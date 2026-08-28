บิล เกตส์ ผวา AI สั่นคลอนโลก เตรียมบินคุย "สี จิ้นผิง" หาทางคุมเข้มก่อนสายเกินแก้

บิล เกตส์ (Bill Gates) ผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์และนักการกุศลระดับโลก เผยกำลังเตรียมนัดพบประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในช่วงปลายปี 2026 เพื่อผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง
สำนักข่าวรอยเตอร์ชี้ว่า ทีมงานของเกตส์กำลังประสานงานเพื่อยืนยันกำหนดการพบปะ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างทริปเยือนจีนของมหาเศรษฐีโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยก่อนหน้านี้เกตส์เคยพบกับสี จิ้นผิงมาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน ในฐานะนักธุรกิจต่างชาติคนแรกที่ได้รับเชิญพบผู้นำจีนหลังพ้นช่วงการระบาดของโควิด-19
***กังวลหนัก หลัง AI เจาะระบบเอง
ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เกตส์ยังคงมองแนวโน้มของ AI ในแง่ดี แต่ท่าทีนี้เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลังพบว่าเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI, Anthropic และ Meta เคยมีการนำไปใช้แฮ็กเว็บไซต์จริงโดยที่ผู้สร้างไม่ได้ตั้งใจ ระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ควรจะทำในสภาพแวดล้อมปิดเท่านั้น
เหตุการณ์นี้ทำให้เกตส์เคยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ และควรทำให้ทุกคนตระหนักถึงอันตราย เพราะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนว่า AI ในปัจจุบันมีศักยภาพเกินกว่าที่ผู้พัฒนาตั้งใจจะควบคุมไว้
นอกจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้ว เกตส์ยังต้องการเสนอให้นานาประเทศร่วมกันเฝ้าระวังความสามารถของ AI ในการสร้างโมเลกุล ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในการโจมตีทางชีวภาพได้ โดยย้ำว่าข้อเสนอนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใด
***จีนกับสหรัฐฯ ใครต้องขยับก่อน?
ประเด็นที่น่าสนใจคือ เกตส์เชื่อว่าจีนอาจยินยอมจำกัดการเปิดตัวโมเดล AI ที่มีความเสี่ยงสูง หากสหรัฐฯ ยอมเป็นฝ่ายเริ่มก่อน โดยระบุว่าทั้งโลกจะพร้อมทำตาม หากมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน
บิล เกตส์ ยังยกตัวอย่างว่าจีนมีมาตรการปกป้องเด็กจากปัญหาการเสพติด "คู่หู AI" หรือ AI companion อยู่แล้ว แต่ในภาพรวมกลับมองว่าผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังตามความเสี่ยงจาก AI ไม่ทัน
***เสนอตั้งองค์กรกลางคุม AI โลก
ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2026 เกตส์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่เพื่อกำกับดูแล AI โดยหยิบยืมแนวคิดจาก 3 กลไกที่เคยพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว ได้แก่ ระบบตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์ ข้อบังคับการบินระหว่างประเทศ และข้อตกลงปกป้องชั้นโอโซน
ปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีการควบคุมการเผยแพร่โมเดล AI ประสิทธิภาพสูงอยู่บ้าง เช่น กรณีของ Fable 5 จากบริษัท Anthropic แต่เกตส์มองว่ากฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ยังกระจัดกระจายอยู่ในระดับมลรัฐมากกว่าระดับประเทศ
แนวคิดของเกตส์นั้นตรงกับผู้นำวงการเทคโนโลยีรายอื่น ที่มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน โดยเดมิส ฮาสซาบิส ประธานของ Google DeepMind เคยเสนอให้ตั้งหน่วยงานกำกับดูแลในลักษณะเดียวกับ FINRA ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐฯ เพื่อทำหน้าที่ทดสอบ AI ในมิติความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะ ขณะที่เกตส์เห็นด้วยว่าสหรัฐฯ ควรเป็นผู้นำ แต่ย้ำว่าต้องกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนว่าอะไรควรถูกควบคุมและอย่างไร
*** วิกฤต AI เร็วกว่า วิกฤตโลกร้อน
ในบล็อกโพสต์เดียวกัน เกตส์ยังระบุว่าการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำและไม่ทำร้ายกลุ่มเปราะบาง คือภารกิจสำคัญที่สุดของโลก แซงหน้าแม้แต่วิกฤตโลกร้อนและวิกฤตสาธารณสุข
นอกจากนี้ เกตส์ได้เสนอแนวคิดหลายด้านเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะตามมา เช่น การเก็บภาษีจากรายได้ของบริษัทที่ใช้ผลผลิตของ AI (หรือ โทเคน) เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ เพื่อนำเงินมาสนับสนุนระบบสวัสดิการทางสังคม
นอกจากนี้ เกตส์ยังเสนอให้สังคมกันตำแหน่งงานปัจจุบันไว้ให้มนุษย์ทำเองอย่างน้อย 40% โดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวว่า การดูแลพ่อของเขาที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์นั้น ต้องอาศัย "ความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอะไรทดแทนได้"
เกตส์ยังทิ้งท้ายอย่างเผ็ดร้อนต่อกระแสการประท้วงเรื่องการสร้างศูนย์ข้อมูล (data center) ในหลายพื้นที่ว่า ประเด็นเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยกล่าวว่าขอให้รอดูเวลาที่ตลาดแรงงานพังลงเสียก่อน
ในบทบาทด้านนโยบาย เกตส์ยังคงเดินหน้าภารกิจการกุศลควบคู่กันไป โดยมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ตั้งเป้าใช้งบประมาณรวม 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2588 (ค.ศ. 2045) โดยให้น้ำหนักกับ AI มากขึ้นต่อเนื่อง
ปัจจุบัน มูลนิธิร่วมมือกับ Anthropic พัฒนาเครื่องมือตรวจสุขภาพครรภ์ด้วย AI และร่วมกับ OpenAI เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศรวันดา นอกจากนี้เกตส์ยังมีกำหนดพูดคุยกับทีมงานของทั้งสองบริษัท ซึ่งกำลังเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งใหญ่ (IPO) เกี่ยวกับแนวทางการให้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างแท้จริง.