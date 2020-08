เปิดงานวิจัยความสัมพันธ์ของการบริโภค “นมวัว” และ “ยาคุมกำเนิด” กับ “โรคมะเร็งเต้านม” / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

สำหรับอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมของชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถือว่าเกิดขึ้นไม่มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคนอเมริกันและยุโรป โดยประเทศไทยนั้นผู้หญิงไทยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ มีอัตราการเกิดโรคประมาณ 35.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับชาวยุโรป อเมริกัน และออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันก็มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 10.9 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน (น้อยกว่ามะเร็งตับ 20.9 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และน้อยกว่ามะเร็งปอด 18.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน) โดยผลสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่าผู้หญิงไทยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 85,579 คน ในบรรดาโรคมะเร็งเหล่านี้พบว่า 5 อันดับแรกของผู้ป่วยมะเร็งในผู้หญิงไทยได้แก่โรคมะเร็งเต้านมจำนวน 19,510 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.8% ของผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นหญิงไทยทั้งหมดโรคมะเร็งปากมดลูกจำนวน 8,622 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.1% ของผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นหญิงไทยทั้งหมดโรคมะเร็งลำไส้จำนวน 8,519 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นหญิงไทยทั้งหมดโรคมะเร็งปอดจำนวน 8,474 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.9% ของผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นหญิงไทยทั้งหมดโรคมะเร็งตับจำนวน 6,997 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.2% ของผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นหญิงไทยทั้งหมด [1]นั่นหมายถึงว่าในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมยังคงเป็นปัญหาของการเกิดโรคมะเร็งในผู้หญิงไทยมากที่สุด และมีสถิติเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ กองทุนวิจัยมะเร็งของโลก ได้ทำโครงการต่อเนื่องในการศึกษาทางด้านอาหาร โภชนาการ รวมถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายและการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งเต้านม โดยได้มีการจัดทำรายงานสรุปเอาไว้ในปี พ.ศ. 2560 และปรับปรุงข้อมูลจนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยได้รวบหลักฐานที่มาจากงานวิจัยที่มีความแข็งแรงและน่าเชื่อถือแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามวัยด้วยกัน กล่าวคือมีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า ผู้หญิงสูงเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมก่อนวัยประจำเดือนมีปัจจัยที่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปได้ว่า ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวทางกายภาพเป็นประจำ (ออกกำลังกาย) จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือนมีปัจจัยที่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปได้ว่า ผู้ที่เคยมีนำ้หนักเกินหรืออ้วนในช่วงวัยสาวระหว่างอายุ 18-30 ปี (ผ่านการวัดดัชนีมวลกายกับความสูง) หรือ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก่อนถึงวัยหมดประจำเดือน กลับจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม “ลดลง”ก่อนวัยหมดประจำเดือนประการที่สี่ มีปัจจัยที่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปได้ว่า แม่ผู้ที่ให้นมบุตรจากเต้านมจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ประการที่ห้า มีปัจจัยที่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปได้ว่า การดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือนมีปัจจัยที่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปได้ว่า ทารกที่เกิดมามีน้ำหนักเกิน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน [2]มีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมของผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วมีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า แม่ผู้ที่ให้นมบุตรจากเต้านมจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้มีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนในช่วงวัยรุ่นถึงวัยสาว อายุระหว่าง 18-30 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมหลังวัยหมดประจำเดือนมีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า ผู้ที่มีน้ำหนักมากหรืออ้วนเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วกลับจะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมหลังวัยหมดประจำเดือนเพิ่มสูงขึ้นมีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า ผู้ที่มี “น้ำหนักมากขึ้น” หรือ “อ้วนขึ้น”เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วกลับจะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมหลังวัยหมดประจำเดือนเพิ่มสูงขึ้นมีปัจจัยที่มีหลักฐานซึ่งน้ำหนักน่าเชื่อถือว่า ผู้หญิงที่มีความสูงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมหลังวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมหลังวัยหมดประจำเดือน [2]การค้นพบความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับโรคมะเร็งเต้านมดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงน่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับและฮอร์โมนดังที่ว่านั้นย่อมต้องจับตา “” และ “”ร่วมด้วย นั่นจึงทำให้มีความสัมพันธ์กับการมีบุตร การให้น้ำนมจากแม่ และความสูง (การเจริญเติบโต) และเมื่อพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนข้างต้น ยังพบความสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับระยะเวลาของการมีประจำเดือนกับความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งเต้านมอีกด้วย กล่าวคือการมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี รวมถึงการมีประจำเดือนต่อเนื่องไปแม้อายุเลย 55 ปีแล้ว นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงการไม่มีการคลอดบุตร หรือแม้มีบุตรแต่ภายหลังอายุ 30 ปีแล้ว ล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการดำรงไว้ซึ่งฮอร์โมนในเพศหญิงทั้งเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนนานมากขึ้น ส่งผลทำให้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้น [3],[4]ในทางกลับกันถ้าผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาช้า หรือหมดประจำเดือนเร็ว รวมถึงมีการคลอดบุตรก่อนอายุ 30 ปี ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้โภชนาการมีผลต่อการเริ่มเข้าสู่วัยมีประจำเดือน ขนาดของเต้านม และการหมดประจำเดือน โดยพบความสัมพันธ์ว่าการบริโภคอาหารที่มี “จะทำให้เร่งเข้าสู่วัยสาวเร็วกว่าปกติด้วย [5]และเนื่องจาก “เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกนำมาพิจารณาว่าจะมีความสัมพันธ์กับโปรตีนจากสัตว์สูงและพลังงานสูงนั้นคือโปรตีนชนิดใด ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าโปรตีนจาก” ที่มาพร้อมกับฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตที่ทำให้ผู้หญิงมีความสูง และกลับกลายเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ในเวลาเดียวกัน [6]ฮอร์โมนจากผลิตภัณฑ์นมวัวนั้นย่อมจะมีฮอร์โมนเพศหญิง เช่น เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน โดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์นมวัวที่พบฮอร์โมนเหล่านี้เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับได้แก่ เนย ครีม ชีส โยเกิรต์ และนม นอกจากนั้นแล้วยังพบด้วยว่ามีฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต อินซูลิน ไลค์ โกรธ แฟคเตอร์-1 หรือ IGF-1 และยังพบฮอร์โมนสเตียรอยด์ในระดับที่สูงด้วย [7]อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนมวัวนั้นมีความสำคัญในระดับโลก แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการเร่งรีดนมวัวสำหรับการบริโภคในระดับอุตสาหกรรมอย่างผิดธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากในอดีต ทำให้การต่อสู้และข้อถกเถียงโดยใช้งานวิจัยมาหักล้างกันไปมายังไม่จบสิ้นทั้งในเรื่องประโยชน์และโทษของนมวัว จนแม้รายงานของกองทุนวิจัยมะเร็งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2561 จะได้สรุปว่าจากหลักฐานที่มีข้อจำกัดพบว่าการดื่มนมจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือน [2] แต่จากข้อมูล “ล่าสุด” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางด้านระบาดวิทยาระหว่างประเทศได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบความสัมพันธ์ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์นมวัวมีผลในการเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิง [8]แต่ที่ความสับสนในเรื่องผลิตภัณฑ์นมกับโรคมะเร็งเต้านมก่อนหน้านั้น ก็เพราะยังมีอีกปัจจัยอื่นที่เป็นตัวแปรเบี่ยงเบนงานวิจัยในเรื่องการบริโภคนมวัวให้มีความขัดแย้งกัน ก็เพราะว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งอาจมีหลายตัวแปรซึ่งทำให้เป็นโรคมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะการแปรปรวนของฮอร์โมนเพศหญิงอันเนื่องมาจากยาปรับฮอร์โมนและยาคุมกำเนิดด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ได้เป็นข้อยุติโดยสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก