Accenture ชี้ผู้บริโภค APAC เกิน 1 ใน 4 พร้อม ช็อปด้วย AI

บริษัทวิจัย เอคเซนเชอร์ (Accenture) พบผู้บริโภค APAC เกิน 1 ใน 4 ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นช่องทางหลักในการค้นหาสินค้า สะท้อนความพร้อม ช็อปโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agent เป็นผู้ช่วย ห่วงวิกฤติธุรกิจถูกยกเลิกธุรกรรมสูง 86% ในยุคเอเจนติกคอมเมิร์ซ (Agentic Commerce) ที่ผู้เลือกซื้อและตัดสินใจไม่ใช่คนอีกต่อไป แต่เป็นเอเจนต์ AI ซึ่งประเมินสิ่งต่าง ๆ บนฐานข้อมูลที่แม่นยำ
วิเวก ลูธรา (Vivek Luthra) กรรมการผู้จัดการอาวุโสและหัวหน้าฝ่าย AI & Data ประจำภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย ของเอคเซนเชอร์ กล่าวถึงผลสำรวจล่าสุด “Consumer Pulse Survey 2026” ของเอคเซนเชอร์ ว่าผู้บริโภคในภูมิภาค APAC อาจพร้อมสำหรับการ ช็อปที่มี AI Agent เป็นผู้ช่วย* มากกว่าที่หลายธุรกิจคาดคิด โดยผลสำรวจพบว่ามากกว่า 1 ใน 4 ของผู้บริโภค มีการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เป็นช่องทางหลักในการค้นหาสินค้า และ 9 ใน 10 ของผู้บริโภค ต้องการซื้อสินค้าโดยตรงผ่าน Generative AI
"Agentic Commerce เป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก การจะคว้าโอกาสนี้ต้องพลิกโฉมใหม่ทั้งองค์กร ระดมทีมการตลาด การขาย การบริการ การดําเนินงาน และเทคโนโลยี มาทำงานร่วมกัน พร้อมลงทุนพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การกำกับดูแล และรูปแบบการดําเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นหากต้องปรับขยายการนำประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปใช้ในวงกว้าง และทำให้ผลจากนวัตกรรมนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้”
Accenture อธิบายว่า Agentic Commerce กำลังเข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมหลังจากที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้เผชิญกับภาวะที่ต้องตัดสินใจท่ามกลางตัวเลือกที่มากเกินไปในเวลาที่จำกัด และข้อมูลที่ถาโถม จนส่งผลให้การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องยาก แบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการที่ลูกค้ากดสินค้าลงตะกร้าทิ้งไว้ อัตราการคืนสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตรากำไรที่ลดน้อยลงและการที่ต้องใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเดิมให้กลับมาซื้อซ้ำ โดยตอนนี้ AI Agent สามารถช่วยเปรียบเทียบสินค้า อ่านและวิเคราะห์รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ เลือกตัวเลือกที่ใช่ ดำเนินการสั่งซื้อ ตลอดจนจัดการเรื่องการจัดส่งและการคืนสินค้าแทนลูกค้าได้
ผลสำรวจล่าสุด “Consumer Pulse Survey 2026” ของเอคเซนเชอร์ พบว่า 8 ใน 10 ของผู้บริโภค มีแนวโน้มรับฟังสิ่งที่ Generative AI แนะนำ โดยคิดเป็นอัตรา 50% ของการตัดสินใจใช้จ่าย และ 68% ของผู้บริโภค ต้องการให้ AI Agent ช่วยเลือกซื้อสินค้า
ปัญหาคือในโลกของ Agentic Commerce ความผิดพลาดของธุรกิจ เช่น สินค้าหมดสต็อก ระบบชำระเงินขัดข้อง ปัญหาการจัดส่ง หรือความยุ่งยากในการคืนสินค้า จะถูก AI พบและมองเห็นได้ชัดเจน จนอาจทำให้ AI และเอเจนต์ AI จะตัดสินใจสลับไปหาคู่แข่งทันทีโดยไม่รอคอย โดยผลการศึกษาของ Accenture เตือนว่า ธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านเอเจนต์ AI สูงถึง 86% มีความเสี่ยงที่จะถูกกดยกเลิก หรือถูกเปลี่ยนเส้นทาง ไปยังแบรนด์อื่นทันทีหากเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบหลังบ้าน
นอกจากนี้ AI Agent ยังมีผลถึงความภักดีที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ด้วย โดยการสำรวจพบว่า 57% ของผู้บริโภค จะเป็นผู้กำหนดเองว่าให้ AI Agent พิจารณาแบรนด์ใดบ้าง แสดงให้เห็นว่าการเลือก แบรนด์ยังคงเป็นไปอย่างตั้งใจและมีอิทธิพลอยู่ แต่ขณะเดียวกัน 1 ใน 3 ของผู้บริโภคก็พร้อมเปลี่ยนไปเลือกแบรนด์อื่นถ้า AI Agent แนะนำว่าแบรนด์นั้นตอบโจทย์ได้ดีกว่า
นอกจากนี้ 85% ของผู้บริโภค ยังเชื่อมั่นในคำแนะนำของ AI Agent มากกว่าเพื่อนสนิทเสียอีกเวลาที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
เอคเซนเชอร์ ระบุว่าเพื่อที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ ในระยะสั้น ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับ Horizontal Agents เพื่อก้าวขึ้นเป็น “ตัวเลือกที่ AI เลือกใช้” (choice of agents) โดย Horizontal Agents จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอเนกประสงค์ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคค้นหาสินค้า เปรียบเทียบ และเลือกซื้อสินค้าได้ในหลากหลายประเภท เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าหรือแบรนด์จะเป็นตัวเลือกนั้น องค์กรต่างๆ ควรเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ AI อ่านและประมวลผลได้ ข้อมูลอ้างอิงถึงสินค้าต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ มีการตั้งราคาที่ความโปร่งใส และทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่ระบบ AI เชื่อถือได้
ส่วนในระยะยาว ผู้ที่เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ จะมีโอกาสพัฒนา Vertical Agents หรือ AI Agent แบบเฉพาะทางของตนเองที่ผู้บริโภคเชื่อถือในการขอคำแนะนำ รวมถึงการทำธุรกรรมเฉพาะสินค้าหมวดนั้น การที่จะก้าวขึ้นเป็น “ผู้ช่วยที่ลูกค้าเลือกใช้” (agent of choice) จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นอย่างลึกซึ้ง มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับมาโดยตรง มีระบบงานพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมนั้น ให้คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ พร้อมกับมีขีดความสามารถในการให้บริการและเติมเต็มความต้องการได้อย่างครบวงจร.