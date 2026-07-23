"ไชยชนก" ย้ำไทยตั้งเป้าขยายดาต้าเซ็นเตอร์ทะลุ 2.8 กิกะวัตต์ ปั้นสู่ฮับดิจิทัลอาเซียน

ไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวผ่านวิดีโอในงาน “Huawei Thailand Digital & AI Summit 2026” ว่าประเทศไทยมีแผนการขยายขนาดดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ในระยะยาวให้ทะยานสูงเกินกว่า 2.8 กิกะวัตต์ ถือเป็นขนาดเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ราว 35,000 เมกะวัตต์
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย กล่าวในงาน Huawei Thailand Digital AI Summit 2026 ผ่านทางวิดีโอเนื่องจากติดภารกิจการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ประจำปี 2026 โดยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตเทคโนโลยีของไทย ว่าเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ AI คือความพยายามในการตอบคำถามว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนได้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างความไว้วางใจไปด้วย
"คำถามสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญคือ จะใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างไรควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจ สำหรับประเทศไทย มาตรวัดที่แท้จริงของ AI ไม่ใช่ความล้ำสมัยของเทคโนโลยี แต่คือคุณค่าที่เทคโนโลยีสร้างให้กับประชาชน ซึ่งคุณค่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนวัตกรรมถูกสร้างขึ้นบนความไว้วางใจ"
ไชยชนกระบุว่าเส้นทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วย 3 เสาหลักสำคัญ เสาแรกคือโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"สถิติ ณ สิ้นปี 2025 ขนาดของ Data Center ที่เปิดดำเนินการแล้วในไทยคือ 350 เมกะวัตต์ และมีแผนระยะยาวที่จะขยายให้เกินกว่า 2.8 กิกะวัตต์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Data Center และพลังงานเชิงยุทธศาสตร์เกือบ 40 โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI"
การวัดขนาดของ Data Center เป็นหน่วยกิกะวัตต์ (GW) หรือ เมกะวัตต์ (MW) นั้นเป็นการวัดความสามารถในการรองรับพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Power Capacity) ของศูนย์ข้อมูลแห่งนั้น ไม่ใช่ขนาดของพื้นที่ตารางเมตรหรือจำนวนเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากเป็นปริมาณไฟฟ้าที่สามารถดึงมาใช้และระบบทำความเย็นที่จะระบายความร้อนออกไปได้ ที่ผ่านมา อุตสาหกรรม Data Center จึงใช้หน่วยไฟฟ้าเป็นมาตรวัดสเกลความใหญ่แทน โดยตัวเลข 2.8 กิกะวัตต์ (หรือ 2,800 เมกะวัตต์) หมายถึงการตั้งเป้ากำลังการผลิตและขีดความสามารถการจ่ายไฟฟ้ารวมของระบบโครงข่าย (IT Load) เพื่อรองรับกลุ่มทุน Data Center ระดับไฮเปอร์สเกล ทั้งหมดที่จะเข้ามาตั้งฐานการลงทุนในประเทศ
ขนาด 2.8 กิกะวัตต์ (หรือ 2,800 เมกะวัตต์) นี้มากพอที่จะจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนทั่วไปได้หลายล้านหลัง หรือเทียบเท่ากับความต้องการไฟฟ้าเกือบ 10% ของคนทั้งประเทศไทยในช่วงพีคสูงสุด โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เผยสถิติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยช่วงปี 2567 - 2569 ว่ามีตัวเลขเฉลี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 33,000 ถึง 36,000 เมกะวัตต์ (MW)
***ไว้ใจได้ ใช้ได้จริง
เสาที่ 2 ในเส้นทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศไทยคือความไว้วางใจ เพราะประเทศไทยกำลังผลักดันการเป็น "Real-world AI Governance Sandbox" หรือพื้นที่ทดสอบการกำกับดูแล AI ในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้บริษัท นักวิจัย และหน่วยงานกำกับดูแลร่วมกันทดลองนำหลักการสากลมาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนจากภัยออนไลน์ การทำภาพหรือเสียงเลียนแบบ และการฉ้อโกงทางดิจิทัล โดยการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางไซเบอร์
เสาที่ 3 คือประชาชน ไชยชนกย้ำว่าเทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนผ่านประเทศด้วยตัวเอง แต่เป็นฝีมือของประชาชน ประเทศไทยต้องการ AI ที่พูดภาษาไทย เข้าใจบริบทของไทย และสร้างโอกาสให้ธุรกิจและนักนวัตกรรมไทยโดยยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้
"รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยไม่เพียงเป็นผู้ใช้งาน แต่เป็นผู้สร้าง ผู้ปรับใช้ และเป็นผู้นำด้าน AI ผ่านการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะดิจิทัลของคนทุกเจเนอเรชัน"
ทั้งหมดนี้ ไชยชนกย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้เพียงลำพัง ไทยจึงให้คุณค่าอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับหัวเว่ย รวมถึงผู้นำเทคโนโลยีรายอื่นๆ โดยรัฐมนตรีได้แบ่งปันความประทับใจจากการไปเยือนศูนย์วิจัยของหัวเว่ยที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 ว่าเป็นพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกเข้ากับเป้าหมายในท้องถิ่น
นายไชยชนกเล่าทิ้งท้ายว่าได้กล่าวเชิญชวนบริษัทต่างๆ ให้เข้ามาร่วมพัฒนา ทดสอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง AI ที่ใช้งานได้จริง น่าเชื่อถือ และมีความหมายต่อประชาชนทั้งในไทยและระดับภูมิภาค.