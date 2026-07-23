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Confluent ยืนหยัดมาตรฐานเปิด เผยลูกค้าไทยยิ้มรับก้าวใหม่ใต้ร่ม IBM

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คอนฟลูเอนท์ (Confluent) แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดงานใหญ่ที่ไทยหลังไอบีเอ็ม (IBM) ได้เข้าซื้อกิจการ เผยสิ่งหลักที่จะเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้ คือลูกค้าไทยจะต้องเปลี่ยนมาทำสัญญาภายใต้ IBM ชี้ IBM จะยังคงยอมรับและดูแลสัญญาเดิมที่ลูกค้าไทยทำไว้กับ Confluent และยังมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าจะหมดสัญญา มั่นใจลูกค้าและพันธมิตรไทยมองบวกต่อการควบรวม ยันยึดมั่นในมาตรฐานเปิด ไม่มีนโยบายกดดันลูกค้าใช้บริการ IBM Cloud หรือระบบ IBM Watson เท่านั้น

นายเคนนี่ ชิน ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในงาน Data Streaming World Tour ปี 2 ถึงกรณีที่ IBM ได้เข้าซื้อกิจการ Confluent เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2026 ว่า Confluent ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Data and AI group ภายใต้ IBM Software ทำให้ Confluent ไม่ได้เป็นบริษัทอิสระ (Independent) อีกต่อไป

"สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงหลักๆ ในเร็วๆ นี้ คือลูกค้าจะต้องเปลี่ยนมาทำสัญญาภายใต้เอกสารสัญญาและข้อตกลงของ IBM แทนสัญญาของ Confluent อย่างไรก็ดี สำหรับสัญญาเดิมที่ทำไว้กับ Confluent และยังมีผลบังคับใช้อยู่ IBM จะยังคงยอมรับสิทธิ์และดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดสัญญา"

เคนนี่ ชิน ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ขวา) และแอนดรูว์ เซลเลอร์ส (ซ้าย) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี บริษัท คอนฟลูเอนท์
ยักษ์ใหญ่สีฟ้า IBM ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ Confluent ด้วยมูลค่ากิจการราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.52 แสนล้านบาท) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป้าหมายคือการรวมซอฟต์แวร์ AI ของ IBM เข้ากับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งข้อมูลของ Confluent ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีโอเพนซอร์สอย่าง Apache Kafka จนดีลดำเนินการเสร็จสิ้นและปิดการควบรวมกิจการได้ก่อนที่เคยคาดกันไว้ว่าภายในกลางปี 2026 นี้

สำหรับลูกค้าและพันธมิตรในประเทศไทย ผู้บริหาร Confluent ชี้ว่าให้การตอบรับในเชิงบวกต่อการควบรวมกิจการครั้งนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการผนวกเทคโนโลยี Data Streaming ของ Confluent เข้ากับความน่าเชื่อถือและการให้บริการระดับ Enterprise กว่า 100 ปีของ IBM ซึ่ง IBM ได้ให้พันธสัญญาในระดับบอร์ดบริหารว่าจะยังคงรักษาประสบการณ์การดูแลลูกค้าแบบพิเศษเฉพาะตัวเอาไว้เช่นเดิม พร้อมกับมีทีมงานและบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยดูแลลูกค้าในไทยได้อย่างครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น


ในด้าน Confluent ผู้บริหารชี้ว่าจะยังยึดมั่นในระบบนิเวศและมาตรฐานเปิด (Open Ecosystem) ต่อไป โดยบอร์ดบริหารของ IBM มีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะสนับสนุน Open source ecosystem และไม่มีนโยบายบังคับหรือกดดันให้ลูกค้าต้องหันไปใช้บริการ IBM Cloud หรือระบบ IBM Watson เท่านั้น รวมถึงไม่มีการสร้างระบบสวนที่มีกำแพงปิดกั้น และลูกค้ายังคงมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกใช้โมเดลภาษา (LLM) คลาวด์ หรือระบบประมวลผลเดิมขององค์กร (เช่น เครื่องเมนเฟรมของ IBM หรือระบบอื่นๆ) โดยเทคโนโลยีของ Confluent จะยังเชื่อมต่อเข้ากับทุกโครงสร้างระบบไอทีเดิมขององค์กรได้ตามปกติเหมือนเช่นเคย

***เปิดอินไซต์เมืองไทย

นายแอนดรูว์ เซลเลอร์ส รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี บริษัท คอนฟลูเอนท์ กล่าวถึงข้อมูลในรายงาน Data Streaming Report ที่ได้เปิดเผยระหว่างการจัดงานประชุมประจำปีของบริษัท ว่า 84% ของผู้นำด้านไอทีในไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญในการขยายการใช้งาน AI อย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ ที่ทำการสำรวจ โดย 83% ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก

"ในประเทศไทย ผู้นำด้านไอทีถึง 93% ยกให้เทคโนโลยี Data Streaming เป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในการลงทุนด้านไอที และ 97% มองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นรากฐานที่สำคัญในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน AI"

เวทีงาน Data Streaming World Tour ปี 2
กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยกว่า 81% มองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล เป็นความท้าทายในการนำ Agentic AI มาใช้งาน ซึ่งเป็นสัดส่วน สูงที่สุด ในการสำรวจ และ 39% ได้นำ Agentic AI ไปใช้ในระบบการทำงาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการใช้งาน สูงที่สุดในโลก

นอกจากนี้ 97% คาดว่า Data Streaming จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์จากการลงทุนด้าน AI และ 97% เชื่อว่าเทคโนโลยี DSP จะช่วยเร่งการนำ AI มาใช้ในองค์กร ขณะที่ 93% จัดให้ Data Streaming เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสูงกว่า AI/ML (91%)

พื้นที่แสดงเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ Confluent
ความท้าทายในการนำ AI มาใช้งานในองค์กรไทย คือ 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (83%) 2. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล ความสดใหม่ และคุณภาพของข้อมูล (80%)

3. ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนขาดผู้ดูแลส่วนกลาง (79%) 4. ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน AI และข้อมูล (79%) และ 5. ความสามารถในการรวบรวมแหล่งข้อมูลใหม่ (76%)

Confluent สรุปรายงาน Data Streaming ประจำปี 2569 ว่าผู้นำด้านไอทีทั่วโลกเกิน 72% มองการขาดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังชะลอการขยายการใช้งาน AI ในระดับองค์กร โดยผลสำรวจจากผู้นำด้านไอทีจำนวน 4,625 คนทั่วโลก ได้วิเคราะห์ความท้าทายที่องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญในการขยายการใช้งาน AI พร้อมชี้ให้เห็นว่า องค์กรอาจต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ระบบ AI ต้องพึ่งพา มากกว่าการเพิ่มงบลงทุนในเทคโนโลยี AI เพียงอย่างเดียว.

Confluent ยืนหยัดมาตรฐานเปิด เผยลูกค้าไทยยิ้มรับก้าวใหม่ใต้ร่ม IBM
เคนนี่ ชิน ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ขวา) และแอนดรูว์ เซลเลอร์ส (ซ้าย) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี บริษัท คอนฟลูเอนท์
Confluent ยืนหยัดมาตรฐานเปิด เผยลูกค้าไทยยิ้มรับก้าวใหม่ใต้ร่ม IBM
เวทีงาน Data Streaming World Tour ปี 2
Confluent ยืนหยัดมาตรฐานเปิด เผยลูกค้าไทยยิ้มรับก้าวใหม่ใต้ร่ม IBM
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