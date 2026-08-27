อาลีบาบาส่ง QwenWork โกอินเตอร์ ชู AI Agent ทำงานแทนคน บุกตลาดโลก

อาลีบาบา (Alibaba) เปิดเกม AI Agent ระดับโลก ส่ง QwenWork International Edition บุกตลาดเอเชีย-ตะวันออกกลาง-ลาตินอเมริกา ชู AI ช่วยทำงานแทนคนได้จริง สั่งสร้างเว็บได้ในคลิกเดียว แถมเรียนรู้สไตล์การทำงานของผู้ใช้ หลังประสบความสำเร็จถล่มทลายในจีน เปิดให้ทดลองแล้ววันนี้
อาลีบาบาระบุในเว็บไซต์ว่าการเปิดตัว QwenWork เวอร์ชันระดับสากล นี้จะเป็นแพลตฟอร์ม AI agent สำหรับการทำงาน (workplace) แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพื่อขยายเทคโนโลยีด้านเอเจนต์ประสิทธิภาพล้ำหน้าสู่กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรในตลาดนานาชาติ และการเปิดให้ทดลองใช้งานสาธารณะ สามารถทำได้ทั้งบนเว็บไซต์และเดสก์ท็อป
***AI ช่วยงาน-ทำแทน
จุดที่ทำให้ QwenWork ต่างจาก AI ผู้ช่วยทั่วไปคือ การไม่ได้เป็นแค่แชตบอตที่ตอบคำถาม แต่เป็น Agent ที่ลงมือทำงานแทนผู้ใช้ได้จริง โดยแทนที่จะพิมพ์คำสั่งแล้วรอคำตอบ ผู้ใช้แค่บอกสิ่งที่ต้องการเป็นภาษาพูดทั่วไป จากนั้น AI จะเข้าเว็บไซต์ ควบคุมคอมพิวเตอร์ และจัดการงานที่มีหลายขั้นตอนซับซ้อนให้เองทั้งหมด ไม่ต่างกับการมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานแทนได้จริง ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำ
อีกความน่าสนใจคือ อาลีบาบาไม่ได้สร้าง QwenWork ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่หลอมรวม 3 แพลตฟอร์ม AI Agent เดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ QoderWork, MuleRun และ Wukong เข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือเดียว ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์รวมพลัง มากกว่าการเริ่มนับหนึ่งใหม่
1 ใน 3 ฟีเจอร์เด่นของ QwenWork International คือ AI ที่จดจำสไตล์การทำงานของผู้ใช้ได้ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวเปรียบเหมือนผู้ช่วยที่ทำงานด้วยกันมานาน จนรู้ใจว่าใครชอบทำงานแบบไหน
ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันได้เอง และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะจดจำบริบทเดิมไว้ข้ามเซสชัน ทำให้ไม่ต้องอธิบายงานใหม่ทุกครั้งที่เปิดใช้ และปิดได้ตลอดเวลาถ้าไม่ต้องการ นอกจากนี้ยังบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ทำสำเร็จแล้วเป็นทักษะ ที่เรียกกลับมาใช้ซ้ำได้ ยิ่งใช้นานยิ่งฉลาดขึ้นตามสไตล์เจ้าของ
ฟีเจอร์ที่ 2 คือการสร้างเว็บแอปได้แบบจบในคำสั่งเดียว จุดนี้อาจเปลี่ยนเกมสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโค้ด เพราะ QwenWork สามารถสร้างหน้าเว็บ HTML ที่มาพร้อมระบบโฮสติ้ง ฐานข้อมูล และรองรับโดเมนของตัวเองด้วย
ตัวอย่างเช่น หากพิมพ์สั่งว่า "สร้างเว็บหลักของวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม" ก็จะได้เว็บที่ใช้งานได้จริงและเข้าถึงสาธารณะได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เอง
ฟีเจอร์ที่ 3 คือครีเอเตอร์คอนเทนต์ในตัว เพราะนอกจากงานเอกสารและระบบอัตโนมัติแล้ว แพลตฟอร์มยังสามารถสร้างภาพ วิดีโอ และเสียงได้ในตัว รวมถึงงานวิจัยเชิงลึก การรับคำสั่งเสียง วิเคราะห์ไฟล์ จัดตารางคลาวด์ ไปจนถึงงานอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์ ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว
QwenWork นั้นเปิดตัวครั้งแรกในจีนช่วงต้นเดือนสิงหาคม และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ยังถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม workspace AI agent จากการประเมินของ Jefferies วาณิชธนกิจชื่อดังแห่งนิวยอร์ก โดยแซงหน้าคู่แข่งชั้นนำระดับโลกถึง 7 ราย
สำหรับรูปแบบการใช้งานและแผนอนาคต QwenWork International ให้บริการแบบสมัครสมาชิกควบคู่ระบบเครดิต มีแพ็กเกจสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ระดับโมเดล คือ Basic และ Advanced ให้เลือกใช้ตามความซับซ้อนของงาน ปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษและจีนตัวย่อ และเตรียมขยายไปยังจีนตัวเต็ม สเปน โปรตุเกส ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาอื่น ๆ ในอนาคต พร้อมมีแผนเชื่อมต่อกับเครื่องมือองค์กรชั้นนำระดับโลกเพิ่มเติมผ่านเฟรมเวิร์กการเชื่อมต่อของแพลตฟอร์ม.