TikTok ปลุกชีพคลังคำไทยผ่านคอนเทนต์อาหาร ดันแคมเปญใหม่รับวันภาษาไทย

ติ๊กต่อก (TikTok) จัดแคมเปญใหม่หวังสร้างแรงกระเพื่อมสู่วัฒนธรรมไทย ประเดิมปั้นคอมมูนิตี้คนรักอาหารเป็นสะพานเชื่อมการอนุรักษ์ภาษาไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เผยสูตรสำเร็จเหล่าครีเอเตอร์ในการคืนชีพคลังคำไทยผ่านรสชาติอาหาร ชี้วิดีโอสั้นคอนเทนต์อาหารฮิตแรง พบ 80% กลุ่ม Food Fans ในไทยบน TikTok ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
TikTok ตั้งชื่อแคมเปญใหม่ล่าสุดว่า #TikTokไทยไทย: Food Talks Thai ถือเป็นแคมเปญที่คิดมาเพื่อต้อนรับวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมหลักคือจัดทัวร์เดินชิมอาหารและเรียนรู้ภาษา ณ "ตลาดนางเลิ้ง" ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 120 ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
จุดมุ่งหมายของแคมเปญคือเพื่อจุดประกายบทสนทนาทางวัฒนธรรม และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาหยิบยกคลังคำไทยที่อาจถูกลืมเลือนไปในโลกดิจิทัลมาใช้อย่างสนุกสนานอีกครั้ง โดยกิจกรรมออฟไลน์นี้มีการพาครีเอเตอร์เดินชิมอาหารไปพร้อมกับเรียนรู้มิติของภาษาผ่านรสชาติอาหารไทยโบราณ แถมมีการจับมือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเหล่าครีเอเตอร์คนดัง มาร่วมแบ่งปันเกร็ดความรู้ที่ผสานมิติทางภาษากับอาหารไทยโบราณเข้าด้วยกันอย่างสนุกสนาน
ในภาพรวม แคมเปญนี้สามารถตอกย้ำว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย TikTok เผยว่าตั้งเป้าให้แคมเปญ "TikTokไทยไทย" นี้เป็นโปรเจ็กต์ระยะยาวที่จะขยายผลในซีซั่นต่อไปด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่นขึ้น ขณะเดียวกัน ทิศทางการทำแคมเปญเอกลักษณ์ท้องถิ่นลักษณะนี้ ยังถือเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของ TikTok ในภูมิภาคอาเซียน เพราะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ ก็มีการดำเนินแคมเปญวัฒนธรรมบนแกนความพยายามเดียวกัน เช่น การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้เติบโตอย่างงดงามบนโลกยุคดิจิทัล
***เปิดอินไซต์ Food Fans ไทย
ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่แคมเปญใหม่ของ TikTok หมุนรอบเนื้อหาคอนเทนต์เรื่องอาหาร เพราะตัวเลขสถิติเชิงพฤติกรรมช่วงเมษายน 2568 - มีนาคม 2569 พบว่า 80% ของกลุ่ม Food Fans ในไทย เข้าใช้งาน TikTok มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
ข้อมูลยังพบว่ากว่า 74% ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อกดติดตามและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์โดยตรง ขณะที่ 37% เจาะจงใช้ฟังก์ชัน Search หรือหน้าค้นหาบน TikTok และ 50% รับชมและรับฟังคอนเทนต์สูตรอาหารทางออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวเลขอัตราการรับชมที่สูงกว่าผู้ใช้งานทั่วไปถึง 29%
