Loxley Orbit เปิดตัว 2 Smart AI Agents รันบน Gemini Enterprise

ล็อกซเล่ย์ ออบิท ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 ตัวแทน Google Cloud Premier Partner ประเทศไทย จากโครงการคัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง ครอบคลุม 6 ประเทศ ขึ้นร่วมแสดงศักยภาพบนเวทีใหญ่ในงาน "Future-Forward Industries with Gemini Enterprise" จัดโดย Google Cloud
ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำเข้าร่วมกว่า 50 องค์กร โดย Loxley Orbit ได้นำเสนอ AI Agent ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองบนระบบ Gemini Enterprise ของ Google เพื่อเปลี่ยนผ่านจาก Generative AI แบบดั้งเดิมสู่ระบบ Agentic AI ที่สามารถคิด วิเคราะห์ และลงมือทำงานแทนมนุษย์ได้จริง โดยมี Gemini Enterprise ทำหน้าที่เป็น Front-End Control Center คอยควบคุมความปลอดภัยและการบริหารจัดการสิทธิ์ข้อมูลระดับองค์กร
สำหรับ 2 Smart AI Agents เป็น AI Agent เฉพาะทาง ที่เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพและขจัดข้อจำกัดสำคัญของภาคธุรกิจ ได้แก่ 1.SPYRE (Competitor Intelligence Agent) สายลับวิเคราะห์คู่แข่ง มอนิเตอร์ข้อมูลเว็บและ Social Media แบบเรียลไทม์ สรุป SWOT Matrix วางแผนยุทธศาสตร์ (Three-Pillar Strategy) พร้อมแปลงเป็น Executive Slide Deck และ Social Dashboard ให้อัตโนมัติ
2.DocCheck AI (Document Verification Agent) Agent ตรวจสอบเอกสารอนุมัติ (จัดซื้อ/การเงิน/สัญญา) เช็กความถูกต้องตามกฎและนโยบายองค์กร แสดงสถานะทันที (PASSED / FAILED / MISSING) ออกใบรับรอง Certificate และส่งอีเมลแจ้งผ่าน Gmail อัตโนมัติ พร้อมรองรับการตรวจร่วมกับคน (Human-in-the-Loop) ผ่าน Google Chat
การได้รับคัดเลือกบนเวทีระดับภูมิภาคครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญตลอด 10 กว่าปีของ Loxley Orbit ในการเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่พร้อมพาองค์กรไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI อย่างมั่นใจ น่าเชื่อถือ และวัดผลได้จริง