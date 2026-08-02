วิเคราะห์เบื้องหลัง SK hynix ผงาดขึ้นนำ Samsung ในสงครามชิป AI

ถ้าเอ่ยถามคนทั่วไปว่าใครคือบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้ คำตอบ 99% คือซัมซุง (Samsung) แต่นั่นอาจเป็นคำตอบของคนที่ไม่ได้อ่านรายงานผลประกอบการและไม่ได้ตามติดวงการสถาปัตยกรรมชิปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
สำหรับวิศวกรในซิลิคอนแวลลีย์และนักวิเคราะห์ข้อมูลสายฮาร์ดแวร์ ความจริงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 นั้นกลับสะท้อนภาพปัจจุบันที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ผันผวนสุดขีดนั้น มีแต่คนพูดถึงเอสเค ไฮนิกซ์ (SK hynix)เพราะแรงกระเพื่อมทางธุรกิจที่ดูเหมือนจะหนักและไกลกว่า
หากโรงงานของ Samsung หยุดผลิตชิปไปหนึ่งสัปดาห์ โลกอาจจะขาดแคลนสมาร์ทโฟนบางรุ่นและ SSD ราคาถูก แต่หากโรงงานของ SK hynix ที่เมืองอินชอนหรือช็องจูหยุดเดินเครื่องไป 48 ชั่วโมง โครงสร้างพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกมีสิทธิ์หยุดชะงัก Data Center ของ Microsoft อาจจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปติดตั้ง โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ของ OpenAI จะเลื่อนกำหนดเทรนนิ่ง และราคาหุ้นของ Nvidia อาจดิ่งลงเหว
ก่อนหน้านี้ โลกอาจมองเห็นภาพที่เกาหลีใต้จับมือกันสู้กับไต้หวัน (TSMC) และอเมริกา (Micron) แต่ในอีกด้าน Samsung และ SK hynix ยักษ์ใหญ่ทั้ง 2 แห่งแม่น้ำฮันก็กำลังทำสงครามกลางเมืองจนตอนนี้ดูเหมือนว่าได้ตัวผู้ชนะ (ชั่วคราว?) แล้ว
***มวยรอง เริ่มได้เปรียบ
เหตุที่ทำให้บริษัทที่เป็นเบอร์สองมานานอย่าง SK hynix มีภาพเป็นราชาแห่งยุค AI แล้วทิ้งให้ Samsung มองเหมือนยักษ์หลงยุค คือคอขวดที่ชื่อว่า HBM
เรื่องนี้ต้องเท้าความถึง GPU (Graphics Processing Unit) ของ Nvidia อย่างตระกูล Blackwell (B200) หรือ Rubin (R100) ที่จะทรงพลังขึ้นอีกในยุค AI เมื่อมีคลังข้อมูลที่ส่งข้อมูลให้ประมวลผลได้เร็วพอ ปัญหานี้เรียกว่า Memory Wall ซึ่งฮีโร่ที่มาทลายกำแพงนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า HBM (High Bandwidth Memory) นี้เอง
HBM ไม่ใช่แค่การเอาชิปหน่วยความจำมาเรียงต่อกันบนเมนบอร์ดแบบเดิม แต่คือการเอาแผ่นชิป DRAM บางเฉียบมาเรียงซ้อนกัน (Stacking) ตั้งแต่ 8 ชั้น, 12 ชั้น, ไปจนถึง 16 ชั้น ร่วมกับการเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เพิ่มเพดานให้แบนด์วิดท์สามารถแรงทะลุระดับหลายเทราไบต์ต่อวินาที (TB/s)
แต่ปัญหาคือความร้อน การเอาชิปที่ทำงานหนักมาซ้อนกัน 12 ชั้น อาจเกิดความร้อนระดับหลอมละลายตัวเอง ปัญหานี้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ SK hynix มีภาษีดีกว่า Samsung
*** Samsung ดื้อ?
ข้อมูลระบุว่า Samsung ดื้อดึงใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เรียกว่า TC-NCF (Thermal Compression Non-Conductive Film) ซึ่งเป็นการใช้แผ่นฟิล์มแทรกระหว่างชั้นชิปเพื่อกันความร้อนและเชื่อมต่อ ข้อดีคือความหนาของชิปแต่ละชั้นจะควบคุมได้ง่าย แต่ข้อเสียคือฟิล์มเหล่านี้ระบายความร้อนได้ไม่ดีเมื่อซ้อนกัน 12 ชั้น และเมื่อเจอกับแรงกด แผ่นชิปจะโค้งงอ (Warpage) ทำให้อัตราเสียหายสูง
นวัตกรรมของ SK hynix คือ MR-MUF โดยตัดสินใจทิ้ง NCF แล้วไปจับมือกับ Namics บริษัทเคมีภัณฑ์ของญี่ปุ่น พัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า MR-MUF หรือ Mass Reflow Molded Underfill โดยแทนที่จะใช้แผ่นฟิล์ม กลับใช้การอบชิปให้ตะกั่วละลายเชื่อมติดกันทีเดียว แล้วฉีดสารเหลวเข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างชั้น ซึ่งสารนี้แข็งตัวและระบายความร้อนได้ดีกว่า NCF ถึง 2-3 เท่า
มีรายงานว่าชิป Samsung ที่ใช้เทคโนโลยี TC-NCF นั้นถูก Nvidia ปฏิเสธไปหลายรอบในช่วงปี 2024-2025 สวนทางกับส่วนแบ่งการตลาด HBM รวมทั่วโลกที่เติบโตเป็น 55% โดยคำสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นของ Nvidia และอีก 35% ขายให้ AMD, Google, และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม พบว่า Samsung ที่กำลังพยายามเปลี่ยนเป็น MUF นั้นต้องเผชิญกับตัวเลข Yield Rate กว่า 50% ซึ่งแปลว่าหาก Samsung ผลิตชิปมา 100 ตัว ก็จะต้องโยนทิ้งลงถังขยะ 50 ตัว ทำให้เกิดความเสียหายสูงเพราะต้นทุนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) เพื่อผลิตชิปนั้นแพงมาก การที่ SK hynix ผลิตได้นิ่งกว่า ระบายความร้อนได้ดีกว่า จึงกวาดออเดอร์ชิป HBM3E และ HBM4 จาก Nvidia ไปแบบกินรวบ
การที่ Samsung แพ้เรื่องชิปหน่วยความจำ อาจจะอ้างได้ว่าเพราะ Samsung เป็นบริษัทชิปแบบครบวงจรหรือ IDM (Integrated Device Manufacturer) เนื่องจาก Samsung มีทั้งแผนกออกแบบชิป (System LSI) และแผนกรับจ้างผลิต (Foundry) ซึ่งเคยประกาศกร้าวว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแซงหน้า TSMC ภายในปี 2030
แต่สื่อวิเคราะห์กันว่า ความพยายามของ Samsung ที่จะกระโดดข้ามขั้นด้วยเทคโนโลยี GAA (Gate-All-Around) ในสถาปัตยกรรม 3 นาโนเมตร (3nm) ตัดหน้า TSMC กลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเอง เพราะแม้เทคโนโลยี GAA ที่ Samsung เรียกว่า MBCFET มีปัญหาการควบคุมกระแสไฟฟ้ารั่วไหล (Leakage Current) ในการผลิตจริงที่ทำได้ยากมาก
ส่วนนี้มีรายงานหลุดออกมาว่า Yield ของชิป 3nm รุ่นแรกของ Samsung นั้นต่ำติดดินเพียง 10-20% ในช่วงแรก ก่อนจะตะเกียกตะกายขึ้นมาแตะ 50% ในขณะที่ TSMC ที่ยังใช้สถาปัตยกรรม FinFET แบบเดิมในชิป 3nm กลับทำ Yield ได้นิ่งที่ 70-80% คือทิ้งไปเพียง 20-30% เท่านั้น
*** ลูกค้าไม่เสี่ยงด้วย
เมื่อผลิตออกมาแล้วของเสียมาก สเปกความร้อนไม่ผ่าน ลูกค้าจึงไม่กล้าเสี่ยง แม้แต่ Qualcomm ซึ่งเคยจ้าง Samsung ผลิตชิป Snapdragon ยังทิ้ง Samsung ไปหา TSMC แบบ 100% รวมถึงฝั่ง Google ที่เคยให้ Samsung ทำชิป Tensor ให้ ก็ย้ายค่ายไปซบ TSMC ในรุ่นล่าสุด
ยังไม่นับชิป Exynos ที่ Samsung ออกแบบเองและผลิตเองเพื่อใช้ในมือถือ Galaxy S-series ก็ยังพบเจอปัญหาความร้อนสะสมและกินแบตเตอรี่ สะท้อนให้เห็นถึงคอขวดทั้งในการออกแบบและการผลิตที่แก้ไม่ตก ข้อมูลจาก Counterpoint Research ในปี 2026 ระบุว่าส่วนแบ่งการตลาด Foundry ของ TSMC ทะยานทะลุ 62% ไปแล้ว ในขณะที่ Samsung หดตัวลงมาเหลือต่ำกว่า 12%
นอกจากนี้ การลงทุนปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในโรงงานที่เกาหลีและสหรัฐอเมริกา ยังกลายเป็นการวางแผนที่ทำให้อัตรากำไรของ Samsung ไม่ร้อนแรง ความเป็นบริษัทใหญ่โตที่มีหลายแผนก ทำให้ Samsung ดูเชื่องช้า ขาดโฟกัส และมีปัญหาการเมืองภายใน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 แม้จะมีรายงานกำไรรวมเพิ่มขึ้น 19 เท่าเนื่องจากความต้องการชิป AI เพิ่มขึ้นจนชดเชยการขาดทุนของธุรกิจมือถือ แต่มีการประมาณการว่า Samsung Electronics ทำรายได้เฉพาะแผนก DS - ชิปและ Foundry ราว 28.5 ล้านล้านวอน มีกำไรจากการดำเนินงานราว 6.4 ล้านล้านวอน ซึ่งถูกฉุดโดยธุรกิจ Foundry ที่ขาดทุน บนอัตรากำไรหรือมาร์จิ้นที่ 22.4% เท่านั้น
***SK hynix โตตามวงจร
กลับมาดูที่ SK hynix รายได้ทั้งบริษัทที่เน้นผลิตชิปหน่วยความจำล้วน นั้นทยานไป 79.32 ล้านล้านวอน ทำกำไรจากการดำเนินงาน 60.54 ล้านล้านวอน บนอัตรากำไร 76.3% ทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของอุตสาหกรรมไปอย่างสวยงาม เชื่อว่าโครงสร้างรายได้ของ SK hynix เติบโตขึ้นอย่างบ้าคลั่งจาก Super Cycle ของชิป HBM ที่ราคาพรีเมียมสูงกว่าชิปปกติ 5-6 เท่า
อัตรากำไร 76% นี้เทียบเท่ากับอัตรากำไรที่บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Microsoft หรือ Adobe เคยทำได้ สะท้อนความสดใสซาบซ่าของ SK hynix ซึ่งสวนทางกับ Samsung ที่ต้องก้มหน้าทำกำไรจากการขายหน่วยความจำแบบเก่า (Legacy DRAM/NAND) เพื่อไปโปะการขาดทุนของโรงงาน Foundry ที่ไม่ค่อยมีคนจ้าง
ในอีกด้าน Samsung ยังถูกพิษของสหภาพแรงงานในองค์กร เพราะนับตั้งแต่ อี แจ-ยอง (Lee Jae-yong) ทายาทรุ่นที่ 3 ขึ้นมากุมบังเหียน Samsung เผชิญกับปัญหาคดีความและการบริหารที่ถูกวิจารณ์ว่าขาดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีที่เฉียบคม มีเสียงมองว่าผู้บริหารระดับสูงห่วงตัวเลขกำไรระยะสั้นและการประเมินผลรายปี มากกว่าการพัฒนานวัตกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ในปี 2024-2025 พี่ใหญ่อย่าง Samsung ยังเผชิญกับการนัดหยุดงานประท้วงของสหภาพแรงงานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 50 ปีของบริษัท ซึ่งการหยุดงานของวิศวกรและพนักงานสายการผลิต แม้เพียงไม่กี่วัน ก็เพียงพอที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดชะงักและทำลาย Yield ของชิปขั้นสูงลงอย่างย่อยยับ
ในขณะที่คน Samsung ยังเถียงกันเรื่องสวัสดิการ แต่ SK hynix ยิ่งร้อนแรงบนเป้าหมายเดียวที่ยึดมั่นมาตลอดนับสิบปี นั่นคือการชิงแชมป์ตลาดหน่วยความจำ ทำให้ SK hynix ลงทุนมหาศาลกับ HBM ตั้งแต่ปี 2013 ในยุคที่ยังไม่มีใครสนใจ AI และเข้าซื้อกิจการชิป NAND ของ Intel เพื่อเสริมแกร่ง วันนี้ SK hynix เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างเรียบง่ายกว่า และให้อำนาจวิศวกรในการตัดสินใจเปลี่ยนเทคโนโลยีอื่นได้เร็วกว่า
