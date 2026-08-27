TikTok LIVE โตพุ่ง 50% ดันครีเอเตอร์อาเซียนแตะ 95 ล้านราย

ตลาดไลฟ์สตรีมมิงในภูมิภาคยังคงรักษาอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุด TikTok LIVE เปิดเผยตัวเลขกช่วงครึ่งแรกของปี 2569 มีจำนวนครีเอเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลางใช้งานแพลตฟอร์มแตะระดับกว่า 95 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 50%
สำหรับภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งาน TikTok ในภูมิภาคมีการรับชมคอนเทนต์ถ่ายทอดสด (LIVE) เป็นประจำทุกวัน ขณะที่ฝั่งผู้ผลิตคอนเทนต์มีครีเอเตอร์หน้าใหม่เริ่มเปิดใช้งาน LIVE เป็นครั้งแรกกว่า 40 ล้านคน
โดยในจำนวนนี้มีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ที่สามารถสร้างรายได้จากของขวัญดิจิทัลชิ้นแรกได้ภายในระยะเวลา 30 วัน ครอบคลุมตั้งแต่นักร้อง นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้ค้าอาหารริมทาง ไปจนถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยว
นางสาวณภัทรา ชวลิตชีวินกุล ผู้จัดการฝ่ายดูแลครีเอเตอร์ (Creator Manager) TikTok LIVE ประเทศไทย ระบุว่า จุดแข็งเชิงโครงสร้างของแพลตฟอร์มคือการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ ที่เปลี่ยนบทบาทของผู้ชมจากการเป็นเพียงผู้เสพคอนเทนต์มาเป็นผู้ร่วมสร้างบทสนทนา ซึ่งในยุคที่ระบบนิเวศครีเอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยพลังของคอมมูนิตี้ แพลตฟอร์มจึงมุ่งสนับสนุนทั้งด้านเครื่องมือและองค์ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้จริงต่อเศรษฐกิจดิจิทัล
ขณะเดียวกัน ทิศทางของคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกลายเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่มีอัตราการขยายตัวสูง TikTok LIVE จึงใช้มหกรรม Community Fest 2026 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "Be Part of the Win" จัดกิจกรรมนำร่องทัวร์วัฒนธรรมในย่านประวัติศาสตร์ทรงวาด เพื่อเชื่อมโยงการถ่ายทอดสดเข้ากับผู้ประกอบการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแพลตฟอร์มได้มีการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรวัฒนธรรมทั่วภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม อย่างในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถ่ายทอดเทศกาลสงกรานต์ผ่านแอปพลิเคชัน
เพื่อเสริมแกร่งศักยภาพครีเอเตอร์อย่างเป็นระบบ TikTok LIVE ได้ขยายโครงการสถาบันพัฒนาทักษะ (Creator Academy) โดยจัดเวิร์กช็อปนำร่องไปแล้ว 6 กิจกรรมทั่วโลก ซึ่งดึงครีเอเตอร์แถวหน้า 6 รายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมถ่ายทอดเทคนิค ส่งผลให้โครงการนำร่องในเวียดนามและอินโดนีเซียมียอดการมองเห็นรวมกว่า 16 ล้านครั้ง และมียอดผู้ชมสะสมกว่า 190,000 คน
สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2569 แพลตฟอร์มยังคงมุ่งเน้นการผลักดัน Creator Academy เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงองค์ความรู้ทางเทคนิค และสนับสนุนให้ไลฟ์ครีเอเตอร์ทุกระดับสามารถต่อยอดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไปสู่สายอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป