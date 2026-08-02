Elon Musk เปิดตัว X Money บริการธนาคารใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง 6% ท้าชนฟินเทค

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ลุยก้าวสำคัญเปลี่ยนโซเชียลอย่าง "เอ็กซ์" (X) หรือทวิตเตอร์เดิมให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ ทำได้ทุกอย่าง ด้วยการเปิดตัว "เอ็กซ์ มันนี่" (X Money) ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ บริการนี้เปิดให้สมาชิกพรีเมียม X Premium และ Premium+ ใช้งานได้ทันที โดยนำบริการธนาคารหลักเข้ามาอยู่ในแอปโดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถฝากเงิน โอนเงินระหว่างบุคคล จ่ายบิล และทำรายการโอนเงินระหว่างธนาคารได้โดยไม่ต้องออกจากแอป X
โครงสร้างธนาคารที่รองรับบริการนี้มาจาก Cross River Bank ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เงินฝากได้รับการคุ้มครองจาก FDIC สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และยังมีโปรแกรม cash sweep ที่กระจายเงินไปยังสถาบันพันธมิตรหลายแห่ง ทำให้ความคุ้มครองรวมสูงสุดได้ถึง 10 ล้านดอลลาร์ต่อบัญชี ซึ่งถือเป็นระดับการปกป้องเงินฝากที่สูงกว่าระบบชำระเงินอย่าง PayPal หรือ Venmo อย่างชัดเจน
Your money, on the world’s most powerful network
𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn— X Money (@XMoney) July 27, 2026
นอกจากความปลอดภัยแล้ว X Money ยังเสนอผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยสมาชิก Premium+ จะได้รับดอกเบี้ย 6% ต่อปีโดยอัตโนมัติ ส่วนสมาชิก Premium ทั่วไปสามารถปลดล็อกอัตราเดียวกันได้หากตั้งค่าฝากเงินเดือนตรง ส่วนนี้ถือว่าสูงกว่าระดับดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงและธนาคารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
สิทธิประโยชน์ยังขยายไปถึงบัตร X Card ซึ่งเป็นบัตรเดบิต Visa แบบโลหะ ที่รองรับทั้ง Apple Wallet และ Google Pay ให้เงินคืน 3% จากยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไข ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มทั่วโลกโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถปรับแต่งหน้าบัตรด้วยชื่อผู้ใช้ X ได้ ผู้ถือบัตรใหม่ยังได้รับเงินต้อนรับ 15 ดอลลาร์อีกด้วย
Deposit accounts are held at Cross River Bank, Member FDIC, and insured up to $250,000. Deposits are automatically enrolled in a cash sweep program, which provides up to $10M of aggregate FDIC pass-through deposit insurance coverage, across participating FDIC-insured network…— X Money (@XMoney) July 27, 2026
การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้มัสก์เข้าใกล้เป้าหมายแพลตฟอร์มครบวงจรที่ผสมผสานโซเชียลมีเดีย การชำระเงิน และการเงินส่วนบุคคล คล้ายกับ WeChat ของจีนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวเข้าสู่บริการทางการเงินยังก่อให้เกิดคำถามจากฝ่ายนิติบัญญัติ โดยวุฒิสมาชิก "เอลิซาเบธ วอร์เรน" (Elizabeth Warren) เคยตั้งข้อสงสัยในเดือนเมษายน 2026 ว่า X จะรักษาระดับดอกเบี้ย 6% ได้อย่างไรโดยไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
แม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้ แต่ X Money ก็ทำให้แพลตฟอร์มนี้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันโดยตรงกับบริการฟินเทคอย่าง PayPal, Cash App และ SoFi ได้ ซึ่งความท้าทายต่อไปคือการทำให้ผู้ใช้ไว้วางใจ และมอง X เป็นแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือสูง.