่สามารถช่วยลดอาการความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้ ขณะที่ที่เดินหน้าเรื่องแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน หรือ Home isolation ก็แถลงว่า “ฟ้าทะลายโจร” คือสมุนไพรที่พร้อมจ่ายคู่กับ “ฟาวิพิราเวียร์” ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงแต่ประจักษ์พยานที่ชัดเจนก็คือ การใช้ “ฟ้าทะลายโจร” กับผู้ป่วยโควิด-19 ใน “เรือนจำเชียงใหม่” ที่เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คือ จากนักโทษที่มีทั้งสิ้น 6,562 คน ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 4,169 คน แต่สามารถรักษาหายแล้วถึง 3,980 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 3 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 0.072% เท่านั้น“นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ” ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงของการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ของเรือนจำกลางเชียงใหม่นั้น มีการให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อรับประทานยาฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน โดยการกำกับดูแลของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ขณะเดียวกัน มีการให้รับประทานควบคู่กับขิงและกระชายขาวที่นำมาต้มเป็นน้ำให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ดื่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกัน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วย ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าการที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ประสบผลดี ทั้งผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อหรือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการรุนแรงนั้น สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจร, ขิง และกระชายขาว มีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขังนอกจากนั้นยังมีการรายงานผลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ซึ่งบรรยายประสบการณ์การนำยาสมุนไพรไทยไปใช้ในสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในเรือนจำกรุงเทพมหานคร ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขจัดการสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยพบว่าเมื่อใช้ “ผงหยาบ” ฟ้าทะลายโจรในขนาดแคปซูล 400 มิลลิกรัม กิน 4 เม็ดต่อครั้งและ 3 ครั้งต่อวัน หรือประมาณ 4.8 กรัมต่อวันเป็นเวลา 5 วัน ปรากฏว่าผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจเชื้อไม่พบเลยในวันที่ 8 ในขณะที่ยาฟาวิพิราเวียร์ต้องใช้เวลา 12 วันที่จะตรวจไม่พบเชื้อเลยรวมถึงข้อมูลจากที่เปิดเผยว่า จาการที่มูลนิธิสุขภาพไทยได้แจก “ฟ้าทะลายโจร” ไปในชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นชุมชนแออัด หลายคนนอนห้องเดียวกัน พบว่าผู้ที่ใช้ฟ้าทะลายโจร 4.8 กรัม หรือใช้แคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม จำนวน 12 เม็ดต่อวัน ปรากฏว่ามีหลายบ้านในชุมชนคลองเตย ผู้ที่กินฟ้าทะลายโจรไม่ติดเชื้อแต่คนที่ไม่ได้กินกลับติดเชื้อ บางคนที่ไม่ได้ใช้ฟ้าทะลายโจรกลับติดเชื้ออยู่คนเดียวในบ้าน ทั้ง ๆ ที่นอนห้องเดียวกันกับคนที่กินฟ้าทะลายโจรด้วยซ้ำไปจากตัวอย่างข้างต้น สามารถตีความได้หรือไม่ว่า “ฟ้าทะลายโจร” มีประสิทธิภาพในการรักษาโควิดเหนือกว่า “ยาฟาวิพิราเวียร์” ใช่หรือไม่ เพราะเชื้อโรคหายหมดก่อน?ความจริงเรื่องการใช้สมุนไพรในการต่อสู้กับโควิดมิได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ประเทศจีนก็มีการใช้เช่นกันเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 564 ที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า คณะผู้เชี่ยวชาญที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ซึ่งพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จากการแพร่ระบาดระดับท้องถิ่นเมื่อเดือนที่แล้ว ใช้ยาแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine) ร่วมกับยาตะวันตกในการรักษาผู้ป่วยและพบว่า วิธีการรักษาดังกล่าวแสดงผลการต่อสู้กับไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา (Delta) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายจาง จงเต๋อ รองประธานโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนกว่างตง กล่าวว่า โรงพยาบาลใช้วิธีการรักษาทุกประเภทที่ดีต่อผู้ป่วย รวมถึงการรักษาแบบผสมผสานด้วย โดยสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 57 ราย ให้มีอาการคงที่ได้จากการผสมผสานระหว่างยาแพทย์แผนจีนและยาตะวันตกประเด็นสำคัญประการต่อมาคือ แล้วจะใช้อย่างไรถึงจะได้ผล ซึ่งวิธีการที่มีการนำเสนอในขณะนี้ก็คือ ใช้ฟ้าทะลายโจร “พร้อมกัน” ในลักษณะของการ “บำบัดหมู่” โดยหลักการสำคัญอยู่ที่ว่า “สถานที่ใดที่มีผู้ติดเชื้อแม้แต่คนดียว คนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งป่วยและไม่ป่วยจะต้องกินฟ้าทะลายโจรพร้อมกัน เพื่อหยุดระบาดรวมหมู่ให้เร็วที่สุด”ถามว่า ทำไมต้องบำบัด “พร้อมกัน”?ก็ต้องตอบว่าเพราะฟ้าทะลายโจมีคุณสมบัติในการแก้โรค ไม่มีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นหายแล้วก็อาจจะติดเชื้อกันได้อีก จึงมีความจำเป็นต้องบำบัดหมู่พร้อมกันเพื่อขจัดเชื้อในชุมชนหรือในคลัสเตอร์ให้หายไปพร้อม ๆ กันทั้งนี้ อาจมีการ “นำร่อง” ใช้ “ฟ้าทะลายโจร” บำบัดรวมหมู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ เช่น แคมป์คนงาน โรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นเมื่อเห็นผลจึงค่อยขยายไปเป็น “คลัสเตอร์” ที่ใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ โดยกินฟ้าทะลายโจรแคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม 4 เม็ดต่อครั้ง 4 ครั้งต่อวัน รวม 16 เม็ดต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่องกัน ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการพบว่า ปริมาณฟ้าทะลายโจรที่รับประทานในปริมาณดังกล่าวมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 1% ขึ้นไปตามที่ อย. กำหนด และเป็นปริมาณที่ปลอดภัยเพราะโดสเท่ากับที่ใช้กินเพื่อแก้หวัดดังนั้น ในยามที่ “ไม่มีอะไรดีที่สุด” สำหรับประชาชนคนไทย “รัฐบาล 3 ลุง” ก็น่าจะดำเนินแนวทางนี้อย่างเป็นจริงเป็นจรัง พร้อมๆ กับการส่งเสริมการปลูก “ฟ้าทะลายโจร” ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม เพราะนี่เป็น The only way out ในยามที่ยังพอมีเวลารับมือกับสายพันธุ์เดลตาที่เตรียมบุกประเทศไทยใน “ระลอกที่ 4” ซึ่งกำลังจะระบาดใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้.