แกร็บ เพิ่มฟีเจอร์ Group Ride หารค่ารถ - Grab EV เจาะคนเมือง

แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัว 2 บริการใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน ชูฟีเจอร์ “Group Ride” นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยจัดเส้นทางและคำนวณค่าโดยสารแบบกลุ่ม ควบคู่ไปกับการอัปเกรดบริการ “Grab EV” สู่การให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ หลังพบพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 60% พร้อมจ่ายเพิ่มเพื่อความยั่งยืน
นางสาวอริสา หล่อทองไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารคนขับ แกร็บ ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z และ Millennials หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ
สอดรับกับแนวโน้มความต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากสถิติการเปิดใช้งานฟีเจอร์เลือกใช้รถอีวี (Grab EV Rides) ที่เพิ่มขึ้นกว่า 35% ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจยกระดับสู่บริการ Grab EV เต็มรูปแบบในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองหลัก
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวฟีเจอร์ “Group Ride” อย่างเป็นทางการเพื่อรองรับพฤติกรรมการแชร์รถเดินทางร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน พนักงานออฟฟิศ และนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแล้ว ยังช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าได้รับการตอบรับสูงในช่วงเวลา 19.00 – 23.00 น. ภายหลังการเริ่มทดลองระบบตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
Group Ride แวะรับ-ส่ง 4 จุด ชูจุดขายเซฟค่าเดินทาง 40%
สำหรับฟีเจอร์ Group Ride ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางเป็นกลุ่ม โดยเปิดให้ผู้เรียกรถหลัก สามารถสร้างและแชร์ลิงก์ให้สมาชิกเพื่อระบุจุดรับ-ส่งได้สูงสุด 4 จุดในเที่ยวเดียว ระบบจะประมวลผลด้วย AI เพื่อจัดลำดับเส้นทางอย่างเหมาะสม และคำนวณค่าโดยสารตามระยะทางจริง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Host ชำระทั้งหมด, หารเฉลี่ยเท่ากัน หรือแยกชำระตามสัดส่วนระยะทางจริง
ทั้งนี้ การเดินทางแบบคาร์พูลดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดค่าโดยสารได้สูงสุด 40% เมื่อเทียบกับการเดินทางคนเดียว โดยมีโปรโมชันมอบส่วนลดตามจำนวนจุดรับ-ส่ง ตั้งแต่ 10% สำหรับ 2 จุด, 15% สำหรับ 3 จุด และ 20% สำหรับ 4 จุด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
Grab EV ผู้ใช้แตะ 2.5 แสนคน
ขณะที่การขับเคลื่อนด้านยานยนต์ไฟฟ้านั้น แกร็บได้เริ่มผลักดันมาตั้งแต่ปี 2563 ผ่านโครงการผลักดันพาร์ทเนอร์คนขับ ควบคู่กับการเปิดตัวฟีเจอร์ Grab EV Rides ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานสะสมแล้วกว่า 2.5 แสนราย
ด้วยเหตุนี้ การเปิดตัวบริการ “Grab EV” ในปีนี้ จึงเป็นการเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกระบุเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยเฉพาะ โดยเริ่มนำร่องให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ เชียงใหม่, เชียงราย, ชลบุรี และภูเก็ต พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 15% (สูงสุด 100 บาท) ผ่านโค้ด “GRABEV” ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เช่นเดียวกัน