ได้สรุปไปนานแล้วว่ายาคุมกำเนิดและยาปรับฮอร์โมนว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม [9], [11]งานวิจัยพบว่าการใช้ฮอร์โมนบำบัดที่มีองค์ประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจน (ทั้งที่มีหรือไม่มีโปรเจสเตอโรน)จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม และจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นหากมีการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีโปรเจสเตอโรนด้วย [10] อย่างไรก็ตามการรับประทานยาคุมกำเนิดที่มีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเป็นสาเหตุของการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในผู้หญิงสาวที่กำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ในปัจจุบัน [11]นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยที่แม้มีหลักฐานจากงานวิจัยแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่อยู่ในระดับให้คำแนะนำหลายประเด็น ได้แก่ การเพิ่มการบริโภคผัก (ที่ไม่ใช่กลุ่มแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต)จะช่วยลดความเสี่ยงของตัวรับเอสโตรเจน เน็กกาทีฟ และอาจจะช่วยลดมะเร็งเต้านม การเพิ่มอาหารที่มีแคโรตีนอยด์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์สีเหลือง ส้มและแดงที่ผลิตโดยพืช เช่น แครอท สควอช มะม่วง [12] ฯลฯ รวมถึงสาหร่าย แบคทีเรีย เห็ดรา และแมลงบางชนิดอาจจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม รวมถึงการบริโภคแคลเซียมในปริมาณมากอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วย [2]สำหรับสมุนไพรหรือพืชที่มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระ หรือการต้านเนื้องอก หรือเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านมะเร็ง หรือช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งนั้น มีหลายชนิดจะต้องติดตามผลต่อไป เช่น กระเทียม [13]-[15], สารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน[13], เบอร์ด็อก [16]-[17], ชาเขียว[18]-[20], เมล็ดแฟลกซ์ [21]-[24]นอกจากสมุนไพรเดี่ยวดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีตำรับยาไทยที่มีชื่อว่า “ซึ่งมีการวิจัยพบว่า...สำหรับตำรับยานี้มีสมุนไพรประกอบไปด้วย[27]โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการนำองค์ความรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้นมาบูรณาการด้วยกันทั้งเรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย การอาบแดด การฝึกจิต การใช้ตำรับยาอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยแล้ว เชื่อว่าหากมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถนำมาประมวลผลเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อไปในภายภาคหน้าได้อ้างอิง:[1] Globalcan, IARC, Thailand’s Cancer Factsheets, 2018https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/764-thailand-fact-sheets.pdf[2] World Cancer Research Fund, Continuous update project, Diet, Nutrition, Physical activity and breast cancer, 2017, Revised 2018.https://www.wcrf.org/sites/default/files/Breast-cancer-report.pdf[3] McPherson K, Steel CM and Dixon JM. ABC of breast diseases. Breast cancer epidemiology, risk factors and genetics. BMJ 2000; 321: 624–8.https://www.bmj.com/content/321/7261/624[4] MacMahon B. General Motors Cancer Research Prizewinners Laureates Lectures. Charles S. Mott Prize. Reproduction and cancer of the breast. Cancer 1993; 71: 3185–8.https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1097-0142%2819930515%2971%3A10%3C3185%3A%3AAID-CNCR2820711047%3E3.0.CO%3B2-C[5] Berkey CS, Gardner JD, Frazier AL, et al. Relation of childhood diet and body size to menarche and adolescent growth in girls. Am J Epidemiol 2000; 152: 446–52.https://academic.oup.com/aje/article/152/5/446/149515[6] Catherine S. Bakey, et al., Dairy consumtion and female height growth:prospective cohort study., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 2009 Jun; 18(6); 1881-1887 doi: 10.1158/1055-9965.EPI-08-1163https://cebp.aacrjournals.org/content/18/6/1881[7] Hassan MALEKINEJAD and Aysa REZABAKHSH, Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health-A Narrative Review Article, Iran J Public Health. 