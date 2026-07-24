หัวเว่ยชูโมเดล AI จีน ต้นทุนถูกกว่าสหรัฐ 20 เท่า เปลี่ยนเกมธุรกิจ

หัวเว่ย (Huawei) จัดงาน Huawei Thailand Digital & AI Summit 2026 เผยโมเดล AI จากห้องปฏิบัติการของประเทศจีนมีการเติบโตด้านการใช้งานอย่างก้าวกระโดดถึง 429 เท่า ภายในเวลา 2 ปี ย้ำปัจจุบัน การใช้งานโมเดลของจีนครองส่วนแบ่งสูง 46% ของปริมาณการใช้งานโทเคน (Token) ทั่วโลก ระบุค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการใช้งานโทเคนของโมเดล AI จากจีนมีราคาประหยัดกว่า บนต้นทุนที่ถูกกว่าโมเดลกระแสหลักของสหรัฐอเมริกาถึงประมาณ 20 เท่า
นายออสติน เจิ้ง เชาวู รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ ICT บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวบนเวทีเปิดงานว่าปัจจุบัน AI ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่เกือบ 40% ของบริษัททั่วโลก ได้นำ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจริงอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยระบุว่าภาคธุรกิจเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ AI เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไปสู่การใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม
"สถิติล่าสุดจาก OpenRouter เผยให้เห็นว่า ในเวลาเพียง 2 ปี การใช้งานโมเดล AI จากห้องปฏิบัติการของจีน เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 429 เท่า ปัจจุบันโมเดล AI ของจีนครองส่วนแบ่งปริมาณการใช้งานโทเคนทั่วโลกสูงถึง 46% โมเดลขนาดใหญ่ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีถึง 4 โมเดลที่ติดอันดับ Top 10 โมเดล AI ที่ดีที่สุดในโลก บนฐานของโอเพนซอร์ส"
คำว่า "โทเคน" หรือ Token ในวงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) มักจะหมายถึงหน่วยพื้นฐานของข้อมูลที่ AI นำไปประมวลผล โดยหากเป็นโมเดลประมวลผลภาษา 1 Token อาจมีขนาดสั้นเพียงอักขระเดียว หรือยาวเท่ากับหนึ่งคำ ขึ้นอยู่กับภาษาและบริบท เช่น ในภาษาอังกฤษ จำนวน 100 Token จะมีค่าเทียบเท่ากับคำประมาณ 75 คำ ดังนั้นสงครามราคาโทเคนจึงส่อเค้าว่าจะเกิดขึ้น และอาจเป็นทางเลือกราคาประหยัดที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจในยุคดิจิทัลก็ได้
สำหรับโครงสร้างเทคโนโลยี AI ของโลกที่วันนี้ถูกขับเคลื่อนและนำโดย 2 ขั้วอำนาจหลัก คือ จีน และ สหรัฐอเมริกา แน่นอนว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้โมเดลจีนเติบโตอย่างน่าจับตา คือ ต้นทุนค่าโทเคนที่ถูกกว่าโมเดลกระแสหลักของสหรัฐอเมริกาประมาณ 20 เท่า ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนให้แก่ธุรกิจที่ต้องการนำ AI มาใช้งานในสเกลใหญ่
ในภาพรวม ผู้บริหาร Huawei หยอดยาหอมว่าประเทศไทยมีศักยภาพและอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง AI ของอาเซียน เพราะได้รับการสนับสนุนจากจุดแข็งสำคัญ 2 ด้าน คือนโยบายรัฐที่เอื้ออำนวย และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก
"ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมจำนวนประชากรเกือบ 95% ซึ่งจัดเป็นระดับที่สูงที่สุดระดับหนึ่งของโลก ขณะเดียวกันความจุของดาต้าเซ็นเตอร์ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยบรรยากาศการทำธุรกิจที่เปิดกว้างรวมถึงการมีสถานที่ตั้งโครงการร่วมที่ดี ส่งผลให้ไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมี ศูนย์ข้อมูล AI ขนาดเกือบ 1 กิกะวัตต์ ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศไทย ควบคู่ไปกับโครงการประมวลผลขนาดใหญ่ที่เตรียมจัดตั้งขึ้นอีกมากในอนาคต"
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีอนาคตอันสดใส แต่ผู้บริหาร Huawei มองว่าบริษัทไทยยังพบกับความยากลำบากและความท้าทายจริง 5 ประการเมื่อจะเริ่มนำ AI มาใช้งาน ได้แก่ 1) ต้นทุนด้านการประมวลผลที่สูงลิ่วและผลตอบแทนจากผลกำไรที่ยังไม่ชัดเจน 2) ความพร้อมของข้อมูลที่ต่ำ โดยข้อมูลในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เสียหาย กระจัดกระจาย และไร้คุณภาพ
3) โมเดล AI มาตรฐานระดับโลกไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมธุรกิจและความต้องการทางอุตสาหกรรมของไทย 4) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น และ 5) วิธีการปฏิรูป AI ขององค์กรที่ยังขาดกลยุทธ์ที่เป็นระบบและขาดกระบวนการทำงานที่เติบโตเต็มที่เพื่อประสานงานระหว่างทีมธุรกิจและทีมเทคโนโลยี
"ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ จงจำไว้ให้ดีว่า ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AI ไม่ใช่การทำผิดพลาด แต่คือความสูญเสียจากการไม่ยอมลงมือทำอะไรเลย"
เพื่อปลดล็อกสิ่งนี้ Huawei มองว่าธุรกิจไทยควรหันมาโฟกัสใน 3 ด้านเพื่อสร้างศักยภาพ AI ท้องถิ่น ด้านแรกคือการเลือกสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีคุณค่าสูง โดยต้องยืนยันประโยชน์เชิงธุรกิจให้ชัดเจนก่อนทุ่มลงทุนหนักในด้านการประมวลผลและโมเดล
ด้านที่ 2 เสริมศักยภาพโมเดลพื้นฐานทั่วไปด้วยข้อมูลท้องถิ่นเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นความลับสำคัญในการสร้างบริการ AI ที่มีความแม่นยำสูงและปรับเข้ากับตลาดไทยได้อย่างเหมาะสม และด้านที่ 3 คือการฝึกอบรมบุคลากรด้าน AI เพราะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ แต่จำเป็นต้องมีคนที่เข้าใจทั้งด้านธุรกิจและการทำงานของ AI เพื่อสนับสนุนการยกระดับในระยะยาว
Huawei ทิ้งท้ายบนเวทีว่าเนื่องจากไม่มีบริษัทใดที่สามารถพัฒนา AI ได้ตามลำพัง จึงจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันอย่างแข็งขันจากทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย โดย Huawei แสดงความพร้อมเต็มที่ในการส่งมอบ โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร (Full-stack AI Infrastructure) ครอบคลุมทั้งบริการพับบลิกคลาวด์ ไฮบริดคลาวด์ และคลาวด์ส่วนตัวในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบนิเวศ AI ที่เปิดกว้าง ปลอดภัย และครอบคลุม เพื่อช่วยให้วิสาหกิจทุกขนาดในประเทศไทยเข้าถึงขีดความสามารถอัจฉริยะคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้อย่างเท่าเทียม
"เราให้คำมั่นสัญญาที่จะฝึกอบรมนักพัฒนา AI จำนวน 40,000 คนในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างอนาคตอัจฉริยะร่วมกันอย่างมั่นคง" ออสติน เจิ้ง เชาวู กล่าว.