เปลี่ยน NotebookLM สู่ "Gemini Notebook"

Google ประกาศเปลี่ยนชื่อบริการ NotebookLM เป็น Gemini Notebook โดยยังคงเป็นผู้ช่วย AI ที่เน้นการเป็นเครื่องมือวิจัยหลักเช่นเดิม แต่จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ Gemini ได้มากขึ้น ทั้งภายใน Gemini app และ Google Search
ทั้งนี้ NotebookLM เปิดตัวครั้งแรกในงาน Google I/O 2023 ภายใต้ชื่อ Project Tailwind โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคน และองค์กรกว่า 600,000 แห่งทั่วโลกที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจที่ใช้สร้างสื่อการอบรมพนักงานแบบอินเทอร์แอกทีฟ ไปจนถึงนักศึกษาที่แปลงโน้ตเรียนเป็นสรุปเสียงและวิดีโอ
Google เริ่มทยอยเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่มอบการประมวลผลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยให้กับทุกการสั่งงาน เพื่อยกระดับความแม่นยำและความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล โดยฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ Gemini Notebook สามารถเขียนและรันโค้ดได้โดยตรง รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงซับซ้อนโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลของผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้เปิดให้ใช้งานแล้วเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ Google AI Ultra และลูกค้า Workspace ระดับองค์กรที่มีสิทธิ์ AI Ultra Access และ AI Expanded Access เท่านั้น ขณะที่ผู้ใช้งานระดับ Pro บนเว็บจะทยอยได้รับฟีเจอร์นี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะเปิดทางให้เกิดรูปแบบผลลัพธ์ใหม่ๆ และการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น
พร้อมกันนี้ Google ระบุว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและสร้างเนื้อหาได้โดยตรงภายในแอปฯ Gemini แล้วในปัจจุบัน โดยมีการซิงค์ข้อมูลข้ามแอประหว่าง Gemini และ Gemini Notebook อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน Google เตรียมนำฟีเจอร์เข้าสู่ AI Mode ใน Google Search ในเร็วๆ นี้ด้วยเช่นกัน