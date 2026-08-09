อาลีบาบา คลาวด์ สำรวจพบไทยทุ่มงบ AI สูงแต่ยังขาดคนเก่ง

อาลีบาบา คลาวด์ สำรวจพบองค์กรทั่วเอเชียแห่ทุ่มงบ AI เต็มสูบ ชี้ 79% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทย มีแผนจะเพิ่มงบลงทุนอีก 50% หรือมากกว่านั้น แต่กลุ่มตัวอย่างห่วงไทยยังขาดคนเก่งและโซลูชันที่ใช่
ดร. เฟยเฟย ลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนส์ กรุ๊ป กล่าวถึงการสำรวจ The AI Business Application Readiness and Accessibility Survey ว่า ผลสำรวจครั้งนี้ช่วยยืนยันความเชื่อมั่นของอาลีบาบา คลาวด์ ที่มีมาโดยตลอดว่า เทคโนโลยี AI ซึ่งทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และโมเดลที่มีความยืดหยุ่น ย่อขยายขนาดได้ และปลอดภัย จะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลักที่กำหนดทิศทางในทศวรรษหน้า
"สิ่งที่เราให้ความสำคัญ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุค agentic AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการผลิตโทเค็นที่มีประสิทธิภาพ ไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง การสร้าง agentic cloud แบบครบวงจร จะช่วยให้เราสามารถให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น สภาพแวดล้อมจำลองสำหรับการรันระบบ (runtime sandboxes) และระบบการทำงานแบบประสานกัน ซึ่งช่วยเสริมขีดความสามารถให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบ agent-native แห่งอนาคตได้อย่างราบรื่น”
***AI อยู่ยาว
ถ้าใครยังคิดว่า AI เป็นแค่เทรนด์ชั่วครู่ ผลสำรวจล่าสุดจากอาลีบาบา คลาวด์ จะทำให้คนกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งหมด เพราะตัวเลขที่ออกมาบอกชัดว่า AI ได้กลายเป็นของจำเป็นในห้องประชุมผู้บริหารทั่วเอเชียไปแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 1% เท่านั้นที่บอกว่า AI ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับองค์กร
รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า The AI Business Application Readiness and Accessibility Survey จัดทำโดย NielsenIQ (NIQ) บริษัทวิจัยอิสระ ภายใต้การสนับสนุนของอาลีบาบา คลาวด์ โดยสอบถามความเห็นผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีกว่า 1,000 คน ครอบคลุม 8 ตลาดในเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย
ผลสำรวจพบว่า 90% ขององค์กรในเอเชียมั่นใจและเปิดรับการใช้ AI อย่างเต็มที่ และ 95% ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจตั้งใจจะลงทุนเพิ่มในผลิตภัณฑ์ AI โดยกว่าครึ่งวางแผนเพิ่มงบมากกว่า 20% ครอบคลุมทั้งสามระดับของบริการคลาวด์ ได้แก่
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) หรือโครงสร้างพื้นฐานระดับรากฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง 69% ระบุจะเพิ่มงบมากกว่า 20%, PaaS (Platform-as-a-Service) หรือเครื่องมือแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนา AI อีก 61% และ MaaS (Model-as-a-Service) หรือบริการใช้งานโมเดล AI สำเร็จรูป อีก 58%
ที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ทุ่มหนักที่สุดในภูมิภาค โดย 79% ขององค์กรไทยที่ตอบแบบสำรวจ วางแผนเพิ่มงบลงทุน AI อีก 50% หรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกประเทศที่ทำการสำรวจ
***องค์กรเอเชียใช้ AI เปิดโอกาส
ในภาพรวมของเอเชีย เป้าหมายอันดับหนึ่งของการใช้ AI คือการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ (64%) รองลงมาคือลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (63%)
แต่สำหรับไทยแล้ว โจทย์ที่ชัดที่สุดคือ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดย 67% ขององค์กรไทยระบุว่านี่คือดัชนีวัดความสำเร็จหลักของการใช้ AI ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่สำรวจ สะท้อนว่าตลาดไทยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้และวัดผลได้จริง มากกว่าการทำ AI เพื่อภาพลักษณ์
ในทางปฏิบัติ องค์กรส่วนใหญ่นำ AI ไปใช้กับงานวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยตัดสินใจ (66%) แชทบอทบริการลูกค้า (64%) การตลาดและสร้างคอนเทนต์ (58%) และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนโค้ด (55%)
สำหรับคำถามสำคัญที่หลายองค์กรเจอคือ จะเลือกใช้ AI แบบไหนดี ระหว่างการใช้โมเดล AI เดี่ยวๆ, การผสมผสานหลายผู้ให้บริการ (multi-cloud) หรือใช้แพ็กเกจ AI + Cloud แบบครบวงจรจากผู้ให้บริการเดียว ผลสำรวจชี้ว่า 45% ขององค์กรเลือกแบบครบวงจร เพราะช่วยรวมศูนย์การบริหารจัดการและความปลอดภัยของข้อมูลไว้ที่เดียว ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง และคุมต้นทุนได้ง่ายกว่าผ่านระบบจ่ายตามการใช้งานจริง (pay-as-you-go) ขณะที่ 34% ยังชอบความยืดหยุ่นแบบผสมผสานหลายคลาวด์ และมีเพียง 16% ที่ใช้โมเดล AI เดี่ยวๆ โดยไม่มีคลาวด์รองรับ
แม้จะทุ่มงบขนาดนี้ แต่สิ่งที่ฉุดรั้งองค์กรไทยไม่ใช่เรื่องเงินทุน เป็นเรื่องบุคลากร โดยผลสำรวจพบว่า 63% ขององค์กรไทยระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ คือความเสี่ยงวิกฤตที่สุดในการขยายระบบ AI ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในทุกประเทศที่ทำการสำรวจ ตามมาด้วยต้นทุนการนำไปติดตั้งใช้งานจริงที่ 53%
ส่วนในภาพรวมของเอเชีย ความกังวลอันดับหนึ่งคือเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล (48%) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้ (42%) และการขาดความเชี่ยวชาญภายในองค์กร (37%)
***ภาษาไทย จุดที่ AI ระดับโลกยังไปไม่ถึง
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องภาษา ผลสำรวจพบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจเพียงประมาณครึ่งเดียวที่ใช้ AI เป็นภาษาอังกฤษหลัก ส่วนที่เหลือเลือกใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น บาฮาซา ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย
นี่คือโอกาสสำคัญของผลิตภัณฑ์ AI ที่รองรับภาษาเอเชียได้ดี อย่างโมเดลตระกูล Qwen ของอาลีบาบา คลาวด์ ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดรองรับภาษาและภาษาถิ่นมากกว่า 200 ภาษา และได้รับความนิยมสูงในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพราะประมวลผลภาษาท้องถิ่นได้แม่นยำ
เพื่อรองรับความต้องการที่พุ่งขึ้นนี้ อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศแผนลงทุนอย่างน้อย 380,000 ล้านหยวน (ราว 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายใน 3 ปี เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่างบลงทุนด้าน AI และคลาวด์ตลอดทศวรรษที่ผ่านมารวมกัน
ดร. เฟยเฟย ลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนส์ กรุ๊ป จึงสรุปว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค "agentic AI" ที่เปลี่ยนจากการผลิตคำตอบให้เร็ว ไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่นำไปใช้งานจริงได้ และการมี "agentic cloud" แบบครบวงจรจะช่วยให้องค์กรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น.