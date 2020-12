“หัวโจก”ตัดหาง“ค้อนเคียว” เสียววาบโทษถึง “ริบคอ”

– โดดหนีกันจ้าละหวั่นหลังเพจเฟซบุ๊กหนึ่งในเพจหลักที่คอยแจ้งความเคลื่อนไหวของเปิดแคมเปญหวาดเสียวจุดพลุโดยการโพสต์ตัวอักษร R และ T เป็นรูปสัญลักษณ์อันคล้ายคลึงธงชาติสหภาพโซเวียต และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของหนำซ้ำ ยังมีการให้คำนำหน้าแนวร่วมคนอื่นๆ ว่าที่ว่ากันว่าเป็นคำนำหน้าชื่อในกลุ่มคนที่นิยมระบอบคอมมิวนิสต์ย้อนไปก่อนหน้านั้นมีการปูพรมมาก่อนหน้าหลายวัน เมื่อมีการโพสต์ในเพจเดียวกันถึงแนวคิดการปกครองแบบโดยระบุว่า เป็นรูปแบบการปกครองที่แพร่หลายทั่วโลก เน้นการกระจายอำนาจการปกครอง ผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม มิใช่ตกทอดทางสายเลือด ไม่มีเลือดสีน้ำเงิน ไม่มีเลือดสีอื่นใด มีเพียง “สีแดง”จับได้ไล่ทันไม่ยากว่า R ที่ว่า ไม่ได้ รีสะต่ง.. รีสตาร์ท อะไรหรอก แต่จริงๆ แล้วหมายไปถึง “Republic” หรือ “สาธารณรัฐ”ผสมคำได้ว่า Republic of Thailand” หรือสาธารณรัฐไทยแต่ก็ยังพยายามอธิบายความหายว่า “คอมมิวนิสต์” ไม่ได้หมายถึง “เผด็จการ” อะไร แค่เห็นดีด้วยในแง่ “รัฐสวัสดิการ”คงแกล้งหลงลืมไปว่า “คอมมิวนิสต์” ก็ไม่ใช่ “ประชาธิปไตย” ที่ “ม็อบเป็ด” กลุ่มราษฎร 2563 เพรียกหาอยู่อย่างแน่นอน อย่างแน่นอนภายหลังจากที่ “เพจปลดแอก” โพสต์หลายครั้งเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว ก็เจอ “โห่” จากแนวร่วมตัวเองสนั่นหวั่นไหวเปิดหัวด้วยท่อน้ำเลี้ยงม็อบเจ้าของสมญาก็ไปร่วมคอมเม้นท์ว่า” ล้อกับสถานการณ์ฝุ่นจิ๋วปกคลุมพื้นที่ กทม. ทำเอา “ติ่งเฮียบุ๊ง” เข้ามาเห็นดีเห็นงามด้วยยกใหญ่หนึ่งในคอมเมนท์ของ “ติ่งเฮียบุ๊ง” ระบุว่า “เผื่อน้องฟอร์ด (ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี เลขาธิการเยาวชนปลดแอก และหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของกลุ่มราษฎร) มาอ่านเม้นเสี่ย...ฝากถึงน้องฟอร์ด ฝากเม้นท์นี้ผ่านไปถึงน้องฟอร์ดทัดเทพ หยุดคิดสักนิด อยู่นิ่งๆสักพัก รับฟังความคิด ความเห็นและบริบทอื่นก่อนดีไหม การจะอธิบายอะไรๆเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ เพื่อให้ผู้คนเห็นด้วยและคล้อยตาม มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดเดียว ผลงานที่ผ่านมาของคำว่าคอมมิวนิสต์ มันคือความล้มเหลว มันสู้เสรีนิยม หรือทุนนิยมไม่ได้....ถ้าน้องฟอร์ดหรือใครก้อแล้วแต่พยายามดันมุกนี้ มันลำบากมากนะลู๊ก มันแป๊กมากนะ...CPT ล้มเหลวเพราะอะไร.. มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งกันเองในพรรคเท่านั้นนะ แต่มันคือความล้มเหลว ที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เหนือกว่า ผลลัพธ์ ที่เหนือกว่า ให้คนคล้อยตามได้..บางครั้งเราต้องฟังคนอื่นมากๆ ในเรื่องแบบนี้ การจะมาโปรอะไรตรงๆแบบนี้ มันจะไปต่อยาก...เยาวชนปลดแอก เดินมาดีแล้ว เดินมาในระบาบนำเดียวกันกับธรรมศาสตร์ และการชุมนุมเลยล่ะ ผมอยากเขียนอะไรมากกว่านี้ ผมชื่นชมน้องฟอร์ดมากนะ แวะไปดูในเฟสผมได้ แต่ด้วยความรักและนับถือและชื่นชมน้อง จึงต้องบอกออกหน้าเฟสแบบนี้ล่ะคับ #ลองคิดดูอีกทีนะลูก”หรือบางคอมเมนท์ที่บอกว่า “เสียแรงที่ชื่นชม กูเอาประชาธิปไตย กูไม่เอาคอม (คอมมิวนิสต์)"ไม่เท่านั้น “เฮียบุ๊ง-ปกรณ์” ยังได้ป่าวประกาศกับแนวร่วมด้วยว่า “เพจหลักของการเคลื่อนขบวนที่จับต้องได้ คือเพจนี้นะครับ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration”พร้อมแชร์โพสต์ของแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนปลดแอก เพราะเป็นสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯเท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ “เพนกวิน” ก็เพิ่งออกมาคำราม ประกาศยุติบทบาทการทำงานของ “การ์ดอาสา” ทุกกลุ่ม โดยบอกว่า เตรียมจัดทีมงานที่ผ่านการฝึกฝนช่วยอำนวยความสะดวกการชุมนุมแทนประเด็นการ์ดก็มีมุมเล็กๆ จากหัวหน้าการ์ดเสื้อแดง ที่มีดรามากับ “แกนนำม็อบ” และถอนตัวออกไปก่อนหน้า ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแฉว่าเป็นอีหนึ่งความขัดแย้งภายในของ “ม็อบเป็ดน้อย” ที่อาจจะเป็นเหตุทำให้การชุมนุมในระยะหลังชักจะ “ซาลง” ทั้งที่เคยประกาศกร้าวย่างเข้าเดือน ธ.