***แอปเปิลเทียบกับส้มไม่ได้?
ที่สุดแล้ว ยังมีนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งที่ยังคงเชื่อมั่นใน Samsung หลายคนแย้งว่าการเปรียบเทียบ SK Hynix กับ Samsung เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดฝาผิดตัว ฝั่งสนับสนุน Samsung มองว่าโลกของ AI ในยุคหน้า ชิปประมวลผลทั้ง GPU/NPU และชิปหน่วยความจำ HBM จะต้องถูกแพ็กรวมกันในระดับซิลิคอน ผ่านสถาปัตยกรรมขั้นสูง เช่น 2.5D หรือ 3D (I-Cube/X-Cube ของ Samsung
วันนี้ Samsung คือบริษัทเดียวในโลกที่มีครบทั้ง 3 จิ๊กซอว์ ภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งการออกแบบชิปได้, ผลิตเวเฟอร์ Logic ชิปได้ (Foundry) และผลิตชิปหน่วยความจำ HBM ได้ ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง บริษัทเทคฯ อย่าง Meta, Amazon หรือ Google ที่ต้องการสร้างชิป AI ของตัวเอง (Custom Silicon) ย่อมจะเดินมาหา Samsung เพื่อขอบริการแบบเบ็ดเสร็จจบในที่เดียว ได้ของราคาถูกกว่าและเร็วกว่าการไปจ้าง TSMC ซื้อชิปจาก SK Hynix แล้วเอาไปให้บริษัทอื่นทำ Packaging ต่อ
แต่ความเชื่อมั่นนี้ยังมีช่องโหว่ เพราะวิศวกรของ Apple หรือ Google อาจไม่กล้าเอาพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมชิป AI ระดับความลับสุดยอด ไปส่งให้โรงงาน Foundry ของ Samsung ผลิต เพราะห้องข้างๆ ของโรงงานนั้น คือทีม Samsung Mobile ที่เป็นคู่แข่งขายสมาร์ทโฟนซึ่งรบรากันมาโดยตรง
นี่เองที่เป็นเหตุให้ TSMC แข็งแกร่ง เพราะกฎเหล็กว่า "เราจะไม่แข่งกับลูกค้า" ลูกค้าจึงไว้ใจ TSMC มากกว่า และเมื่อ TSMC เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการทำ Advanced Packaging (CoWoS) ก็มีการดึง SK hynix เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หลักแบบกึ่งผูกขาด ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ "TSMC + SK Hynix" จึงกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งจน Samsung เจาะไม่เข้า
สำหรับภาวะหุ้นเกาหลีที่ผันผวนสุดขีดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา การทิ้งดิ่งลง 33% ก่อนเด้งกลับนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของนักลงทุนรายย่อยเกาหลีที่กู้เงินมาเล่นหุ้น แต่ยังถือเป็นภาพสะท้อนของการประเมินมูลค่าครั้งใหม่ของโครงสร้างเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะโลกกำลังตระหนักว่า Samsung Electronics ยักษ์ใหญ่ที่เคยแบก GDP ของประเทศ กำลังเดินตามรอยเท้าของ Intel นั่นคือ เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ร่ำรวย แต่อุ้ยอ้าย หลงระเริงในความสำเร็จในอดีต และก้าวตามเทคโนโลยีใหม่ไม่ทัน
แต่ SK hynix ได้ยกระดับตัวเองจากผู้ตาม ขึ้นมาเป็น "ผู้กำหนดกฎ" ในวงการฮาร์ดแวร์ AI ร่วมกับ Nvidia และ TSMC เรียบร้อย.