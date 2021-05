แบงก์เฉพาะกิจรัฐอุ้มรายย่อยหนีตายโควิด ออมสิน-ธกส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2หมื่นล้าน

แม้ว่าถึงที่สุดแล้ว หนี้สินยังไม่สามารถปลดเปลื้องภาระลงได้ แต่มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลให้ขยายเวลาพักหนี้และปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ก็ช่วยต่อลมหายใจออกไปอีกเฮือกหนึ่งสำหรับผู้ค้ารายย่อย ประชาชน พนักงานบริษัท ที่เป็นหนี้ธนาคารออมสินและ ธกส. สามารถขยายเวลาพักชำระหนี้ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจของลูกค้ากล่าวสำหรับแบงก์ออมสินเปิดเผยว่า แบงก์เปิดให้ลูกค้าสมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ โดยแบงก์ประเมินว่ามีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ประมาณ 1 ล้านราย ซึ่งการพักหนี้รอบนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนคือไม่สามารถพักหนี้แบบอัติโนมัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และไม่สามารถกวาดทุกกลุ่มได้ โดยผู้ที่เข้ามาตรการพักหนี้รอบนี้ ต้องแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่นMyMo ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2564 ในรายที่มีเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีวงเงินกู้คงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และนิติบุคคลที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาอย่างไรก็ตาม หากลูกค้ารายใดจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการพักชำระหนี้เงินต้น ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนรายส่วนมาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง รายละ 10,000 บาท ธนาคารเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน MyMo เช่นกัน โดยจะแบ่งกลุ่มดูแลลูกค้าในระบบ MyMo เดิมก่อน 9 ล้านราย จากนั้นจะช่วยในกลุ่มที่มี MyMo ในกลุ่ม 6 จังหวัดสีแดงเข้ม และช่วยเป็นการทั่วไปจนครบเป้าหมาย 1 ล้านราย ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะค่อยๆ ทยอยปล่อยได้ตามกรอบสิ้นปี 2564สำหรับแบงก์ ธ.ก.ส.นั้นเปิดเผยว่า ได้กำหนดพักชำระหนี้ต้นเงิน จำนวน 2.82 ล้านราย ให้กับเกษตรกร, ผู้ประกอบการ, สหกรณ์การเกษตร, กลุ่มเกษตรกร, กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กรที่มีสัญญาเงินกู้ ที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 และเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป และต้องไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายรัฐ หรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขตามมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวแก่ลูกหนี้ โดยการพักชำระหนี้จะพักชำระเงินต้นออกไป 6 เดือน ถึง 1 ปี ตามความสมัครใจของลูกค้า โดยลูกค้าต้องชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้นนอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สำหรับเกษตรกรลูกจ้างภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3 ปีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th และCall Center 02 555 0555 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน LINE Official BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเห็นชอบมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย และเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน ผ่านธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.ภายใต้มาตการดังกล่าว รัฐบาล สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. แห่งละ 10,000 ล้านบาท) คิดอัตราตอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non - Performing Loans: NPLs) ร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 20,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนอกจากนั้น ครม.ยังเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจภายใต้การออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ข้างต้นของ ครม. ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในแบงก์เฉพาะกิจของรัฐ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยกล่าวว่า ธนาคารให้สิทธิลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นต่อไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถรักษาการจ้างงาน และประคับประคองธุรกิจให้ผ่านปี 2564 ไปได้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย กิจการพร้อมกลับมาฟื้นตัวในอนาคต ขณะที่ภาระหนี้ที่พักชำระไว้ จะนำยอดดังกล่าว ไปรวมให้ชำระในช่วงท้ายของสัญญา และในช่วงที่ผ่อนปรนนี้ ไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิตนอกจากนั้น SME D Bank จัดเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง เช่น “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กำหนดระยะเวลายื่นกู้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” อัตราดอกเบี้ย นิติบุคคล 2.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา 4.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี เป็นต้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น และแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ รวมถึง เพื่อความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทาง สามารถแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร https://www.smebank.co.th/ , แอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android , LINE Official Account: SME Development Bank เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357สำหรับการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธพว. ที่ผ่านมา หลังจากครบมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 6 เดือน เมื่อปลายปี 2563 ธนาคารได้ให้สิทธิลูกค้าพักชำระหนี้เงินต้นได้อีก 6 เดือน หลังจากนั้น เมื่อเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เมื่อต้นปี 2564 ได้ขยายสิทธิขยายระยะพักชำระหนี้เงินต้นให้อีก 6 เดือน โดยนับเฉพาะช่วงเดือนมกราคม 2564 ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ธพว.ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วประมาณ 10,000 ราย วงเงินประมาณ 17,000 ล้านบาท เมื่อรวมตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วประมาณ 27,000 ราย วงเงินประมาณ 44,000 ล้านบาทต้องบอกว่าปัญหาเรื่องรายได้และหนี้สินของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องใหญ่ อย่างที่ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบล่าสุดนี้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศ ที่ไม่ถึงกับถูกเลิกจ้างแต่ก็ถูกลดรายได้ ขณะที่กลุ่มแรงงานพนักงานบริการที่ต้องปิดกิจการ เลิกจ้าง ขาดรายได้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงยิ่งกว่า โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 20% ของการจ้างงานในการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการพักหนี้เพราะไม่สามารถจ่ายได้เพราะขาดรายได้ แต่การพักหนี้พักจริงเฉพาะเงินต้นแต่ดอกเบี้ยไม่ได้พักตาม ทางแบงก์ชาติซึ่งกำกับดูแลแบงก์พาณิชย์ จึงปรับมาตรการให้ช่วยเหลือลูกหนี้โดยการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบของการยืดระยะหนี้ให้ยาวขึ้นและคิดดอกเบี้ยต่ำ ส่วนการผิดนัดชำระหนี้ แต่เดิมธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ยจากฐานเงินต้นทั้งหมดก็ให้คิดเฉพาะในส่วนของวดที่ผิดนัดชำระเท่านั้นนอกเหนือจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ที่ผ่านมา ทางแบงก์ชาติเองก็ควานหาทางออกและลดปัญหาภาระหนี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิดรอวันพลิกฟื้นกลับคืนมา โดยหนึ่งในมาตรการของแบงก์ชาติที่ลูกหนี้แห่เข้าร่วมล้นหลามจนกระทั่งต้องยืดเวลาออกไปคือ “ที่มุ่งเน้นแก้หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีสัดส่วนสูงถึง 34% หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของการจ่ายหนี้ทั้งหมด“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ซึ่งจัดขึ้นโดยแบงก์ชาติ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เพื่อให้ลูกหนี้สามารถยื่นขอไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลโดยกำหนดเดิมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์-14 เมษายน 2564 แต่มีประชาชนมากกว่า 200,000 คน สนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมเกือบ 500,000 บัญชี แบงก์ชาติจึงขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งนี้ แบงก์ชาติเข้าไปจัดทำข้อตกลงที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลาง มีข้อเสนอการรับชำระหนี้ที่อยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้สามารถปฏิบัติได้จริง และยังใช้ข้อเสนอและเงื่อนไขของโครงการคลีนิกแก้หนี้ เข้าร่วมด้วย ซึ่งช่วยให้ลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยหนี้ได้ง่ายขึ้น ได้รับเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยเอง อีกทั้งครอบคลุมบัตรทุกกลุ่มทุกสถานะทั้งหนี้ดี ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน, หนี้เสีย ก่อนฟ้องและอยู่ระหว่างฟ้อง และหนี้เสียที่มีคำพิพากษาบังคับคดีแล้วสำหรับรายละเอียดข้อเสนอการชำระหนี้นั้นแตกต่างออกไปตามสถานะของหนี้ 3 กลุ่ม แยกเป็น กลุ่มลูกหนี้สถานะยังเป็นหนี้ดี สามารถขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 16% เป็นหนี้ที่ยืดเวลาผ่อนนาน 4 ปี ดอกลดลงเหลือ 12% มีค่างวดคงที่ และไม่กระทบประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบูโร ส่วนบัตรเงินสด สามารถผ่อนได้นาน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยใม่เกิน 22% ส่วนสินเชื่อบุคคล ประเภทผ่อนรายเดือนดอกเบี้ยสูงถึง 25% สามารถลดเหลือ 22% และลดค่างวดลงได้ 30%ส่วนกลุ่มลูกหนี้สถานะเป็นหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลทั้งงที่ยังไม่ถูกฟ้องและถูกฟ้องแล้ว ข้อเสนอที่ได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการคลินิกแก้หนี้ คือ สามารถผ่อนชำระหนี้ได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยทางออนไลน์ของศาล เมื่อตกลงกันได้แล้วสามารถเลือกไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงได้ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศสำหรับกลุ่มลูกหนี้สถานะเป็นเอ็นพีแอลและมีคำพิพากษาบังคับคดีแล้ว ปกติเจ้าหนี้จะไม่ยอมเจรจา แต่ในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เจ้าหนี้เปิดให้ลูกหนี้เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้อีกครั้ง และได้รับการผ่อนปรนให้ชำระเงินต้นนานสูงสุด 5 ปี งดเว้นดอกเบี้ยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ มีเจ้าหนี้เข้าร่วม 23 แห่ง เป็นแบงก์พาณิชน์ 11 แห่ง และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือธนาคาร (non-bank) จำนวน 12 แห่ง โดยช่องทางและขั้นตอนลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ มีหลายช่องทางให้เลือกผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน และผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมงาน 23 แห่ง และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.), ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี