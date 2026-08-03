'ดร.ดนันท์' เบรกด่วนตัดสิน CLICX หลังบางรายได้วงเงินโพสต์เบี้ยวหนี้

'ดร.ดนันท์' มอง CLICX คนแห่กู้จนระบบติดขัด เชื่อ Virtual Bank อาจเจาะกลุ่มติดเครดิตบูโร ชี้ยังเร็วสรุประบบพลาด แม้ผู้กู้บางรายโพสต์ได้วงเงินแล้วอาจไม่จ่ายหนี้ ต้องรอดูผลในอนาคต
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.69 ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยถึงกรณีธนาคารคลิกซ์ (CLICX) ธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) จากกลุ่มกรุงไทย AIS และ OR ซึ่งเปิดให้ประชาชนสมัครสินเชื่อผ่านแอป ก่อนมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้าสู่ระบบพร้อมกันจนเกิดปัญหาติดขัด พร้อมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังผู้กู้บางรายโพสต์ข้อความในทำนองว่า เมื่อได้รับวงเงินแล้วอาจไม่ชำระหนี้
โดยไปรษณีย์ไทยเคยร่วมกับกลุ่ม Sea ธนาคารกรุงเทพ VGI และเครือสหพัฒน์ ยื่นขออนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank เช่นกัน แต่กลุ่มดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ดร.ดนันท์กล่าวว่า เหตุการณ์ที่มีประชาชนเข้าสมัครสินเชื่อพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าคนจำนวนไม่น้อยต้องการเข้าถึงเงินทุน ขณะที่กระบวนการตรวจสอบและดึงข้อมูลของผู้สมัครอาจยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงทำให้ผลการพิจารณาสินเชื่อของผู้สมัครแต่ละรายแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่า CLICX กำหนดเงื่อนไขและใช้ข้อมูลใดประกอบการอนุมัติสินเชื่อ
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์จากภาพรวม เนื่องจากยังไม่ได้หารือกับผู้ให้บริการโดยตรง โดยมองว่าผู้ที่ขอสินเชื่อจากระบบธนาคารทั่วไปได้ยาก โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติอยู่ในเครดิตบูโร อาจเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Virtual Bank เพราะคนกลุ่มนี้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินค่อนข้างจำกัด
ขณะที่ ผู้มีประวัติการเงินปกติอาจสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เดิมได้อยู่แล้ว อีกทั้งหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CLICX ยังเป็นธนาคารพาณิชย์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ให้บริการอาจแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ Virtual Bank เข้าถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการจากระบบการเงินเดิมอย่างเพียงพอ แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าผู้ให้บริการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในลักษณะดังกล่าวจริงหรือไม่
"คนที่ติดเครดิตบูโร ทั้งชีวิตนี้คือไม่มีทางผุดทางเกิดเลยหรือ มันก็ไม่ใช่ เขาอาจจะติดตอนช่วงลำบาก วันนี้เขาอาจจะดีแล้วก็ได้ แต่ว่าข้อมูลเครดิตบูโรมันยังอยู่" ดร.ดนันท์กล่าว
ดร.ดนันท์ระบุว่า การมีประวัติอยู่ในเครดิตบูโรไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่มีความสามารถชำระหนี้ตลอดไป เพราะบางรายอาจเคยประสบปัญหาทางการเงินในอดีต แต่ปัจจุบันสถานะทางการเงินปรับตัวดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ประวัติดังกล่าวยังอาจเป็นข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากธนาคารทั่วไป ทำให้ Virtual Bank เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบเดิม
สำหรับกระแสที่ผู้กู้บางรายโพสต์ว่าจะไม่ชำระหนี้ รวมถึงข้อสงสัยว่าการอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้มีประวัติเครดิตบางกลุ่มสะท้อนความผิดพลาดของระบบหรือไม่ ดร.ดนันท์เห็นว่า ยังเร็วเกินไปที่จะสรุป เนื่องจาก CLICX เพิ่งเริ่มให้บริการ และยังไม่ถึงช่วงที่จะประเมินพฤติกรรมการชำระหนี้หรือคุณภาพของสินเชื่อได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอาจมีกลไกติดตามและบริหารจัดการลูกหนี้ด้วยข้อมูล รวมถึงใช้ระบบคำนวณคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring) ที่แตกต่างจากธนาคารแบบเดิม จึงต้องพิจารณาผลการดำเนินงานในระยะต่อไป ก่อนสรุปว่ากระบวนการคัดกรองผู้สมัครและการอนุมัติสินเชื่อมีข้อผิดพลาดหรือไม่