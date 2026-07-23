Google Cloud ดันองค์กรไทยสู่ยุค 'Agentic AI' คาด 5 ปีสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1.4 ล้านล้านบาท

กูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) เดินหน้าผลักดันองค์กรภาคธุรกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากยุค "Cloud First" สู่ "AI Ready" ชี้การมาถึงของ Agentic AI มีศักยภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี พร้อมนำ "Gemini Enterprise" ช่วยบริหารจัดการต้นทุน และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง แก้ปัญหาการใช้งานกระจัดกระจายและลดความเสี่ยงงบประมาณบานปลาย
สรุจ ทิพเสนา ผู้จัดการประจำประเทศไทย กูเกิล คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า โอกาสของภาคธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การทดลองใช้งาน AI แต่ต้องยกระดับไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร (Institutional AI) โดยการนำ AI ไปเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานหลัก เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
“การจะนำ AI มาใช้งาน ต้องทำให้ AI ไปอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของการทำงานทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ตามด้วยการที่ AI ต้องเข้าถึงข้อมูลในองค์กรที่เชื่อถือได้ และปลอดภัย ปิดท้ายที่ต้องมีการวัดผลให้เห็นชัดเจน พวกนี้คือโจทย์สำคัญในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร”
จากการคาดการณ์ของ Google Cloud ระบุว่า หากประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้งาน AI อย่างเหมาะสม จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่า 1.4 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเริ่มปรับใช้เทคโนโลยี และเริ่มสร้างอาชีพกันได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญเมื่อองค์กรขยายการใช้งานจากช่วงทดลอง ไปสู่การใช้งานจริงทั่วทั้งองค์กร คือความวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ กูเกิล คลาวด์ จึงได้นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการต้นทุนการประมวลผล หรือ Tokenomics ผ่านแพลตฟอร์ม Gemini Enterprise
แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้ขนาดของโมเดล AI ให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงาน เช่น การใช้โมเดลขนาดเล็กสำหรับงานตอบคำถามพื้นฐาน และใช้โมเดลขนาดใหญ่เฉพาะงานวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อควบคุมงบประมาณได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบติดตามการทำงานของ AI Agent ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน การเปิดให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลในประเทศ (Google Cloud Region) ยังช่วยลดความหน่วง (Latency) ในการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็วสูง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง PDPA ของไทย และ GDPR ของยุโรปได้อย่างสมบูรณ์
พร้อมกันนี้ Google Cloud ได้นำโซลูชัน Google AI Threat Defense ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติที่ผสานความสามารถของ Gemini, Mandiant, Wiz และ CodeMender เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเฝ้าระวัง จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และหยุดยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้แบบเรียลไทม์
สำหรับด้านการพัฒนาบุคลากร กูเกิล คลาวด์ ได้สานต่อความร่วมมือในโครงการ "ปัญญาไทย" ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งเป้าพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI (Upskill/Reskill) ให้กับบุคลากรคนไทยไปแล้วกว่า 150,000 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน