LINE อัปเดต 4 มาตรการ เสริมความปลอดภัย

ในยุคที่การซื้อขายผ่านแชท (Chat Commerce) กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย LINE เดินหน้ารรังสรรค์ระบบนิเวศการค้าออนไลน์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์ม ผ่าน 4 มาตรการสำคัญที่ครอบคลุมทั้งตัวร้านค้า บัญชีผู้ใช้งาน มาตรฐานสินค้า และระบบโฆษณา
เริ่มจาก 1. ปรับสัญลักษณ์โล่ยืนยันตัวตน (Verified & Premium Account) โดย LINE ได้ปรับรูปแบบสัญลักษณ์โล่บน LINE Official Account (LINE OA) ทั้งบัญชีรับรองและบัญชีพรีเมียม ให้มีความชัดเจน โดดเด่น และสังเกตได้ง่ายขึ้น โดยจะแสดงผลสถานะบัญชีในตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ หน้าโปรไฟล์ หน้าแชท และหน้ารายชื่อเพื่อน เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเริ่มแชท
นอกจากนี้ ร้านค้าที่ได้รับโล่รับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มเติม เช่น การเปิดใช้งานฟีเจอร์ Nearby ช่วยเพิ่มโอกาสการถูกค้นพบจากลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง การขยายฐานลูกค้าผ่าน Gain Friend Ads และสิทธิ์สร้างโปสเตอร์เพิ่มเพื่อนด้วยคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก LINE FRIENDS ฟรี
2. บังคับแสดงตราสัญลักษณ์ มอก. บน MyShop เพื่อยกระดับความปลอดภัยของสินค้า ร้านค้าบน MyShop ที่จำหน่ายสินค้าภายใต้มาตรฐานบังคับของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และสารเคมี จะต้องแสดง "ตราสัญลักษณ์ มอก." บนรูปภาพสินค้าอย่างชัดเจนเสมอ เพื่อสร้างความโปร่งใสและมอบความแน่ใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน
3. ยกระดับความปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (2FA) เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต LINE กำหนดให้ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication: 2FA) เป็นมาตรฐานบังคับสำหรับการเข้าสู่ระบบผ่าน LINE Business ID ทั้งหมด ได้แก่ ระบบจัดการ LINE OA LINE Ads MyCustomer MyShop Business Manager และ LINE Developers
ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตนที่ส่งไปยังอีเมลหรือช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน
4. เข้มงวดการสมัครบัญชีโฆษณาด้วยระบบ KYC LINE เตรียมเพิ่มขั้นตอนการยกระดับความรัดกุมในการสมัคร LINE Ads Account โดยเตรียมนำกระบวนการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารตามมาตรฐาน KYC (Know Your Customer) มาปรับใช้ เช่น การใช้บัตรประชาชนพร้อมภาพถ่ายยืนยันตัวตน รวมถึงเอกสารรับรองนิติบุคคล เพื่อป้องกันการสวมรอย การหลอกลวง และยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับการทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม โดยมีแผนเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปีนี้
ทั้ง 4 มาตรการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศการค้าออนไลน์ที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ โดย LINE จะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