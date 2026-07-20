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ใครเป็นใคร 4 บิ๊กเทคจีนอนุทินนำทีมเจรจา ขานรับลงทุนไทย สานฝันฮับอุตฯอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ อนุทิน นำทีมเจรจา 4 ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน ขานรับลงทุน EV-AIoT-Optical Transceiver ตามไปดูว่าใครเป็นใครในโปรเจ็กต์ยกระดับไทยสู่ฮับอุตสาหกรรมอนาคตรอบล่าสุด

***Xiaomi นำทีม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยนำทีมหารือโดยตรงกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ เสียวหมี่ (Xiaomi), ฉางอัน (ChangAn Automobile), อินโนไลท์ (InnoLight Technology) และอีออปโตลิงก์ (Eoptolink Technology) เพื่อดึงดูดการลงทุนและยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทีมหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีจีน
การพบหารือเกิดขึ้นระหว่างคณะนายกฯ ที่เดินทางเยือนนครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งรอบนี้ มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะรัฐมนตรีที่สมทบ เช่น นางศุภจี สุธรรมพันธุ์, นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ร่วมขับเคลื่อนทีมด้วย

นายนฤตม์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้หารือรายบริษัทอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และศูนย์วิจัยพัฒนา (R&D) ระดับภูมิภาค พร้อมยืนยันการสนับสนุนผ่านกลไก Thailand FastPass มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม EV การจัดหาพลังงานสะอาด การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และการผลักดัน FTA ไทย-อียู ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเปิดตลาดส่งออกที่กว้างขึ้น

ในส่วน Xiaomi วันนี้ดาวรุ่ง Xiaomi ขยายจากสมาร์ทโฟนสู่ EV และ AIoT เชื่อมมนุษย์-รถยนต์-บ้าน ปัจจุบัน Xiaomi Corporation เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ 3 ของโลก ส่วนแบ่งตลาดกว่า 13% และเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ AIoT

ผลประกอบการล่าสุดของ Xiaomi ไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่ามีรายรับรวม 99,100 ล้านหยวน
รายงานระบุว่า Xiaomi ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในรูปแบบ IBC (ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ) เพื่อให้ไทยเป็นฐานสนับสนุนธุรกิจในอาเซียน ซึ่งนายกฯ อนุทินเชิญชวนให้บริษัทขยายการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยอาศัยจุดแข็งของไทยในการเป็นฐานผลิตและ R&D บริษัทมีแผนลงทุนทั่วโลกเพิ่มกว่า 1 ล้านล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ Human x Car x Home

ผลประกอบการล่าสุดของ Xiaomi ไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่ามีรายรับรวม 99,100 ล้านหยวน (ประมาณ 495,000 ล้านบาท) โดยกลุ่มธุรกิจสมาร์ทโฟนยังคงเป็นรายได้หลัก ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า EV และระบบนิเวศอัจฉริยะ IoT

นอกจากธุรกิจสมาร์ทโฟนที่ขึ้นอันดับ 3 ของโลก กลุ่มธุรกิจ IoT และไลฟ์สไตล์ของ Xiaomi สามารถสร้างรายได้มากกว่า 20,000 ล้านหยวนในไตรมาสล่าสุด จากความต้องการแท็บเล็ตและอุปกรณ์สวมใส่ที่ขยายตัว

ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า EV ถือเป็นธุรกิจใหม่ของ Xiaomi ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในส่วนธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต Xiaomi มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุดในบริษัทคือกว่า 70% โดยมีผู้ใช้งาน MAU กว่า 700 ล้านรายทั่วโลก สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า EV ถือเป็นธุรกิจใหม่ของ Xiaomi ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย Xiaomi ได้รับยอดสั่งจองและยอดส่งมอบรถยนต์ EV ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

***ChangAn พร้อมลงทุนหมื่นล้านบาท ฐานผลิต EV นอกจีนแห่งแรก

ด้าน ChangAn Automobile ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 4 ของจีนและมีประวัติศาสตร์ 160 ปี ได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกนอกประเทศจีน มูลค่าลงทุน 10,000 ล้านบาท ด้วยสายการผลิตเต็มรูปแบบสำหรับรถพวงมาลัยขวา ส่งออกไปอาเซียนและตลาดโลก ปัจจุบันผลิตได้ 1 แสนคันต่อปี และมีแผนขยายเป็น 2 แสนคันภายในปี 2573

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Changan Automobile พบว่ารายได้รวมอยู่ที่ 32,706 ล้านหยวน
นอกจากนี้ บริษัทจะตั้งสำนักงานภูมิภาค ศูนย์ R&D ยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ นายกฯ ได้ให้ความมั่นใจและเชิญชวนให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

สัญลักษณ์ ChangAn Automobile ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 4 ของจีน
สรุปผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Changan Automobile พบว่ารายได้รวมอยู่ที่ 32,706 ล้านหยวน (ประมาณ 1.55 แสนล้านบาท) ลดลง 4.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรสุทธิราว 351 ล้านหยวน (ประมาณ 1.66 พันล้านบาท) ลดลง 74.09%

