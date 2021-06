บันทึกไว้ ณ เรือนจำกรุงเทพเมื่อ “ผงหยาบ”ฟ้าทะลายโจรแค่ 12 แคปซูลต่อวัน ลดเชื้อโควิด-19 และหายป่วยเร็วกว่าใช้ “ยาฟาวิพิราเวียร์”/ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ระวังค่าการทำงานของตับ

จากการนำเสนอของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมกราคม 2564 จึงทำให้ทราบความจริงในการทดลองในหลอดทดลองอันสำคัญของจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ว่าแล้ว ยาสกัดรวมฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่าแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจร ได้ดีกว่าอย่างน้อย 15.6 เท่าตัวนอกจากนั้นยังมีความชัดเจนมากขึ้นไปอีกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 วารสาร Journal Natural Products ซึ่งอยู่ภายใต้การเผยแพร่งานวิจัยของประชาสังคมเคมีแห่งอเมริกันและประชาสังคมอเมริกันด้านเภสัชเวท (American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy) ได้เผยแพร่งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเมื่ออ่านแล้วจะพบสาระสำคัญ อย่างน้อย 2 เรื่องสำคัญ คือจากการทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสกัดรวมฟ้าทะลายโจรและแอนโดรกราโฟไลด์ที่ได้จากฟ้าทะลายโจรไม่ได้ป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้าไปในเซลล์ปอดได้ แต่ก็มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ในเนื้อเยื่อปอดของมนุษย์ได้ทั้งคู่ โดยเชื้อโควิด-19 จะลดน้อยลงเมื่อมีทั้งสกัดรวมฟ้าทะลายโจรและแอนโดรกราโฟไลด์มากขึ้น และช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโควิด-19 ด้วย [1]จากการทดสอบความเป็นพิษของสกัดรวมในฟ้าทะลายโจรและแอนโดรกราโฟไลด์ โดยการทดสอบอัตราการมีชีวิตรอดของเซลล์ต่างๆในหลอดทดลอง ผงสกัดรวมฟ้าทะลายโจรมีความปลอดภัยของเซลล์ต่างๆดีกว่าสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ อันได้แก่ เซลล์ปอด เซลล์ตับ เซลล์ลำไส้เล็ก เซลล์ไต และเซลล์สมอง [1]ดังนั้นเมื่อประมวลการทดลองในหลอดทดลองทั้งจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และจากงานวิจัยของ คณะวิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงพบว่าสกัดรวมฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่า และมีความปลอดภัยต่อเซลล์ต่างๆ ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเดี่ยวของแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรแม้งานวิจัยข้างต้นก็เป็นข้อสรุปในเรื่องและของฟ้าทะลายโจร ซึ่งอยู่ในระดับวิจัยในหลอดทดลองกับเชื้อโควิด-19 เท่านั้น อย่างไรก็ตามความสำคัญของเบาะแสและความเป็นไปได้ของฟ้าทะลายโจรนั้นคือในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ในช่วงรายงานวิจัยในช่วงหลัง ดังต่อไปนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 มีตำแหน่งที่สำคัญ คือ Spike glycoproteins ที่จะจับกับ Angiotensin Converting enzyme-2 (ACE-2) โดยเป็นตำแหน่งที่ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ เมื่อไวรัสเข้าเซลล์แล้วจะมีการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสขึ้น ซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์ Main Protease และ Papain-like protease มีรายงานว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Main protease ได้ [2]-[5]สารแอนโดรกราโฟไลด์ สามารถยับยั้งที่ Spike Protein และ ACE-2[6] และ PLpro 3CLpro และ Spike protein โดยจากการศึกษาในหลอดทดลองของคณะวิจัยที่ไต้หวันพบว่า สาร แอนโดรกราโฟไลด์ ยับยั้งเอนไซม์ Main Protease ได้จริงเมื่อทำการศึกษาโดยวิทยาการเคมีเชิงคำนวณ [7]จากการที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทดลองในหลอดทดลองพบว่าสกัดรวมฟ้าทะลายโจรมีการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่าแอนโดรกราโฟไลด์ ได้มีงานวิชาการที่รองรับกับปรากฏการณ์ดังกล่าวในเวลาต่อมาโดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 วารสาร Journal of Biomolecular Structure and Dynamics ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ของคณะวิจัยจากประเทศสวีเดนและอินเดีย ซึ่งได้ร่วมกันวิจัยพบว่าไม่ใช่มีเพียงแค่สารเดี่ยวที่ชื่อแอนโดรกราโฟไลด์ (AGP 1) เท่านั้น แต่ยังได้มีหลักฐานเกี่ยวกับสารสำคัญอีก 4 ชนิดในสกัดรวมฟ้าทะลายโจรที่มีกลไกในการทำงานร่วมกันในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ 14-deoxy 11,12-didehydro andrographolide หรือ AGP2 รวมทั้งสาร neoandrographolide หรือสาร AGP3 และสาร 14-deoxy andrographolide หรือสาร AGP4 ซึ่งได้ทำหน้าที่ร่วมกันในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 [7]โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ได้กล่าวถึงสาร AGP3 นั้น พบว่ามีส่วนสำคัญเข้าไปสู่เป้าหมาย 4 ตำแหน่งของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่เอนไซม์ 3 L main protease หรือ 3CLpro, Papain-like proteinase หรือ PLpro, RNA-directed RNA polymerase หรือ RdRp และโปรตีนของหนามโควิด (spike protein) ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาและยับยั้งเชื้อโควิด-19 [7]งานวิจัยดังกล่าวจึงให้ความเห็นเอาไว้ด้วยว่าของฟ้าทะลายโจรจะเป็นสมุนไพรที่มีราคาถูก มีผลข้างเคียงน้อย และมีโอกาสและศักยภาพที่จะนำมาใช้กับประชากรในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากได้ [7]งานวิจัยดังกล่าว ทำให้เราได้ทราบคำตอบกลไกในสารสำคัญของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในหลอดทดลองของ ดร.สุภาพร ภูมิอมร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ว่าสกัดรวมฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่าแอนโดรกราโฟไลด์ อย่างเดียวของฟ้าทะลายโจร ด้วยเพราะเหตุผลใดอย่างไรก็ตาม การรายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 ซึ่งก็ได้อ้างอิงงานวิจัยวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ของวารสาร Journal of Biomolecular Structure and Dynamics ชิ้นดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่กลับละเลยไม่กล่าวถึงกลไกการทำงานร่วมกันของสารสำคัญอื่นๆ ของฟ้าทะลายโจรโดยรวมเลย แต่กลับสนใจนำเสนอแต่สารแอนโดรกราโฟไลด์ (AGP 1) แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะเป็นด้วยเหตุผลใดไม่ทราบได้[8]ดังนั้น เมื่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งโจทย์โดยยึดเอาเฉพาะแอนโดรกราโฟไลด์มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันไปแล้ว โดยไม่เคยทดสอบกับน้ำหนักในสัตว์ทดลองมาก่อน ซึ่งจะมากเกินไปเพียงใดหรือไม่ หรือจะให้น้อยกว่านี้ได้หรือไม่คงจะต้องมีการวิจัยในทางคลินิกอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องหาคำตอบที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปแต่พอจะเข้าใจได้ว่าพยายามจะใช้สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ให้มากที่สุดที่ผ่านมานั้น ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ลดอาการเท่านั้น แต่ยังมีความคาดหวังการลดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุดด้วย จึงได้มีการตัดสินใจใช้สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อย่างน้อยที่สุดการกำหนดปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์เป็นหลักให้มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันแล้วเพื่อใช้ยาแรงและเร็ว ก็ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องด้วย ซึ่งหมายความว่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักคนแล้ว แต่ละคนอาจจะมีความจำเป็นต้องได้รับปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ น้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็ได้โดยเฉพาะเมื่อมีการทดสอบจากฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ขนาด 180 มิลลิกรัม 5 คนแรกของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แม้จะประสบความสำเร็จในการลดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็ว โดยอาการเจ็บป่วยลดลงภายใน 3-5 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตุพบว่าขนาดทดสอบคนแข็งแรงเพียง 5 คน กลับพบว่ามีค่าการทำงานของตับสูงขึ้นถึง 2 รายโดยมีอาสาสมัคร 1 รายที่มี ค่า Alanine Aminotransferase (ALT) เพิ่มสูงเป็น 1.7 เท่าของค่าปกติในวันท่ี 5 ของ การรับการประทานยา และอาสาสมัคร 1 รายที่มีแนว โน้มของค่า Aspartate aminotransferase (AST) และ ALT สูงขึ้นแต่ไม่เกินค่าปกติ และกลับสู่ค่าปกติ หลังจากสิ้นสุดการรักษา [8]ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตอีกเช่นกันสำหรับประเด็นข้างต้น รายงานสรุปของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 กลับไม่ปรากฏ ในการนำเสนอของนายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่เคยนำเสนอในเรื่องข้อควรระวังในการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อค่าการทำงานของตับสรุปความว่าทั้งๆที่ในความเป็นจริงจากผลการทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าสกัดรวมฟ้าทะลายโจร สามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่าสารสกัดเดี่ยวแอนโดรกราโฟไลด์ ดังนั้นหากมีการใช้สกัดรวมของฟ้าทะลายโจร ก็อาจจะไม่ต้องใช้แอนโดรกราโฟไลด์ให้มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันเลยก็ได้หรือไม่ และจะมีความปลอดภัยมากกว่าต่อทุกอวัยวะด้วยใช่หรือไม่ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ควรจะวิจัยต่อไปในประเด็นนี้ต่อไปด้วยทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2532โดยศูนย์ข้อมูลพืชสมุนไพร ได้เคยรวบรวมรายละเอียดของสมุนไพรต่างๆเป็นหนังสือ ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรหลายชนิดเพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับระบบสาธารณสุขมูลฐาน และได้ระบุเรื่องความเป็นพิษของฟ้าทะลายโจรฉบับภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยสรุปเอาไว้ว่ากรณีการเกิดเป็นพิษรุนแรงเฉียบพลัน (Acute Toxicity) เมื่อนำสารสกัดรวมของฟ้าทะลายโจรด้วยแอลกอฮอล์ได้ 50% แล้วให้หนูทดลองกินมากกว่า 15 กรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม[9]ดังนั้น เมื่อเทียบเป็นน้ำหนักมนุษย์ 50 กิโลกรัม จะได้สารสกัดรวมๆของฟ้าทะลายโจรที่อาจเป็นพิษรุนแรงเฉียบพลันอาจต้องใช้ประมาณมากกว่า 750 กรัม หรือ 750,000 มิลลิกรัม ถ้าเทียบเป็นแคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม ก็ตกประมาณ 1,875 เม็ด ซึ่งคงไม่มีใครกินสารสกัดรวมฟ้าทะลายโจรมากขนาดนั้นในคราวเดียว (แม้แต่การกินเพื่อฆ่าตัวตาย) ดังนั้นโอกาสที่จะกินผงหยาบฟ้าทะลายโจรที่แล้วเกิดความเป็นพิษรุนแรงเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ยากยิ่งกว่า แปลว่ายาผงฟ้าทะลายโจรมีความปลอดภัยสูงมากต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วารสารทางด้านการรายงานผลพิษวิทยา Toxicology Reports ได้เผยแพร่งานวิจัยของคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์[10] ได้กล่าวในบทนำว่า[10], [12]-[16] ดังนั้นจะเห็นได้ว่าฟ้าทะลายโจรมีประโยชน์มากว่าที่หลายคนจะคาดคิดได้ยังได้กล่าวอ้างอิงการทดสอบในหนูด้วยฟ้าทะลายโจรแบบสกัดรวมด้วยแอลกอฮอล์[10],[17] และการทดลองในรูปแบบสารสกัดรวมของต้นอ่อนของฟ้าทะลายโจรแบบสกัดรวมด้วยแอลกอฮอล์ที่ปริมาณ 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของนำ้หนักตัวหนูทดลอง ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 14 วันไม่เกิดภาวะเป็นพิษรุนแรงเฉียบพลันเช่นกันน้ำหนักผงฟ้าทะลายโจรที่สกัดรวมด้วยแอลกอฮอล์ขนาด 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนั้น หากมนุษย์มีน้ำหนักที่ 50 กิโลกรัม ก็จะเทียบได้เท่ากับฟ้าทะลายโจรสกัดรวมด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 250,000 มิลลิกรัม เทียบได้กับใช้แคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัมประมาณ 625 เม็ด ซึ่งก็คงไม่มีใครรับประทานมากขนาดนั้นและนานถึง 14 วันแล้วจะทำให้เกิดภาวะเป็นพิษรุนแรงเฉียบพลันได้เช่นกันอย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เลือกใช้ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ให้มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อใช้ยาแรงเอาชนะเชื้อไวรัสให้เร็วที่สุด โดยข้ามขั้นตอนการใช้ในสัตว์ทดลองกับเชื้อโควิด-19 (ด้วยภาวะฉุกเฉิน)แต่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็ประสบความสำเร็จในการลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 จริง เพราะผลออกมาเป็นที่น่าประทับใจว่า เมื่อใช้สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ในผู้ป่วยโควิด-19จำนวน 309 คนแล้ว มีอาการปอดอักเสบเพียง 3 คนหรือ 0.97% เท่านั้น ในขณะที่มีการเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจรจำนวน 526 ราย แต่มีอาการปอดอักเสบจำนวน 77 ราย หรือ 14.64% [8]เมื่อเทียบกลุ่มตัวอย่างข้างต้นแล้ว ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสรุปว่าการให้ยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้ 94.3% [8]แต่มีข่าวดีกว่านั้น ตรงที่ว่าเราอาจไม่ต้องใช้ฟ้าทะลายโจรในระดับที่ต้องมีสารแอนโดรกราโฟไลด์มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันจริงๆ ก็ได้ เมื่อผลการทดสอบการใช้ฟ้าทะลายโจรกับคลัสเตอร์เรือนจำกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ซึ่งบรรยายประสบการณ์การนำยาสมุนไพรไทยไปใช้ในสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในเรือนจำกรุงเทพมหานคร ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขจัดการสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564ซึ่งนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง รายงานการพบว่าเมื่อใช้ฟ้าทะลายโจรในขนาดแคปซูล 400 มิลลิกรัม กิน 4 เม็ดต่อครั้งและ 3 ครั้งต่อวัน หรือประมาณ 4.8 กรัมต่อวัน ซึ่งตำ่กว่า 6 กรัมต่อวันของเกณฑ์ปกติของการใช้ฟ้าทะลายโจรขั้นต่ำเสียด้วยซ้ำไป สำหรับการใช้ในโรคหวัดตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562โดยบรรจุแคปซูลดังกล่าวที่มีการใช้ในเรือนจำกรุงเทพมหานครนั้น มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 11 มิลลิกรัมต่อแคปซูล (มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 2.75%) หรือเทียบเท่ากับประมาณ 132 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้น[18] ไม่ถึงกับต้องใช้แอนโดรกราโฟไลด์มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ประการใดผลการทดสอบกับผู้ป่วยในเรือนจำกรุงเทพมหานครในการเปรียบเทียบกับยาฟาวิพิราเวียร์แล้วพบว่านอกจากการใช้ฟ้าทะลายโจรในปริมาณแคปซูล 400 มิลลิกรัมเพียงแค่ 12 เม็ดต่อวันแล้ว กลับปรากฏว่าเชื้อโควิด-19 ลดลงเร็วกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ และตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 8 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19ในวันที่ 12[18]นอกจากนั้นยังพบว่ากระชายขาวก็ให้ผลลดการติดเชื้อคล้ายๆกับฟ้าทะลายโจร[18] เพียงแต่ฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นมีราคาที่ไม่แพงและเคยใช้กันมานานแล้ว โดยไม่ต้องอยู่ในรูปของสารสกัดจากกระชายขาวซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นการวิจัยในมนุษย์อย่างครบถ้วนลองพิจารณาดูเป็นกรณีศึกษาที่เรือนจำกรุงเทพว่าขนาดใช้ฟ้าทะลายโจรเพียง 4.8 กรัมต่อวัน ซึ่งเกณฑ์ในการรักษาโรคหวัดธรรมดาที่ 6 กรัมต่อวัน ยังมีประสิทธิภาพในการลดเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่ายาฟาวิพิราเวียร์แล้วถ้าสมมุติว่ากินตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่เคยใช้กับโรคหวัดขั้นต่ำ 6 กรัมต่อวันของฟ้าทะลายโจรแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร? และดีกว่าสารสกัดกระขายขาวและยาฟาวิพิราเวียร์หรือไม่? เป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบต่อไปทั้งนี้ฟ้าทะลายโจรได้เคยรับใช้ประชาชนในโรคหวัดมาแล้วหลายสิบปีโดยไม่เคยสนใจชนิดของไวรัสว่าจะเป็นชนิดไหนและกลายพันธุ์อย่างไร เพราะองค์ประกอบโครงสร้างของสารสำคัญของสมุนไพรนั้นต่างทำงานร่วมกันจึงสามารถยับยั้งจุลชีพได้หลายชนิดทั้งนี้โดยศูนย์ข้อมูลพืชสมุนไพร ได้เคยระบุการใช้ฟ้าทะลายโจร ในเรื่องความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง (Subchronic Toxicity) ในการใช้ระยะเวลา 6 เดือน ถึงการใช้ในมนุษย์ในขนาดการรักษาได้ที่ระดับ 6 กรัมต่อวันต่อน้ำหนักมนุษย์ 50 กิโลกรัม [9]ดังนั้นเราจึงเห็นความรอบคอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติจึงได้กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้​ฟ้าทะลายโจรในโรคหวัด ดังนี้1.5 กรัมต่อครั้ง 4 ครั้งต่อวัน หรือประมาณ 6 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 6,000 มิลลิกรัม ดังนั้นหากใช้แคปซูลประมาณ 400 มิลลิกรัม ก็ต้องใช้ประมาณ 15 แคปซูลดังนั้นในกรณีถ้าการใช้ผงฟ้าทะลายโจรให้น้อยที่สุด 6 กรัมต่อวัน โดยมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ให้ได้มากถึง 180 มิลลิกรัม ฟ้าทะลายโจรชนิดนั้นจะต้องมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ให้ได้ขั้นต่ำ 3% ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้ “ใบ”ฟ้าทะลายโจรเท่านั้นจึงจะใกล้เคียงปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ดังที่กล่าวมานี้ได้และหากแบ่งเป็น 3 มื้อ ก็จะได้มื้อละ 2 กรัม (5 แคปซูลต่อครั้ง ขนาด 400 มิลลิกรัม โดย 1 แคปซูลจะมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่ 12 มิลลิกรัม) ซึ่งก็จะไม่เกินมาตรฐานสูงสุดที่ห้ามเกิน 3 กรัมต่อครั้งเช่นกัน3 กรัมต่อครั้ง 4 ครั้งต่อวัน หรือประมาณ 12 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 12,000 มิลลิกรัม ดังนั้นหากใช้แคปซูลประมาณ 400 มิลลิกรัม ก็ต้องใช้ประมาณ 30 แคปซูลแต่เนื่องจากข้อบ่งใช้สำหรับโรคโควิด-19 กำหนดให้ลดจำนวนการบริโภคผงฟ้าทะลายโจรจาก 4 ครั้งต่อวันในโรคหวัด แล้วลดลงเหลือมาไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน ดังนั้นเพื่อให้บริโภคผงฟ้าทะลายโจรครั้งละไม่เกินปริมาณสูงสุด 3 กรัมต่อครั้งและ 3 ครั้งต่อวัน จึงบริโภคผงฟ้าทะลายโจรได้สูงสุดไม่เกิน 9 กรัมต่อวัน หรือ 9,000 มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นหากต้องใช้แคปซูลประมาณ 400 มิลลิกรัม ก็ต้องใช้ประมาณ 22.5 แคปซูล หรือครั้งละ 7.5 เม็ด โดยแบ่งการบริโภคผงฟ้าทะลายโจรครั้งละ 3 ครั้งต่อวันดังนั้นหากต้องการสารแอนโดรกราโฟไลด์ให้ได้มากถึง 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยเงื่อนไขเช่นนี้ฟ้าทะลายโจรที่ใช้ส่วนเหนือดินขึ้นไปจะต้องมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ขั้นต่ำ 2% หรือมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 8 มิลลิกรัมต่อแคปซูล จึงจะสามารถใช้ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายหลังจากพึงพอใจต่อการวิจัยสารสกัดที่มีแอนโดรกราโฟไลด์สูงถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันแล้ว ก็ลองพิจารณาหาปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่น้อยกว่านี้ โดยไม่เป็นภาระต่อเกษตรกรและแพทย์แผนไทยตลอดจนผู้บริโภคมากเกินสมควร โดยเฉพาะปริมาณผงหยาบฟ้าทะลายโจรในขณะที่องค์การอาหารและยา (อ.ย.) อาจจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกและงบประมาณในการตรวจวัดค่าสารแอนโดรกราโฟไลด์ให้กับเอกชนให้ได้อย่างรวดเร็วอย่างน้อยคือการตรวจฟรีในช่วงการระบาดสำหรับโรคโควิด-19 เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งติดฉลากแจ้งผลการตรวจให้ผู้บริโภคทราบด้วย เพื่อใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นโดยไม่สามารถวางขายได้โดยทั่วไปทั้งนี้สำหรับการแพทย์แผนไทยได้เคยมีการใช้ฟ้าทะลายโจรมาอย่างยาวนาน โดยไม่เคยเกี่ยงชนิดของเชื้อไวรัสโรคทางเดินหายใจ แม้จะไมได้อยู่ในตำรายาหลวง แต่มีการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาอย่างยาวนานและรู้สรรพคุณเหล่านี้ได้ก่อนมีการตีพิมพ์วิจัยเสียด้วยซ้ำ โดยปรากฏหลักฐานนอกจากตำรับยาพื้นบ้านในจังหวัดต่างๆแล้ว ยังปรากฏตำรับยาชื่อในโดยอาจารย์เชาน์ กสิพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ที่รวบรวมสมุนไพรที่ต้องการใช้ให้มากถึงครึ่งหนึ่งของยาอื่นๆทั้งหลาย ซึ่งแปลว่าตำรับ “ประสะฟ้าทะลายโจร” จะต้องมีการใช้กันมานานในวงการแพทย์แผนไทยก่อนปี พ.ศ. 2531 แล้ว โดยมีเนื้อหาตำรับยานี้ว่า[19]ด้วยปัญหาวัคซีนที่ยังไม่ลงตัวและวัคซีนก็ยังไม่ถึงขั้นยืนยันได้ว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้เมื่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่ได้หยุดการกลายพันธุ์ ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการจะเปิดประเทศใน 120 วัน ดังนั้นการเดินหน้าเปิดทางให้แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าไปบูรณาการในการใช้สมุนไพรเหล่านี้ให้สามารถเอาชนะโรคโควิด-19 ด้วยการให้หายโดยง่ายนั้น อาจจะเป็นคำตอบของการเปิดประเทศโดยการชนะทั้งโรคระบาดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ Plants me- tabolites: Possibility of natural therapeutics against the COVID-19 pandemic. Front Med (Lausanne). 2020;7:444.[3] Enmozhi SK, Raja K, Sebastine I, Joseph J. Andrographolide as a potential inhibitor of SARS-CoV-2 main protease: An in silico approach. J Biomolec Struc Dyn. 2020. (DOI: 10.1080/07391102.2020.1760136)[4] Mohammad T, Shamsi A, Anwar S, Umair M, Hus- sain A, Rehman MT, AlAjmi MF, Islam A, Hassan MI. Identification of high-affinity inhibitors of SARS-CoV-2 main protease: Towards the development of effective COVID-19 therapy. Virus Res. 2020;288:198102.[5] Shi TZ, Huang YL, Chen CC, Pi WC, Hsu YL, Lo LC, Chen WY, Fu SL, Lin CH. Andrographolide and its fluorescent derivative inhibit the main proteases of 2019-nCoV and SARS-CoV through covalent linkage. Biochem Biophys Res Commun. 2020;533(3):67–473.[6] Maurya VK, Kumar S, Prasad AK, Bhatt MLB, Saxena SK. Structure-based drug designing for potential antiviral activity of selected natural products from Ayurveda against SARS-CoV-2 spike glycoprotein and its cellular receptor. VirusDisease. 2020;31:179-93.[7] Murugan NA, Pandian CJ, Jeyakanthan J. Computational investigation on Andrographis paniculata phytochemicals to evaluate their potency against SARS-CoV-2 in compari- son to known antiviral compounds in drug trials. J Biomol Struct Dyn. 2020.[8] อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ, รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19, วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564[9] Norman R. 