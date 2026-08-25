ซินเน็ค - AWS ปั้น “AI Hub” พาองค์กรไทยทรานฟอร์มสู่ยุค AI

ซินเน็ค (SYNNEX) ประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) เปิดโครงการ “AI Hub” วางเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ Generative AI เข้ากับเครือข่ายพันธมิตรและภาคธุรกิจไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งาน AI ที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและวัดผลตอบแทนจากการลงทุน
สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีโอกาสเติบโตแตะระดับ 1.2 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการทรานส์ฟอร์มไม่ได้อยู่ที่การมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การนำเทคโนโลยีมาผสานกับโมเดลธุรกิจและศักยภาพของบุคลากร
“เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดและสร้าง Business Impact ที่จับต้องได้ โครงการ AI Hub จึงเกิดขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของซินเน็คฯ จากผู้จัดจำหน่าย ไปสู่การเป็นพาร์ตเนอร์เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจไทยตั้งแต่กลุ่ม SME ไปจนถึงระดับ Enterprise สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างรวดเร็ว”
สำหรับโมเดลการขับเคลื่อน AI Hub ถูกออกแบบเป็นแพลตฟอร์มเร่งการเติบโตด้าน AI (AI Acceleration Platform) ครอบคลุม 5 แกนหลัก ได้แก่ การรวบรวมโซลูชันและ Use Case จากพาร์ตเนอร์และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (ISVs), การพัฒนาทักษะบุคลากรแบบครบวงจร (Partner AI Delivery Capability), การส่งต่อ Best Practice จากการใช้งานภายในซินเน็คฯ เอง
ปัจจุบันในซินเน็คมีการใช้งานเกือบ 90 Use Case ช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ถึง 55%, การสนับสนุนเงินทุนและโปรแกรมยกระดับความสามารถของพาร์ทเนอร์ รวมถึงการเปิดพื้นที่ Physical AI Demo Space ให้องค์กรธุรกิจได้สัมผัสและทดลองโซลูชันจริงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทางด้านรูปแบบการลงทุนและการสร้างรายได้ ซินเน็คฯ ระบุว่าโมเดลบริการบนคลาวด์และ AI เป็นลักษณะ Subscription Based ซึ่งเอื้อให้องค์กรขนาดกลางและเล็กสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่ ขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวให้กับกลุ่มธุรกิจ Enterprise ของซินเน็คฯ ซึ่งทำผลงานเติบโตในระดับตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง
วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ AWS กล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนศักยภาพของ AI ให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ความร่วมมือกับซินเน็คฯ ในครั้งนี้จะช่วยดึงศักยภาพของเครือข่ายพาร์ตเนอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ มาร่วมกัน Up-skill และส่งมอบ Use Case ที่ตรงตามบริบทของแต่ละอุตสาหกรรมในไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