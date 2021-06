เคาะซื้อไฟสถานศึกษา-รพ. เริ่ม1มิ.ย.-30ก.ย.ฟื้นฟูฐานราก

ผู้จัดการรายวัน360-กกพ. เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร นำร่อง 50 เมกะวัตต์ แบ่งโควตาเป็น กฟน. 12 เมกะวัตต์ กฟภ. 38 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อ 1 บาทต่อหน่วย มอบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดรับคำเสนอขาย เริ่ม 1 มิ.ย.-30 ก.ย.นี้ มั่นใจช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก



นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ได้ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเปิดและปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.2564 และภายในวันที่ 30 ธ.ค.2564 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า



สำหรับปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน 1 บาทต่อหน่วย(กิโลวัตต์ชั่วโมง) แบ่งออกเป็นพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 12 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วยโรงเรียน สถานศึกษา รวม 6 เมกะวัตต์ และโรงพยาบาล 6 เมกกะวัตต์ พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 38 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย โรงเรียน สถานศึกษา รวม 14 เมกะวัตต์ โรงพยาบาล 14 เมกะวัตต์ และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 10 ปี และมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564



ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟภ. และ กฟน.) ผ่านเว็บไซต์ กฟภ. และ กฟน. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคำเสนอขายไฟฟ้า โดยเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) ตามกรอบเวลาที่กำหนดดังกล่าว



“การประกาศครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายหลังจากที่ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2564 โดยมั่นใจว่าโครงการนี้ จะช่วยในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้”นายคมกฤชกล่าว



สำหรับการดำเนินงาน เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 ได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน PDP2018 rev.1 โดยให้ขยายผลจากการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่กำหนดการผลิตติดตั้งไม่เกินรายละ 10 กิโลวัตต์ ไปยังกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำการเกษตร (โครงการนำร่อง) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ส่วนที่เหลือใช้สามารถขายเข้าสู่ระบบได้ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ โดยที่สำนักงาน กกพ. จะรวบรวมข้อมูลความสนใจของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสดงอาทิตย์ต่อไป