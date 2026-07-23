Confluent ยืนหยัดมาตรฐานเปิด เผยลูกค้าไทยยิ้มรับก้าวใหม่ใต้ร่ม IBM

คอนฟลูเอนท์ (Confluent) แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดงานใหญ่ที่ไทยหลังไอบีเอ็ม (IBM) ได้เข้าซื้อกิจการ เผยสิ่งหลักที่จะเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้ คือลูกค้าไทยจะต้องเปลี่ยนมาทำสัญญาภายใต้ IBM ชี้ IBM จะยังคงยอมรับและดูแลสัญญาเดิมที่ลูกค้าไทยทำไว้กับ Confluent และยังมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าจะหมดสัญญา มั่นใจลูกค้าและพันธมิตรไทยมองบวกต่อการควบรวม ยันยึดมั่นในมาตรฐานเปิด ไม่มีนโยบายกดดันลูกค้าใช้บริการ IBM Cloud หรือระบบ IBM Watson เท่านั้น
นายเคนนี่ ชิน ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในงาน Data Streaming World Tour ปี 2 ถึงกรณีที่ IBM ได้เข้าซื้อกิจการ Confluent เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2026 ว่า Confluent ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Data and AI group ภายใต้ IBM Software ทำให้ Confluent ไม่ได้เป็นบริษัทอิสระ (Independent) อีกต่อไป
"สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงหลักๆ ในเร็วๆ นี้ คือลูกค้าจะต้องเปลี่ยนมาทำสัญญาภายใต้เอกสารสัญญาและข้อตกลงของ IBM แทนสัญญาของ Confluent อย่างไรก็ดี สำหรับสัญญาเดิมที่ทำไว้กับ Confluent และยังมีผลบังคับใช้อยู่ IBM จะยังคงยอมรับสิทธิ์และดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดสัญญา"
ยักษ์ใหญ่สีฟ้า IBM ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ Confluent ด้วยมูลค่ากิจการราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.52 แสนล้านบาท) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป้าหมายคือการรวมซอฟต์แวร์ AI ของ IBM เข้ากับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งข้อมูลของ Confluent ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีโอเพนซอร์สอย่าง Apache Kafka จนดีลดำเนินการเสร็จสิ้นและปิดการควบรวมกิจการได้ก่อนที่เคยคาดกันไว้ว่าภายในกลางปี 2026 นี้
สำหรับลูกค้าและพันธมิตรในประเทศไทย ผู้บริหาร Confluent ชี้ว่าให้การตอบรับในเชิงบวกต่อการควบรวมกิจการครั้งนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการผนวกเทคโนโลยี Data Streaming ของ Confluent เข้ากับความน่าเชื่อถือและการให้บริการระดับ Enterprise กว่า 100 ปีของ IBM ซึ่ง IBM ได้ให้พันธสัญญาในระดับบอร์ดบริหารว่าจะยังคงรักษาประสบการณ์การดูแลลูกค้าแบบพิเศษเฉพาะตัวเอาไว้เช่นเดิม พร้อมกับมีทีมงานและบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยดูแลลูกค้าในไทยได้อย่างครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในด้าน Confluent ผู้บริหารชี้ว่าจะยังยึดมั่นในระบบนิเวศและมาตรฐานเปิด (Open Ecosystem) ต่อไป โดยบอร์ดบริหารของ IBM มีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะสนับสนุน Open source ecosystem และไม่มีนโยบายบังคับหรือกดดันให้ลูกค้าต้องหันไปใช้บริการ IBM Cloud หรือระบบ IBM Watson เท่านั้น รวมถึงไม่มีการสร้างระบบสวนที่มีกำแพงปิดกั้น และลูกค้ายังคงมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกใช้โมเดลภาษา (LLM) คลาวด์ หรือระบบประมวลผลเดิมขององค์กร (เช่น เครื่องเมนเฟรมของ IBM หรือระบบอื่นๆ) โดยเทคโนโลยีของ Confluent จะยังเชื่อมต่อเข้ากับทุกโครงสร้างระบบไอทีเดิมขององค์กรได้ตามปกติเหมือนเช่นเคย
***เปิดอินไซต์เมืองไทย
นายแอนดรูว์ เซลเลอร์ส รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี บริษัท คอนฟลูเอนท์ กล่าวถึงข้อมูลในรายงาน Data Streaming Report ที่ได้เปิดเผยระหว่างการจัดงานประชุมประจำปีของบริษัท ว่า 84% ของผู้นำด้านไอทีในไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญในการขยายการใช้งาน AI อย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ ที่ทำการสำรวจ โดย 83% ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก
"ในประเทศไทย ผู้นำด้านไอทีถึง 93% ยกให้เทคโนโลยี Data Streaming เป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในการลงทุนด้านไอที และ 97% มองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นรากฐานที่สำคัญในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน AI"
กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยกว่า 81% มองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล เป็นความท้าทายในการนำ Agentic AI มาใช้งาน ซึ่งเป็นสัดส่วน สูงที่สุด ในการสำรวจ และ 39% ได้นำ Agentic AI ไปใช้ในระบบการทำงาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการใช้งาน สูงที่สุดในโลก
นอกจากนี้ 97% คาดว่า Data Streaming จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์จากการลงทุนด้าน AI และ 97% เชื่อว่าเทคโนโลยี DSP จะช่วยเร่งการนำ AI มาใช้ในองค์กร ขณะที่ 93% จัดให้ Data Streaming เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสูงกว่า AI/ML (91%)
ความท้าทายในการนำ AI มาใช้งานในองค์กรไทย คือ 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (83%) 2. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล ความสดใหม่ และคุณภาพของข้อมูล (80%)
3. ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนขาดผู้ดูแลส่วนกลาง (79%) 4. ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน AI และข้อมูล (79%) และ 5. ความสามารถในการรวบรวมแหล่งข้อมูลใหม่ (76%)
Confluent สรุปรายงาน Data Streaming ประจำปี 2569 ว่าผู้นำด้านไอทีทั่วโลกเกิน 72% มองการขาดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังชะลอการขยายการใช้งาน AI ในระดับองค์กร โดยผลสำรวจจากผู้นำด้านไอทีจำนวน 4,625 คนทั่วโลก ได้วิเคราะห์ความท้าทายที่องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญในการขยายการใช้งาน AI พร้อมชี้ให้เห็นว่า องค์กรอาจต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ระบบ AI ต้องพึ่งพา มากกว่าการเพิ่มงบลงทุนในเทคโนโลยี AI เพียงอย่างเดียว.