5 ข้อควรปฏิบัติของชาวโซเชียล เมื่อมีข่าวกราดยิง หยุดพฤติกรรมเลียนแบบ

เปิด 5 ข้อควรปฏิบัติของชาวโซเชียล เมื่อพูดถึงเหตุกราดยิงในโรงเรียน ทุกข้อมัหลักการเดียวกันกับที่สื่อใหญ่และผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงการเลียนแบบจากข่าว ทั้ง media contagion หรือ copycat effect ที่ต่างประเทศเรียกกัน
หลักฐานและแนวคิดหลักของ 5 ข้อปฏิบัตินี้มาจากงานวิจัยหลายชิ้น ที่พบว่าเหตุกราดยิงหมู่และเหตุในโรงเรียนมีลักษณะ “ติดต่อ” ได้ชั่วคราว โดยเฉลี่ยประมาณ 13 วันหลังเหตุการณ์ และสื่อที่ให้ความสำคัญกับผู้ก่อเหตุมากเกินไป ทั้งชื่อ รูป รายละเอียด แถลงการณ์ ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้คนบางกลุ่มที่เปราะบางต้องการความดังหรืออยากเลียนแบบ
ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรด้านสุขภาพจิตและการป้องกันความรุนแรงจึงพัฒนาแนวทางร่วมกัน เช่น แคมเปญ No Notoriety ซึ่งก่อตั้งโดยพ่อแม่ของเหยื่อจากเหตุยิงโรงภาพยนตร์ Aurora ปี 2012 และแคมเปญ Don’t Name Them ร่วมกับ ALERRT Center, I Love U Guys Foundation และ FBI