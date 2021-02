การบินไทยเออร์ลีอีก2ล็อตจ่ายสูงสุด400วันพ่วงตั๋วโดยสาร

ผู้จัดการรายวัน360 - การบินไทย เปิดเออร์รลีฯ อีก 2 ชุดใหญ่ รับปรับโครงสร้างใหม่ มีผล 1 พ.ค. 64 ชดเชยสูงสุด 400 วัน เงินเงินตอบแทนพิเศษ 4 เดือนพร้อมสิทธิประโยชน์ ตั๋วโดยสาร 15-20 ใบ ตามเงื่อนไข เริ่มรับสมัครชุดแรก 9ก.พ. – 2 มี.ค. นี้



รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติหลักการให้ดำเนินการโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan - MSP) และได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และขั้นตอนของโครงการดังกล่าว และพนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว (Leave with 20% pay หรือ LW20) มีสิทธิเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร MSP B ได้นั้น ทั้งนี้ ในเดือนก.พ. 2564 บริษัทฯจะมีการประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ โครงสร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 2564



ล่าสุด ได้ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ MSP B ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการลาระยะยาว LW20 และโครงการ MSP C คือ พนักงานที่มีความประสงค์และสมัครใจลาออกเพิ่มเติม โดยแบ่งรับสมัครเข้าโครงการเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วง 1 สมัคร 19ก.พ. – 2 มี.ค. 2564 ประกาศผล 5 มี.ค. 2564 , ช่วง 2 สมัคร 3 มี.ค.- 16 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564 , ช่วง 3 สมัคร 17 มี.ค.- 1 เม.ย. 2564 ประกาศผล 5 เม.ย. 2564 และ ช่วง 4 สมัคร 2 เม.ย.- 19 เม.ย. 2564 ประกาศผล 23 เม.ย.2564 โดยพนักงานได้รับการอนุมัติ MSP B ทุกช่วง จะมีผลลาออกพร้อมกันในวันที่ 1 พ.ค.64 โดยจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้ เวลาทำงานน้อยกว่า 120 วัน ไม่ได้รับเงินตอบแทน / ทำงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน / ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน/ ทำงานครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน / ทำงานครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี รับค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน / ทำงานครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี รับ ค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน/ ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป รับค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน



ส่วนเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม 4 เดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามระเบียบ และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบของบริษัทหรือของกองทุนที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะชำระเงินบำเหน็จเป็นรายงวด รวม 4 งวด และแบ่งจ่ายค่าตอบแทน เริ่มงวดแรก ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ส่วน MSP C จ่ายงวดแรกเดือนก.ย.64



ส่วนสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารนั้น โดยพนักงานที่ได้รับการอนุมัติ ทั้ง 2 โครงการทุกช่วง จะได้รับบัตรโดยสาร สำรองที่นั่งไม่ได้ หรือต้องรอหลังจากที่มีที่นั่งว่างแล้ว ทั้งสิ้นรวม 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทย สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ) โดยพนักงานที่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการ MSP Bและ C แล้ว ไม่มีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความจำนงอีก ไม่ว่าในกรณีใด และสละสิทธิในการฟ้องร้อง และจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ต่อบริษัท รวมถึงกรรมการบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกต่อไป ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเข้าโครงการได้รูปแบบ Online ที่ e-Personnel Information [https://tsq.thaiairways.com/ThaiSquare/index.jsp] ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.จนถึงวันที่ 19 เม.ย.นี้