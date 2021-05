ปรับแผน"วอล์กอิน"ฉีดวัคซีน-ลูกยางสาวไทยติดเชื้อ22ราย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,983 ราย เสียชีวิตทำสถิติสูงสุด 34 ราย คกก.วัคซีนแห่งชาติ ปรับแผนเปิดให้ "วอล์กอิน" ฉีดวัคซีนได้ ปูพรมเข็มแรกให้มากที่สุด เร่งจัดหา-เพิ่มความหลากหลายวัคซีนให้มากขึ้น “บิ๊กตู่”ตรวจสถานที่ฉีดวัคซีนนอกรพ. ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรฐาน ต้องทำลายความหวาดกลัวให้ได้ เล็งขยายจุดให้บริการไปตจว.ลดความแออัด "หมอธีระวัฒน์" เผย โควิดสายพันธุ์ "อินเดีย" สุดอันตราย จัดการได้ยาก แต่รับมือได้หากฉีดวัคซีนและวินัยทางสังคม WHO เผยลามแล้ว 44 ประเทศ ขณะที่ลูกยางสาวไทย ติดโควิดอื้อ 22 ราย ถอนตัวลุยเนชั่นส์ลีกแล้ว นายอำเภอเกาะพะงัน เตรียมแจ้งความเอาผิด "พลอย เฌอ มาลย์"



วานนี้ (12 พ.ค.) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,983 ราย ผู้เสียชีวิต 34 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 88,907 ราย หายป่วยแล้ว 59,043 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 486 ราย โดยผู้เสียชีวิตมาจากจังหวัดสมุทรปราการ 13 ราย และกรุงเทพฯ 10 ราย



คกก.วัคซีนฯ ปรับแผนปูพรมฉีดเข็มแรก



นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2 เพื่อหารือแนวทางการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย ซึ่งเน้นย้ำในการจัดหาและให้บริการวัคซีนให้เพียงพอสำหรับคนไทย และคนที่อาศัยอยู่ในไทยทุกคนให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง



โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ แนวทางการจัดหาวัคซีนสำหรับประเทศไทย ที่ตั้งเป้าไว้จากเดิมคือ 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส ภายในปี 65 ประเด็นที่ 2 เร่งการทำงานเชิงรุก หารือแนวทางให้การเจรจาสั่งซื้อวัคซีนมีความคืบหน้าที่เร็วขึ้น และเจรจาบริษัทผู้ผลิตวัคซีนให้หลากหลายเพิ่มขึ้น รวมถึงพิจารณาปรับแนวทางการฉีดวัคซีนใหม่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามจุดให้บริการได้เลย เพื่อเร่งปูพรมสำหรับวัคซีนเข็มแรกจำนวนมากที่สุด จากเดิมที่เป็นแผนการฉีดให้ครบคนละ 2 โดส เพื่อช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต



"สธ. ตั้งเป้าผลักดันการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยอย่างเต็มที่ การทำงานของทุกภาคส่วนขณะนี้พยายามให้การบริหารจัดการวัคซีนเข้าถึงและเพียงพอสำหรับทุกคน ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญลำดับสูงสุด เนื่องจากวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ" นายอนุทิน กล่าว



“บิ๊กตู่”ตรวจความพร้อมจุดฉีดวัคซีนนอกรพ.



บ่ายวานนี้ (12พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ณ บริเวณชั้น 3 sky Hallศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ผู้บริหาร รพ.รามาธิบดี ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ



สำหรับสถานที่ฉีดวัคนนอกโรงพยาบาล หรือ "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย" ณ บริเวณชั้น 3 sky Hallศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เป็น 1 ใน 14 แห่ง โดยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วน โดยสามารถให้บริการ 1,000 คน ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. กลุ่มเป้าหมายแรกของการให้บริการเป็นกลุ่มบุคลากรด่านหน้า ที่ต้องปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง ที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมากซึ่งได้รับการลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม. แล้ว



เบื้องต้น กทม.ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคนของภาคเอกชน เพื่อให้บริการฉีดวัคซึนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล พร้อมให้บริการ 14 แห่ง ได้แก่ 1.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี 2. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ร่วมกับ รพ.วชิรพยาบาล 3. ไอคอนสยาม ร่วมกับรพ.ศิริราช 4. True Digital Park ร่วมกับรพ.ศิริราช 5. สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมกับรพ.จุฬาลงกรณ์ 6. SCGบางชื่อ ร่วมกับกรมการแพทย์ 7. เดอะมอลล์ บางกะปี ร่วมกับ รพ.นพรัตนราชธานี 8. เดอะมอลล์ บางแค ร่วมกับ ม.สยาม 9. ธัญญาพาร์ค ร่วมกับรพ.เครือบางปะกอก 10. เอเชียทีค ร่วมกับรพ.เครือบางปะกอก 1 1. โรบินสัน ลาดกระบัง ร่วมกับรพ.เครือบางปะกอก 12. โลตัส มีนบุรี ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก 13. บิ๊กชี บางบอน ร่วมกับรพ.เครือบางปะกอก และ 14. PTT Stationพระราม 2 ร่วมกับรพ.เครือบางปะกอก



ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เสนอสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 11 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพร้อมอุปกรณ์และบุคลากร โดยสำนักอนามัย จะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ กำหนด และเมื่อสามารถเปิดให้บริการ"หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย" ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ครบทั้ง 25 แห่ง



ต้องทำลายความกลัววัคซีนให้ได้



โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราต้องทำลายความหวาดวิตกความกลัวในการฉีดวัคซีนให้ได้ ต้องทำลายมันให้ได้ ต้องมีความเชื่อมั่น เพราะรัฐบาลยืนยันว่า วัคซีนที่นำเข้ามามีการตรวจสอบมาตรฐาน อาจจะเข้มงวดกว่าต่างประเทศเขาด้วยซ้ำไป วันนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องทยอยเข้ามา ถ้ามองว่า สถิติมันสูงขึ้น มันเป็นอย่างนั้นมากขึ้น อะไรมากขึ้น อย่าลืมว่าโอกาสมันเป็นเพียง 0.0 กว่าๆ ที่มันจะเกิดขึ้น วันนี้เราต้องเดินหน้าไปได้ การจัดหาวัคซีน การฉีดวัคซีน และการดูแลต่างๆ ทุกมิติเป็นวาระแห่งชาติไทย ประเทศไทยของเราทุกคน



ฉะนั้นเราต้องร่วมมือกัน และฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้าเผยแพร่มาที่ไม่เป็นเรื่องจริง ก็อย่าไปแพร่ต่อ ขอให้ฟังช่องทางของรัฐบาลให้มากหน่อย ของกระทรวงสาธารณสุข ก็ขอให้ไปเชิญชวนคนมาฉีดให้มากขึ้น



เล็งขยายจุดฉีดวัคซีนไปตจว.ลดความแออัด



ภายหลังการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน นายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนและคณะ ทั้งสาธารณสุข มหาดไทย สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และกทม. ทั้งหมดได้ร่วมขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับสภาพการเป็นวาระแห่งชาติ การจัดหาวัคซีน การกระจาย การฉีดวัคซีน เป็นแนวทางในการร่วมมือในช่วงเดือนพ.ค. ซึ่งมีจำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้น และต่อไปในเดือนมิ.ย.ก็จะมีเพิ่มอีก และในไตรมาส 3 และ 4 ก็จะมียี่ห้ออื่นเพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งรัฐบาลจะต้องเดินหน้าเป็นขั้นๆไป จะเห็นได้ว่าหลายประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่ แม้แต่ในประเทศอาเซียนด้วยกัน บางประเทศมีวัคซีนไม่เท่าเรา เพราะบางส่วนเป็นวัคซีนจากการบริจาคเพื่อให้มาทดลอง แต่ของเรามีการตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด



ทั้งนี้ ในเดือนมิ.ย.นี้ จะระดมฉีดวัคซีนเข็มแรก เพราะเราทราบดีว่าแค่การฉีดวัคซีนเข็มเดียว ก็สามารถป้องกันได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นฉีดย่อมดีกว่าไม่ฉีด



วันนี้เรามีศูนย์ฉีดวัคซีนเอกชนแล้ว 14 แห่ง ที่พร้อมให้บริการ และจะเพิ่มเป็น 25 แห่งในเร็วๆนี้ โดยจะขยายโมเดลนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป ไม่เช่นนั้นจะเกิดความแออัด เพราะวัคซีนเข้ามามาก ก็จะไปได้ทั้งหมด ซึ่งเดือนหน้าก็คงจะดีขึ้น ในส่วนการจองวัคซีนวันนี้ อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง พอสมควร เรากำลังปรับปรุงแอปพพิเคชัน"หมอพร้อม" เพราะบางทีหมอพร้อม ท่านก็ไม่พร้อม เพราะเข้ากันไปทีเดียวพร้อมกัน จึงขอให้ฟังการชี้แจงจากทางการด้วย



"หมอธีระวัฒน์" เผยโควิดอินเดียสุดอันตราย



รายงานจากเพจ “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” หรือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่ต้องจับตาสูง จนถึงกลายเป็นสายก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง โดยได้ระบุข้อความว่า



"โควิดซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาจนกลายเป็นที่เรียกว่าสายพันธุ์ ที่ต้องจับตามองด้วยความกังวลสูง ( variant of high global concern ) ไปจนถึงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง (high consequence) ล้วนแล้วแต่เกิดจากการระบาดที่รุนแรงแรงกว้างขวางจนเกิดการวิวัฒน์ ให้มีความเก่งกาจขึ้น (gain of function) ตั้งแต่ สายอังกฤษ แอฟริกาใต้ บราซิล ฟิลิปปินส์และอินเดีย ที่ถูกจัดจากองค์การอมามัยโลกให้ทั่วโลกจับตา และในอีกไม่ช้าไม่นาน ถ้าสถานการณ์คุมไม่ได้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็จะเกิดมีสายใหม่เกิดขึ้นอีก



