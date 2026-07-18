ทรูมันนี่ เปิดฟีเจอร์ ‘แตะจ่าย’ ปูพรม 50,000 จุด ภายในกันยายนนี้

ทรูมันนี่ (TrueMoney) เผยความสำเร็จยอดผู้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ “แตะจ่ายด้วยทรูมันนี่” ทะลุ 1.5 ล้านราย และสร้างปริมาณธุรกรรมรวมกว่า 5 ล้านครั้ง หลังทดลองระบบตั้งแต่ต้นปี สะท้อนการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ
นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการชำระเงินดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้บริโภคคาดหวังบริการทางการเงินที่ฉลาด เข้าใจบริบท และผสานเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น
"ทรูมันนี่ เชื่อว่าอนาคตของการชำระเงินต้องผสานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คน จาก AI ที่ทำงานผสานกับอีโคซิสเต็มส์ และความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะเป็นกลไกสำคัญที่กำหนดทิศทางของ PaymentTech ยุคต่อไป"
ปัจจุบัน ทรูมันนี่ มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 35 ล้านรายในประเทศไทย โดยทรูมันนี่ ได้วาง 4 ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการชำระเงินแห่งอนาคต เริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำนวัตกรรมการชำระเงิน อย่างการแตะจ่าย การตั้งชำระเงินอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการขยายประสบการณ์ให้ครอบคลุมทั้งการใช้จ่าย ออม ลงทุน และการบริหารจัดการเงินในแอปเดียว
ตามด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมต่อเครือข่ายพาร์ทเนอร์และอีโคซิสเต็มส์ผ่านเครือข่ายร้านค้ามากกว่า 7 ล้านจุดทั่วประเทศ พร้อมขยายความร่วมมือข้ามพรมแดนผ่าน Alipay+ ในกว่า 50 ประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายให้ครอบคลุม 220 ประเทศและเขตการท่องเที่ยวทั่วโลกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความคุ้มค่าในการใช้จ่าย พัฒนา TrueMoney Coins ให้เป็น Loyalty Platform ที่ครบครันยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมใช้ศักยภาพของธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ในอนาคต เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ปิดท้ายที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 แพลตฟอร์มการเงินอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ "Money Buddy" ผู้ช่วยทางการเงินอัจฉริยะ รวมถึงการนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร
พลิกโฉมสแกนจ่าย เปิดตัวนวัตกรรม ‘แตะจ่าย’ ไม่ต้องง้อบัตรเครดิต
พร้อมกันนี้ ทรูมันนี่ ยังเปิดตัวฟีเจอร์ "แตะจ่ายด้วยทรูมันนี่" ซึ่งเป็นนวัตกรรมการชำระเงินในรูปแบบไร้สัมผัส (Contactless) เพื่อแก้ข้อจำกัดของการสแกนจ่ายแบบเดิม เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากยังเผชิญความยุ่งยากในขั้นตอนการสแกนจ่าย ตั้งแต่การปลดล็อกโทรศัพท์ เปิดแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการเปิดกล้องเพื่อสแกน ฟีเจอร์นี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนดังกล่าว
ทั้งนี้ ระบบการแตะจ่ายของทรูมันนี่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ระบบ Closed Loop ด้วยการแตะจ่ายผ่านเครื่อง BlueTap สีส้ม รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วที่ร้าน 7-Eleven และแบรนด์พันธมิตร โดยบริษัทฯ มีแผนขยายจุดให้บริการให้มากกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศภายในเดือนกันยายน 2569
ส่วนของระบบ Open Loop ร่วมมือกับ Alipay+ ผ่านเทคโนโลยี Mastercard Wallet Pay ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android สามารถแตะจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ที่เครื่อง EDC ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ครอบคลุมจุดชำระกว่า 900,000 จุดในไทย และ 150 ล้านจุดทั่วโลก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
จากข้อมูลสถิติของทรูมันนี่ นับตั้งแต่เปิดให้บริการแตะจ่ายผ่านเครื่อง BlueTap พบว่ามีผู้ใช้งานรวมแล้วมากกว่า 1.5 ล้านคน ยอดธุรกรรมรวมกว่า 5 ล้านครั้ง โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นระดับปกติของหมวดค้าปลีกและออฟไลน์
นอกจากนี้ ทรูมันนี่ ยังได้ขยายบริการแตะจ่ายไปยังระบบขนส่งสาธารณะ โดยปัจจุบันสามารถใช้งานบนรถเมล์ ขสมก. จำนวนกว่า 6,000 คัน ผ่านเครื่อง EDC พกพาของพนักงานเก็บค่าโดยสาร และอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ BEM ในการแตะจ่ายบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4 ของปี 2569