2015 Jun; 44(6): 742-758https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4524299/[8] Gary E Fraser, et al., Dairy, Soy, and risk of breast cancer: those confounded milks, Interantional Journal of Epidemiology, Published: 25 February 2020, dayaa007 https://doi.org/10.1093/ije/dyaa007[9] IARC, IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANSHormonal Contraception and Post-menopausal Hormonal TherapyVOLUME 72, which met in Lyon, 2–9 June 1998, published 1999https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono72.pdf[10] Reeves GK, Beral V, Green J, et al. Hormonal therapy for menopause and breast-cancer risk by histological type: a cohort study and meta-analysis. Lancet Oncol 2006; 7: 910–8.https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470204506709111.pdf[11] International Agency for Research on Cancer. Combined Estrogen-Progestogen Contraceptives. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 2012; 100A: 283–317.[12] G. Zakynthinos, T. Varzakas, Carotenoids: from Plants to Food Industry., Current Research in Nutrition and Food Science., Published Online 23/02/2016 DOI: http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.4.Special-Issue1.04http://www.foodandnutritionjournal.org/vol4nospl-issue-carotenoids-2016/carotenoids-from-plants-to-food-industry/[13] Winston J.C., Health-Promotion properties of common herbs. Am. J. Clin. Nutr. 1999;70:491-499https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10479221/[14] Yang C.S., et al., Mechanisms of inhibition of chemical toxicity and carcinogenesis by dially1 sulfide (DAS) and related compounds from garlic J. Nutr. 2001; 131:1041S-1045S.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11238812[15] Galeone C., et al., Onion and garlic use and human cancer. Am.J.Clin. Nutr.2006;84:1027-1032https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17093154[16] Tamayo C., et al., The chemistry and biological activity of herbs used in Flor-Essence (TM) herbal tonicand Essiac. Phytother. Res. 2000;14:1-14https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10641040/[17] Potter J.D., Cancer prevention: epidemiology and experiment. Cancer Lett. 1997;114:7-9https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9103244[18] Keum, et al., Antioxidant and anti-tumer promoting activities of the methanol extract of heat-processed. Cancer Lett. 2000; 150:41-48https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10755385[19] Lambert J.D., Yang C.S. Mechanisms of cancer prevention by tea constituents. J. Nutr. 2003;133;3262S-3267Shttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14519824[20] Zaveri N.T., Green tea and its polyphenoloic catechins:medical uses in cancer and noncancerous applications. Life Sci. 2006;78:2073-2080https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16445946[21] Chen J., Dietary flaxseed inhibits human breast cancer growth and metastasis and downregulates expression of insulin-like growth factor and epidermal growth factor receptor. Nutr. Cancer. 2002;43:187-192.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12588699[22] Chen J., Exposure to flaxseed or it purified lignan during suckling inhibits chemically induced rat mammary tumorigenesis. Exp. Biol. Med. (Maywood) 2003;228:951-958https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12435216[23] Tan K.P., et al., Mammary gland morphogenesis is enhanced by expousure to flaxseed or its major lignan during suckling in rats. Exp. Biol. Med. (Maywood) 2004;229:147-157https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14734793[24] Brooks J.D., et al., Supplementation with flaxseed alters estrogen metabolism in postmenopausal women to a greater extent than does supplementation with an equal amount of soy . Am.J. Clin. Nutr. 2004;79:318-325https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14749240[25] Barreto A.M., et al., 25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelia cells. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2000;9:265-270https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10750664[26] รศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กุมภาพันธ์ 2556[27] พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี, สุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ, ปริญญา อุทิศชลานนท์, เพชนน้ำเอก กรุยอดตำรับยาสมุนไพร, 2554, ISBN: 9786167068718