นอกจากนี้ ยังพบว่า 47% ของกลุ่ม Food Fans ทั่วโลก ยอมรับว่าอาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมการกิน และเครื่องดื่ม มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน (สูงกว่าผู้ใช้งานทั่วไป 19%) และ 31% ระบุว่า "วัฒนธรรม" เป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกจุดหมายปลายทาง (สูงกว่าผู้ใช้งานทั่วไป 8%)
หากพักมุมมองเรื่องอาหารแล้วโฟกัสที่ภาษาไทย TikTok ยอมรับว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและการสูญหายของคำไทยบางคำในโลกดิจิทัล จึงมองว่าภาษาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ TikTok อยากให้ความสำคัญ โดยจากการสำรวจ พบว่าภาษารีวิวอาหารในปัจจุบันส่วนใหญ่กลายเป็นภาษาที่มุ่งเน้นการใช้คำกระตุ้นความรู้สึก เช่น หวานตัดขา, โฮ่งมาก, อร่อยตะโกน และแสงออกปาก
***เคล็ดลับภาษาโซเชียล
ทอม - จักรกฤต โยมพยอม (JakkritTomTom) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและพิธีกรชื่อดัง แชร์เคล็ดลับการใช้ภาษาไทยให้คลิปมีความสนุกและโดดเด่น ว่าภาษาไทยคือภาษาที่รุ่มรวย หากทุกคนใช้คำศัพท์วนอยู่แค่ไม่กี่คำ โดยไม่มีใครเติมฟืนหรือเพิ่มคลังคำดั้งเดิมลงไปเลย คอนเทนต์ในสื่อต่าง ๆ ก็จะซ้ำกันไป ไม่มีอะไรโดดเด่น ดังนั้น การมีคลังคำในสมองที่หลากหลายจะช่วยให้การสื่อสารสนุกและมีสไตล์เฉพาะตัวมากขึ้น
"การอนุรักษ์ภาษาไทยไม่ได้แปลว่าต้องใช้แบบดั้งเดิมตามระเบียบแบบแผนตลอดเวลา เพราะภาษาสามารถเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ได้ตามบริบทสังคม"
ด้าน เบลล่า - ศิรัตติกาน คำพิมาน (เบลล่า วิถีไทย) ฟู๊ดครีเอเตอร์ผู้ปลุกกระแสวิถีชีวิตพื้นบ้าน มองว่าแม้คำว่า 'อร่อย' เป็นคำที่ปลอดภัย แต่ก็ทำให้คลิปนั้นมีความเหมือนกับคลิปอื่นทั่วไป การหยิบคำก้นครัวดั้งเดิมหรือภาษาถิ่นอย่าง 'หวานนวล' (หวานสะท้อนถึงความหวานตัดด้วยความมันของกะทิ) หรือ 'เผ็ดฉุน' (เผ็ดร้อนเครื่องเทศโบราณ) มาเล่า จะช่วยให้คนดูจินตนาการรสชาติตามได้ทันที เป็นการสร้างยอดปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด
ขณะที่ มอส - วัชระพงษ์ มุ้ยแก้ว (moszwatchara) ครีเอเตอร์สายอาหารผู้โลดแล่นบนโลกดิจิทัลมากว่า 7 ปี เสริมว่าวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้คำดี ๆ อย่าง ละเอียดลออ, ละเมียดละไม, พิถีพิถัน ค่อย ๆ หายไปอย่างน่าเสียดาย แต่การหยิบคำอย่าง จัดจ้าน, วิจิตรบรรจง, ละมุนละม่อม, วิลิศมาหรา กลับมาปัดฝุ่นใหม่และผสมผสานกับภาษายุคใหม่ เชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คอนเทนต์มีพลังครองใจคนได้ทุกเจเนอเรชัน
ในแง่ของคนรุ่นใหม่ อี๊ฟ - ศศิภัทร์ อิทธิโสภณพิศาล (อี๊ฟไง อี๊ฟศศิ) และครีเอเตอร์คู่รัก ลูกหมี - นภัสสร แสงล้ำ และ วุฒินันท์ ขยันเขตต์ (ลูกหมีหนีเที่ยว) ร่วมสะท้อนมุมมองว่า ภาษาโซเชียลเปลี่ยนไปตามแฟชั่นเทรนด์ แต่การผสมผสานระหว่างคำฮิตติดกระแส เข้ากับความตรงไปตรงมาของคลังคำไทยดั้งเดิม เช่น ละมุนลิ้น, ถึงพริกถึงขิง, ถึงเครื่อง, นัวครบรส ถือเป็นอีกสูตรลับการปรุงคอนเทนต์ให้มีความนัว กลมกล่อม และสะท้อนตัวตน ที่คนดูจะจดจำได้นานขึ้น.