ในส่วนของสายอินเดีย ที่มีการตรวจพบมานานพอสมควรในประเทศไทย หลายรายด้วยกันแล้ว ในสถานกักตัว ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตุจากหมอและนักวิทยาศาสตร์อินเดียและหลายกลุ่ม ในไวรัสสายนี้มานานพอสมควร ที่ว่าสามารถ “จับลึก” นั่นก็คือไถลลงไปจับกับหลอดลมส่วนลึกและถุงลมแทนที่จะเป็นโพรงจมูกและลำคอ



“จับแน่น” ทำให้มีความสามารถในการติดเชื้อได้เก่งขึ้นและจากนั้นแพร่ได้ง่ายขึ้น



“หลีกหนี” การมองเห็นการเฝ้าระวังตรวจตราของระบบป้องกันและภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีน



ทั้งนี้ยังหมายควบรวมไปถึงภูมิคุ้มกันที่ได้จากการติดเชื้อครั้งแรกจากโควิดธรรมดา และเมื่อติดเชื้อสายใหม่นี้ สามารถมองเห็นจับได้ แต่ไม่ยับยั้งไวรัสและกลับจับไวรัสไปส่งให้ เซลล์ที่มีหน้าที่ป้องกันไวรัส โดยมีหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อ แต่กลับปล่อยสารอักเสบขึ้นมาแทนเลยเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อและต่อทุกระบบในร่างกาย



ถือเป็น “บาป” ที่ภูมิคุ้มกันไม่รู้จักปรับตัวพัฒนาขึ้นมาสู้กับของใหม่ (original antigenic sin: ที่ทราบกันมาตั้งแต่ปี 1960) และในลำดับต่อไป ถ้าไวรัสมีการปรับเปลี่ยนส่วนท่อนต่างๆที่ปกติออกแบบมาอยู่แล้วเพื่อก่อโรคให้มีความรุนแรง และกลับรุนแรงขึ้นไปอีก จนมีปัญหาในการรักษาและรวมไปกระทั่งถึงดื้อยาที่ใช้ได้ผลอยู่ในปัจจุบัน จะกลายเป็น สายที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างสูง ทั้งหมดนี้สามารถชนะได้ด้วยวัคซีนพร้อมกับมีวินัยทั้งทางบุคคลและทางสังคมอย่างเข้มข้นพยายามสงบการระบาดให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อย่างไรก็ตามสายใหม่เหล่านี้ ต้องเล็ดลอดเข้ามาไม่ช้าก็เร็ว และแพร่ระหว่างคนไทยสู่คนไทย แต่ทั้งหมดเพื่อเป็นการซื้อเวลา เพื่อรอวัคซีนพัฒนารุ่นที่สองต่อไป"



โควิด'อินเดีย'ลาม44ประเทศ



สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน องค์การอนามัยโลก (WHO)เปิดเผยว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B1617 ซึ่งพบการระบาดครั้งแรกในอินเดีย และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย ได้แพร่ระบาดใน 44 ประเทศ จาก 6 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก



องค์การอนามัยโลก ระบุในรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ว่า พบเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งพบการระบาดครั้งแรกในอินเดียเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน ใน 44 ประเทศ จาก 6 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกในระบบฐานข้อมูลแบบเปิดจีโนม (GISAID) และองค์การอนามัยโลกยังได้รับรายงานตรวจพบการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเพิ่มอีก 5 ประเทศ โดยอังกฤษเป็นประเทศที่พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นจำนวนมากนอกเหนือไปจากอินเดีย



ก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ซึ่งมีเชื้อโควิดอีก 3 สายพันธุ์ที่พบการระบาดครั้งแรกในอังกฤษ บราซิล และแอฟริกาใต้รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เชื้อโควิดที่ปรับปรุงสายพันธุ์เหล่านี้มีอันตรายกว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม เนื่องจากแพร่เชื้อได้รวดเร็ว ทำให้มีผู้เสียชีวิต หรือต้านทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากขึ้นกว่าเดิม



วอลเลย์บอลสาวทีมชาติติดเชื้อ 22 ราย



นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เผยว่าเมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 ได้ตรวจพบเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ไปช่วยสนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันเนชั่นลีก ระหว่าง 25 พ.ค.- 19 มิ.ย. 64 ที่เมือง ริมินี ประเทศอิตาลี ติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 4 คน โดยที่นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาทั้ง 4 คน มีความใกล้ชิดนักกีฬา



ต่อมาเมื่อเช้าวันที่ 11 พ.ค.64 สมาคมฯได้ประสาน รพ.ปิยะเวท เพื่อทำการตรวจ ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 37 คน ในตอนเช้าวานนี้ (12 พ.ค.) ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อซึ่งมีทั้งผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา จํานวน 22 คน โดยรพ.ปิยะเวท จะรับตัวทั้งหมดมาเข้ารับการดูแลรักษา และทางสมาคมฯ จะได้รีบแจ้งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ เพื่อขอถอนทีมด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว



แจ้งความเอาผิด"พลอย เฌอมาลย์"



รายงานแจ้งเพิ่มเติมว่า นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 เกาะพะงัน เตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดี พลอย เฌอมาลย์ ในข้อหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ปิดปิดไทม์ไลน์ ไม่ยอมกักตัว 14 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังมาจากพื้นที่เสี่ยง