ค.63 จะม็อบถี่ ม็อบต่อเนื่อง เป็นม็อบเฟสติวัล แต่เอาเข้าจริงกลับ “เครื่องดับ” ไปซะดื้อๆแล้วก็ใช้วิธีเปิดฟลอร์หน้าโรงพักยามที่แกนนำ-แกนตามทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหา “มาตรา 112” ที่มีออกมาเป็นรายวันมากกว่าที่หวังโหนกระแส คอนเสิร์ตใหญ่ของโดนปิดเพราะมาตรการคุมโควิด-19 ห่วยแตก ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นยังต้องมาปวดเฮดกับ “แก๊งปลดแอก” ที่จู่ๆโยนระเบิด “คอมมิวนิสต์” ออกมาตะเพิดแนวร่วมอีกล่าสุด 2 แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯอย่างถึงกลับมาออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่า ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องสาธารณรัฐเลยโดย “บิ๊กกวิ้น” ออกตัวว่า ไม่ได้เป็นสมาชิกของเยาวชนปลดแอก และทำงานกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมาโดยตลอด แต่มีทำงานร่วมกันบ้าง ซึ่งก็เคารพและมองว่า ไม่ใช่เรื่องผิดที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกจะแสดงออก“ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและรัฐสวัสดิการ จึงตกผลึกเป็น 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมมองว่า หากปฏิรูปสถาบันได้ ข้อเรียกร้องอื่นๆก็จะบรรลุผลไปด้วย โดยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า เนื้อหาของกลุ่มเยาวชนปลดแอกไปได้กับขบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้หรือไม่ เพราะการต่อสู้ไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนที่ออกมาร่วมกัน...ไม่มีความขัดแย้งกับ เพราะใช้แนวทางแสวงจุดร่วม-สงวนจุดต่าง แยกกันเดิน ร่วมกันตี ใครเห็นด้วยกับข้อเสนอ 3 ข้อก็พูดคุยกันได้”เช่นเดียวกับ “ทนายอานนท์” ที่ยืนยันว่า ไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่ขบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นขบวนการใหญ่ มีความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่มีจุดร่วมที่สำคัญคือข้อเรียกร้อง 3 ข้อหากจำกันได้หลังการประกาศ 10 ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แล้ว มีการชุมนุมอีกครั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 16 ส.ค. ซึ่งเวทีวันนั้น “แก๊งปลดแอก” เป็นเจ้าภาพปรากฏว่า มีการกีดกันไม่ให้ “เพนกวิน” รวมถึง “ผู้ประกาศ 10 ข้อเรียกร้อง ขึ้นเวทีที่อนุสาวรีย์ผระชาธิปไตย จน “พี่กวิ้น-น้องรุ้ง” งอนตุ๊บป่อง โดดขึ้นตุ๊กตุ๊กกลับบ้านไป อ้างว่าอาการหอบหืดขึ้นน่าแปลกที่ “หัวโจกม็อบ” ที่ประกาศสู้ตาย แอ่นยอกพร้อมรับคดี “มาตรา 112” ไม่อินไปกับข้อเสนอ “คอมมิวนิสต์”ไม่เท่านั้นยัง “ตัดหาง” ขอไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยซ้ำเฉลยแบบไม่ต้องเชี่ยวชาญชำนาญกฎหมาย แค่อ่านหนังสือออกก็รู้ว่า การห้าวหาญท้าชน “สถาบันฯ” กับการชูเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครอง มันต่างกันฟ้ากับเหวกฎหมายที่เรียงต่อกันในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแค่มาตราเดียว แต่โทษทัณฑ์ต่างกันลิบ กล่าวคือ “มาตรา 112” อันเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น มีโทษจำคุก 3-15 ปีเท่านั้นสำคัญกว่านั้นการมีหมายมาตรา 112 ยังเป็นทางหนีทีไล่ที่มีโมเดลให้ดูแล้วว่า สามารถขอลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศได้อยู่แล้ว เหตุใดต้องไปเสี่ยงถูก “ริบหัว” กับมาตรา 113 ฐานเป็น “กบฏ” ล้มล้างการปกครองด้วยถือเป็นการฉายภาพความขัดแย้งของ “ม็อบเป็ดน้อย” อีกครั้งที่สะท้อนว่า ทะเลาะกันเหมือน “เด็กแย่งของเล่น”จะว่าต้องการหา “มุมฉีก” เพื่อ “ชิงการนำ” กันอย่างไรก็ตามแต่อย่างหนึ่งที่แจ่มแจ้งแดงแจ๋ก็เรื่อง “หมิ่นสถาบันฯ” ที่กลายเป็น “จุดร่วม” ของ “กลุ่มราษฎร” ที่ไม่ยักจะมีแกนนำทักท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่า “จุดร่วม” เดียวกันของม็อบคือ “ล้มเจ้า-ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์”