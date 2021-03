บินไทยสมัครใจออก2.8พันคน จับตา“เทอร์มินัล2ตัดแปะ”เข้าครม.

ผู้จัดการรายวัน360-“ชาญศิลป์” ยันพนักงานพร้อมใจร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่โครงสร้างใหม่ตามแผนฟื้นฟู มีพนักงานเข้าสู่กระบวนกลั่นกรอง 1.35 หมื่นคน สมัครใจออก 2.8 พันคน เหลือ 800 คนยังไม่ตัดสินใจ ระบุผลักดันแผนฟื้นฟูให้ได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้าน “สามารถ” จับตาชงเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ เข้า ครม. วันนี้



นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พ.ค.2564 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ศาลล้มละลายและเจ้าหนี้ว่าบริษัทการบินไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการบินที่มีภาวะการแข่งขันสูง ว่า บริษัทได้รับความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมโครงการเสียสละต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Together We Can) และโครงการลาระยะยาว (LW20) รวมทั้งโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A, MSP B และ MSP C) เพื่อให้บริษัทสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ และแผนฟื้นฟูประสบความสำเร็จ



สำหรับพนักงานที่พร้อมจะร่วมฝ่าฟันวิกฤต ได้ขอให้พนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Relaunch) ซึ่งบริษัทได้ปิดรับการแสดงความจำนงเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564 มีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองรวมประมาณ 13,500 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 17,121 คน (ไม่รวม Outsource และพนักงานสำนักงานสาขาต่างประเทศ) และมีพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสมัครเข้าโครงการ MSP B และ MSP C Block 1 , 2 และ 3 ประมาณ 2,800 คน โดยมีพนักงานที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแสดงความจำนง หรือเข้าร่วมโครงการ MSP ใดๆ อีกประมาณ 800 คน



“บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้แผนฟื้นฟูได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อีกทั้งพนักงานการบินไทยมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเสียสละและให้ความร่วมมือกับบริษัทในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธ์ศาสตร์ที่แผนฟื้นฟูกำหนดไว้ เพื่อให้การบินไทยกลับมาดำเนินธุรกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติต่อไป”นายชาญศิลป์กล่าว



วันเดียวกันนี้ นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประเด็น “ระวังกลลวง! เทอร์มินัล 2 ตัดแปะเข้า ครม. (23 มี.ค.64)” ว่า แว่วมาว่า ข้อเสนอของ ป.ป.ช. ที่ไม่เอาเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ (ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ) แต่ให้ขยายเทอร์มินัล 1 ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกแทน เพราะถูกกว่าถึงประมาณ 3 หมื่นล้านบาท จะเข้า ครม. ผู้ที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างยาวนานและประชาชนผู้สนใจเฝ้าติดตามด้วยใจจดจ่อ เพราะรู้ว่า ทอท. จะดันให้ได้ โดยจะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ พร้อมกับขยายด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอของ ป.ป.ช.



สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ ทอท.ดำเนินการดังนี้ 1.เร่งขยายเทอร์มินัล 1 ด้านทิศตะวันออก ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2553 รวมทั้งขยายด้านทิศตะวันตกด้วย เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 75 ล้านคนต่อปี และ 2.ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ที่ให้ขยายด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตามด้วยก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ด้านทิศใต้ใกล้ถนนบางนา-ตราด เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 120 ล้านคนต่อปี เป็นลำดับแรกก่อน แล้วจึงนำส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือมาพิจารณาว่ายังคงมีความจำเป็นอีกหรือไม่



“ดูข้อเสนอของ ป.ป.ช. แล้ว เห็นชัดว่า ป.ป.ช.ไม่ได้เสนอให้ก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ พร้อมกับขยายเทอร์มินัล 1 ด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ดังนั้น จึงต้องติดตามว่า ครม.จะเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ป.ป.ช.หรือไม่”นายสามารถระบุ