*** InnoLight ดาวรุ่ง AI

InnoLight Technology เป็นบริษัทอันดับ 1 โลกด้าน Optical Transceiver ได้ลงทุนในไทยแล้วกว่า 35,800 ล้านบาท ผ่านบริษัท เทราฮอป (ไทยแลนด์) จังหวัดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา จ้างงานคนไทยกว่า 12,000 คน ในนั้นมีวิศวกรไทย 1,500 คน และมีแผนเพิ่มเป็น 20,000 คน พร้อมสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ที่สระบุรี บริษัทป้อนสินค้าให้ Google, NVIDIA, META และ Amazon

InnoLight นั้นมีชื่อจดทะเบียนเต็มคือ Zhongji Innolight เป็นผู้ผลิตและพัฒนาโมดูลออปติคอลอย่าง Optical Transceiver ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับใช้ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI, ศูนย์ข้อมูลคลาวด์ (Cloud Data Centers) และเครือข่ายไร้สาย

รายได้ของ Zhongji Innolight เติบโตก้าวกระโดด ผลประกอบการล่าสุดไตรมาส 1 ปี 2026 ทะยานสู่ 19,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 192.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน
รายได้ของ Zhongji Innolight เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผลประกอบการและรายได้ล่าสุดไตรมาส 1 ปี 2026 โดยทะยานขึ้นสู่ 19,500 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นถึง 192.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน) และทำกำไรสุทธิได้ 5,730 ล้านหยวน สรุปปี 2025 บริษัททำรายได้รวม 38,240 ล้านหยวน เติบโต 60.3% ต่อปี มีกำไรสุทธิ 10,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่า 108%

***Eoptolink เสริมแกร่ง AI Data Center

Eoptolink Technology นั้นเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิจัย และผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสง Optical Transceivers ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Computing และ Cloud Data Center ทั่วโลก โดย Eoptolink Technology สามารถครองอันดับ 2 โลกได้หลังจากก่อตั้งในปี 2551 ที่เฉิงตู และได้เลือกไทยเป็นฐานผลิตแห่งแรกนอกจีน มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท โรงงานที่ชลบุรีและระยอง จ้างงานคนไทยกว่า 9,000 คน และมีแผนขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องเพื่อรองรับ AI และ Cloud Data Center ทั่วโลก

ธุรกิจหลักของ Eoptolink คือการผลิตโมดูลรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง เช่น 100G, 400G, 800G ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรับส่งข้อมูลขนาดมหาศาลสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ Amazon บริษัทมีสำนักงานใหญ่และฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามความต้องการของตลาด AI

ธุรกิจหลักของ Eoptolink คือการผลิตโมดูลรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง เช่น 100G, 400G, 800G ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรับส่งข้อมูลขนาดมหาศาลสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก
ข้อมูลรายได้และกำไรสุทธิจาก Eoptolink Reuters Financials ระบุว่าบริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดชัดเจน โดยรายได้รวมปีการเงิน 2025 คือ 24,841.85 ล้านหยวน กำไร 9,531.92 ล้านหยวน อัตราเติบโตรายได้ 187.29% เทียบกับปี 2024 ที่ทำรายได้ 8,646.83 ล้านหยวน กำไร 2,837.81 ล้านหยวน อัตราเติบโต 179.14% และปี 2023 ที่ทำรายได้ 3,097.60 ล้านหยวน กำไร 688.36 ล้านหยวน หดตัว -6.43%

***ไทยเนื้อหอม?

ข้อมูลล่าสุดระบุว่าบริษัทจีนเหล่านี้ชื่นชอบซัปพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ที่แข็งแกร่งของไทย รวมถึงบุคลากรคุณภาพและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง ซึ่งนายกฯ ได้เชิญชวนให้จดทะเบียนใน SET เพื่อต่อยอดการลงทุน

ที่สุดแล้ว นายนฤตม์ ย้ำว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฐานผลิต แต่จะนำ R&D และการพัฒนาบุคลากรไทยเข้ามาด้วย การที่นายกรัฐมนตรีพบหารือด้วยตัวเอง จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ คณะยังได้ศึกษาดูงานเทคโนโลยีที่ Huawei Beijing Executive Briefing Center และ CP Wisdom Museum ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อรับรู้แนวโน้มนวัตกรรมระดับโลก ก่อนที่จะพบปะกับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนในวันถัดไป

บทสรุปมูฟเมนต์ 4 บิ๊กเทคจีนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV, AIoT และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูง สร้างงานคุณภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่ฝันกัน.

ใครเป็นใคร 4 บิ๊กเทคจีนอนุทินนำทีมเจรจา ขานรับลงทุนไทย สานฝันฮับอุตฯอนาคต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทีมหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีจีน
ผลประกอบการล่าสุดของ Xiaomi ไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่ามีรายรับรวม 99,100 ล้านหยวน
ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า EV ถือเป็นธุรกิจใหม่ของ Xiaomi ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจหลักของ Eoptolink คือการผลิตโมดูลรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง เช่น 100G, 400G, 800G ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรับส่งข้อมูลขนาดมหาศาลสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก
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